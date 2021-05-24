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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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авіація (1656) Білорусь (5968) Мінськ (785) Lufthansa (8)

З Мінська не може вилетіти літак Lufthansa, в аеропорту стверджують, що отримали повідомлення про теракт

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

З Мінська не може вилетіти літак Lufthansa, в аеропорту стверджують, що отримали повідомлення про теракт

Рейс німецької авіакомпанії Lufthansa повинен був вилетіти за маршрутом "Мінськ-Франкфурт" о 14:20, але досі не піднявся в повітря. Посадка пасажирів призупинена.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту, яку цитує "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"На електронну пошту Національного аеропорту надійшло повідомлення від невстановлених осіб про намір вчинити терористичний акт стосовно рейсу LH1487 авіакомпанії Lufthansa за маршрутом Мінськ - Франкфурт. Виліт був запланований на 14:20. Посадка на цей рейс була припинена", - сказано в повідомленні.

"Відповідно до республіканських нормативних правових актів у галузі авіаційної безпеки в таких ситуаціях підрозділи авіаційної безпеки аеропорту мають вжити вичерпні заходи з метою забезпечення безпеки пасажирів, екіпажів і повітряних суден. У зв'язку з цим на даний момент здійснюються процедури з повторного огляду повітряного судна і всього, що на ньому буде перевозитися", - поінформувала пресслужба аеропорту.

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Там додали, що про те, що відбувається, проінформовані всі зацікавлені сторони.

Telegram-канал "NEXTA live" повідомляє, що всіх пасажирів рейсу Lufthansa вивели з літака після посадки і відправили на повторний огляд, а всередину лайнера запустили кінологів із собаками.

Зараз, за ​​їхніми даними, пасажири сидять за огорожею біля накопичувача. Серед пасажирів рейсу - частина жіночої баскетбольної збірної Білорусі.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
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Топ коментарі
+38
Лукашенко просто в прямом эфире мочится в глаза обеспокоенным европейцам. Из Минска не может вылететь самолет Lufthansa, в аэропорту утверждают, что получили сообщение о теракте - Цензор.НЕТ 4615
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24.05.2021 16:33
+24
Лукашенковский терроризм продолжается.
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24.05.2021 16:33
+24
идёт череда отвлекающих манёвров чтобы размыть главное событие......
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24.05.2021 16:34
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Лукашенковский терроризм продолжается.
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24.05.2021 16:33 Відповісти
Бацка вошел в кураж Из Минска не может вылететь самолет Lufthansa, в аэропорту утверждают, что получили сообщение о теракте - Цензор.НЕТ 7588
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24.05.2021 16:35 Відповісти
шестиногий
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24.05.2021 16:44 Відповісти
Лукашенко просто в прямом эфире мочится в глаза обеспокоенным европейцам. Из Минска не может вылететь самолет Lufthansa, в аэропорту утверждают, что получили сообщение о теракте - Цензор.НЕТ 4615
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24.05.2021 16:33 Відповісти
Бацька хочет показать "обеспокоенному" мировому сообществу, что "обеспокоенности" в наше время недостаточно для урегулирования проблем. Пусть переходят в другие форматы.
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24.05.2021 16:48 Відповісти
Коля Григорыч походу геть тронувся мосхом от улитки...вместе с Х..лом...
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24.05.2021 16:33 Відповісти
идёт череда отвлекающих манёвров чтобы размыть главное событие......
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24.05.2021 16:34 Відповісти
"Отвлечь от главных событий" можно только ОДНОизвилинных, которые не могут помнить больше, чем об ОДНОМ событии.
А у нас вообще, "все ходы в блокнотик записаны".
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24.05.2021 16:55 Відповісти
спецслужбы пюрера усиленно делают вид, что такие сообщения - обычная практика и реагируют они на все, просто не всегда людей забирают. уроды.
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24.05.2021 16:34 Відповісти
Эта типа у нас каждый день такое... Таракан сцыкливый.
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24.05.2021 16:35 Відповісти
Хороший лепрозорий намечается в РБ
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24.05.2021 16:35 Відповісти
или снимайте все санкции или в каждом рейсе бомба, загнанное ***** приступило к активным действиям.
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24.05.2021 16:35 Відповісти
Раки лізуть взад...
Відмазка...
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24.05.2021 16:35 Відповісти
цирк продолжается
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24.05.2021 16:36 Відповісти
и для кого эти дешовые понты им самим не смешно
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24.05.2021 16:36 Відповісти
инфа 100ка, от агентов майка и ника...
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24.05.2021 16:46 Відповісти
А вчера Люфтганза заявила, что несмотря на произошедшее, продолжит летать над Беларусью. Ну, летайте-летайте...
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24.05.2021 16:39 Відповісти
нова забава хла - "ми ваздушниє пірати"
це воно так небо над Центральною Європою закриває..?
тобто, на західному напрямі треба очікувати загострення
цікаво, у наш бік чи в Сувалкський коридор
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24.05.2021 16:39 Відповісти
Колись Лука машини віджимав у людей, тепер бачу апетит зріс
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24.05.2021 16:39 Відповісти
Лука может ещё много натворить чудесных вещей ,пока глисты из ЕС будут жевать сопли, если не открутить голову сразу, это значит не открутить никогда Из Минска не может вылететь самолет Lufthansa, в аэропорту утверждают, что получили сообщение о теракте - Цензор.НЕТ 4965
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24.05.2021 16:40 Відповісти
А Путьке это только на руку: чем больше ЕС щимит Психопата, тем он ближе к России.
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24.05.2021 16:44 Відповісти
Самозванный диктатор ************ стебётся на европейцами и уже почти прямым текстом намекает им, что нех... сюда в Минск летать...
Уже давно пора закрыть небо над Беларусью из за международного терроризма Лукашенко
А европейцы всё ещё вырабатывают и планируют позицию по высказыванию глубокой озабоченности.
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24.05.2021 16:44 Відповісти
Сейчас Беларусь из-за бацьки обложат санкциями и у картофельного таракана не останется другого выхода как отдать свою страну на слияние с рашостаном. У бункерфюрера резко взлетят рейтинги и он спокойно будет править до своей смерти. Может еще даже успеет узаконить передачу своего престола по наследству.
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24.05.2021 16:45 Відповісти
ага, будет править как гауляйтер и смотрящий пуйла в Беларуси
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24.05.2021 16:48 Відповісти
Щас! -- сперва в суд... ...но это врядли.
Через месяц всё устаканится.

Lufthansa бомжей и нищих не возит -- бо дорого берёт.
Значит, это кому-нибудь нужно... (с)
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24.05.2021 16:50 Відповісти
єдине, що зараз точно - більше люфтганза туда не полетить
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24.05.2021 17:11 Відповісти
Кажется точно (с) *)
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24.05.2021 17:14 Відповісти
https://www.flug.de/flight/encodes/sFlightInput/fc4f3a3b9a954a218926aa844261a7ec/
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24.05.2021 17:54 Відповісти
Шо там Меркель, как среагировала, уже озабоченность выразила или еще обеспокоенность пока?
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24.05.2021 16:47 Відповісти
тупой отвлекающий маневр,типа смотрите,это совпадение и вот опять тоже самое))
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24.05.2021 16:48 Відповісти
Рашка вирішила закривати Білорусь...
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24.05.2021 16:49 Відповісти
Eto pokazuxa sto ES nedumal sto vcera byla slucajnost i daze uvydyte sto teper najdut vzryvcatku.Skazet vydyte jesli ne mi tak vzorvalsia samoliot
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24.05.2021 16:51 Відповісти
Коль распятых мальчиков взять не откуда ,теперь каждый второй будет заминирован .
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24.05.2021 16:53 Відповісти
операция "прикрытие" с ослиными кгб-стскими ушами.....
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24.05.2021 16:54 Відповісти
Спецоперация уровня "*****"
З Мінська не може вилетіти літак Lufthansa, в аеропорту стверджують, що отримали повідомлення про теракт - Цензор.НЕТ 1308
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24.05.2021 16:55 Відповісти
Так-с, кто следующий? Ага! Польский LOT прет на Минск. Попался голубчик.
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24.05.2021 17:03 Відповісти
ОХРЕНІТИ!!!
В Білорусі затримали ще один літак. На цей раз Lufthansa, рейс «Мінськ - Франкфурт».
Людей вивели з літака, речі винесли та влаштовують огляд. Терор в усій красі.
Поки європейці «узгоджують позиції», Лукашенко демонструє світу що готовий топтатись по міжнародному праву та плювати всім в обличчя.
А що там Україна? Що там Зеленський?
Кордон відкритий? Літаки літають?
Звісно, все літає. Бо владі плювати на безпеку країни та власних громадян.
Повітряний простір над пропутінським білоруським режимом Лукашенка має бути закритим, і крапка.
Інакше арештованих та закатованих може бути тисячі ☹️
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24.05.2021 17:04 Відповісти
Падение лукашенко ниже нижнего плинтуса продолжается. Ещё чуть-чуть осталось и объявит войну Омерике. В роль вошёл конкретно.
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24.05.2021 17:07 Відповісти
Чтобы запугать свое народонаселение бульбафюреру луке остается только взорвать любой белорусский самолет где-нибудь в Европе и потом всей быдломассе будет рассказано про коварство ужасных гейропейцев.
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24.05.2021 17:09 Відповісти
Макрельные талерасты уже едять лукабздевае дирьмо. З Мінська не може вилетіти літак Lufthansa, в аеропорту стверджують, що отримали повідомлення про теракт - Цензор.НЕТ 1897 З Мінська не може вилетіти літак Lufthansa, в аеропорту стверджують, що отримали повідомлення про теракт - Цензор.НЕТ 1897 З Мінська не може вилетіти літак Lufthansa, в аеропорту стверджують, що отримали повідомлення про теракт - Цензор.НЕТ 1897
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24.05.2021 17:13 Відповісти
Батька маньяк
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24.05.2021 17:20 Відповісти
Это последние иностранные самолёты, которые оттуда улетают.
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24.05.2021 17:24 Відповісти
 
 