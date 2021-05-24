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екологія (926) водопостачання (611) вода (910)

В Україні назріває гостра проблема з прісною водою, якій керівництво країни практично не приділяє уваги, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Події

В Україні назріває гостра проблема з прісною водою, якій керівництво країни практично не приділяє уваги, - експерт

В Україні назріває гостра проблема з прісною питною водою, якій керівництво країни практично не приділяє уваги, а система державного екологічного контролю, основне завдання якого звелася до політичного та економічного тиску на великий бізнес, себе повністю дискредитувала.

Як розповіла президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок, Україна дуже слабо забезпечена прісною водою і в найближчому майбутньому може зовсім залишитися без питної води, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Україна дуже слабо забезпечена прісною водою. Що необхідно зробити перш за все? Ключове, до чого ми закликаємо, - на законодавчому рівні заборонити використання артезіанських прісних вод, крім як для питного споживання. Це вже питання національної безпеки. Ми вже зараз бачимо населені пункти, в які привозять воду, так як її вже неможливо отримати зі свердловин. Вже в найближчому майбутньому ми як держава можемо залишитися без прісної питної води", - сказала Циганок.

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"Дуже мало уваги приділяється цьому питанню. Сказати, що зовсім не приділяється, я не можу. Все-таки у нас є деякі зобов'язання перед Європейським Союзом, ми бачимо реформу управління водними ресурсами, але це все дуже повільно відбувається", - додала еколог.

За її словами, необхідно якомога швидше створити ефективний і прозорий державний екологічний контроль, який не буде "кошмарити" бізнес з політичних або економічних причин.

"Важливо зберегти чистоту річкових поверхневих вод. Незважаючи на те, що в цьому аспекті законодавчо все врегульовано, більшість підприємств з 2008 року отримало перехідний період для обладнання очисних споруд. На жаль, у зв'язку з повним руйнуванням державного екологічного контролю-відповідальний держорган себе повністю дискредитував - підприємства не вірять, що це запрацює, і тільки мала частина підприємств встановили очисні споруди. Це означає, що в наші річки зливається величезна кількість нечистот", - сказала еколог.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
Не куй питьевой водой снабжать оккупированные территории. Они всё равно за воду не платят, воду для ОРДЛО оплачивают жители Украины.
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24.05.2021 18:55
+11
Та чого ви! Хіба наші люди навчені берегти воду? Річки засрали, в озерах миють машини, водою миють плитку, асфальт....
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24.05.2021 18:53
+7
Когда будет "на часі" -- будет уже нечего пить. Я фильтры не успеваю менять.
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24.05.2021 18:56
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Не на часі .
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24.05.2021 18:52 Відповісти
Когда будет "на часі" -- будет уже нечего пить. Я фильтры не успеваю менять.
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24.05.2021 18:56 Відповісти
а у меня электрофильтр для питьевой воды. Правда расход питьевой воды на 15-20% больше
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24.05.2021 19:19 Відповісти
Нужно будет посмотреть. У меня обычный на 4 элемента, слишком часто в последние пару лет стал менять.
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24.05.2021 19:33 Відповісти
Зимой добавляют больше реагентов для очистки воды , потому что вода холодная .Поэтому фильтры быстрее забиваются.
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24.05.2021 21:33 Відповісти
Дело не во времени года. В прошлые годы такого трындеца не было.
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24.05.2021 22:37 Відповісти
Она обещала пару лет назад, что вода будет по талонам. Обычная расейская б
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25.05.2021 01:47 Відповісти
Да фигня, главное крысчан всё-равно хуже.
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24.05.2021 18:53 Відповісти
Та чого ви! Хіба наші люди навчені берегти воду? Річки засрали, в озерах миють машини, водою миють плитку, асфальт....
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24.05.2021 18:53 Відповісти
"Асфальт" в собственных карманах для нынешнего руководства страны гораздо важнее какого-то там здоровья нации. Здоровье людей не звенит и не шелестит в их собственном кармане.
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24.05.2021 18:53 Відповісти
Не куй питьевой водой снабжать оккупированные территории. Они всё равно за воду не платят, воду для ОРДЛО оплачивают жители Украины.
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24.05.2021 18:55 Відповісти
Почему?надо обязательно воду в крым дать!ведь крым это украина!?а как своих граждан там без воды оставлять?нехорошо получаеться,как-то не патриотично.
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25.05.2021 05:08 Відповісти
и не только воду оплачиваем, за всё платим, ахметка не даст скиздеть.
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25.05.2021 09:03 Відповісти
сколько Беня за эту кампанию заплатил?
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24.05.2021 18:56 Відповісти
Если не давить на крупный бизнес, то все будет нормально? Такой мэсседж этого высера? Кто оплачивает интересно😁😁😁😁😁😁
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24.05.2021 18:58 Відповісти
го шутки о воде в Крыму
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24.05.2021 18:58 Відповісти
в Криму воды что ли мало ?? я им по почте недавно 1 литр отправил ... не понимаю чего ноют...
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24.05.2021 19:03 Відповісти
kelman muksat А электричество ты им не отправлял, пока у них были траблы? Если да, то можешь требовать возмещения там его переизбыток, чтобы у белорусов не покупать Еще бы так и с водой не случилось.
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24.05.2021 19:21 Відповісти
...могу отправить ведро фазы тогда.
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24.05.2021 19:36 Відповісти
пусть аграрии еще больше распашут болот и лугов и засадят все кукурузой и подсолнухом.. каждый стебель кукурузы за сутки вытягивает из земли 2-4 литра воды....
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24.05.2021 18:59 Відповісти
амброзия еще больше выпивает, не будет кукурузы на полях, будет амброзия как при совке
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24.05.2021 19:34 Відповісти
Правда должны быть нормы метров сто от рек озёр нельзя вспахивать поля, также нужно очищать озера реки от ила и мусора про малые реки и ручьи вообще молчу там полная разруха засыпаю мусор и сливают гавно.Ну и большой бизнес должен остановить слив нечистот в реки озера.Но мало вероятно всё это не в Украине возможно.
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24.05.2021 20:28 Відповісти
Вперёд, очисти у себя озерцо, может скрепу найдешь
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25.05.2021 01:48 Відповісти
Там где я сейчас нахожусь все озера реки чистые.
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25.05.2021 09:09 Відповісти
Не смеши, на раисе чистые реки. Алтай?
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25.05.2021 19:53 Відповісти
Алеша ты флажок Мордора и Великобритании не отличаешь?))
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25.05.2021 20:51 Відповісти
Я представляю Великобритания, который в начале рабочего дня лезет смотреть- чё там у Хохлов. Вы точно в Рашке больные.
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26.05.2021 12:02 Відповісти
Если не распахивать эти земли, то и сорных растений не будет (типа той же амброзии). Если земли не распахиваются, то там растут местные виды.
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25.05.2021 07:32 Відповісти
насколько тупые люди в 21 веке. сколько в рот влил- столько снизу и вытекло
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24.05.2021 19:53 Відповісти
Та хоть камни с неба! Мы сделали их вместе!
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24.05.2021 18:59 Відповісти
Это верно!
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24.05.2021 19:00 Відповісти
"Ключевое, к чему мы призываем, - на законодательном уровне запретить использование артезианских пресных вод, кроме как для питьевого потребления."
_Ах вы ж мрази! Ещё и воду решили у крестьян отобрать! В Украине назревает острая проблема с пресной водой, которой руководство страны практически не уделяет внимания, – эксперт - Цензор.НЕТ 369
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24.05.2021 19:01 Відповісти
да еще и производители псевдо минеральной воды вытягивают ее несметное и неучтенное количество из земли. плюс ко всему леса вырубили процентов 50. скоро будем завидовать жителям сахары. те хоть родились без воды, а мы ее просрали...
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24.05.2021 19:02 Відповісти
И куда ж они эту воду девают, зебил?
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25.05.2021 01:50 Відповісти
для тебя дятла заправляют углекислотой и антибиотиками. а ты чмо рогатое пьешь.
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25.05.2021 07:16 Відповісти
Развеселил дебил. Ту воду я не пью.
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25.05.2021 09:43 Відповісти
Говно вопрос,есть у нас вода, а крысчане пусть пьют пресняк с дырки не Азове
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24.05.2021 19:02 Відповісти
Во многих местах в семьях Японии вода из раковин накапливается в сливных бачках унитазов и потом используется для смыва.Такое у нас можно использовать нашим маловодным районам и пенсионерам ,имеющим водосчетные узлы и получающим субсидию.Воду из кухонной мойки ,ввиду жирности воды, использовать нельзя.
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24.05.2021 19:15 Відповісти
а можно вообще не смывать, на очко ходить как кацапы
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24.05.2021 22:37 Відповісти
У старых людей в селах есть биотуалеты и нет нормальной воды в колодцах.Молочная смесь в воде сворачивается.Во многих степных районах так.Люди долго не живут.Да и вода в колодцах исчезает.В дождливой Германии счастливых обладателей собственных домов облагают налогом на крышу.Принуждают собирать дождевую воду в подземные емкости и использовать для полива и других нужд.
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25.05.2021 00:06 Відповісти
в начале двухтысячных довелось быть в Германии. И мы были приглашены к генералу бундесвера. так тогда мы все мыли руки по очереди в тазике.
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25.05.2021 07:19 Відповісти
тарифы??? )))
намек толстый )))
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24.05.2021 19:16 Відповісти
І тарифи також.
А основне - це те, що вже з 2014 року, до цього часу, всіляким цим "екоінспекціям" не дають можливості обдирати до нитки бізнес.
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24.05.2021 19:50 Відповісти
Какая проблема? Чё они несут.
Это кацапские ******** подобную ахинею вкидывают, через свою агентуру и тупых дебилов. Типо что бы свои проблемы в Крыму с водой списать на то, что мол везде так.
Ага. А дебилы ведутся...
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24.05.2021 19:25 Відповісти
Ти хоч знаєш, що в дуже багатьох селах в Україні вже кілька років, як не стало води в колодязях? Не чув? То сам не неси ахінею.
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24.05.2021 20:05 Відповісти
Доооо. Кацап, перелогинься. Никаких проблем в украинских сёлах нету.
Если нету воды - стоит копать в другом месте или глубже.
Ты вообще не в теме, или просто кацапский бот, пишущий на украинском...
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24.05.2021 21:45 Відповісти
ти сам бот. Проблеми дійсно були в тому році і в попередньому.
Цього року на Київщині поки що добре але чи надовго?
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24.05.2021 22:28 Відповісти
Аахахах...
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24.05.2021 22:51 Відповісти
Ну в цьому році проблем бути не повинно - дощі йдуть один за одним
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24.05.2021 22:27 Відповісти
Дуже впав рівень грунтових вод. Дощі допоможуть лиш тимчасово і ненадовго. Та і не скрізь. Це як в радянські часи наробили меліораційних канав. І все, щезло навіки сотні тисяч гектарів боліт, різних заплав, озер, ставків, обміліли ріки. І ніякі дощі допомогти тут не в силі. Нині ситуація точно така ж, тільки пов"язана вже з масовим бурінням свердловин, в домашніх господарствах в тому числі. А проблема не тільки на Київщині, точно ще знаю про Житомирщину і Чернігівщину, бо маю там рідню. Схоже, що і в інших областях ситуація не набагато краща...
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24.05.2021 23:00 Відповісти
З меліоративних каналів вода так само стікає в річки.
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24.05.2021 23:27 Відповісти
Стікала. Зараз там нічому стікати. І самі річки після всіх тих меліоративних робіт почали стрімко міліти.
ПС. Не розумію, навіщо вступати в дискусію, абсолютно не володіючи питанням? Зрозуміло, що сам ти цього не міг бачити, бо ще шостий чи сьомий клас закінчуєш, але знайди хоча б старих людей на селі, які все бачили на власні очі до і після та в них розпитай...
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24.05.2021 23:41 Відповісти
Ты дебил, болото как стояло, так и стоит.
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25.05.2021 01:52 Відповісти
На Київщині та Чернігівщині нема проблем. Проблеми на кацапщині у хворих головах.
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25.05.2021 01:54 Відповісти
Ти хворе невиліковно...
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25.05.2021 22:35 Відповісти
Кацап, завжди кацап, навіть коли не може сформулювати свою думку.
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26.05.2021 12:05 Відповісти
Адрес, или голоса нашептали?
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25.05.2021 01:51 Відповісти
На Юге Украины в конце лета воды во многих колодцах нет.
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25.05.2021 07:35 Відповісти
какая нахнен вода? в Украине почти бесконтрольно гуляет около 400 миллиардов левих баксов в год. как думаете? зеле, ермаку и прочим до воды сейчас?
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24.05.2021 19:43 Відповісти
Зате постійно мусолять поставку води в Крим. В ОРДЛО такої проблеми немає, в затоплених шахтах води вистачає на різні смаки.
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24.05.2021 20:18 Відповісти
річки міліють, криниці порожніють.. хто живе на землі давно це бачить, а сонні містяни-Иліта поки що не в курсі і тільки те й роблять, що вирубують ліси, сушать болота, викачують з сотен метрів глибини воду яка для бізнесу покраще, нафтовики також вносять свою частину в дегідрацію України..(
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24.05.2021 20:21 Відповісти
По современному , экономному использованию водных ресурсов надо прежде всего изучать опыт Израиля. К тому же там много выходцев из Украины, опыт которых в этом вопросе нам бы очень пригодился.
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24.05.2021 20:22 Відповісти
надо прежде всего изучать опыт Израиля/ Украинцы сами разберутся и с своей водой, и с своей землёй. Опыт гражданина Израиля Коломойского обошёлся Украине в 5,5 млрд долларов.
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24.05.2021 21:02 Відповісти
Как у нас, кроме Януковича, Мертверчука и Зеленского есть майдановцы, добровольцы, воины АТО и масса неравнодушных, настоящих людей. сумевших защитить Украину в решающий момент, так и в Израиле, кроме Коломойского, есть масса работящих, умных, добросовестных людей, сумевших создать в безводной полупустыне мощное производство разнообразного продовольствия и обеспечить водой всю страну.
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24.05.2021 21:43 Відповісти
В Израиле есть масса работящих, умных, добросовестных людей.- Им промыли мозги Вассерман и Кедми. В Тель-Авиве состоится акция против умышленного втягивания Израиля в гражданскую войну на Украине . «Ізраїль - за Україну без бандерівців!» . /Израиль военный союзник Путина. Израильские наёмники воюют против ВСУ. Последнее утверждение предлагаю гневно опровергнуть.
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24.05.2021 22:06 Відповісти
Разговор идет не о политике, а о конкретном опыте Израиля в экономном и эффективном использовании воды, который нам необходим.
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24.05.2021 22:19 Відповісти
в экономном и эффективном использовании воды, который нам необходим./ Израиль-союзник Путина в его войне с Украиной. А в Украине есть опыт водоиспользования в Крыму и других засушливых районах.
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24.05.2021 22:43 Відповісти
Де ссилки і джерела інформації ?
Лайно Раша до уваги не береться.
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24.05.2021 22:24 Відповісти
Де ссилки .-В Караганде. В Україні-посилання.
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24.05.2021 22:39 Відповісти
Сідоров, яж не кажу чому ти не Сидорчук, тому не вий*б*йся, а дай джерела де "Ізраіль союзник пукіна".
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25.05.2021 18:14 Відповісти
Зеленский подписал закон о продаже земли.-Это хорошо или плохо? Коротко, без вий*б*й.
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25.05.2021 18:57 Відповісти
Що там с Ізраелем, союзником пукіна?
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25.05.2021 22:52 Відповісти
Що там с Ізраелем, союзником пукіна?/ Иван Петрович Сидоров должен знать кому он поведает тайну. Поэтому: Зеленский подписал закон о продаже земли.-Это хорошо или плохо? / И как только так сразу.
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26.05.2021 00:10 Відповісти
За то у нас систематически идут вбросы по гуманитарной поставке воды оккупантам и их пособникам в Крым. Да еще подают воду в оккупированные ОРДЛО, за которую даже не платят.
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24.05.2021 20:43 Відповісти
Річки міліють, дерева сохнуть... Скоро ніде буде й москаля, ні втопити, ні повісити.
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24.05.2021 21:16 Відповісти
5 балів
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24.05.2021 22:23 Відповісти
ПРИ ЧЕМ ТУТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТЕЗИАНСКИХ ВОД В ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ !!!??? ГЛАВНОЕ ЭТО ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ВОНЮЧИМ ПРЕДПРИЯТИЯМИ !!! ДЕБИЛОИД ОН, А НЕ ЭКОЛОГ !!!
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24.05.2021 21:51 Відповісти
Може промисловці почали викачувати артезіанські запаси?
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24.05.2021 22:31 Відповісти
Вона рассейка.
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25.05.2021 01:56 Відповісти
А ви чекаєте що колишній актор з шоу бізу щось буде робити в Україні окрім само піару?
Чекайте, не дочекаєтесь. Інтелектом трохи не вийшов В Україні назріває гостра проблема з прісною водою, якій керівництво країни практично не приділяє уваги, - експерт - Цензор.НЕТ 9064
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24.05.2021 22:22 Відповісти
Ждем очередного "гетьманцева" с инициативой штрафовать всех, у кого в частном секторе есть артскважина.
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24.05.2021 22:25 Відповісти
прибережні смуги, заливні луки, болота, всі місця, де накопичується вода безжалісно розорюються жлобоаграріями, щедро посипається добривами та пестицидами, все це змивається дощами і називається питною водою.
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24.05.2021 23:47 Відповісти
В Україні назріває гостра проблема з прісною водою, якій керівництво країни практично не приділяє уваги, - експерт - Цензор.НЕТ 3882
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25.05.2021 03:58 Відповісти
В Черкаській області, в бабусеному колодязі води немає 3 роки, поруч заболочена річка Золотоношка, яка також практично в цьому місці пересохла. Це центральна Україна....
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25.05.2021 09:09 Відповісти
 
 