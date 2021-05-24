Литва не пропускатиме рейси, які планують перетнути повітряний простір Білорусі, - прем'єрка Шимоніте

Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що країна не пропускатиме рейси, які мають намір перетнути повітряний простір Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на nexta.

"Прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що країна не пропускатиме рейси, які перетнули або планують перетнути білоруський повітряний простір", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.