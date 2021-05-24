Білорусь висилає з країни майже все посольство Латвії через інцидент з державним прапором - Латвія відповіла симетрично
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Білорусь оголосила про висилку з країни посла Латвії і майже всього дипломатичного персоналу посольства. Такий крок пояснили інцидентом у Ризі, де державний прапор Білорусі замінили на біло-червоно-білий прапор.
Про це на зустрічі з журналістами 24 травня повідомив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, передає білоруське інформагентство "Белта".
За словами Макея, латвійський посол повинен покинути Білорусь протягом 24 годин, а дипломатичний та адміністративно-технічний персонал посольства - протягом 48 годин. Залишиться тільки один співробітник "для догляду за будинком".
У свою чергу, МЗС Латвії у відповідь вже заявило про висилку всього персоналу посольства Білорусі "до нормалізації відносин".
Раніше 24 травня в Ризі, де проходить Чемпіонат світу з хокею, мер міста Мартіньш Стакіс замінив білоруський державний прапор на біло-червоно-білий прапор, який той назвав "прапором вільної Білорусі".
"Прапору, що символізує режим, який здійснює державний тероризм, не місце в міському середовищі Риги. Тому ми його зняли", - написав Стакіс у Twitter.
⬜🟥⬜Starp hokeja čempionāta karogiem paceļam brīvās Baltkrievijas karogu, kuru man uzticēja baltkrievu politiskie bēgļi! Rīgā nedrīkst plīvot karogi, kas simbolizē režīmu, kurš nodarbojas ar valsts terorismu – tos esam noņēmuši. #BrīvībuBaltkrievijai #FreeBelarus #ЖывеБеларусь pic.twitter.com/BgVOFtXNFX— Mārtiņš Staķis (@MStakis) May 24, 2021
Під "державним тероризмом", очевидно, мається на увазі примусова посадка в Білорусі пасажирського літака компанії Ryanair і затримання білоруського опозиціонера і співзасновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Будь ласка, зачекайте...
Не хотели, как в Украине - получили, как в СССР.
...
Но это была ошибка: у кацапоидов слишком много ресурсов.
А вот у усатого выродка, никаких ресурсов нет и поэтому, у Белорусии есть все шансы превратиться в КНДР-2.
В связи с чем, рекомендую всем гражданам Белорусии валить от туда, пока не поздно.
А поздно, может наступить очень и очень быстро...
Около 95 процентов россиян поддержали присоединение Крыма
"Не, это путин плохой, это в правительстве дураки сидят, а россияне - они хорошие"
49 процентов украинцев проголосовали за уголовника-рецеливиста в президенты
73 процента украинцев на выборах президента проголосовали за клоуна (ах, простите, за комика)
"у нас хороший, мудрый народ"
И теперь - опять, мол, это фюрера заслуга, а народ вообще не при делах, да?
Нет!Всякий народ имеет такое правительство, которого он заслуживает (с)
Любой правитель сегодня имеет власть или потому, что его избрал народ, или потому, что народ молчаливо согласился с тем, что правитель эту власть захватил. Третьего не дано.
Миллиарды мух не убедят меня, что гв-но - это хорошо и вкусно!!!
Но "многие" быстро разочаруются, когда окажется что думать даже на бытовом уровне, вредно и опасно для здоровья.
Кстати, у меня есть несколько знакомых белорусов и вот их, жизнь в Украине устраивает.
Более того, он понимают и принимают Майдан.
Поэтому, если "малолетний шкет", попытается напасть на страны Балтии, это будет последнее что он сделает в своей жизни.
_Штош... прискорбно что вледствие отсутствия с 2008 на Земле вы пропустили много важнейших событий.
В идеале конечно, неизвестную войну между страной - участницей НАТО и страной, не входящей в этот блок.
Одно дело пиратски захватить самолет с десидентом, а второе захватить террористов совместно с американскими и английскими спецслужбами. И эту гениальную операцию слили шморкля и компания, пройдя конкурс......
Советник Ермака Арестович рад, что операция по задержанию «вагнеровцев» была сорвана: «Украина могла бы получить серьезные проблемы»
тока терпеливые и молчаливые не в меру почему то...
Ты мая галованька.
Забалела галава!
Забалела галава!
А што ж будзе,
Калі с той галованькі.
Можа я памру-памру?
Можа я памру-памру?
PS. Думаю, для меня посадят шо-то жутко колючее с сладкими плодами, тобто пока доберешься до сладости, будешь весь исцарапанный.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
Як мала би відреагувати, наприклад Україна, якби в Білорусі підчас міжнародних змагань організатори поміняли синьо-жовтий стяг на прапор УРСР? Чи німці, якби на прапор Німеччини почепили нацистську символіку?
А вот о своих преступлениях, он скромно умалчивает.
Ты ВАСЯ ПЕРДУЛОВ - из Тамбовского ФСБ. Молодец сегодня заслужил на ДВОЙНУЮ ПАЙКУ.