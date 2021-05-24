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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Білорусь (5968) Протасевич Роман (296)

Очевидець затримання Протасевича: Роман був дуже спокійним і сказав нам, що це все через нього

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Очевидець затримання Протасевича: Роман був дуже спокійним і сказав нам, що це все через нього

Пасажир Ryanair розповів, як відбувалася посадка літака і затримання засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Про це громадянин Латвії Ренатс Рутіньш розповів "Настоящему времени", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми летіли, все було тихо і спокійно. А потім раптом різкий поворот. У літаку була повна тиша. Стюардеса раптово оголосила, що буде посадка в Мінську. Ми не зрозуміли чому. Потім пілот оголосив, що сідаємо в Мінську, тому що якісь проблеми з аеропортом Вільнюса", - розповів Рутіньш.

За його словами, після приземлення пасажири довго просто сиділи в літаку. Потім їх вивели на льотне поле і спочатку перевірили там, а пізніше відвезли на більш детальну перевірку в будівлю аеропорту.

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"При цьому ніякої інформації у нас не було взагалі, ми не розуміли, що відбувається. Від своїх друзів у твіттері ми дізнавалися якісь новини: спочатку говорили, що літак замінували, але потім стало відомо, що все через Романа. Романа відвели від нас, він був дуже спокійним. Комусь із пасажирів він сказав, що все через нього. Я думаю, він це відразу зрозумів і змирився, тому виглядав і поводився дуже спокійно", - підкреслив пасажир.

"Після цього ми просто сиділи в закритому приміщенні. Ми там провели сім годин. У якийсь момент у нас пропав інтернет - і вайфай, і мобільний інтернет відключили", - додав він.

Також читайте: Євросоюз викликав посла Білорусі у зв'язку з інцидентом з літаком Ryanair і затриманням Протасевича

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

 
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Топ коментарі
+5
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
3 ч. ·

"ВІТРИННА ДИКТАТУРА".
Нагадаю, для тих, хто не читав "І знов я влізаю в танк", що лукашенківська диктатура - це продукт російських спецслужб, створений у рамках сценарію "відновлення СРСР" (Нового Союзного государства), згідно з яким у Білорусі й Україні мав відбуватися перед очима всього світу "ужас-ужас-ужас" (демонстративний, "з кров'ю", як біфштекс, державний тероризм), - а Росія на цьому тлі виглядала б "ще нічо так" і грала на міжнародній арені роль білого сахіба-миротворця, що єдиний здатен вгамувати всіх цих "маленьких східних дикунів" (три роки широкого медійного - підготовчого! - надування нам Януковича на "уууу-якого-страшного-диктатора", з-за чиєї спини потім російські снайпери показово розстріляють демонстрацію, як це зараз дозволено законом робити в Білорусі, - частина цього самого сценарію, тільки що ми всю дорогу пручались і пручаємось, а білоруси взагалі тільки оце тепер почали; див. у коменті лінк на мою статтю з "Танка", де все це викладено ширше).
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24.05.2021 17:17
+4
Це я до того, що одностайна вибухова реакція західних ЗМІ на викрадення білоруською державою журналіста Протасевича буквально "з повітря" зовсім не повинна вводити нас в оману як, буцім, "пробудження Заходу". Ні, це цілком "планова" реакція на "вітринну диктатуру" - ту, що якраз і призначена (і вмисне створена!) для всезагального осуду, як світовий ізгой, - і для порятунку від статусу ізгоя іншої, куди небезпечнішої й токсичнішої, "материнської" диктатури. (Коли в Росії хапають дітей на протестах і дають людям шість років тюрми за старий пост у фейсбуку, західні ЗМІ про це не пишуть.) Якщо зараз знову засвітяться європейські "друзі Путіна" (трошки, було, примовклі з 2014-го) і стануть закликати до переговорів з ним як, мовляв, єдиним ефективним миротворцем і можливим рятівником Романа Протасевича, - значить, цей акт повітряного тероризму, найімовірніше, навіть і не в Мінську придумано...
Ось це, любі діти, і є той "новий СРСР", у який вас заманюють міфічним "вкусним пломбіром" - як педофіл свою жертву в темний льох.
Будьмо уважні (с).
P.S. А в Білорусь, їй-богу, краще українцям поки що не їздити - якщо ви, звісно, не екстремал. Це зараз і є їхній "ідеальний СРСР" - територія під цілковитим контролем ФСБ (що зайвий раз доводить ту саму її "єдиноутробність" з "народнимі рєспублікамі Донбаса", про яку я писала в 2016-му, див. лінк).
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24.05.2021 17:19
+3
В единственной стране Европы - в Беларуси не только не отменена смертная казнь а даже применяется на постоянной основе сейчас.
Поэтому, Протасевичу грозит смерть. Его легко засудит лукашенко к смертной казни.
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24.05.2021 17:13
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В единственной стране Европы - в Беларуси не только не отменена смертная казнь а даже применяется на постоянной основе сейчас.
Поэтому, Протасевичу грозит смерть. Его легко засудит лукашенко к смертной казни.
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24.05.2021 17:13 Відповісти
Думаю зассыт его Лука высшую меру давать.
А смертная казнь есть почти во всех нормальных странах, только в вымирающих от неё отказываются, в частности в Украине её нет
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24.05.2021 19:42 Відповісти
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
3 ч. ·

"ВІТРИННА ДИКТАТУРА".
Нагадаю, для тих, хто не читав "І знов я влізаю в танк", що лукашенківська диктатура - це продукт російських спецслужб, створений у рамках сценарію "відновлення СРСР" (Нового Союзного государства), згідно з яким у Білорусі й Україні мав відбуватися перед очима всього світу "ужас-ужас-ужас" (демонстративний, "з кров'ю", як біфштекс, державний тероризм), - а Росія на цьому тлі виглядала б "ще нічо так" і грала на міжнародній арені роль білого сахіба-миротворця, що єдиний здатен вгамувати всіх цих "маленьких східних дикунів" (три роки широкого медійного - підготовчого! - надування нам Януковича на "уууу-якого-страшного-диктатора", з-за чиєї спини потім російські снайпери показово розстріляють демонстрацію, як це зараз дозволено законом робити в Білорусі, - частина цього самого сценарію, тільки що ми всю дорогу пручались і пручаємось, а білоруси взагалі тільки оце тепер почали; див. у коменті лінк на мою статтю з "Танка", де все це викладено ширше).
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24.05.2021 17:17 Відповісти
Це я до того, що одностайна вибухова реакція західних ЗМІ на викрадення білоруською державою журналіста Протасевича буквально "з повітря" зовсім не повинна вводити нас в оману як, буцім, "пробудження Заходу". Ні, це цілком "планова" реакція на "вітринну диктатуру" - ту, що якраз і призначена (і вмисне створена!) для всезагального осуду, як світовий ізгой, - і для порятунку від статусу ізгоя іншої, куди небезпечнішої й токсичнішої, "материнської" диктатури. (Коли в Росії хапають дітей на протестах і дають людям шість років тюрми за старий пост у фейсбуку, західні ЗМІ про це не пишуть.) Якщо зараз знову засвітяться європейські "друзі Путіна" (трошки, було, примовклі з 2014-го) і стануть закликати до переговорів з ним як, мовляв, єдиним ефективним миротворцем і можливим рятівником Романа Протасевича, - значить, цей акт повітряного тероризму, найімовірніше, навіть і не в Мінську придумано...
Ось це, любі діти, і є той "новий СРСР", у який вас заманюють міфічним "вкусним пломбіром" - як педофіл свою жертву в темний льох.
Будьмо уважні (с).
P.S. А в Білорусь, їй-богу, краще українцям поки що не їздити - якщо ви, звісно, не екстремал. Це зараз і є їхній "ідеальний СРСР" - територія під цілковитим контролем ФСБ (що зайвий раз доводить ту саму її "єдиноутробність" з "народнимі рєспублікамі Донбаса", про яку я писала в 2016-му, див. лінк).
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24.05.2021 17:19 Відповісти
Очевидец задержания Протасевича: Роман был очень спокойным и сказал нам, что это все из-за него - Цензор.НЕТ 4124 Очевидец задержания Протасевича: Роман был очень спокойным и сказал нам, что это все из-за него - Цензор.НЕТ 7094
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24.05.2021 17:18 Відповісти
А если женщины снова с цветами на улицу выйдут?
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24.05.2021 17:19 Відповісти
Головне, щоб на проїжджу частину не виходили.
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24.05.2021 17:28 Відповісти
Очевидец задержания Протасевича: Роман был очень спокойным и сказал нам, что это все из-за него - Цензор.НЕТ 5258 Очевидец задержания Протасевича: Роман был очень спокойным и сказал нам, что это все из-за него - Цензор.НЕТ 3734
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24.05.2021 17:43 Відповісти
хворий лука мудіщєв.
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24.05.2021 17:28 Відповісти
лука мудіщєв не гвалтував! він користався зі згоди.
тому цьому луці навіть пЯтух не світить
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24.05.2021 19:29 Відповісти
Консул РФ відмовився відвідати Софію Сапегу, затриману з Протасевичем - Світ - TCH.ua Очевидец задержания Протасевича: Роман был очень спокойным и сказал нам, что это все из-за него - Цензор.НЕТ 478

.*Касаби .... сваїх не брасаєм * !?
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24.05.2021 17:29 Відповісти
Лукашенко - маразматик!!!! И если спец. службы мира есть - они должны бороться с такими !!
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24.05.2021 18:20 Відповісти
и эта гнида байден собрался договариваться с путлером по хорошему. какие же беспомощные и трусливые западные лидеры. противно все.
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24.05.2021 18:45 Відповісти
 
 