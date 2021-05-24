Повідомлення про теракт на рейсі Lufthansa не підтвердилося, літак готується до вильоту з Мінська

Літак авіакомпанії Lufthansa до Франкфурта, який не вилетів за розкладом з Мінська через повідомлення про підготовлюваний теракт, проходить підготовку до вильоту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в пресслужбі аеропорту.

"На даний момент всі необхідні заходи щодо огляду пасажирів, багажу і повітряного судна завершено. Повідомлення про теракт, що надійшло раніше на електронну пошту аеропорту, не підтвердилося", - сказано в повідомленні.

"Борт готується до вильоту, проводиться завантаження багажу, оголошено посадку на рейс LH1487 авіакомпанії Lufthansa Мінськ-Франкфурт", - додали в пресслужбі.

Раніше повідомлялося, що з Мінська не може вилетіти літак Lufthansa. В аеропорту стверджують, що отримали повідомлення про теракт.

Читайте також: Євросоюз викликав посла Білорусі у зв'язку з інцидентом з літаком Ryanair і затриманням Протасевича