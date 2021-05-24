Фальшиві агентства з працевлаштування заманюють українців високими заробітками за кордоном, - експерт

Фальшиві агентства з працевлаштування заманюють українців працевлаштуватися в багаті країни з високими заробітками, але в підсумку заробітчан депортують, і вони втрачають гроші.

Про це в коментарі УНІАН сказав президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойников, передає Цензор.НЕТ.

"Єдине, чим фальшиві агентства заманюють українців - можливість отримувати нереально високі заробітні плати і можливість працювати в країнах, де зазвичай українці не можуть працевлаштуватися легально. Йдеться про країни Скандинавії - Норвегію, Німеччину, Швецію, Швейцарію, Данію", - сказав він.

"Українці платять гроші посередникам, розраховуючи на те, що дуже швидко їх відпрацюють. Але насправді шахраї просто збирають з них гроші, а потім або зникають, а українців депортують або забороняють в'їзд до Європи", - додав експерт

За словами Воскобойникова, кількість українців, які працюють нелегально, зменшується щороку.

"Наприкінці 2020 року в Польщі працювало майже 620 тисяч українців, які платили внески і працювали легально. Це майже в 3,5 рази більше, ніж це було в 2015-2016 роках. Тоді тільки 170 тисяч платників було", - пояснив він.

Воскобойников зазначив, що саме Польща є країною з найбільшим масовим працевлаштуванням українців, тому ситуація зі зменшенням кількості тих, хто виїхали туди, є показовою.

"Ми можемо сказати, що трудова міграція трохи зменшилася. Але зовсім несуттєво. Говорити, що зараз після ослаблення карантину вона починає рости - ні. Вона залишається приблизно в тих же обсягах, що і в 2019 році", - пояснив експерт.

Президент Асоціації вважає, що виходом із ситуації, коли українців обманюють фальшиві посередники, є законопроект Про захист трудових мігрантів. Документ націлений боротися з шахраями з працевлаштування за кордоном. Він готується до другого читання.

"Поради українцям: не платіть гроші посередникам за працевлаштування та виготовлення візових документів, тому що за це посередники отримують гроші від роботодавців", - сказав він.

За його словами, для українця, який все-таки погодиться працювати нелегально, це пряма загроза життю і здоров'ю.

"Юридично нелегального працівника не існує. Відповідно, ніхто не подбає про умови праці, здоров'я", - додав Воскобойников.

Обмеження в деяких галузях економіки, які діють в Європі через пандемію коронавірусу, істотно скоротили попит на низькокваліфіковану робочу силу, в тому числі з України. Європа внаслідок зростання внутрішнього безробіття посилила контроль на кордоні, що призвело до збільшення кількості депортацій нелегально працюючих українців.

Експерти застерігають українців від спроби виїхати за кордон на нелегальну роботу, оскільки існує ризик несплати або неповної оплати виконаної роботи. Також можливий варіант невиконання приймаючою стороною обіцяних умов проживання заробітчанина. Крім того, у нелегала можуть забрати паспорт, нібито на реєстрацію та оформлення, і не повернути його, тоді людина стає фактично прикутою до цієї роботи.