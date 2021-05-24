Корнієнко про виключення Шевченка з фракції "Слуга народу": "Поставив під загрозу відносини України з міжнародними партнерами"

Більшість депутатів "Слуги Народу" підтримали виключення народного депутата Євгена Шевченка із фракції через систематичні вислови та дії, які розходяться із політикою президента.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова партії Олександр Корнієнко.

"Своїми діями пан Шевченко поставив під загрозу відносини України із міжнародними партнерами, а також завдав шкоди міжнародному іміджу України як передбачуваного партнера із послідовною політикою, що керується демократичними європейськими цінностями", – заявив парламентарій.

За словами Корнієнка,окрім висловлення власної політичної позиції він дозволяв собі заяви у сфері зовнішньої політики, неузгоджені ні з Президентом України, ні з Міністерством закордонних справ.

Очільник партії "Слуга Народу" нагадав депутатам, що партія поважає право на власну політичну позицію, але вона не може суперечити основним засадам політики партії і президента, тим більше виправдовувати дії, які дискредитують політичну силу та главу держави.

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Водночас у випадку із Євгеном Шевченком партія не може вплинути на його подальшу діяльність у парламенті.

"У фракції "Слуга Народу" він з’явився завдяки тому, що за нього проголосували люди. Звісно, ми не можемо примусити його піти з парламенту, бо він мажоритарник. До слова, ми свідомо виступаємо за скасування мажоритарки. Думаю, що наступні вибори до Верховної Ради мають пройти за пропорційною системою, це буде страховкою від політичної корупції", – підсумував Корнієнко.

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Раніше депутатська фракція "Слуга народу" виключила зі свого складу народного депутата Євгена Шевченка. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, що особисті позиції Шевченка "йшли врозріз з позицією не просто партії, а й держави в цілому".

Нардеп Шевченко заявив, що радий виключенню з лав "слуг народу". Він пообіцяв "збирати навколо себе колишніх беркутівців і боротися з націоналістами".

Як повідомлялося, народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко 20 квітня провів у Мінську зустріч з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі. 23 квітня на засіданні фракції "Слуга народу" було ухвалено рішення провести голосування через збір підписів щодо подальшої участі депутата Євгена Шевченка в складі фракції.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Водночас "слуга народу" Євген Шевченко порадів затриманню білоруського опозиційного блогера.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.