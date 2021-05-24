З Мінська не може вилетіти літак Lufthansa, в аеропорту стверджують, що отримали повідомлення про теракт

Рейс німецької авіакомпанії Lufthansa повинен був вилетіти за маршрутом "Мінськ-Франкфурт" о 14:20, але досі не піднявся в повітря. Посадка пасажирів призупинена.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту, яку цитує "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"На електронну пошту Національного аеропорту надійшло повідомлення від невстановлених осіб про намір вчинити терористичний акт стосовно рейсу LH1487 авіакомпанії Lufthansa за маршрутом Мінськ - Франкфурт. Виліт був запланований на 14:20. Посадка на цей рейс була припинена", - сказано в повідомленні.

"Відповідно до республіканських нормативних правових актів у галузі авіаційної безпеки в таких ситуаціях підрозділи авіаційної безпеки аеропорту мають вжити вичерпні заходи з метою забезпечення безпеки пасажирів, екіпажів і повітряних суден. У зв'язку з цим на даний момент здійснюються процедури з повторного огляду повітряного судна і всього, що на ньому буде перевозитися", - поінформувала пресслужба аеропорту.

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Там додали, що про те, що відбувається, проінформовані всі зацікавлені сторони.

Telegram-канал "NEXTA live" повідомляє, що всіх пасажирів рейсу Lufthansa вивели з літака після посадки і відправили на повторний огляд, а всередину лайнера запустили кінологів із собаками.

Зараз, за ​​їхніми даними, пасажири сидять за огорожею біля накопичувача. Серед пасажирів рейсу - частина жіночої баскетбольної збірної Білорусі.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.