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Земельна реформа збільшить ВВП України на 1,5%, - радник глави ОП Милованов

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Земельна реформа збільшить ВВП України на 1,5%, - радник глави ОП Милованов

Реалізація земельної реформи додасть до бюджетів різних рівнів близько $ 2 млрд або близько 1,5% ВВП.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив радник глави Офісу Президента Тимофій Милованов.

"З моєї точки зору, реформа повільна і обрізана. Економічний розвиток буде повільнішим. Але він все одно буде. За нашими розрахунками (Київської школи економіки), навіть такий варіант реформи в наступні роки це додасть приблизно 2 млрд дол. Тобто близько 1,5% ВВП", - заявив Милованов.

Радник глави ОП зазначив, що "дуже позитивно" дивиться на "цю історію" і сподівається, що все буде добре.

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Також він зазначив, що потрібно буде пильно стежити за тим, щоб при запуску земельної реформи не було рейдерства та інших зловживань. Але, на думку радника глави ОП, обмеження купівлі в одні руки 100 тис. га сільськогосподарської землі допоможе правоохоронцям своєчасно реагувати на можливі зловживання.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
зеленский уже зарплаты до уровня польских довёл,
мы в курсе
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24.05.2021 17:24
+8
А я напомню. Именно этот организм (милованов) сам согласился с тем, что он дебил.
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24.05.2021 17:29
+7
А на 15% снизит эпоха правления клоуна
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24.05.2021 17:19
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А на 15% снизит эпоха правления клоуна
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24.05.2021 17:19 Відповісти
Спасіба бальшоє. Жму руку.
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24.05.2021 17:33 Відповісти
Земельная реформа увеличит ВВП Украины на 1,5%, - советник главы ОП Милованов - Цензор.НЕТ 7671 Земельная реформа увеличит ВВП Украины на 1,5%, - советник главы ОП Милованов - Цензор.НЕТ 1251 Земельная реформа увеличит ВВП Украины на 1,5%, - советник главы ОП Милованов - Цензор.НЕТ 2616 Земельная реформа увеличит ВВП Украины на 1,5%, - советник главы ОП Милованов - Цензор.НЕТ 8193 Земельная реформа увеличит ВВП Украины на 1,5%, - советник главы ОП Милованов - Цензор.НЕТ 3860 Земельная реформа увеличит ВВП Украины на 1,5%, - советник главы ОП Милованов - Цензор.НЕТ 3451 с Милованов ты часом ВВП Украины с тумбочкой олигархов не попутал так где при растет то гешефтом кошерным..убогий....
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24.05.2021 17:47 Відповісти
Невірна відповідь.
Треба відповідати "Абнімаю..."
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24.05.2021 17:57 Відповісти
Навіщо ти бухаєш в понеділок, порошок?)
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24.05.2021 17:58 Відповісти
https://www.facebook.com/100040850859386/videos/130204548351240/
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24.05.2021 17:20 Відповісти
зеленский уже зарплаты до уровня польских довёл,
мы в курсе
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24.05.2021 17:24 Відповісти
уже польские?

вау, как-то незаметно прошло Земельная реформа увеличит ВВП Украины на 1,5%, - советник главы ОП Милованов - Цензор.НЕТ 1680
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24.05.2021 17:25 Відповісти
представляете, какая *опа в Польше? Земельная реформа увеличит ВВП Украины на 1,5%, - советник главы ОП Милованов - Цензор.НЕТ 4484
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24.05.2021 17:33 Відповісти
Напомним, подорожание проезда в общественном транспорте Киева возможно, однако его цена не превысит 20 гривен !!!!!!!!!!!!, заявил депутат столичного горсовета Дмитрий Белоцерковец

Киев становится все ближе к Парижу...... Земельная реформа увеличит ВВП Украины на 1,5%, - советник главы ОП Милованов - Цензор.НЕТ 7243
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24.05.2021 17:24 Відповісти
Вєталій Владіміравіч Удар-в-очко
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24.05.2021 17:35 Відповісти
Бюджет как у Варшавы и Праги....А в реальности?! Идём в Европу...тарифами и заробитчанами.
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24.05.2021 17:58 Відповісти
Людям очень даже удобно зеленую 20-ку тыкать за метро.
Следущая удобная купюра в "50" вечносереневых....
Жизнь ведь налаживается, только ее один милованов и видит Земельная реформа увеличит ВВП Украины на 1,5%, - советник главы ОП Милованов - Цензор.НЕТ 1158
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24.05.2021 18:09 Відповісти
авторитет вже не повернеш, хапай зп доки є можливість і не патякай.
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24.05.2021 17:26 Відповісти
бараны. ввп это валовой внутренний продукт, а не деньги с продажи земли.
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24.05.2021 17:26 Відповісти
Сам ти вівця.
Якщо земля - товар, то чому його не враховувати у ВВП?
Повилазили з усіх бомжатників мамкіни економісти та політологи.
Один іншого тупіший...
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24.05.2021 18:02 Відповісти
ввП - валовий внутрішній ПРОДУКТ. Ти на своєму заводі може землю виробляєш? Земля - то є засіб вироництва, який ти не можеш відтворити, а у разі продажу облікувати виручку ти зможеш 1 (один) раз, а не щомісяця чи щоквартала(чи, може ви і так можете тулити - регулярно??). Молоток - то також засіб вироництва - виробляй - продавай. А СВОЮ землю НЕ РОЗПРОДУЄ ЖОДНА КРАЇНА СВІТУ, крім нашої блін "незалєжнай". Чому не здавати в оренду і виручку не вносити в ВВП?? БЛІН, ЧОМУ??
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24.05.2021 19:42 Відповісти
для того чтобы поднять ввп надо строить заводы и создавать рабочие места, .
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24.05.2021 17:27 Відповісти
А фабрики можна? Чи тільки заводи?
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24.05.2021 18:03 Відповісти
и телеграф...
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24.05.2021 18:11 Відповісти
А я напомню. Именно этот организм (милованов) сам согласился с тем, что он дебил.
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24.05.2021 17:29 Відповісти
Гордон напомнил об этом на недавней конференции Земельная реформа увеличит ВВП Украины на 1,5%, - советник главы ОП Милованов - Цензор.НЕТ 1163
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24.05.2021 18:13 Відповісти
Таки шо??
Референдум ініціований Жюлькою замовчується??
78%% проти продажу Землі БАТЬКІВ та МАТЕРІВ НЕНЬКИ!!
Таки хто за це "галасував"- ПЕС та "безголосі" падлюки,НЄ??
Саме цінне продайте- ЛОХИ та неЛОХІ..тупі..😇
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24.05.2021 17:34 Відповісти
Ойц... таки і ЗЕговнюки...
уклінно вибачаюсь..
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24.05.2021 17:36 Відповісти
Ну не хочеш - не продавай. Які проблєми?
Але саме кумедне, що проти вільного продажу землі в основному ті, в кого її нема.
От скажи, в тебе є хоч єдина ділянка?)
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24.05.2021 18:05 Відповісти
Не Маю!!
А згідно Конституції Держави Україна маю??
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24.05.2021 18:13 Відповісти
у нас уже самый большой латифундист в районе , противник продажи, уже "самозастрелился"....Не хочешь продавать , заставят!
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24.05.2021 18:29 Відповісти
Это то который Дебил.
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24.05.2021 17:57 Відповісти
количество рабочих мест в 100 раз важнее ВВП, как с ним?
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24.05.2021 18:09 Відповісти
Півтора відсотки для потрібних людей замість 50 для країни, якщо б запровадили ринок за польською моделью, наприклад.
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24.05.2021 18:23 Відповісти
А як що не увеличит,землю жерти готов? Земельна реформа збільшить ВВП України на 1,5%, - радник глави ОП Милованов - Цензор.НЕТ 1454
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24.05.2021 18:29 Відповісти
Источник откровений: Милованов рассказал, как курил марихуану. / "МВФ обкакался", - Милованов/ Гончарук - лучший премьер-министр за всю историю Украины, - Милованов/ Работа правительства суперуспешна и суперэффективна, - Милованов / Наиболее вероятный сценарий - это постепенное усиление гривни, - Милованов/ "Мы на грани экономического прорыва", - Милованов/ Рынок земли сделает украинцев (ещё) более счастливыми и богатыми, - Милованов./ Мы не будем продавать землю, мы передадим ее громадам, - Милованов
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24.05.2021 18:38 Відповісти
Знатно лизнул МилыйВаня! Не зря повысили собаку, отрабатывает!!!
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24.05.2021 18:56 Відповісти
Когда страна избавится от этого придурка? Как и от Гончарука. Не ГІВНО. так ТРІСКА. усе до нашего берега лине.
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24.05.2021 19:17 Відповісти
верните в собственность государства украденные, выведенные сельхоз лесхоз и дугие земли. разделите как предусматривает конституция (2- 4 га на каждого) а потом принимайте любые законы. люди решат что с ней делать
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24.05.2021 19:50 Відповісти
А РЕФОРМА ВОДЫ !?)
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24.05.2021 19:57 Відповісти
И ВОЗДУХА И ОГНЯ, А ВЕТРА !?)
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24.05.2021 19:59 Відповісти
Підвищить... на один раз...
державну землю за копійки бєня купить і стане латифундистом...
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24.05.2021 19:58 Відповісти
Земельна реформа збільшить ВВП України на 1,5%, - радник глави ОП Милованов - Цензор.НЕТ 7444
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24.05.2021 19:58 Відповісти
дэбили поверят ведь их 73% и будут иметь продукты в 10 раз дороже европейских
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24.05.2021 21:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=gKstX6qki40

Стибрена земля: Прямим текстом
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24.05.2021 22:57 Відповісти
А откуда он взял єти 1,5 % ? Делает вид, что он в єтом что-то понимает?
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24.05.2021 21:31 Відповісти
Всього лиш 1,5% і втратити право на спадщину пращурів. Це як в Книзі Буття Ісав продав своє першородство за миску бобів. Ви здуріли чи шахраї?
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24.05.2021 22:03 Відповісти
Зрадник і україножер - фермери та Обробка сіьгоспродукції, може дати 200% ВВП !!!!! Не дозволим ФАРИСЕЯМ продати українські землі !!!
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24.05.2021 22:19 Відповісти
 
 