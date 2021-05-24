Земельна реформа збільшить ВВП України на 1,5%, - радник глави ОП Милованов

Реалізація земельної реформи додасть до бюджетів різних рівнів близько $ 2 млрд або близько 1,5% ВВП.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив радник глави Офісу Президента Тимофій Милованов.

"З моєї точки зору, реформа повільна і обрізана. Економічний розвиток буде повільнішим. Але він все одно буде. За нашими розрахунками (Київської школи економіки), навіть такий варіант реформи в наступні роки це додасть приблизно 2 млрд дол. Тобто близько 1,5% ВВП", - заявив Милованов.

Радник глави ОП зазначив, що "дуже позитивно" дивиться на "цю історію" і сподівається, що все буде добре.

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Також він зазначив, що потрібно буде пильно стежити за тим, щоб при запуску земельної реформи не було рейдерства та інших зловживань. Але, на думку радника глави ОП, обмеження купівлі в одні руки 100 тис. га сільськогосподарської землі допоможе правоохоронцям своєчасно реагувати на можливі зловживання.