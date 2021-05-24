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Новий злочин білоруського режиму не означає, що шпигуни РФ в українській владі не повинні бути покарані за зливання спецоперації щодо "вагнерівців", - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Новий злочин білоруського режиму не означає, що шпигуни РФ в українській владі не повинні бути покарані за зливання спецоперації щодо

Запровадждення нових санкцій як проти білоруського режиму, так проти і його російських покровителів має стати адекватною відповіддю на грубі порушення Лукашенком принципів демократії.

Про це заявив лідер "Європейської Солідарності", п'ятий президент Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Слід запровадити персональні санкції проти натхненників і виконавців злочину із викрадення людини; припинити авіаційні польоти над територією Білорусі; встановити заборону на польоти літаків авіакомпанії "Белавіа" в аеропорти України; слід негайно припинити імпорт білоруської електроенергії в Україну; посилити роботу українських спецслужб для нейтралізації загроз для життя і здоров’я опонентів білоруської тиранії, які знайшли притулок в Україні", - підкреслив Порошенко.

Лідер "ЄС" закликає Європейський Союз, США, інших партнерів України до аналогічних санкцій проти Білорусі, а українську владу - негайно ввести ці санкції, а в подальшому синхронізувати їх з міжнародними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС може призупинити польоти над Білоруссю та заборонити "Білавіа" приземлятися в аеропортах Євросоюзу, - Bloomberg

Порошенко рішуче засуджує варварські методи боротьби режиму Лукашенка з демократичною опозицією.

"Роман Протасевич, як і інші політичні в‘язні, мають бути негайно і безумовно звільнені. Повинні бути забезпечені права білоруської опозиції. Ще в серпні минулого року я наголошував, що лише через проведення нових президентських виборів відповідно до високих стандартів ОБСЄ Білорусь може повернутися на шлях стабільного демократичного розвитку. Тепер же очевидно, що сам Лукашенко у таких виборах участі брати вже не може", - зазначив п'ятий президент.

Порошенко підкреслив, що новий злочин білоруського режиму аж ніяк не означає, що російські шпигуни в українській владі не повинні бути покарані за зливання росіянам секретної інформації про спецоперацію із затримання найманців російської приватної армії Вагнера.

Читайте: "Викрадення літаків - це щось нове навіть в арсеналі досвідчених диктаторів", - президенти країн Балтії закликали до запровадження санкцій проти режиму Лукашенка

"Так само як і за зрив самої операції, яку українські контррозвідники реалізовували спільно із спецслужбами однієї з провідних країн НАТО. Не треба плутати грішне з праведним. Лукашенко незаконно затримав опозиціонера, а українська спецоперація мала на меті притягнення до відповідальності десятків російських військових злочинців, які вбивали людей в Україні та інших країнах світу. Тому недоречними є будь-які паралелі між зірваною операцією наших спецслужб, яка мала на меті захищати Україну від російської агресії, і викраденням опозиціонера за завданням білоруського диктатора", - підсумував лідер" ЄС ".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
Сейчас зелеботы из Ольгино как зеленые мухи слетятся сюда.
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24.05.2021 15:29
+25
Так что это получается зеленский не убрал Свинарчуков? Да быть такого не может Порошенко призывает к введению санкций против режима Лукашенко: Следует немедленно прекратить импорт белорусской электроэнергии в Украину - Цензор.НЕТ 327 Порошенко призывает к введению санкций против режима Лукашенко: Следует немедленно прекратить импорт белорусской электроэнергии в Украину - Цензор.НЕТ 9417 Порошенко призывает к введению санкций против режима Лукашенко: Следует немедленно прекратить импорт белорусской электроэнергии в Украину - Цензор.НЕТ 8249
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24.05.2021 15:30
+20
Ніколи не їжте рошенівських цукерок, вони призначені тільки для гурманів, націоналістів та інших притомних людей!
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24.05.2021 15:34
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Он только консультант Новое преступление белорусского режима не значит, что шпионы РФ в украинской власти не должны понести наказание за слив спецоперации по "вагнеровцам", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4846
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24.05.2021 16:04 Відповісти
прелесно, шарман! национальность - консультант.
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24.05.2021 16:12 Відповісти
Украинский народ нужно направлять в нужное русло, потому что они ленятся быть в управлении своим государством, может начать с малого, пусть этнические украинцы станут управлять всеми колхозными рынками ,будет порядок, тогда можно им дать порулить своим государством. Одного не пойму как украинцам из нутра вытравить коррупцию и московско ордынское кумовство
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24.05.2021 16:11 Відповісти
Гы .... Кремль готовил сценарий для Украины, подобный инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair, который власти Беларуси 23 мая вынудили приземлиться в Минске. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк, пишет "Интерфакс-Украина".
По его словам, сейчас уже очевидно, что именно РФ в свое время готовила подобный сценарий для Украины - "в виде несуществующей "спецоперации".

Как и в случае в Минске - с точно таким же принудительным сценарием и последующей максимальной дискредитацией Украины, о чем до сих пор искренне сожалеют отдельные "полезные", скажем так, медийные субъекты", отметил Подоляк.

Он назвал инцидент с самолетом Ryanair "проявлением международного терроризма", а его главным организатором и выгодоприобретателем - РФ.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/v-ofise-prezidenta-ukrainy-sravnili-posadku-samoleta-ryanair-v-belarusi-so-specoperaciey-po-vagnerovcam-1554578.html Новое преступление белорусского режима не значит, что шпионы РФ в украинской власти не должны понести наказание за слив спецоперации по "вагнеровцам", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4175
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24.05.2021 16:04 Відповісти


...і подохляк один з таких

Цифровий Борщ@DigitalBorsh 20 ч

Уроки Вагнергейту були вивчені.
Нашими ворогами.
Втім, так завжди буває.
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24.05.2021 16:18 Відповісти
Новий злочин білоруського режиму не означає, що шпигуни РФ в українській владі не повинні бути покарані за зливання спецоперації щодо "вагнерівців", - Порошенко - Цензор.НЕТ 3663
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24.05.2021 16:21 Відповісти
А ты сейчас его почитай,дегенерат)а то выкинул тут лайно пятилетней давности
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24.05.2021 16:29 Відповісти
Там наверху есть пометочка - "закреплённый твит", выходит давность не имеет значения Новий злочин білоруського режиму не означає, що шпигуни РФ в українській владі не повинні бути покарані за зливання спецоперації щодо "вагнерівців", - Порошенко - Цензор.НЕТ 1256
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24.05.2021 16:51 Відповісти
Очень даже имеет -он теперь порохобот
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24.05.2021 17:24 Відповісти
Новое преступление белорусского режима не значит, что шпионы РФ в украинской власти не должны понести наказание за слив спецоперации по "вагнеровцам", - Порошенко - Цензор.НЕТ 6426
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24.05.2021 16:04 Відповісти
Агент кремля здає агента кремля. Мої аплодисменти Новий злочин білоруського режиму не означає, що шпигуни РФ в українській владі не повинні бути покарані за зливання спецоперації щодо "вагнерівців", - Порошенко - Цензор.НЕТ 5652 Новий злочин білоруського режиму не означає, що шпигуни РФ в українській владі не повинні бути покарані за зливання спецоперації щодо "вагнерівців", - Порошенко - Цензор.НЕТ 5824
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24.05.2021 16:58 Відповісти
"Вы не поняли, это другое ))" Головне не переплутати, нам - можна, лукашу - не можна міжнародне право порушувати. Ці твердження месії основані на словах, яким підтвердження ніколи не буде, що Турція була в долі. Але мені тяжко уявити, що Турція могла піти на такі репутаційні втрати з купою витікаючих, щоб нам купку головорізів по бєспрєдєлу в транзиті висмикнути.
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24.05.2021 16:40 Відповісти
От і Vitaly Ivanov на сусідній гілці те ж саме пропагує... Та почитайте хоча би блог Бутусова, може розберетесь, зебіли!
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24.05.2021 17:00 Відповісти
Єрмак і Зеля підказали лукашенко, як потрібно ловити своїх ворогів. Вони не видумали і не дали таку пораду, а вкрали у спецслужб України.
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24.05.2021 16:45 Відповісти
Той, хто 5 років переконував, чому не можна розривати дипломатичні відносини з країною-агресором, яка окупувала наші території, вбила та покалічила десятки тисяч наших громадян, завалила пасажирський літак з трьома сотнями іноземних громадян,- вимагає припинити «будь-які дипломатичні контакти» з країною, яка посадила іноземний літак та затримала свого опозиціонера.
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24.05.2021 16:47 Відповісти
якщо, приміром, Ердоган через 5 років скоїть якийсь злочин проти людства - то, може, з ним пора вже розривати дипломатичні відносини?
73/43%зебіли, вас такому дебілізму в Трускавці вивчили?
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24.05.2021 16:54 Відповісти
Чому з якцапами не можна було розривати дипвідносини? А з бульбашами потрібно?
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24.05.2021 17:14 Відповісти
ти злазиш з сутті свого запитання, а саме КОЛИ і за що потрібно розривати дипломатичні стосунки. Не віляй, зебіл!
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24.05.2021 17:28 Відповісти
Не було за що? Не було анексії Криму? Вторгнення на Донбас?
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24.05.2021 17:58 Відповісти
це для тебе "було за що". І для мене. А для Радбезу ООН - НЕ БУЛО! І в цьому проблема. Тому що при оголошенні війни (а розрив дипвідносин - це війна офіційно) у касапів в доктрині прописана не те що можливість, а обов'язок превентивної атаки ядерною зброєю.
Короче.
Нахрена мені щось доводити тобі, зебілу? Якщо це все пережовано ще 7 рпоків тому. Читай історію.
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24.05.2021 18:13 Відповісти
Ого, як все запущено. Не даремно говорять, що кожен третій порохобот-тупіший за двох попередніх. Де вас таких набирають?
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24.05.2021 18:31 Відповісти
дебіл Assor Assor - ти так і нічого не зрозумів Котися тля, в нору
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25.05.2021 01:24 Відповісти
Соя скажет это не то.
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24.05.2021 17:08 Відповісти
А, якщо це Зєля - шпигун? Зєлю на нари? Ну, сміливіше, Петро!
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24.05.2021 16:56 Відповісти
От і Жулькіни бобікі підтягнулися!))))))))
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24.05.2021 17:08 Відповісти
Поддерживает. Уже за это традиционно нажрался гуана
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24.05.2021 22:40 Відповісти
С кем бы ты не выехал на встречную полосу, помни, ты нарушил правила дорожного движения! ПАП и редактору ЦН учить матчасть - нарушение международных правил полетов. Умышленная посадка террористов- ''вагнеровцев'' в гражданский самолет международных авиалиний и т. д... Есть другие способы для задержания, что бы не лезть быку на рога.
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24.05.2021 19:47 Відповісти
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