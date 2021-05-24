Серед льотчиків, які в окупованому Криму катапультувалися зі Су-30СМ, що стояв на землі, виявився дезертир зі ЗСУ Сергій Додух. ФОТО

Льотчики окупаційних сил РФ в Криму 22 травня катапультувалися зі Су-30СМ, що стояв на землі. Один з них - дезертир Додух Сергій Вікторович.

Про це в Facebook написав російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич, передає Цензор.НЕТ.

"Повертаючись до недавнього події несанкціонованого катапультування на Су-30СМ двох льотчиків на кримському аеродромі Саки 21 травня. Звертаю вашу увагу на дуже цікавий нюанс: другий льотчик, майор Додух С.В. (на фото він справа) - в минулому льотчик Су-25 ВПС Україна (з авіабази Кульбакіно в Миколаєві), зробив декілька бойових вильотів в зоні АТО, літаючи веденим. За відгуками колег - хороший льотчик, міцний і спокійний хлопець з твердою рукою. Після закінчення активних дій української авіації в зоні АТО написав рапорт на звільнення. Його звільнили, і він повернувся в Саки, звідки був родом. І ось тепер він таким чином сплив ... Літає у ВКС Росії на катапульті недалеко від рідної домівки", - розповів експерт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму два льотчики катапультувалися із Су-30СМ, що стояв на землі

Разом з тим, Лукашевич неточно вказав дані про службу Додуха у ЗСУ - з 2017 року він розшукується як дезертир.







Нагадаємо, в окупованому Криму два льотчики катапультувалися зі Су-30СМ, який стояв на землі.