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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Білорусь (5968) затримання (4143) санкції (6842) Євросоюз (7022) Шарль Мішель (276) Протасевич Роман (296)

ЄС сьогодні ввечері може запровадити санкції проти Білорусі: "Ми готуємо кілька можливих заходів", - глава Євроради Мішель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ЄС сьогодні ввечері може запровадити санкції проти Білорусі:

Євросоюз вже 24 травня ввечері може вжити заходів проти Білорусі у відповідь на інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську 23 травня.

Про це заявив журналістам глава Євроради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ввечері у нас буде можливість торкнутися міжнародних тем. Зокрема, на порядку денному буде Білорусь. Те, що там вчора відбулося, було міжнародним скандалом, життя європейських громадян були поставлені під загрозу, і це неприйнятно. Ось тому ми включимо в обговорення на Європейській раді санкції, ми готуємо кілька можливих заходів, кілька опцій, і я сподіваюся, що сьогодні ввечері ми зможемо прийняти рішення з цього питання", - сказав Мішель.

Напередодні стало відомо, що Мішель включить до порядку денного саміту ЄС, що відкривається в понеділок, питання про примусову посадку літака Ryanair в Мінську.

Також читайте: Білорусь стверджує, що про замінування рейсу з Протасевичем нібито повідомили "солдати ХАМАС"

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Хочется верить, что это именно санкции, а не очковтирательство.
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24.05.2021 18:05
+6
ЕС сегодня вечером может ввести санкции против Беларуси: "Мы готовим несколько возможных мер", - глава Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 4296 ЕС сегодня вечером может ввести санкции против Беларуси: "Мы готовим несколько возможных мер", - глава Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 3130
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24.05.2021 18:08
+5
Иди на срунет гадь.
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24.05.2021 18:05
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в анонсе показалось, что Шмыгаль вещает...а нет не Шмыгаль.....Шарль...
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24.05.2021 18:00 Відповісти
зачетно !

Шарль - Шмыгаль
оба лысые, в броде и очках...
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24.05.2021 18:02 Відповісти
когда этот Мишель усы сбреет ?

я даже испугался сообщения - привиделось, что Шмыгаль санкции вводит ! ЕС сегодня вечером может ввести санкции против Беларуси: "Мы готовим несколько возможных мер", - глава Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 7779
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24.05.2021 18:01 Відповісти
Иди на срунет гадь.
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24.05.2021 18:05 Відповісти
кацапа,а тебе какое дело до Ук4раины и Беларуси?зудит?так присядь на бутылку ЕС сегодня вечером может ввести санкции против Беларуси: "Мы готовим несколько возможных мер", - глава Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 4346
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24.05.2021 18:07 Відповісти
Две минутьі без "спам" - єто довига для тебя..
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24.05.2021 18:08 Відповісти
дофига
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24.05.2021 18:10 Відповісти
Занадто ЕС сегодня вечером может ввести санкции против Беларуси: "Мы готовим несколько возможных мер", - глава Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 9857 Руссо "туристо" обліко ненормале. Цігель, цігель ай лю-лю
ЕС сегодня вечером может ввести санкции против Беларуси: "Мы готовим несколько возможных мер", - глава Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 6548
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24.05.2021 18:20 Відповісти
Хочется верить, что это именно санкции, а не очковтирательство.
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24.05.2021 18:05 Відповісти
ЕС сегодня вечером может ввести санкции против Беларуси: "Мы готовим несколько возможных мер", - глава Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 4296 ЕС сегодня вечером может ввести санкции против Беларуси: "Мы готовим несколько возможных мер", - глава Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 3130
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24.05.2021 18:08 Відповісти
Фоторобот ! Уже в розыске ?! Оперативренько !!!
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24.05.2021 18:11 Відповісти
Нелегитимному диктатору нет места в цевилизованных странах !
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24.05.2021 18:09 Відповісти
Nadejus ne budet kakije to vengri protiv ili Kipr,vsio taki eto uze imejem delo s terorizmom kak Somali
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24.05.2021 18:16 Відповісти
Теперь наверно от SWIFT отключат(
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24.05.2021 18:21 Відповісти
Главное выразить обеспокоенность.
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24.05.2021 18:29 Відповісти
заблокировать счета и не пускать в ЕС диспетчера! И озабоченность ещё глубокую!
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24.05.2021 18:37 Відповісти
#1 - запретить экспорт бульбы из Бобруйска , шаг #2 - заблокировать счета в швейцарских банках директора колхоза "Путь Ильича"из Гомельской области, пункт #3 и так далее 😁😁😁
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24.05.2021 19:10 Відповісти
Обеспокоенность и озабоченность-главные санкции импотентов из ЕС.Ну максимум-их глубокая версия.
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24.05.2021 23:54 Відповісти
 
 