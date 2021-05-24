Очевидець затримання Протасевича: Роман був дуже спокійним і сказав нам, що це все через нього

Пасажир Ryanair розповів, як відбувалася посадка літака і затримання засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Про це громадянин Латвії Ренатс Рутіньш розповів "Настоящему времени", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми летіли, все було тихо і спокійно. А потім раптом різкий поворот. У літаку була повна тиша. Стюардеса раптово оголосила, що буде посадка в Мінську. Ми не зрозуміли чому. Потім пілот оголосив, що сідаємо в Мінську, тому що якісь проблеми з аеропортом Вільнюса", - розповів Рутіньш.

За його словами, після приземлення пасажири довго просто сиділи в літаку. Потім їх вивели на льотне поле і спочатку перевірили там, а пізніше відвезли на більш детальну перевірку в будівлю аеропорту.

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"При цьому ніякої інформації у нас не було взагалі, ми не розуміли, що відбувається. Від своїх друзів у твіттері ми дізнавалися якісь новини: спочатку говорили, що літак замінували, але потім стало відомо, що все через Романа. Романа відвели від нас, він був дуже спокійним. Комусь із пасажирів він сказав, що все через нього. Я думаю, він це відразу зрозумів і змирився, тому виглядав і поводився дуже спокійно", - підкреслив пасажир.

"Після цього ми просто сиділи в закритому приміщенні. Ми там провели сім годин. У якийсь момент у нас пропав інтернет - і вайфай, і мобільний інтернет відключили", - додав він.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.