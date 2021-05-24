Очевидець затримання Протасевича: Роман був дуже спокійним і сказав нам, що це все через нього
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Пасажир Ryanair розповів, як відбувалася посадка літака і затримання засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.
Про це громадянин Латвії Ренатс Рутіньш розповів "Настоящему времени", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми летіли, все було тихо і спокійно. А потім раптом різкий поворот. У літаку була повна тиша. Стюардеса раптово оголосила, що буде посадка в Мінську. Ми не зрозуміли чому. Потім пілот оголосив, що сідаємо в Мінську, тому що якісь проблеми з аеропортом Вільнюса", - розповів Рутіньш.
За його словами, після приземлення пасажири довго просто сиділи в літаку. Потім їх вивели на льотне поле і спочатку перевірили там, а пізніше відвезли на більш детальну перевірку в будівлю аеропорту.
"При цьому ніякої інформації у нас не було взагалі, ми не розуміли, що відбувається. Від своїх друзів у твіттері ми дізнавалися якісь новини: спочатку говорили, що літак замінували, але потім стало відомо, що все через Романа. Романа відвели від нас, він був дуже спокійним. Комусь із пасажирів він сказав, що все через нього. Я думаю, він це відразу зрозумів і змирився, тому виглядав і поводився дуже спокійно", - підкреслив пасажир.
"Після цього ми просто сиділи в закритому приміщенні. Ми там провели сім годин. У якийсь момент у нас пропав інтернет - і вайфай, і мобільний інтернет відключили", - додав він.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
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Поэтому, Протасевичу грозит смерть. Его легко засудит лукашенко к смертной казни.
А смертная казнь есть почти во всех нормальных странах, только в вымирающих от неё отказываются, в частности в Украине её нет
3 ч. ·
"ВІТРИННА ДИКТАТУРА".
Нагадаю, для тих, хто не читав "І знов я влізаю в танк", що лукашенківська диктатура - це продукт російських спецслужб, створений у рамках сценарію "відновлення СРСР" (Нового Союзного государства), згідно з яким у Білорусі й Україні мав відбуватися перед очима всього світу "ужас-ужас-ужас" (демонстративний, "з кров'ю", як біфштекс, державний тероризм), - а Росія на цьому тлі виглядала б "ще нічо так" і грала на міжнародній арені роль білого сахіба-миротворця, що єдиний здатен вгамувати всіх цих "маленьких східних дикунів" (три роки широкого медійного - підготовчого! - надування нам Януковича на "уууу-якого-страшного-диктатора", з-за чиєї спини потім російські снайпери показово розстріляють демонстрацію, як це зараз дозволено законом робити в Білорусі, - частина цього самого сценарію, тільки що ми всю дорогу пручались і пручаємось, а білоруси взагалі тільки оце тепер почали; див. у коменті лінк на мою статтю з "Танка", де все це викладено ширше).
Ось це, любі діти, і є той "новий СРСР", у який вас заманюють міфічним "вкусним пломбіром" - як педофіл свою жертву в темний льох.
Будьмо уважні (с).
P.S. А в Білорусь, їй-богу, краще українцям поки що не їздити - якщо ви, звісно, не екстремал. Це зараз і є їхній "ідеальний СРСР" - територія під цілковитим контролем ФСБ (що зайвий раз доводить ту саму її "єдиноутробність" з "народнимі рєспублікамі Донбаса", про яку я писала в 2016-му, див. лінк).
тому цьому луці навіть пЯтух не світить
.*Касаби .... сваїх не брасаєм * !?