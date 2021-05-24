З Мінська не може вилетіти літак Lufthansa, в аеропорту стверджують, що отримали повідомлення про теракт
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Рейс німецької авіакомпанії Lufthansa повинен був вилетіти за маршрутом "Мінськ-Франкфурт" о 14:20, але досі не піднявся в повітря. Посадка пасажирів призупинена.
Про це повідомляє пресслужба аеропорту, яку цитує "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"На електронну пошту Національного аеропорту надійшло повідомлення від невстановлених осіб про намір вчинити терористичний акт стосовно рейсу LH1487 авіакомпанії Lufthansa за маршрутом Мінськ - Франкфурт. Виліт був запланований на 14:20. Посадка на цей рейс була припинена", - сказано в повідомленні.
"Відповідно до республіканських нормативних правових актів у галузі авіаційної безпеки в таких ситуаціях підрозділи авіаційної безпеки аеропорту мають вжити вичерпні заходи з метою забезпечення безпеки пасажирів, екіпажів і повітряних суден. У зв'язку з цим на даний момент здійснюються процедури з повторного огляду повітряного судна і всього, що на ньому буде перевозитися", - поінформувала пресслужба аеропорту.
Там додали, що про те, що відбувається, проінформовані всі зацікавлені сторони.
Telegram-канал "NEXTA live" повідомляє, що всіх пасажирів рейсу Lufthansa вивели з літака після посадки і відправили на повторний огляд, а всередину лайнера запустили кінологів із собаками.
Зараз, за їхніми даними, пасажири сидять за огорожею біля накопичувача. Серед пасажирів рейсу - частина жіночої баскетбольної збірної Білорусі.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Будь ласка, зачекайте...
А у нас вообще, "все ходы в блокнотик записаны".
Відмазка...
це воно так небо над Центральною Європою закриває..?
тобто, на західному напрямі треба очікувати загострення
цікаво, у наш бік чи в Сувалкський коридор
Уже давно пора закрыть небо над Беларусью из за международного терроризма Лукашенко
А европейцы всё ещё вырабатывают и планируют позицию по высказыванию глубокой озабоченности.
Через месяц всё устаканится.
Lufthansa бомжей и нищих не возит -- бо дорого берёт.
Значит, это кому-нибудь нужно... (с)
В Білорусі затримали ще один літак. На цей раз Lufthansa, рейс «Мінськ - Франкфурт».
Людей вивели з літака, речі винесли та влаштовують огляд. Терор в усій красі.
Поки європейці «узгоджують позиції», Лукашенко демонструє світу що готовий топтатись по міжнародному праву та плювати всім в обличчя.
А що там Україна? Що там Зеленський?
Кордон відкритий? Літаки літають?
Звісно, все літає. Бо владі плювати на безпеку країни та власних громадян.
Повітряний простір над пропутінським білоруським режимом Лукашенка має бути закритим, і крапка.
Інакше арештованих та закатованих може бути тисячі ☹️