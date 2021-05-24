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МОЗ веде переговори про перенесення термінів поставки COVID-вакцин з осені на літо, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

МОЗ веде переговори про перенесення термінів поставки COVID-вакцин з осені на літо, - Ляшко

На сьогодні Міністерство охорони здоров'я України веде переговори про перенесення термінів поставки вакцин від коронавірусу в Україну з осені на літо.

Про це міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю LB, передає Цензор.НЕТ.

"Ми готуємося до того, щоб відкрити більше центрів вакцинації. Але вони відкриються, коли буде більше вакцин. Тому мої перші кроки на посаді, які я вже почав робити - переглянув всі контракти і поставки вакцин. І закупівельні організації зараз ще підготують аналітику, що і коли буде поставлено в Україну. Також я вже почав процес переговорів про перенесення поставок з четвертого кварталу 2021 року на літні місяці. Плюс ведуться переговори з компаніями, з якими раніше активних переговорів не було, про пріоритетність поставок влітку", - розповів Ляшко.

Він також зазначив, що поставив собі амбітну мету - повністю вакцинувати за літо 5 мільйонів українців. Або ж зробити 10 мільйонів доз.

"Тому я не буду робити ніяких заяв, а буду показувати роботу своїми діями. Через 100 днів моєї роботи буду виходити на пресбрифінг, прийду на засідання фракції - і буде прийматися рішення, чи виконав я обіцяне і чи працюю далі. Я не тримаюся за крісло , я серйозно говорю, що прийшов виконати поставлену мету - змінити систему охорони здоров'я і поліпшити здоров'я українців", - зазначив Ляшко.

Також дивіться: У районі проведення ООС почався другий етап вакцинації військовослужбовців. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+1
Минздрав ведет переговоры о переносе сроков поставки COVID-вакцин с осени на лето, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3773

потому что к осени Корея может разработать лекарство и зе-гниды могут не успеть наварить на шмурдяко-вакцинации...
Минздрав ведет переговоры о переносе сроков поставки COVID-вакцин с осени на лето, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3773

Минздрав ведет переговоры о переносе сроков поставки COVID-вакцин с осени на лето, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7894
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24.05.2021 18:13
+1
купите по бешеной цене, когда она на# никому не будет нужна? чемпионы, мастера #уевы!
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24.05.2021 18:23
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Все в будущем времени у уродов....
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24.05.2021 17:49 Відповісти
це зараз норм, бо він лише приступив до справ.
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24.05.2021 18:15 Відповісти
Они еще маем месяцем прошлого года живут. Вот ровно год назад такое заявление было бы уместно.
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24.05.2021 17:56 Відповісти
а мінспорту веде переговори про присвоєння збірній України з футболу звання Чемпіонів Світу
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24.05.2021 17:57 Відповісти
на літо 22 хіба що...
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24.05.2021 18:08 Відповісти
Минздрав ведет переговоры о переносе сроков поставки COVID-вакцин с осени на лето, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3773

потому что к осени Корея может разработать лекарство и зе-гниды могут не успеть наварить на шмурдяко-вакцинации...
Минздрав ведет переговоры о переносе сроков поставки COVID-вакцин с осени на лето, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3773

Минздрав ведет переговоры о переносе сроков поставки COVID-вакцин с осени на лето, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7894
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24.05.2021 18:13 Відповісти
так наявність ліків не завжди відміняє вакцинацію.
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24.05.2021 18:16 Відповісти
Вакцинацию делают вакциной, а не шмурдяком...
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24.05.2021 18:30 Відповісти
німці коляться і не вийопуються
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24.05.2021 18:38 Відповісти
це ти до чого!)) У німців нема ні Sinovak ні Covishild. Астру перейменували, але все одно переважає Пфайзер
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24.05.2021 18:43 Відповісти
і в шо ж німці астру перейменували?
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24.05.2021 19:10 Відповісти
зазвичай я не займаюсь лікнепом, але для тебе зроблю виняток)))

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca
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24.05.2021 20:14 Відповісти
так це ж не німці. а фірма англо-шведська. нарешті привели у порядок назву. при виробництві у різних країнах одного і того ж препарату, назви цього препарату різні, а розробка то все-рівно залишается астразенеки. буде Україна виробляти у себе пфайзер, він не буде називатись комінарниті, а отримає іншу назву.
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24.05.2021 20:28 Відповісти
так що у німців є ковішилд, бо не залежно він назви, у ампулі одне і те ж саме.
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24.05.2021 20:31 Відповісти
Схоже я таки помилився, намагаючись відкрити тобі очі)))
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24.05.2021 22:58 Відповісти
а нас рать
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24.05.2021 23:05 Відповісти
ти коли в аптеці ліки купляєш, що лікар прописав, то аптекарка тобі каже: немає цього, є аналог вітчизняний наприклад. так ось ю.корейська теж якось називається, але вам 73%ним того казати не можна, тому і сказали вам скаженим, що то зенека, бо у середині зенека, а на ампулі інша назва.
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24.05.2021 19:20 Відповісти
небреши, пацан...
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24.05.2021 18:43 Відповісти
вивчи граматику, потім прийдеш коменти пісяти.
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24.05.2021 19:08 Відповісти
купите по бешеной цене, когда она на# никому не будет нужна? чемпионы, мастера #уевы!
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24.05.2021 18:23 Відповісти
Какая амбициозная цель?, в ЕС уже пррвакцинировано больше, чем 30 % населения, в Британии, Израиле и США скоро все получат по однрй дозе,- Украина отказалась от третьего по величине ядерного потенциала нацеленного на США, проявив гуманность и конструктивность, в замен пооучила ни вакцин , как говорится ни-чего,одни слова, а да,- бумажку от Будапештского меморандума и кредит МВФ на прддержание курса грн., благодаря которому выводят больше на 5 миллрд. $ процентов ежегодно, через ОВГГ, а разворованные таким и другими способами , как на строительстве дорог кредиты,продав Землю Зеленским, Порошенко и Вакарчуком и их подельниками в ВР по агрохолдингам прийдется отдать,-не им а народу, а они будут обеспеченны за счет народа,лежать на собственном пляже,своего гольфклуба,где нибудь в Маями, попивая коктейль, и смотря новости в телевизоре об очередном в Украине Майдане или войне, рассуждая о демократии.
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24.05.2021 20:06 Відповісти
 
 