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Литва не пропускатиме рейси, які планують перетнути повітряний простір Білорусі, - прем'єрка Шимоніте

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Литва не пропускатиме рейси, які планують перетнути повітряний простір Білорусі, - прем'єрка Шимоніте

Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що країна не пропускатиме рейси, які мають намір перетнути повітряний простір Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на nexta.

"Прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що країна не пропускатиме рейси, які перетнули або планують перетнути білоруський повітряний простір", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Только у Прибалтов и Польши в ЕС есть яйца.
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24.05.2021 15:37
+21
Не прибалты, а жители стран Балтии
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24.05.2021 15:40
+9
Литва не будет пропускать рейсы, планирующие пересечь воздушное пространство Беларуси, - премьер Шимоните - Цензор.НЕТ 105
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24.05.2021 15:47
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Только у Прибалтов и Польши в ЕС есть яйца.
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24.05.2021 15:37 Відповісти
Не прибалты, а жители стран Балтии
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24.05.2021 15:40 Відповісти
Литва не пропускатиме рейси, які планують перетнути повітряний простір Білорусі, - прем'єрка Шимоніте - Цензор.НЕТ 9681
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24.05.2021 16:18 Відповісти
Uze podcytali sto 5=10 minut poliot izza etogo budet podolse,na cenu ne kak ne povlijajet.Im platyli takze kak i drugim stranam
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24.05.2021 15:42 Відповісти
ну сразу сказать что будет дороже и именно ты заплатишь было бы глупо. жабу готовят медленно
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24.05.2021 15:57 Відповісти
Vot ministr nas govoril,sto v 180 poliotov v den idiot rec.Nam samoje glvanoje liudi kotoryje byli zaloznikami etogo teroristiceskogo akta.Nasi vet liudi byli zaloznikami 7 casov .Vot stob takoje bolse nebylo
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24.05.2021 16:19 Відповісти
Просто министр этот абосрался объявить войну Белоруссии когда те "захватывали" самолет, а теперь несет какую-то чушь.
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24.05.2021 16:32 Відповісти
Samoliot tak prenodlezit POlse tam zaregistrirovanV niom byli 18 stran grazdan,nasix 90 celovek iz nix.Vot za eto teper otgrebiot kak polozeno,zakrojem im i port kak oni budet udobrenyje vysylat,bolse portov netu stob udobrenije peregruzali,v raske tocno netu
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24.05.2021 16:37 Відповісти
Подняли бы ВВС от НАТО и у границы перехватили самолет. ПВО опасно конечно но оно с двух сторон есть. Большая вероятность что ктото из военных бы пострадал но ...
По торговле это все не конструктивно. Надо хоть на минимальном уровне держать возможность торговли и перевозок. По блогеру надо разговаривать сейчас с Лукашенко и искать половинчатые решения, думаю это и делается.
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24.05.2021 17:01 Відповісти
Etot vet samoliot byl Belorus teritoriji.Po ekonomike s nimi tak vot segodnia dali info 86% reeksport, s kotorogo mi imejem ocen malo.Skazali sto na nase VVP sluce zamorozenije ekonomiceski sviazi znacenije nebudet imet.Bloger vot eto i ejst samoje ploxoje ego teper pytajet daze nesmnevajus zastavit govorit sto oni xocet
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24.05.2021 17:13 Відповісти
Посмотрим. Посмотрел цифры то вроде там и немного но курочка по зернышку как говорится.
Беларусь была еще и наземным связующим звеном с Китаем.
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24.05.2021 19:47 Відповісти
Nu da konecno eto ploxo.S Kitajem mi pocti neimejem del.Vot ix investiciji tut Litve na 5 raz mense cem Ukraini kotoroj toze ne tak mnogo.U nas torgovlia s ES stranami bolsinstve a investiciji bolsinstve Sveciji i drugix skandinavov
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24.05.2021 19:54 Відповісти
Все оно комплексно и одни потоки идут к другим. Не пойдут через вас так пойдут через Латвию, Польшу, россию.
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24.05.2021 21:54 Відповісти
Tut glavnoje teper ne dengi,a nasi liudi ix bylo 90 s malenkimi detmi zaxvaceni zaloznikami teroristami lukosenko.Vot tolko za eto ja ne tolko im sankciji viol,no vobce porval vse diplomaticekije otnosenija.Nasa vlast dolzna reagirovat ziostko za etot teror akt
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24.05.2021 22:22 Відповісти
Teper u nas Eurofighter samolioti,bil bi boj mezdu nim i MIG29.Interesno bylo posmotret
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24.05.2021 17:50 Відповісти
Там у границы концентрация ПВО так что бой был бы не чистый, может конкретно в воздухе были только маневры.
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24.05.2021 19:50 Відповісти
Mi toze imejem PV0 vot proslom godu NASAMS sistemi te sto Beli dom oxraniajet polucili tocnost 91%,kazetsia jest ecio i Patriot amerikosov
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24.05.2021 19:58 Відповісти
Ну может в следующий раз. Хотя я бы на месте населения не рвался проверять боеспособность в реальных условиях.
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24.05.2021 21:50 Відповісти
Tak nikto i ne rviotsia no jesli on budet rvatsia u nas jest komu takze udarit tak sto emu vo sne ne snilos.U nas bojesposobnaja armija profesionalnaja kak polozeno
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24.05.2021 22:24 Відповісти
Литва хоче війни? Чудні діла твої, Господи...
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12.07.2021 07:35 Відповісти
не проще ли было обеспокоенность объявить?
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24.05.2021 15:43 Відповісти
Нормальная страна.
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24.05.2021 15:46 Відповісти
Литва не будет пропускать рейсы, планирующие пересечь воздушное пространство Беларуси, - премьер Шимоните - Цензор.НЕТ 105
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24.05.2021 15:47 Відповісти
Смерть диктатору!
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24.05.2021 15:51 Відповісти
*диктаторам
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24.05.2021 15:55 Відповісти
Слабая реакция.
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24.05.2021 15:55 Відповісти
та ничего не будет ЕС и США просто скажут слова не более , все знают кто у лукашенка за спиной ...и вообще как из СП2 тожже самое ..рашка под санкциями а газ у рыфы покупают страны НАТО ...двуличные ? нет они просто жадные
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24.05.2021 15:59 Відповісти
Вы как хотите, а я выражаю глубокую обеспокоенность и серьёзную озабоченность.
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24.05.2021 16:33 Відповісти
"...Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна не будет пропускать рейсы, которые намерены пересечь воздушное пространство Беларуси..."

Молодці! Тепер потрібно щоб так само зробила Польща і Україна і все, повітряний простір над Білоруссю закритий!
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24.05.2021 16:37 Відповісти
Це відповідь мужньої людини. Це відповідь керівника демократичної країни. А що там каже Зеля? А губами сепара із Запоріжжя він підтримав режим лукашенка.
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24.05.2021 16:43 Відповісти
Ні, ця країна, хоч і маленька, але дуже агресивна, як бачимо, і аж ніяк не демократична.
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12.07.2021 07:41 Відповісти
 
 