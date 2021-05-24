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шахрайство (672) трудова міграція (147) заробітчани (466)

Фальшиві агентства з працевлаштування заманюють українців високими заробітками за кордоном, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Фальшиві агентства з працевлаштування заманюють українців високими заробітками за кордоном, - експерт

Фальшиві агентства з працевлаштування заманюють українців працевлаштуватися в багаті країни з високими заробітками, але в підсумку заробітчан депортують, і вони втрачають гроші.

Про це в коментарі УНІАН сказав президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойников, передає Цензор.НЕТ.

"Єдине, чим фальшиві агентства заманюють українців - можливість отримувати нереально високі заробітні плати і можливість працювати в країнах, де зазвичай українці не можуть працевлаштуватися легально. Йдеться про країни Скандинавії - Норвегію, Німеччину, Швецію, Швейцарію, Данію", - сказав він.

"Українці платять гроші посередникам, розраховуючи на те, що дуже швидко їх відпрацюють. Але насправді шахраї просто збирають з них гроші, а потім або зникають, а українців депортують або забороняють в'їзд до Європи", - додав експерт

За словами Воскобойникова, кількість українців, які працюють нелегально, зменшується щороку.

"Наприкінці 2020 року в Польщі працювало майже 620 тисяч українців, які платили внески і працювали легально. Це майже в 3,5 рази більше, ніж це було в 2015-2016 роках. Тоді тільки 170 тисяч платників було", - пояснив він.

Воскобойников зазначив, що саме Польща є країною з найбільшим масовим працевлаштуванням українців, тому ситуація зі зменшенням кількості тих, хто виїхали туди, є показовою.

"Ми можемо сказати, що трудова міграція трохи зменшилася. Але зовсім несуттєво. Говорити, що зараз після ослаблення карантину вона починає рости - ні. Вона залишається приблизно в тих же обсягах, що і в 2019 році", - пояснив експерт.

Президент Асоціації вважає, що виходом із ситуації, коли українців обманюють фальшиві посередники, є законопроект Про захист трудових мігрантів. Документ націлений боротися з шахраями з працевлаштування за кордоном. Він готується до другого читання.

"Поради українцям: не платіть гроші посередникам за працевлаштування та виготовлення візових документів, тому що за це посередники отримують гроші від роботодавців", - сказав він.

За його словами, для українця, який все-таки погодиться працювати нелегально, це пряма загроза життю і здоров'ю.

"Юридично нелегального працівника не існує. Відповідно, ніхто не подбає про умови праці, здоров'я", - додав Воскобойников.

Обмеження в деяких галузях економіки, які діють в Європі через пандемію коронавірусу, істотно скоротили попит на низькокваліфіковану робочу силу, в тому числі з України. Європа внаслідок зростання внутрішнього безробіття посилила контроль на кордоні, що призвело до збільшення кількості депортацій нелегально працюючих українців.

Експерти застерігають українців від спроби виїхати за кордон на нелегальну роботу, оскільки існує ризик несплати або неповної оплати виконаної роботи. Також можливий варіант невиконання приймаючою стороною обіцяних умов проживання заробітчанина. Крім того, у нелегала можуть забрати паспорт, нібито на реєстрацію та оформлення, і не повернути його, тоді людина стає фактично прикутою до цієї роботи.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Посыл статейки - пашите тут на ахметку и бабушку за 5к в месяц и не рыпайтесь.
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24.05.2021 19:08
+10
рабы разбегаются ?
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24.05.2021 19:13
+8
Предлагаю ЦезорНЕТ внимательнее относится к уровню экспертов! Так как данный эксперт просто лобирует свою ассоциациию! И откровенно несет чушь.
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24.05.2021 19:21
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Треба не бути лохом. Та і все.
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24.05.2021 19:07 Відповісти
Посыл статейки - пашите тут на ахметку и бабушку за 5к в месяц и не рыпайтесь.
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24.05.2021 19:08 Відповісти
стопудово
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24.05.2021 19:25 Відповісти
рабы разбегаются ?
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24.05.2021 19:13 Відповісти
наша главная задача,шоб рабы с востока и севера не поперли в Украину.
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24.05.2021 19:17 Відповісти
значит снова будут грабить....Введут разрешение на выезд, за которое надо будет платить
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24.05.2021 19:14 Відповісти
Для цих шахраїв вистачає і кку,але і як з КА з дев"ностихнульових він чомусь не застосовується тими що зараз поліція,мабуть тому що кришується як і тими що раніше називались міліцією.
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24.05.2021 19:18 Відповісти
Предлагаю ЦезорНЕТ внимательнее относится к уровню экспертов! Так как данный эксперт просто лобирует свою ассоциациию! И откровенно несет чушь.
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24.05.2021 19:21 Відповісти
Ужас! Крім того там їм ще й платять фальшивими євро. )))
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24.05.2021 19:26 Відповісти
1. Заробітчани знають, що в скандинавських країнах працюватимуть нелегально і їдуть на свій страх і ризик.
2. Посередники не будуть робити візи безкоштовно, тому що є ризик, що їх кинуть.
3. Вся інформація і відгуки про посередницькі компанії є в інтернеті, просто заходиш і перевіряєш.
4. В Україні теж можуть обманути із зарплатою. Як і будь-де у світі.
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24.05.2021 19:26 Відповісти
На лохов расчитано: ничего не делать и жить хорошо. Типичый совок... Но лохов, видно, в Украине еще не мало...
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24.05.2021 19:36 Відповісти
эта ннипрравда, фсёвыврётти, там честнейшие и добрейшие люди на фсей земли
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24.05.2021 19:38 Відповісти
В Норвегии на работу нелегально никто не возьмёт. Своим работы сейчас нет. В сельском там своя мафия и работают в основном румыны и болгары им разрешение на работу не требуется.
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24.05.2021 19:40 Відповісти
ну, у нас-то не наврут!)
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24.05.2021 19:55 Відповісти
5 років я працюю в тих компаніях, які влаштовують до праці людей в Польщі. І помітив таку собі картину. Кого більше всіх дурять? А саме тих, хто звик "парєшать з кумом", хто лящить про "всє далжні жить по закону, асобіна ахмєтави", а самі завжди і скрізь мають на меті проскочити... ну літературно кажучи - сухим між краплями дощу в зливу. Звичайно, пропозиція тут же знаходить клієнта. І дуже скоро по всьому інтернету і всім фб - "Рятуйтє, міня кінулі!!!". Є ще друга група - підписують, не читаючи, хоть їм розстріл присуджений підсунь. Ті кричать за місяць-два. Ну і третя група - це алкашня. Налупиться, обригає і обіссить хостел, поб'є геть все. його виганяють, зп, якщо хоч трохи є - на покриття шкоди, щоб з поліцією і судами не морочитись. Але і ті верещать "Кінулі сваєво, сукі". Знаєте, ті три групи десь і є 73% заробітчан в сумі. "Савпадєніє? Ні думаю..." P.S. Статистично менше випадків шахрайства, бо порівняно мало хто в Польщі таким брудним ділом займається.
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24.05.2021 20:30 Відповісти
Те що агенства фальшиві , це погано . Але зарплати за кордоном - реально вищі , це факт . В рашці може нижчі , але ж ми говоримо про повноцінні , нормальні країни , а не країни- виродки .
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24.05.2021 21:35 Відповісти
Статья вообще ни о чем. Автор и сама редакция понятия не имеют как и что работает. Во-первых, не указаны важные моменты касающиеся работы, а именно то, что с национальной рабочей визой (или имея ВНЖ/ПМЖ) одного государства нельзя полноценно работать без соответствующего разрешения на работу в другом государстве. Исключения - монтажные и пусконаладочные работы. И предоставление логистических услуг на территории всего ЕС, при условии регистрации (в т.ч. и трудовой деятельности) в одном из государстве, получение з/п в данном государстве (начисления и выплаты через банк). Снимать же деньги можно, хоть в Чили или ЮАР. Все это указано в директиве. Во-вторых, существуют сезонные работы, которые НИКТО вообще не отменял, от слова вообще. Основные регионы - Испания, Италия, Греция, Германия, Финляндия, Норвегия, Дания, Великобритания, Францию. Это знаю абсолютно точно. Желающие могут поискать в Гугле. Кстати, насколько уж Британия жестко относиться к выдачи рабочих виз, но даже практически БЕЗ знания языка дает с\х визы на сезонные работы. Опять же смотрите Гугл на эту тему. В-третьих, никто "Синюю карту" не отменял на территории ЕС. Это тоже важный момент. Но там есть своя специфика. Получение же рабочей визы при востребованной инженерной специальности и знании языка (не ниже В1), а так же при ОСТРЕЙШЕЙ нехватке квалифицированных кадров (например в той же Германии и Великобритании) вообще возможно относительно быстро. И Германия и Великобритания регулярно выкладывают списки востребованных специалистов...на своих ГОСУДАРСТВЕННЫХ сайтах. И никакие посредники не нужны вообще. Требования по Канаде и США в плане работы более жесткие. Последний раз просили проконсультировать по устройству на работу в компанию "Siemens" без знания языка, без опыта работы на должность сборщика. Пришлось объяснить, что товарища просто хотят обмануть. Работать нелегально - сейчас самый неудачный выбор во всех отношениях. Тут я с авторами полностью согласен, НО по каким причинам все эти важнейшие детали не были раскрыты - мне не понятно.
Чтобы не вопросов и "полета мысли", то я никогда не занимался и не занимаюсь трудоустройством. Лицензии на данный вид деятельности никогда не было и нет. Ни одного человека никуда не трудоустраивал, т.е. не являюсь посредником по трудоустройству. Однако, вопросы иммиграции по ЕС, США, Канаде и Австралии знаю очень хорошо, а трудоустройство зачастую с вопросами иммиграции соседствует.
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24.05.2021 21:37 Відповісти
 
 