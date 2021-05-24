Земельна реформа збільшить ВВП України на 1,5%, - радник глави ОП Милованов
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Реалізація земельної реформи додасть до бюджетів різних рівнів близько $ 2 млрд або близько 1,5% ВВП.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив радник глави Офісу Президента Тимофій Милованов.
"З моєї точки зору, реформа повільна і обрізана. Економічний розвиток буде повільнішим. Але він все одно буде. За нашими розрахунками (Київської школи економіки), навіть такий варіант реформи в наступні роки це додасть приблизно 2 млрд дол. Тобто близько 1,5% ВВП", - заявив Милованов.
Радник глави ОП зазначив, що "дуже позитивно" дивиться на "цю історію" і сподівається, що все буде добре.
Також він зазначив, що потрібно буде пильно стежити за тим, щоб при запуску земельної реформи не було рейдерства та інших зловживань. Але, на думку радника глави ОП, обмеження купівлі в одні руки 100 тис. га сільськогосподарської землі допоможе правоохоронцям своєчасно реагувати на можливі зловживання.
Будь ласка, зачекайте...
Треба відповідати "Абнімаю..."
мы в курсе
вау, как-то незаметно прошло
Киев становится все ближе к Парижу......
Следущая удобная купюра в "50" вечносереневых....
Жизнь ведь налаживается, только ее один милованов и видит
Якщо земля - товар, то чому його не враховувати у ВВП?
Повилазили з усіх бомжатників мамкіни економісти та політологи.
Один іншого тупіший...
Референдум ініціований Жюлькою замовчується??
78%% проти продажу Землі БАТЬКІВ та МАТЕРІВ НЕНЬКИ!!
Таки хто за це "галасував"- ПЕС та "безголосі" падлюки,НЄ??
Саме цінне продайте- ЛОХИ та неЛОХІ..тупі..😇
уклінно вибачаюсь..
Але саме кумедне, що проти вільного продажу землі в основному ті, в кого її нема.
От скажи, в тебе є хоч єдина ділянка?)
А згідно Конституції Держави Україна маю??
державну землю за копійки бєня купить і стане латифундистом...
Стибрена земля: Прямим текстом