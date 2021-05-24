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Новини ФоторепортажЗа кордоном Затримання Протасевича
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авіація (1656) Білорусь (5968) Мінськ (785) Хамас (156) Протасевич Роман (296)

Білорусь стверджує, що про замінування рейсу з Протасевичем нібито повідомили "солдати ХАМАС"

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

Білорусь стверджує, що про замінування рейсу з Протасевичем нібито повідомили

Влада Білорусі наполягає, що екіпаж Ryanair сам вирішив посадити літак саме в Мінську, а не летіти до Києва, Львова, Варшави чи Вільнюса.

Про це журналістам заявив директор департаменту з авіації міністерства транспорту і комунікацій Білорусі Артем Сікорський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він процитував нібито зміст послання: "Ми, солдати ХАМАС, вимагаємо, щоб Ізраїль припинив вогонь у Секторі Гази. Ми вимагаємо, щоб Європейський Союз відмовився від підтримки Ізраїлю в цій війні. Відомо, що учасники "Делфі економік форум" повертаються додому рейсом ОР-4978. У цей літак закладена бомба. Якщо ви не виконаєте наші вимоги, бомба вибухне 23 травня над Вільнюсом".

За словами Сікорського, лист надійшов на електронну пошту аеропорту "Мінськ" з сервісу protonmail англійською мовою.

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Інформація, заявив він, відразу була доведена екіпажу, "він міг повернутися до Львова, Києва, сісти в Варшаві або летіти до Вільнюса, але сам ухвалив рішення сісти в Мінську".

За словами Сікорського, командиром екіпажу було прийнято правильне і сміливе рішення. "Ми сьогодні висловили подяку компанії Ryanair за правильні дії в цій ситуації", - сказав він.

Раніше компанія Ryanair заявила, що на борту літака були "співробітники КДБ", які зійшли в Мінську, і назвала те, що трапилося "державним викраденням літака, державним піратством".

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+28
По Минску ходит трёхпроцентный нелегитимный диктатор-террорист !
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24.05.2021 18:01
+24
А навіщо вони тоді вивели того блогера ?
А бімбу і не шукали.
Звиздять, як кремль велів.
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24.05.2021 17:58
+18
Чісто случайно він там був - чєстноє благородноє слов! Беларусь утверждает, что о минировании рейса с Протасевичем якобы сообщили "солдаты ХАМАС" - Цензор.НЕТ 6591
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24.05.2021 18:01
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А солдаты ХАМАСа это Вован с Лексусом? Білорусь стверджує, що про замінування рейсу з Протасевичем нібито повідомили "солдати ХАМАС" - Цензор.НЕТ 3260
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24.05.2021 19:39 Відповісти
Хамас оф. друзья и партнеры кремля, они в обмен на оружие что угодно заминируют Білорусь стверджує, що про замінування рейсу з Протасевичем нібито повідомили "солдати ХАМАС" - Цензор.НЕТ 3280
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24.05.2021 19:50 Відповісти
Кремлiвськi вуха стирчать.
Щоб вони повиздихали, кацапськi гниди.
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24.05.2021 19:51 Відповісти
Маразм крепчает. Вова ***** Хамас никогда не предупреждает, а сразу взрывает- думайте, что говорите! Так поступают только сапоги НАТО!
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24.05.2021 20:05 Відповісти
Повідомив мабуть Баширов-Аль-Петровані? Але якщо і не він, розвертати чужий замінований літак за 70 км до аеропорту призначення і гнати до себе за 200 км, це ким потрібно бути?!?
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24.05.2021 20:17 Відповісти
Отпустите Протасевича, или он там сейчас признается, что тоже из Хамас.
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24.05.2021 20:21 Відповісти
Ага, а блогер там чисто случайно оказался. Вот повезло...
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24.05.2021 20:26 Відповісти
Говорят ХАМАС подает в суд на бульбофюрера за клевету и нанесение ущерба деловой репутации организации Білорусь стверджує, що про замінування рейсу з Протасевичем нібито повідомили "солдати ХАМАС" - Цензор.НЕТ 2181
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24.05.2021 20:29 Відповісти
Самолет летел из Афин в Вильнюс, а письмо написали в Белорусь? ))
Лично Таракану? Бывает же такие чудеса.
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24.05.2021 20:34 Відповісти
фуфло от начала до конца . если бы не трусливый пилот Райнира лукашенко хрен бы получил журналиста .
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24.05.2021 20:45 Відповісти
В представительстве ХАМАС на Лубянке, в Москве, уже отреагировали... Как сообщил пресс-атташе ХАМАС, по совместительству, полковник ФСБ Иванов, бомба на борту пассажирского лайнера, летевшего по маршруту Афины-Вильнюс, была заложена исключительно в целях соблюдения мира и добрососедских отношений, а фактический захват пассажирского лайнера, его посадка в Минске и похищение журналиста Протасевича, это проявление жеста доброй воли всех террористов, во главе с террористом №1 - ху@лом владимирвладимирычем... После этого представитель ХАМАС в Москве, полковник ФСБ Иванов, дал видеоряд, на котором один плюгавый дед с мордой, накачанной ботоксом, закатив свои глазенки монотонно повторял: "мы, как мученики, попадем в рай, а они все сдохнут..."
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24.05.2021 21:12 Відповісти
НЕ ВЕРЮ....
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24.05.2021 21:31 Відповісти
Баширов и Петров перевелись в братскую ХАМАС работать.
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24.05.2021 21:37 Відповісти
Солдати ХАМАЗБілорусь стверджує, що про замінування рейсу з Протасевичем нібито повідомили "солдати ХАМАС" - Цензор.НЕТ 4863
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24.05.2021 21:44 Відповісти
Точно, это всё солдаты из Камаза! (синего)
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24.05.2021 22:01 Відповісти
Брешут эти суки, как пить дать брешут, хотят выйти сухими из воды, но уж хренушки вам, будете отвечать за содеянное.
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24.05.2021 22:11 Відповісти
Дебілкуватий бульбофюрер і з Хамасом зажратись вирішив. Крутиться,чує що це йому гаплик. Вже не знає що робити.
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24.05.2021 22:57 Відповісти
"солдаты хамас"=фсб/гру
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25.05.2021 07:13 Відповісти
Теперь лука мудищев м хамаз - коллеги, по списку террористических организаций.
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25.05.2021 07:21 Відповісти
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