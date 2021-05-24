УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16025 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Окуповані території - Крим і Донбас
26 399 30
авіація (1656) армія РФ (13478) Крим (12756) Саки (19) літак (1986) дезертирство (255)

Серед льотчиків, які в окупованому Криму катапультувалися зі Су-30СМ, що стояв на землі, виявився дезертир зі ЗСУ Сергій Додух. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Серед льотчиків, які в окупованому Криму катапультувалися зі Су-30СМ, що стояв на землі, виявився дезертир зі ЗСУ Сергій Додух. ФОТО

Льотчики окупаційних сил РФ в Криму 22 травня катапультувалися зі Су-30СМ, що стояв на землі. Один з них - дезертир Додух Сергій Вікторович.

Про це в Facebook написав російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич, передає Цензор.НЕТ.

"Повертаючись до недавнього події несанкціонованого катапультування на Су-30СМ двох льотчиків на кримському аеродромі Саки 21 травня. Звертаю вашу увагу на дуже цікавий нюанс: другий льотчик, майор Додух С.В. (на фото він справа) - в минулому льотчик Су-25 ВПС Україна (з авіабази Кульбакіно в Миколаєві), зробив декілька бойових вильотів в зоні АТО, літаючи веденим. За відгуками колег - хороший льотчик, міцний і спокійний хлопець з твердою рукою. Після закінчення активних дій української авіації в зоні АТО написав рапорт на звільнення. Його звільнили, і він повернувся в Саки, звідки був родом. І ось тепер він таким чином сплив ... Літає у ВКС Росії на катапульті недалеко від рідної домівки", - розповів експерт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму два льотчики катапультувалися із Су-30СМ, що стояв на землі

Разом з тим, Лукашевич неточно вказав дані про службу Додуха у ЗСУ - з 2017 року він розшукується як дезертир.

Серед льотчиків, які в окупованому Криму катапультувалися зі Су-30СМ, що стояв на землі, виявився дезертир зі ЗСУ Сергій Додух 01
Серед льотчиків, які в окупованому Криму катапультувалися зі Су-30СМ, що стояв на землі, виявився дезертир зі ЗСУ Сергій Додух 02
Серед льотчиків, які в окупованому Криму катапультувалися зі Су-30СМ, що стояв на землі, виявився дезертир зі ЗСУ Сергій Додух 03

Нагадаємо, в окупованому Криму два льотчики катапультувалися зі Су-30СМ, який стояв на землі.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
Він приягу Україні давав. Від присяги не звільняються Среди катапультировавшихся из стоящего на земле Су-30СМ летчиков в оккупированном Крыму оказался дезертир из ВСУ Сергей Додух - Цензор.НЕТ 6096
показати весь коментар
24.05.2021 17:02
+11
Коллаборант он. Перешел на службу к врагу. Раньше за такое только расстрел, а сейчас дезертир, понять и простить.
показати весь коментар
24.05.2021 17:05
+10
Не увольнялся он. Ушел в отпуск летом-осенью 2014 года (точно не помню) и не вернулся. Наверное комбриг Саша Дьякив прикрывал долго дезертирство.
показати весь коментар
24.05.2021 16:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пристёгиваться надо! (с)
показати весь коментар
24.05.2021 16:45 Відповісти
Наш парень...работал на ВСУ.
показати весь коментар
24.05.2021 16:46 Відповісти
чей это ваш?
показати весь коментар
24.05.2021 16:49 Відповісти
их.
показати весь коментар
24.05.2021 16:51 Відповісти
продажный он, а не "наш" или "их"
показати весь коментар
24.05.2021 16:56 Відповісти
жаль только что о фонарь кабины не размазало.... Среди катапультировавшихся из стоящего на земле Су-30СМ летчиков в оккупированном Крыму оказался дезертир из ВСУ Сергей Додух - Цензор.НЕТ 5792
показати весь коментар
24.05.2021 16:57 Відповісти
Уволился. Дезертир это другое.
показати весь коментар
24.05.2021 16:48 Відповісти
Не увольнялся он. Ушел в отпуск летом-осенью 2014 года (точно не помню) и не вернулся. Наверное комбриг Саша Дьякив прикрывал долго дезертирство.
показати весь коментар
24.05.2021 16:55 Відповісти
Не увольнялся он. Ушел в отпуск и не вернулся.
показати весь коментар
24.05.2021 16:51 Відповісти
дезиртир
показати весь коментар
24.05.2021 16:55 Відповісти
Він приягу Україні давав. Від присяги не звільняються Среди катапультировавшихся из стоящего на земле Су-30СМ летчиков в оккупированном Крыму оказался дезертир из ВСУ Сергей Додух - Цензор.НЕТ 6096
показати весь коментар
24.05.2021 17:02 Відповісти
Присяга во всех нормальных странах действует только во время службы, как уволился тем более сменил страну то присяга аннулируется
показати весь коментар
24.05.2021 19:47 Відповісти
Уволился и присяга аннулируется??? Серед льотчиків, які в окупованому Криму катапультувалися зі Су-30СМ, що стояв на землі, виявився дезертир зі ЗСУ Сергій Додух - Цензор.НЕТ 9756
показати весь коментар
24.05.2021 21:09 Відповісти
Мля..жалко, що бозя курву не помітив..
показати весь коментар
24.05.2021 16:51 Відповісти
но предупредил. следующее действие не задержится и настанет без предупреждения.
показати весь коментар
24.05.2021 16:54 Відповісти
Бозі не має!..
Гляньте на те , що в Ненці твориться!
Свічки ставть та молиться??
Вірю Сам в Себе та останній набій..
Така Я падлюка..ще жива..
🤗
показати весь коментар
24.05.2021 17:05 Відповісти
дарма Ви так!

по всіх законах державотворення, при ЗЕленському Україна мала б зникути ще рік назад,
але ми ще є

лише завдячуючи Боженьці ! Серед льотчиків, які в окупованому Криму катапультувалися зі Су-30СМ, що стояв на землі, виявився дезертир зі ЗСУ Сергій Додух - Цензор.НЕТ 5174
показати весь коментар
24.05.2021 17:31 Відповісти
По отзывам сослуживцев - хороший летчик, крепкий и спокойный парень с твердой рукой. Источник: https://censor.net/ru/n3267158

для "парня с твердой рукой" главное бомбить, а кого - не важно Среди катапультировавшихся из стоящего на земле Су-30СМ летчиков в оккупированном Крыму оказался дезертир из ВСУ Сергей Додух - Цензор.НЕТ 8343
интересно, после возвращения Крыма будет ли бомбить ватных коллег?
такой, думаю, будет......
показати весь коментар
24.05.2021 16:54 Відповісти
Вивіл зі строю бойових льотчиків. Після такого, польотів не бачити з медичних причин. Відпрацьовав на Україну.
показати весь коментар
24.05.2021 16:55 Відповісти
А чего они вообще катапультировались? Взлетать было в облом, или провокацию решили устроить? ))
На мирный протест как-то не похоже. Среди катапультировавшихся из стоящего на земле Су-30СМ летчиков в оккупированном Крыму оказался дезертир из ВСУ Сергей Додух - Цензор.НЕТ 7214
показати весь коментар
24.05.2021 17:02 Відповісти
У ордынской техники все траектории непредсказуемые - у ракет, у катапульт.
показати весь коментар
24.05.2021 17:32 Відповісти
Серед льотчиків, які в окупованому Криму катапультувалися зі Су-30СМ, що стояв на землі, виявився дезертир зі ЗСУ Сергій Додух - Цензор.НЕТ 7545

Если бы только у техники.
У них и тараканы в голове непредсказуемые...
показати весь коментар
24.05.2021 17:56 Відповісти
Коллаборант он. Перешел на службу к врагу. Раньше за такое только расстрел, а сейчас дезертир, понять и простить.
показати весь коментар
24.05.2021 17:05 Відповісти
позбавити всіх державних заслуг і засудити
показати весь коментар
24.05.2021 18:07 Відповісти
А те що він в АТО нарот дамбаса бомбив, то цапам пофіг?
показати весь коментар
24.05.2021 18:12 Відповісти
..ну судя по **дикому** налёту в этом году аж в ТРИ часа..уровень **подготовки** рашкопилотов никакой... Хотя..что говорить!! С приходом к власти ЗеОсла у нас в авиации вообще катастрофическое положение с топливом и полётами!!!
показати весь коментар
24.05.2021 18:13 Відповісти
а на российской фотке прямо как птенец Геринга.
показати весь коментар
24.05.2021 19:00 Відповісти
ублюдку повезло.....
показати весь коментар
24.05.2021 19:45 Відповісти
Ну, от і відлітася "спокойний і уравновєшенний с твьордой рукой". Хіба, може, Лукашевич "спалив" нашого українського шпійона своїм повідомленням, якого фсб проморгало.
показати весь коментар
11.09.2021 17:15 Відповісти
 
 