Повідомлення про теракт на рейсі Lufthansa не підтвердилося, літак готується до вильоту з Мінська
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Літак авіакомпанії Lufthansa до Франкфурта, який не вилетів за розкладом з Мінська через повідомлення про підготовлюваний теракт, проходить підготовку до вильоту.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в пресслужбі аеропорту.
"На даний момент всі необхідні заходи щодо огляду пасажирів, багажу і повітряного судна завершено. Повідомлення про теракт, що надійшло раніше на електронну пошту аеропорту, не підтвердилося", - сказано в повідомленні.
"Борт готується до вильоту, проводиться завантаження багажу, оголошено посадку на рейс LH1487 авіакомпанії Lufthansa Мінськ-Франкфурт", - додали в пресслужбі.
Раніше повідомлялося, що з Мінська не може вилетіти літак Lufthansa. В аеропорту стверджують, що отримали повідомлення про теракт.
Будь ласка, зачекайте...
Белорусь нашпигована бомбами, еще со Второй мировой.....
))
Европе пора прижать усатого таракана !!!
...почти все билеты проданы.
Можно забить любое число -- ...
Никто ничего не отменяет.
https://www.flug.de/flight/encodes/sFlightInput/fc4f3a3b9a954a218926aa844261a7ec/
А ещё 5, или 6 рейсов в Минск, другими компаниями.
-- так точно! *)
Тариф захмарний та гарячу водичку в 120 містах відключтли
- якось пофік...
Памятаю ті часи - Свабоду Луїсу Карвааалолу та Анжелі Дебіл!
відволікання уваги і тільки...
А пам'ятаєте- як Ми борюкалися за свободу негрів??
Бував .. МИ зараз РАБИ ...
_"Аргумент" для полезных дураков и агентов влияния в Европе и США для использования в разворачивающейся операции прикрытия.