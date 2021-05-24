Новий злочин білоруського режиму не означає, що шпигуни РФ в українській владі не повинні бути покарані за зливання спецоперації щодо "вагнерівців", - Порошенко

Запровадждення нових санкцій як проти білоруського режиму, так проти і його російських покровителів має стати адекватною відповіддю на грубі порушення Лукашенком принципів демократії.

Про це заявив лідер "Європейської Солідарності", п'ятий президент Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Слід запровадити персональні санкції проти натхненників і виконавців злочину із викрадення людини; припинити авіаційні польоти над територією Білорусі; встановити заборону на польоти літаків авіакомпанії "Белавіа" в аеропорти України; слід негайно припинити імпорт білоруської електроенергії в Україну; посилити роботу українських спецслужб для нейтралізації загроз для життя і здоров’я опонентів білоруської тиранії, які знайшли притулок в Україні", - підкреслив Порошенко.

Лідер "ЄС" закликає Європейський Союз, США, інших партнерів України до аналогічних санкцій проти Білорусі, а українську владу - негайно ввести ці санкції, а в подальшому синхронізувати їх з міжнародними.

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Порошенко рішуче засуджує варварські методи боротьби режиму Лукашенка з демократичною опозицією.

"Роман Протасевич, як і інші політичні в‘язні, мають бути негайно і безумовно звільнені. Повинні бути забезпечені права білоруської опозиції. Ще в серпні минулого року я наголошував, що лише через проведення нових президентських виборів відповідно до високих стандартів ОБСЄ Білорусь може повернутися на шлях стабільного демократичного розвитку. Тепер же очевидно, що сам Лукашенко у таких виборах участі брати вже не може", - зазначив п'ятий президент.

Порошенко підкреслив, що новий злочин білоруського режиму аж ніяк не означає, що російські шпигуни в українській владі не повинні бути покарані за зливання росіянам секретної інформації про спецоперацію із затримання найманців російської приватної армії Вагнера.

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"Так само як і за зрив самої операції, яку українські контррозвідники реалізовували спільно із спецслужбами однієї з провідних країн НАТО. Не треба плутати грішне з праведним. Лукашенко незаконно затримав опозиціонера, а українська спецоперація мала на меті притягнення до відповідальності десятків російських військових злочинців, які вбивали людей в Україні та інших країнах світу. Тому недоречними є будь-які паралелі між зірваною операцією наших спецслужб, яка мала на меті захищати Україну від російської агресії, і викраденням опозиціонера за завданням білоруського диктатора", - підсумував лідер" ЄС ".