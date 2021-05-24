Серед льотчиків, які в окупованому Криму катапультувалися зі Су-30СМ, що стояв на землі, виявився дезертир зі ЗСУ Сергій Додух. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Льотчики окупаційних сил РФ в Криму 22 травня катапультувалися зі Су-30СМ, що стояв на землі. Один з них - дезертир Додух Сергій Вікторович.
Про це в Facebook написав російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич, передає Цензор.НЕТ.
"Повертаючись до недавнього події несанкціонованого катапультування на Су-30СМ двох льотчиків на кримському аеродромі Саки 21 травня. Звертаю вашу увагу на дуже цікавий нюанс: другий льотчик, майор Додух С.В. (на фото він справа) - в минулому льотчик Су-25 ВПС Україна (з авіабази Кульбакіно в Миколаєві), зробив декілька бойових вильотів в зоні АТО, літаючи веденим. За відгуками колег - хороший льотчик, міцний і спокійний хлопець з твердою рукою. Після закінчення активних дій української авіації в зоні АТО написав рапорт на звільнення. Його звільнили, і він повернувся в Саки, звідки був родом. І ось тепер він таким чином сплив ... Літає у ВКС Росії на катапульті недалеко від рідної домівки", - розповів експерт.
Разом з тим, Лукашевич неточно вказав дані про службу Додуха у ЗСУ - з 2017 року він розшукується як дезертир.
Нагадаємо, в окупованому Криму два льотчики катапультувалися зі Су-30СМ, який стояв на землі.
Будь ласка, зачекайте...
Гляньте на те , що в Ненці твориться!
Свічки ставть та молиться??
Вірю Сам в Себе та останній набій..
Така Я падлюка..ще жива..
🤗
по всіх законах державотворення, при ЗЕленському Україна мала б зникути ще рік назад,
але ми ще є
лише завдячуючи Боженьці !
для "парня с твердой рукой" главное бомбить, а кого - не важно
интересно, после возвращения Крыма будет ли бомбить ватных коллег?
такой, думаю, будет......
На мирный протест как-то не похоже.
Если бы только у техники.
У них и тараканы в голове непредсказуемые...