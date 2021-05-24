Білорусь висилає з країни майже все посольство Латвії через інцидент з державним прапором - Латвія відповіла симетрично

Білорусь оголосила про висилку з країни посла Латвії і майже всього дипломатичного персоналу посольства. Такий крок пояснили інцидентом у Ризі, де державний прапор Білорусі замінили на біло-червоно-білий прапор.

Про це на зустрічі з журналістами 24 травня повідомив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, передає білоруське інформагентство "Белта".

За словами Макея, латвійський посол повинен покинути Білорусь протягом 24 годин, а дипломатичний та адміністративно-технічний персонал посольства - протягом 48 годин. Залишиться тільки один співробітник "для догляду за будинком".

У свою чергу, МЗС Латвії у відповідь вже заявило про висилку всього персоналу посольства Білорусі "до нормалізації відносин".

Раніше 24 травня в Ризі, де проходить Чемпіонат світу з хокею, мер міста Мартіньш Стакіс замінив білоруський державний прапор на біло-червоно-білий прапор, який той назвав "прапором вільної Білорусі".

"Прапору, що символізує режим, який здійснює державний тероризм, не місце в міському середовищі Риги. Тому ми його зняли", - написав Стакіс у Twitter.

⬜🟥⬜Starp hokeja čempionāta karogiem paceļam brīvās Baltkrievijas karogu, kuru man uzticēja baltkrievu politiskie bēgļi! Rīgā nedrīkst plīvot karogi, kas simbolizē režīmu, kurš nodarbojas ar valsts terorismu – tos esam noņēmuši. #BrīvībuBaltkrievijai #FreeBelarus #ЖывеБеларусь pic.twitter.com/BgVOFtXNFX — Mārtiņš Staķis (@MStakis) May 24, 2021

Під "державним тероризмом", очевидно, мається на увазі примусова посадка в Білорусі пасажирського літака компанії Ryanair і затримання білоруського опозиціонера і співзасновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: "Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті". ВІДЕО+ФОТО

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.