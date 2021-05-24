УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5549 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
6 746 48
виключення з фракції (37) Слуга народу (2544) Дубінський Олександр (415) Шевченко Євген Слуга народу (73)

Дубінський привітав Шевченка з виключенням зі "СН": "Вітаю зі змитим брудом з підошов"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дубінський привітав Шевченка з виключенням зі

Виключений раніше з фракції "Слуга народу" депутат ВР Олександр Дубінський привітав свого колегу Євгена Шевченка з тим, що той пройшов такий же шлях.

Шевченко і Дубінський обмінялися люб'язностями в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вітаю зі змитим брудом з підошов. Але є питання. У твоїй колишній фракції кажуть, ти домовився з Єрмаком робити партію Південного Сходу на противагу ОПЗЖ. Це правда?" - написав Дубінський.

"Брешуть, собаки", - відповів Шевченко.

Також читайте: Подоляк про виключення Шевченка із фракції "Слуга народу": Суперечив позиції партії та держави

Раніше депутатська фракція "Слуга народу" виключила зі свого складу народного депутата Євгена Шевченка. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, що особисті позиції Шевченка "йшли врозріз з позицією не просто партії, а й держави в цілому".

Нардеп Шевченко заявив, що радий виключенню з лав "слуг народу". Він пообіцяв "збирати навколо себе колишніх беркутівців і боротися з націоналістами".

Як повідомлялося, народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко 20 квітня провів у Мінську зустріч з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі. 23 квітня на засіданні фракції "Слуга народу" було ухвалено рішення провести голосування через збір підписів щодо подальшої участі депутата Євгена Шевченка в складі фракції.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Водночас "слуга народу" Євген Шевченко порадів затриманню білоруського опозиційного блогера.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+21
Два сказочных фрика нашли друг дружку, неплохо бы ещё их от бюджета Украины отключить и разобраться с многочисленным имуществом
показати весь коментар
24.05.2021 15:23
+21
смытая грязь поздравила смытую грязь
показати весь коментар
24.05.2021 15:24
+20
ну до чего ж тошнотворные рожи!!! *****...
показати весь коментар
24.05.2021 15:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ДИпутаты мля.
показати весь коментар
24.05.2021 15:22 Відповісти
Там все друг друга стоять и каждый стоит всех

Дерьмо поздравляет другое дерьмо с выходом из выгребной ямы:

Да это же какая-то асенизаторская песня !!!! 😊
показати весь коментар
24.05.2021 15:34 Відповісти
да еще воно воняет и выглядит ПО КОШЕРНОМУ... Дубинский поздравил Шевченко с исключением из "СН": "Поздравляю со смытой грязью с подошв" - Цензор.НЕТ 8868
показати весь коментар
24.05.2021 15:56 Відповісти
С самомнением у двух слизняков и подонков всё в порядке,как я погляжу.
показати весь коментар
24.05.2021 15:23 Відповісти
ну до чего ж тошнотворные рожи!!! *****...
показати весь коментар
24.05.2021 15:23 Відповісти
Два сказочных фрика нашли друг дружку, неплохо бы ещё их от бюджета Украины отключить и разобраться с многочисленным имуществом
показати весь коментар
24.05.2021 15:23 Відповісти
смытая грязь поздравила смытую грязь
показати весь коментар
24.05.2021 15:24 Відповісти
як би ж лише грязь.
показати весь коментар
24.05.2021 15:35 Відповісти
А як же "відзив" деПУТАНІВ??
показати весь коментар
24.05.2021 15:24 Відповісти
Ще не вечір!!!!!! Язики вам повідрзають скоро!!!!!!
показати весь коментар
24.05.2021 15:24 Відповісти
Две твари...
показати весь коментар
24.05.2021 15:27 Відповісти
да это совковые ублюдки, при совке их бы 15 раз расстреляли, из них - 14 раз за то как они живут. а 15-ый - за то шо потому шо за компанию, план выполнить надо.)
показати весь коментар
24.05.2021 15:41 Відповісти
уроди.
Яких привели до влади (цих, конкретно - в парламент) 73/43%зебіли
показати весь коментар
24.05.2021 15:27 Відповісти
Его бы поджарить не мешало Дубинский поздравил Шевченко с исключением из "СН": "Поздравляю со смытой грязью с подошв" - Цензор.НЕТ 1260
показати весь коментар
24.05.2021 15:31 Відповісти
Два дебила это сила!!
показати весь коментар
24.05.2021 15:31 Відповісти
гниди вилазять!
показати весь коментар
24.05.2021 15:33 Відповісти
це якого юго востока. Сашко не уточнив. Якщо в індокитаї-це одне, а якщо в бердянську на корортах,то це друге.А те, що змили г....з підошв, це самокритично. Бути в гавні і не залишити в собі його часточку -нереально.
показати весь коментар
24.05.2021 15:33 Відповісти
бородатая говорящая жопа бени подгорает до сих пор
показати весь коментар
24.05.2021 15:34 Відповісти
Ці два гівна ще не були на підошвах, щоб їх хтось змивав.
показати весь коментар
24.05.2021 15:34 Відповісти
їх треба садити, а вони їх лише виключають
показати весь коментар
24.05.2021 15:36 Відповісти
Их нужно стрелять. Потом мумифицировать и оставить на обозрение всем. Что бы знали, какие бывают уникалы.
показати весь коментар
24.05.2021 15:39 Відповісти
хто куди а гівно до гівна, прикро що в нашому парламенті це норма, себто проблема якраз в мудрому наріді серед якого є тупорилі рашапідні ватаноїди які постійно обирають подібну срань.
а чи не пора вже зясувати яка саме частина того наріду обирає це гівно?
показати весь коментар
24.05.2021 15:38 Відповісти
Мерзотник до мерзотника тулиться. Гарна компанія. Залишилось тільки виїхати в країну мерзотників.
показати весь коментар
24.05.2021 15:43 Відповісти
Два урода,создадут партию ,отставных маланцев-комсомольцев.
показати весь коментар
24.05.2021 15:44 Відповісти
Вот этих жалких, ничтожных мразей приютил и крышевал Зе, а набрал их для работы с кремлевской террористической хунтой, в случае изменения вектора движения, в силе пока остается принцип "какая разница", а запас пропутинской мрази в СН еще есть достаточный для смены вектора.
показати весь коментар
24.05.2021 15:44 Відповісти
Два дебіла- єта сіла Дубинский поздравил Шевченко с исключением из "СН": "Поздравляю со смытой грязью с подошв" - Цензор.НЕТ 5323
показати весь коментар
24.05.2021 15:46 Відповісти
Ще одного(буженінськог) не вистачає...
показати весь коментар
24.05.2021 21:49 Відповісти
зекретин такой же самый выродок,как и эти
показати весь коментар
24.05.2021 15:51 Відповісти
Підошви це - СН, бруд - дубінеску і Ко Дубинский поздравил Шевченко с исключением из "СН": "Поздравляю со смытой грязью с подошв" - Цензор.НЕТ 4926
показати весь коментар
24.05.2021 15:53 Відповісти
Зробіть один одного в тупий собачий рот...
показати весь коментар
24.05.2021 15:58 Відповісти
а че вы этим хрякам пятаки до блеска не чистите, киевляне.. Дубінський привітав Шевченка з виключенням зі "СН": "Вітаю зі змитим брудом з підошов" - Цензор.НЕТ 9402
показати весь коментар
24.05.2021 16:05 Відповісти
Нагадаю, що це саме той Дубінський який казав, що "Слава Україні-Героям слава" нацистке привітання а потім на Херсонщині сам так відповідав не це гасло.
Клятий нацист!
показати весь коментар
24.05.2021 16:11 Відповісти
Ото понавибирали - як не гі...но, то в ...рана тріска !!!
показати весь коментар
24.05.2021 16:18 Відповісти
Два ватных петушка закукарекали Дубінський привітав Шевченка з виключенням зі "СН": "Вітаю зі змитим брудом з підошов" - Цензор.НЕТ 8760
показати весь коментар
24.05.2021 16:19 Відповісти
З кімнати звучать чоловічі сексуальні стогони у два голоси. То колишні слуги народу Дубінський та Шевченко займаються екстремальним збоченням, відомим у ЛГБТ-колах як фельчинг. Якщо зазирнути в апартаменти, то ми побачимо, як Дубінеску штовхає колегу під хвіст без нацюцюрника, тільки з вазєліном. Хто переборов огиду від протівної картини ********** політиків - невдовзі побачить, як Дубінський кінчає, одразу прикладається тупим собачим ротом до дупи Шевченка і висмоктує звідти гидотний анальний коктейль із власної сперми, вазєліну та фрагментів лайна, яке цінувальники цього збочення називають піченьками. Після цього екс-слуги цілуються по-французьки і під час поцілунку ділять, смакують і ковтають вищезгаданий коктейль.
Кілька хвилин по тому. Голі коханці, спітнілі після сексу, лежать на дивані. Шевченко грайливо смикає Дубінського за бороду, а той у свою чергу теребонькає Шевченку хій.
Дубінський (хтиво-розслаблено): Женёк, а вот скажи-ка... В твоей бывшей фракции говорят, ты договорился с Ермаком делать партию Юго-Востока в противовес ОПЗЖ. Это правда?
Шевченко (облизує з губ слину з присмаком сперми і лайна): Врут, собаки...
показати весь коментар
24.05.2021 16:26 Відповісти
Той шевченко теж мадяр ? Теж любить швидкість ?
показати весь коментар
24.05.2021 16:31 Відповісти
Каакой пафос от белого ахвицера к краснопузому політруку !
показати весь коментар
24.05.2021 16:37 Відповісти
Обезьянник Коломойского не вонять не может.
показати весь коментар
24.05.2021 16:51 Відповісти
К говну грязь не прилипнет
показати весь коментар
24.05.2021 16:56 Відповісти
Говорящая жопа Бени опять загавкала! О чудо!
показати весь коментар
24.05.2021 18:55 Відповісти
А как же вы ...расы этой грязи набрались? Пока вас не не попёрли из этой помойки СН, то грязь была в сладость?
показати весь коментар
24.05.2021 18:56 Відповісти
не страна, а цирк....
показати весь коментар
24.05.2021 19:23 Відповісти
Политический труп что-то промычал из ящика. Противно слушать.
показати весь коментар
24.05.2021 19:24 Відповісти
Ряды ущербных пополняются ....😂
показати весь коментар
24.05.2021 19:31 Відповісти
ДВА ХИТРОПДОРА !!!
показати весь коментар
24.05.2021 20:04 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руSSкому міру повірити....себе обманути!
показати весь коментар
24.05.2021 22:56 Відповісти
 
 