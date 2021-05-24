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Львів відмовився від закупівлі білоруських автобусів: ми ніколи не будемо співпрацювати з режимами, - Садовий

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Львів відмовився від закупівлі білоруських автобусів: ми ніколи не будемо співпрацювати з режимами, - Садовий

Немає сенсу розвивати демократію і говорити про високе, поки такі люди, як Лукашенко і Путін, вільно займаються тероризмом.

Про це на своїй сторінці в "Фейсбуці" написав мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"Самопроголошений президент Білорусі підписав собі вирок. Я хочу, щоб це сприймалось саме так. Весь цивілізований світ має відповісти на викрадення людини не просто "занепокоєнням", а жорсткими санкціями проти диктатора. Бо немає сенсу розвивати демократію і говорити про високе, поки такі люди, як Лукашенко і Путін, вільно займаються тероризмом. Цьогоріч Львів відмовився від закупівлі білоруських автобусів тому, що ми вільне місто і ніколи не будемо співпрацювати з режимами. Так сьогодні має зробити кожен. Тільки об’єднавшись, можемо захистити людей, які мають право на свободу", - заявив Садовий.

Також читайте: Литва не пропускатиме рейси, які планують перетнути повітряний простір Білорусі, - прем'єрка Шимоніте

Львів відмовився від закупівлі білоруських автобусів: ми ніколи не будемо співпрацювати з режимами, - Садовий 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна досі не запровадила санкції проти підсанкційного в ЄС білоруського олігарха Вороб'я, який співпрацює з Козаком і Медведчуком, - журналіст Ткач

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
Бацка себе приговор подписал, а зеля всем нам Львов отказался от закупки белорусских автобусов: мы никогда не будем сотрудничать с режимами, - Садовый - Цензор.НЕТ 4898
Львов отказался от закупки белорусских автобусов: мы никогда не будем сотрудничать с режимами, - Садовый - Цензор.НЕТ 4822
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24.05.2021 15:51
+22
У Льваві є корпорація Електрон, їх продукція має світову якість. А лукашеску хай сам на своїх автобусах їздить.
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24.05.2021 15:59
+21
Ай львовяне молодцы!
Всем остальным брать пример !!!
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24.05.2021 15:52
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Бацка себе приговор подписал, а зеля всем нам Львов отказался от закупки белорусских автобусов: мы никогда не будем сотрудничать с режимами, - Садовый - Цензор.НЕТ 4898
Львов отказался от закупки белорусских автобусов: мы никогда не будем сотрудничать с режимами, - Садовый - Цензор.НЕТ 4822
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24.05.2021 15:51 Відповісти
я не украинец, я касаваротка!
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24.05.2021 16:06 Відповісти
він - КОСА ВИВОРОТКА !

таких чупакабр тільки по Г+Г показувати ! Львів відмовився від закупівлі білоруських автобусів: ми ніколи не будемо співпрацювати з режимами, - Садовий - Цензор.НЕТ 7801
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24.05.2021 16:37 Відповісти
Правильно. Нахера вы вообще эти мазы-камазы закупали? На переплавку?
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24.05.2021 15:52 Відповісти
А главное в войска и нгу закупали. Вот же где полная срака. Ума не хватило извилинами пошевелить, где запчасти потом брать.
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24.05.2021 15:56 Відповісти
пошевелили,за приличный откат.
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24.05.2021 16:00 Відповісти
ну в войсках я вижу только старые МАЗы 500, а вот НГ ездит на новых.
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24.05.2021 19:10 Відповісти
Ай львовяне молодцы!
Всем остальным брать пример !!!
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24.05.2021 15:52 Відповісти
лучше богдана - только богдан...
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24.05.2021 15:54 Відповісти
У Льваві є корпорація Електрон, їх продукція має світову якість. А лукашеску хай сам на своїх автобусах їздить.
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24.05.2021 15:59 Відповісти
Почему Львов ранее не покупал свою продукцию "світової якості"?
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24.05.2021 16:05 Відповісти
у садового запитай.
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24.05.2021 16:10 Відповісти
Ну, ты же тут от его имени выступаешь, значит и отвечай за него тоже. Кстати, а куда подевался львовский ЛАЗ?
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24.05.2021 16:22 Відповісти
лівівський ЛАЗ порізав рашкованський "бізнесмен" Львів відмовився від закупівлі білоруських автобусів: ми ніколи не будемо співпрацювати з режимами, - Садовий - Цензор.НЕТ 3687
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24.05.2021 16:39 Відповісти
Гениальный ответ! В сердце националистического движения страны, некий москаль спокойно похерил автобусный завод.)) Ну, тогда и цена вам, поцреотам, две копейки в базарный день.) Зато Садовый на том месте (замечу, без всяких ватников), так же спокойно накерячит картонных ЖК для сельских лохов.)) Во Львове, так же, как и в других городах керует своя местная мафия (к примеру пан Козловський, который красиво отжал у громады винникивське озеро и строит там себе спортивный кеомплекс) которая делает то, что ей хочется, а вам, баранам, лапшу вешает про москалей, виноватых во всех бедах.))
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24.05.2021 20:06 Відповісти
відповім тобі бяка, я пишу від свого імені і те, що знаю. а садовий як і телепні зелені мені до дупи. і корпорація Богдан і Еталон роблять дуже класні автобуси.можеш поцікавитись.
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24.05.2021 19:57 Відповісти
Чому ж не купляв?
Нахера ти патякаєш, якщо не знаєш?
Львів вже отримав 115 автобусів, 60 тролейбусів та 9 трамваїв марки "Електрон".
У планах на найближчі роки ще купити по сотні автобусів та тролейбусів, плюс 10 трамваїв.
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24.05.2021 16:55 Відповісти
Ще про електробуси забув написати. Втім, й того, що я написав вище, цілком достатньо.
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24.05.2021 16:58 Відповісти
40 и 29 маршрут знаешь, которые из Винник ездят? Там почти всё МАЗы. Парочка задприпанных Электронов тоже ездит, которые зимой нихера не обогреваются, едешь как в холодильнике. Да, есть и Электроны в городе, за это никто не спорит, но я задал вопрос: зачем было покупать МАЗы? А зачем бэушные европейские трамваи? Ты так и не ответил. Но оно и так понятно, что товарисчу Садовому и компашке откатики больше по душе. А как с Лукой невдобно вышло, так сразу же в великих патриотов превратились.
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24.05.2021 19:15 Відповісти
Автобусів "Електрон" у Львові більше, ніж автобусів МАЗ (115 "Електронів" проти 100 МАЗів). Білоруських тролейбусів у Львові взагалі немає, за білоруські трамваї навіть смішно згадувати.

МАЗи місто купляло до виборів 2020 року, коли Лука ще був законним президентом, зараз геть інша ситуація, тому дії влади міста цілком логічні.
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24.05.2021 19:24 Відповісти
Дело не в Луке легитимном, или диктаторе. Почему ранее покупалась импортная техника, при своём отечественном производстве? А это потерянные рабочие места, налоги.
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24.05.2021 19:56 Відповісти
Бо "Богдан" за два роки передав українським містам усього 239 тролейбусів та автобусів (за 2018-2019 роки), "Електрон" ще менше. На жаль, українські виробники можуть будувати автобуси та тролейбуси лише сотнями, а треба тисячами. Плюс МАЗ на утриманні держави, підприємство багато років мало суттєві збитки, які йому компенсувала білоруська недодержава. Українські підприємства є приватними, держава їм майже ніяк не допомагає. В подібних умовах конкурувати з державним МАЗом дуже важко.
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24.05.2021 20:03 Відповісти
В Ивано-Франковске, кстати, парк коммунального транспорта обновили Богданами, и автобусами и троллейбусами, и никаких тебе МАЗов. Правда и город поменьше Львова будет. Цена проезда не кусается (во Львове, если не ошибаюсь то ли будет, то ли уже, цена 10 грн.), есть так называемая "картка франківця", по которой пенсионеры ездят бесплатно, имеют знижки в соц. магазинах и аптеках, а на день города Марцинкив (мер) сделал бесплатным проезд в коммунальном транспорте для всех. Вот у кого учиться нужно. Но в любом случае сойдёмся на том, что отказ от МАЗов, это хорошо для всех.
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25.05.2021 08:31 Відповісти
а кто тебе сказал что Львов раньше не покупал "Электроны"?
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24.05.2021 20:10 Відповісти
Була в совкі....
Дааавно по /;*&&*+ пішло....
ПОЧЕСНОКУ- лайно було...))
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24.05.2021 16:06 Відповісти
дядя,т щось ти виддо менделиш. на подивись на совкову продукцію .

Львов отказался от закупки белорусских автобусов: мы никогда не будем сотрудничать с режимами, - Садовый - Цензор.НЕТ 6683
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24.05.2021 16:12 Відповісти
Вам видніше, пакцику.. співчуття, що живі..
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24.05.2021 16:16 Відповісти
і тобі земля бетоном . амінь .
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24.05.2021 16:20 Відповісти
З пляшці не впади тіль, пакчику...))
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24.05.2021 16:27 Відповісти
я твій зєбільний діалект не розумію.
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24.05.2021 17:57 Відповісти
Часи міняються, і Електрон, який оригінально випускав телевізори, зміг виплисти з випуском трамваїв і тролейбусів. З автобусами наразі на так радісно, принаймні Львів їх не купляв
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24.05.2021 16:17 Відповісти
Ще один...
Львів вже отримав 115 нових автобусів "Електрон ", у найближчі часи має ще отримати 100 одиниць.
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24.05.2021 17:01 Відповісти
До речі, ще Ужгород отримав 20 автобусів "Електрон".
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24.05.2021 17:03 Відповісти
Ремонтував....
"Sony" TV та інше робили по 20 з Фуєм років!!
Також відомі фірм забугорські...
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24.05.2021 16:11 Відповісти
А електробуси ремонтував та автобуси? Чи ти патєрялась! Львов отказался от закупки белорусских автобусов: мы никогда не будем сотрудничать с режимами, - Садовый - Цензор.НЕТ 5116
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24.05.2021 16:14 Відповісти
Mocok Львов отказался от закупки белорусских автобусов: мы никогда не будем сотрудничать с режимами, - Садовый - Цензор.НЕТ 2100
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24.05.2021 16:20 Відповісти
Образованійо..))
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24.05.2021 16:24 Відповісти
Йо )
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24.05.2021 19:24 Відповісти
Як там казав в "Іван Васильвичу-міняєт прохфесію"-Казань брав..Шпака -Нє...
Дитинко, тобі і не снилося в страшному сні!
Де Я не був..))
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24.05.2021 16:22 Відповісти
А на х...й ти давно ходив? То збирай свої лахи в дорогу, лист відрядження тобі я вже виписав елєктронік. Львів відмовився від закупівлі білоруських автобусів: ми ніколи не будемо співпрацювати з режимами, - Садовий - Цензор.НЕТ 4118
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24.05.2021 16:25 Відповісти
Я чогось повернувся з Забугорря, пакчику...
В Рідну Неньку..
Тобі це не почастить..
))
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24.05.2021 16:32 Відповісти
Давно пора!
У Вольво автобусы не хуже.
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24.05.2021 15:56 Відповісти
Вы смеетесь?? Не хуже?? Да поделки от МАЗа в сравнении с автобусами Вольво даже автобусами называть нельзя..так...коробки на колесах...
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24.05.2021 16:09 Відповісти
Та нуїхнах!!
Шотама начєт " Богдана""??!!
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24.05.2021 16:03 Відповісти
Что раньше мистеру Садовому мешало покупать львовские Электроны? Я например представить не могу, чтобы Минск, имея свой МаЗ, покупал бы у Львова технику, а у нас это в порядке вещей. Поцреот. млять, нашёлся.
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24.05.2021 16:04 Відповісти
Вообще это нелогично. Кровавый диктатор Лукашенко, а отказываются от белорусских автобусов. А если кто-нибудь скажет Зеленский чмо! Не будем покупать украинское сало!
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24.05.2021 16:08 Відповісти
Толька кошерні автобуси...
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24.05.2021 16:13 Відповісти
ЗЕленский - чмо, а украинское сало - кошерное ! Львів відмовився від закупівлі білоруських автобусів: ми ніколи не будемо співпрацювати з режимами, - Садовий - Цензор.НЕТ 916

это знают даже еврейские дети Львів відмовився від закупівлі білоруських автобусів: ми ніколи не будемо співпрацювати з режимами, - Садовий - Цензор.НЕТ 4329
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24.05.2021 16:41 Відповісти
Львов отказался от закупки белорусских автобусов: мы никогда не будем сотрудничать с режимами, - Садовый - Цензор.НЕТ 3669
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24.05.2021 16:17 Відповісти
Не треба закуповувати МАЗи - ні автобуси, ні вантажівки, є кращі вітчізняні варіанти і українці на підприємствах отримають зарплатню, а не режим Лукаша Львів відмовився від закупівлі білоруських автобусів: ми ніколи не будемо співпрацювати з режимами, - Садовий - Цензор.НЕТ 7456
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24.05.2021 18:32 Відповісти
Яка гордість за моє рідне місто . І який сором за країну , яка купуючи електроенергію в режиму Лукашенка, продовжує фінансувати терор та вбивства білорусів.
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24.05.2021 21:01 Відповісти
Це правильний крок, але чому раніше цього не зробили, коли воно почало вбивати і калічити людей??? Чого чекали? Що воно виправиться?
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24.05.2021 21:12 Відповісти
Говорит, что с режимами не будет иметь дело. А в Украине не режим? Феодальный кланово-олигархический режим.
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24.05.2021 23:31 Відповісти
правильно.
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25.05.2021 07:49 Відповісти
 
 