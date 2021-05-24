ЄС сьогодні ввечері може запровадити санкції проти Білорусі: "Ми готуємо кілька можливих заходів", - глава Євроради Мішель

Євросоюз вже 24 травня ввечері може вжити заходів проти Білорусі у відповідь на інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську 23 травня.

Про це заявив журналістам глава Євроради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ввечері у нас буде можливість торкнутися міжнародних тем. Зокрема, на порядку денному буде Білорусь. Те, що там вчора відбулося, було міжнародним скандалом, життя європейських громадян були поставлені під загрозу, і це неприйнятно. Ось тому ми включимо в обговорення на Європейській раді санкції, ми готуємо кілька можливих заходів, кілька опцій, і я сподіваюся, що сьогодні ввечері ми зможемо прийняти рішення з цього питання", - сказав Мішель.

Напередодні стало відомо, що Мішель включить до порядку денного саміту ЄС, що відкривається в понеділок, питання про примусову посадку літака Ryanair в Мінську.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.