Львів відмовився від закупівлі білоруських автобусів: ми ніколи не будемо співпрацювати з режимами, - Садовий
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Немає сенсу розвивати демократію і говорити про високе, поки такі люди, як Лукашенко і Путін, вільно займаються тероризмом.
Про це на своїй сторінці в "Фейсбуці" написав мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.
"Самопроголошений президент Білорусі підписав собі вирок. Я хочу, щоб це сприймалось саме так. Весь цивілізований світ має відповісти на викрадення людини не просто "занепокоєнням", а жорсткими санкціями проти диктатора. Бо немає сенсу розвивати демократію і говорити про високе, поки такі люди, як Лукашенко і Путін, вільно займаються тероризмом. Цьогоріч Львів відмовився від закупівлі білоруських автобусів тому, що ми вільне місто і ніколи не будемо співпрацювати з режимами. Так сьогодні має зробити кожен. Тільки об’єднавшись, можемо захистити людей, які мають право на свободу", - заявив Садовий.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Будь ласка, зачекайте...
таких чупакабр тільки по Г+Г показувати !
Всем остальным брать пример !!!
Нахера ти патякаєш, якщо не знаєш?
Львів вже отримав 115 автобусів, 60 тролейбусів та 9 трамваїв марки "Електрон".
У планах на найближчі роки ще купити по сотні автобусів та тролейбусів, плюс 10 трамваїв.
МАЗи місто купляло до виборів 2020 року, коли Лука ще був законним президентом, зараз геть інша ситуація, тому дії влади міста цілком логічні.
Дааавно по /;*&&*+ пішло....
ПОЧЕСНОКУ- лайно було...))
Львів вже отримав 115 нових автобусів "Електрон ", у найближчі часи має ще отримати 100 одиниць.
"Sony" TV та інше робили по 20 з Фуєм років!!
Також відомі фірм забугорські...
Дитинко, тобі і не снилося в страшному сні!
Де Я не був..))
В Рідну Неньку..
Тобі це не почастить..
))
У Вольво автобусы не хуже.
Шотама начєт " Богдана""??!!
это знают даже еврейские дети