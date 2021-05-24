Білорусь стверджує, що про замінування рейсу з Протасевичем нібито повідомили "солдати ХАМАС"
Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном
Влада Білорусі наполягає, що екіпаж Ryanair сам вирішив посадити літак саме в Мінську, а не летіти до Києва, Львова, Варшави чи Вільнюса.
Про це журналістам заявив директор департаменту з авіації міністерства транспорту і комунікацій Білорусі Артем Сікорський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Він процитував нібито зміст послання: "Ми, солдати ХАМАС, вимагаємо, щоб Ізраїль припинив вогонь у Секторі Гази. Ми вимагаємо, щоб Європейський Союз відмовився від підтримки Ізраїлю в цій війні. Відомо, що учасники "Делфі економік форум" повертаються додому рейсом ОР-4978. У цей літак закладена бомба. Якщо ви не виконаєте наші вимоги, бомба вибухне 23 травня над Вільнюсом".
За словами Сікорського, лист надійшов на електронну пошту аеропорту "Мінськ" з сервісу protonmail англійською мовою.
Інформація, заявив він, відразу була доведена екіпажу, "він міг повернутися до Львова, Києва, сісти в Варшаві або летіти до Вільнюса, але сам ухвалив рішення сісти в Мінську".
За словами Сікорського, командиром екіпажу було прийнято правильне і сміливе рішення. "Ми сьогодні висловили подяку компанії Ryanair за правильні дії в цій ситуації", - сказав він.
Раніше компанія Ryanair заявила, що на борту літака були "співробітники КДБ", які зійшли в Мінську, і назвала те, що трапилося "державним викраденням літака, державним піратством".
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Будь ласка, зачекайте...
Щоб вони повиздихали, кацапськi гниди.
Лично Таракану? Бывает же такие чудеса.