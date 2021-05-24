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Новини За кордоном
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Білорусь (5968) вислання (94) Латвія (857) посольство (876)

Білорусь висилає з країни майже все посольство Латвії через інцидент з державним прапором - Латвія відповіла симетрично

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білорусь висилає з країни майже все посольство Латвії через інцидент з державним прапором - Латвія відповіла симетрично

Білорусь оголосила про висилку з країни посла Латвії і майже всього дипломатичного персоналу посольства. Такий крок пояснили інцидентом у Ризі, де державний прапор Білорусі замінили на біло-червоно-білий прапор.

Про це на зустрічі з журналістами 24 травня повідомив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, передає білоруське інформагентство "Белта".

За словами Макея, латвійський посол повинен покинути Білорусь протягом 24 годин, а дипломатичний та адміністративно-технічний персонал посольства - протягом 48 годин. Залишиться тільки один співробітник "для догляду за будинком".

У свою чергу, МЗС Латвії у відповідь вже заявило про висилку всього персоналу посольства Білорусі "до нормалізації відносин".

Раніше 24 травня в Ризі, де проходить Чемпіонат світу з хокею, мер міста Мартіньш Стакіс замінив білоруський державний прапор на біло-червоно-білий прапор, який той назвав "прапором вільної Білорусі".

"Прапору, що символізує режим, який здійснює державний тероризм, не місце в міському середовищі Риги. Тому ми його зняли", - написав Стакіс у Twitter.

Під "державним тероризмом", очевидно, мається на увазі примусова посадка в Білорусі пасажирського літака компанії Ryanair і затримання білоруського опозиціонера і співзасновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: "Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті". ВІДЕО+ФОТО

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+43
потому как старается забыть тот факт, что именно при этом стяге давал присягу белорусам...
Беларусь высылает из страны почти все посольство Латвии из-за инцидента с государственным флагом - Латвия ответила симметрично - Цензор.НЕТ 8618

...
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24.05.2021 19:11
+25
Білорусь висилає з країни майже все посольство Латвії через інцидент з державним прапором - Латвія відповіла симетрично - Цензор.НЕТ 1542
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24.05.2021 19:28
+20
"Обережно, двері зачиняються !"
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24.05.2021 19:05
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"Обережно, двері зачиняються !"
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24.05.2021 19:05 Відповісти
Ну вот для розовых пони это теперь реально стремно.

Не хотели, как в Украине - получили, как в СССР.
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24.05.2021 19:41 Відповісти
А чим тараканові не подобається історичний прапор Білорусі ?
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24.05.2021 19:06 Відповісти
Таракану нравится флаг РФ и задницы пуйла.
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24.05.2021 19:08 Відповісти
Так вот для чего у него усы!
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24.05.2021 19:17 Відповісти
Не выдумывайте....триколоры больше в Украине в моде.
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24.05.2021 19:17 Відповісти
ага, как трофейные тряпки что б вытереть грязные ноги или пол помыть...)
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25.05.2021 00:42 Відповісти
не колхозный Беларусь высылает из страны почти все посольство Латвии из-за инцидента с государственным флагом - Латвия ответила симметрично - Цензор.НЕТ 825.у них в колхозе только красно-зеленый вывешивали
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24.05.2021 19:08 Відповісти
......у нас его называют "закат над болотом".....
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24.05.2021 19:23 Відповісти
Тим,що для нього як типового "совка" і "ватніка" цей прапор-ніщо.
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24.05.2021 19:09 Відповісти
куйлу не подобаецца . лукадрищ исполняет его приказы.
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24.05.2021 19:11 Відповісти
потому как старается забыть тот факт, что именно при этом стяге давал присягу белорусам...
Беларусь высылает из страны почти все посольство Латвии из-за инцидента с государственным флагом - Латвия ответила симметрично - Цензор.НЕТ 8618

...
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24.05.2021 19:11 Відповісти
Бєлоруссія смертельно ненавидить Бєларусь
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24.05.2021 19:25 Відповісти
Точно так же как УССР - Украину....
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24.05.2021 21:30 Відповісти
Честно говоря, я думал что парашка деградирует до уровня северной кореи.
Но это была ошибка: у кацапоидов слишком много ресурсов.
А вот у усатого выродка, никаких ресурсов нет и поэтому, у Белорусии есть все шансы превратиться в КНДР-2.
В связи с чем, рекомендую всем гражданам Белорусии валить от туда, пока не поздно.
А поздно, может наступить очень и очень быстро...
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24.05.2021 19:07 Відповісти
а как ты думаешь кто до сих пор финансирует режим усатой скотины ?
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24.05.2021 19:09 Відповісти
Одно дело поддержка, совсем другое, когда зависимость на 100%
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24.05.2021 19:12 Відповісти
Украина и финансирует режим усатой скотины покупая электроэнергию у российской беларусии.
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24.05.2021 19:21 Відповісти
Печальный факт.
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24.05.2021 19:33 Відповісти
А как же дешевый бензин, хорошие дороги и чистенькие города? Многим даже в Украине нравится, как правит Лукашенко. Главное не лезьте в политику и все будет хорошо.
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24.05.2021 19:12 Відповісти
Заслуга фюрера или народ такой совестливый?
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24.05.2021 19:16 Відповісти
фюрера конечно. Народ здесь не причем
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24.05.2021 19:27 Відповісти
У Польщі чи Чехії дороги кращі, міста чистіші і зарплати вищі раза в три... Але при цьому демократія і свобода!
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24.05.2021 19:53 Відповісти
"народ здесь не при чем" - жесточайшее заблуждение или беспросветна тупость

Около 95 процентов россиян поддержали присоединение Крыма
"Не, это путин плохой, это в правительстве дураки сидят, а россияне - они хорошие"

49 процентов украинцев проголосовали за уголовника-рецеливиста в президенты
73 процента украинцев на выборах президента проголосовали за клоуна (ах, простите, за комика)
"у нас хороший, мудрый народ"

И теперь - опять, мол, это фюрера заслуга, а народ вообще не при делах, да?
Нет!Всякий народ имеет такое правительство, которого он заслуживает (с)

Любой правитель сегодня имеет власть или потому, что его избрал народ, или потому, что народ молчаливо согласился с тем, что правитель эту власть захватил. Третьего не дано.
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24.05.2021 20:50 Відповісти
Большинство далеко не всегда - право!
Миллиарды мух не убедят меня, что гв-но - это хорошо и вкусно!!!
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25.05.2021 00:44 Відповісти
Тогда пускай валят к "крепкому хозяйственнику".
Но "многие" быстро разочаруются, когда окажется что думать даже на бытовом уровне, вредно и опасно для здоровья.
Кстати, у меня есть несколько знакомых белорусов и вот их, жизнь в Украине устраивает.
Более того, он понимают и принимают Майдан.
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24.05.2021 19:16 Відповісти
В сім"ї не без...
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24.05.2021 19:52 Відповісти
В Україні "нравится, как правит Лукашенко", як правило, тим хто давно, або ніколи не був у Білорусі, а тільки чув від когось про білоруське хорошо.
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24.05.2021 19:38 Відповісти
_Знаете как бывает гопники действуют? К взрослому дядечке нагло пристаёт, откровенно нарываясь, шкет - малолетка. И когда ему дают подзатыльник из кустов к дяденьке вдруг откуда ни возьмись вылазит группа гопников. Не исключено что вот также шкет белоруссия нападёт на страны Балтии, а в кустах будет сидеть путлер и грозить: только попробуйте тронуть шкета. А так-то расия ни при чём, можем выступить "посредником" в переговорах...
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24.05.2021 19:11 Відповісти
Дело в том, что если НАТО проигнорирует нападение на страну-участницу, это будет крахом для этой организации.
Поэтому, если "малолетний шкет", попытается напасть на страны Балтии, это будет последнее что он сделает в своей жизни.
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24.05.2021 19:19 Відповісти
"Дело в том, что если НАТО проигнорирует нападение на страну-участницу, это будет крахом для этой организации."
_Штош... прискорбно что вледствие отсутствия с 2008 на Земле вы пропустили много важнейших событий.
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24.05.2021 20:35 Відповісти
Молоко на плите сбежало?
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24.05.2021 20:58 Відповісти
Что, почуял таки запах? Выключи сходи.
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24.05.2021 21:14 Відповісти
Может пример приведешь для разнообразия?
В идеале конечно, неизвестную войну между страной - участницей НАТО и страной, не входящей в этот блок.
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24.05.2021 21:18 Відповісти
что гебнявые скоты , боитесь бело-красно-белого флага ? чтоб вы сдохли красно-зеленые совки .
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24.05.2021 19:13 Відповісти
Шморкли, вы устраиваете конкурсы на должность - тупой, еще тупее?
Одно дело пиратски захватить самолет с десидентом, а второе захватить террористов совместно с американскими и английскими спецслужбами. И эту гениальную операцию слили шморкля и компания, пройдя конкурс......
Советник Ермака Арестович рад, что операция по задержанию «вагнеровцев» была сорвана: «Украина могла бы получить серьезные проблемы»
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24.05.2021 19:17 Відповісти
Российский агент Арестович считает журналистов террористами как и его шеф.
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24.05.2021 19:22 Відповісти
Да куда ему до агента. Просто гнилой приспособленец - жополиз.
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24.05.2021 21:11 Відповісти
Не передёргивай! И то и другое государственный терроризм. Жизнь и здоровье пассажиров подвергается опасности. А благие намериния то такэ!
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24.05.2021 19:24 Відповісти
Надо рвать дип отношения с белорашой, так как ее дипломатов назначает незаконный презик.
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24.05.2021 19:19 Відповісти
Революция в россии начнётся с Белоруси,вечно закручивать гайки в центре Европы невозможно.
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24.05.2021 19:23 Відповісти
а як же Рахів? Там що, заборонили ліс вивозити в Європу?
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24.05.2021 19:28 Відповісти
Прибалты - молодцы!
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24.05.2021 19:23 Відповісти
Параша делает более тяжёлые преступления, но реакция на них более мягкая, чем на режим луки. Вот, что делает ядерное оружие, размеры страны и ресурсы. На Беларусь сейчас введут санкции, быстро и жёстко, хотя русню давно пора исключить из всех организаций и прекратить с ними все отношения. И если в целом белорусов жалко, что пострадают от дурака, то русню нiт. Они там чокнутые, оболваненые пропагандой и поддерживают преступления режима.
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24.05.2021 19:25 Відповісти
жаль адекватных беларусов, все таки их там есть.
тока терпеливые и молчаливые не в меру почему то...
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24.05.2021 19:26 Відповісти
В Киеве красно-белый флаг на посольстве беларуси уже пол года весит и ничего
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24.05.2021 19:26 Відповісти
а пускать будуть на територію, якщо гімн вольних заспівати і прапо БКБ на плечі покласти.
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24.05.2021 19:27 Відповісти
Білорусь висилає з країни майже все посольство Латвії через інцидент з державним прапором - Латвія відповіла симетрично - Цензор.НЕТ 1542
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24.05.2021 19:28 Відповісти
К высказыванию из парашки, хочется добавить только одно: побыстрее бы!
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24.05.2021 19:30 Відповісти
Забалела,
Ты мая галованька.
Забалела галава!
Забалела галава!

А што ж будзе,
Калі с той галованькі.
Можа я памру-памру?
Можа я памру-памру?
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24.05.2021 19:36 Відповісти
Человек жив, пока его вспоминают добрым словом как можно чаще. В нашей семье есть традиция сажать плодовое дерево для каждого, кто покинул этот мир.
PS. Думаю, для меня посадят шо-то жутко колючее с сладкими плодами, тобто пока доберешься до сладости, будешь весь исцарапанный. Білорусь висилає з країни майже все посольство Латвії через інцидент з державним прапором - Латвія відповіла симетрично - Цензор.НЕТ 8528
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24.05.2021 19:54 Відповісти
Живи,ще зарано про ці дерева думать....
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24.05.2021 21:35 Відповісти
Онуки ростуть, тому маю шось iм дати, саме те шо мiй Дiд Павло(кулеметник в УПА) дав нам.
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24.05.2021 21:44 Відповісти
Там ще і праонуків оженити треба.....відчуваю ці дідівські проблеми Білорусь висилає з країни майже все посольство Латвії через інцидент з державним прапором - Латвія відповіла симетрично - Цензор.НЕТ 6719
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25.05.2021 07:48 Відповісти
та вже будьте нам здорові й посадіть собі живоплотом оцей живий колючий дріт (ні курка ані щур не пролізуть) з апельсинчиками - понцирус трифоліата Poncirus trifoliata сорту "Літаючий дракон"
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81

Білорусь висилає з країни майже все посольство Латвії через інцидент з державним прапором - Латвія відповіла симетрично - Цензор.НЕТ 9243

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24.05.2021 21:36 Відповісти
Дякую Пану, але це не для нас. В нашому сели до сусiда - найменьш a half of a mile.
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24.05.2021 21:57 Відповісти
Вусатий совкодрочер.
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24.05.2021 19:36 Відповісти
Хоч є одна країна зі сталевими фаберже
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24.05.2021 19:45 Відповісти
Наказали своих белорусских дипломатов, которые вполне неплохо прижились в Евросоюзе на командировочные…
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24.05.2021 19:57 Відповісти
эту акцию нужно провести всем странам.. И посмотрим кто есть кто...
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24.05.2021 20:41 Відповісти
Балтійські народи хочуть жити. І жити вільними. Тому через інститут негромадянства відсікли від виборів кацапню. І тому послідовно показують всьому світу - де корінь зла Землі. На превеликий, просто таки космічно величезний жаль вони хіба одні такі послідовні в цілому світі... А Україні.. З 3/4 хворих на голову людей, що повністю несвідомі і тому навіть непідсудні - неможливо Україні бути такою послідовною.
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24.05.2021 20:43 Відповісти
З боку мера латвійського міста - заміна Державного Прапора суверенної країни на інший то є актом державного вандалізму. Реакція республіки Білорусь адекватна а у прибалтів не вистачило ні мізків, ні мужності принести вибачення.
Як мала би відреагувати, наприклад Україна, якби в Білорусі підчас міжнародних змагань організатори поміняли синьо-жовтий стяг на прапор УРСР? Чи німці, якби на прапор Німеччини почепили нацистську символіку?
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24.05.2021 20:52 Відповісти
Знаєте чому демократичні країни весь час потерпають від фашистських і диктаторських? Тому що весь час намагаються і відносно тих ублюдків грати і воювати по цивілізованим правилам. А ублюдкам то пофіг до часу, насміхаються відкрито і ще далі пхнуть свої гнилі корявки в світ. Не такий Ізраїль. За саму малу спробу образі б'є міцно і не розбираючись в казуїстиках права і моралі. І та бидлота таку мову добре розуміє. Тому при всій повазі - проти гібрідних іхтамнєтов всі засоби добрі.
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24.05.2021 20:59 Відповісти
Бандит пойманый на месте преступления, начинает рассказ с того места, когда сотрудник полиции прострелил ему ногу при задержании.
А вот о своих преступлениях, он скромно умалчивает.
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24.05.2021 21:27 Відповісти
Неправильна аналогія, бо у білорусів якраз зараз прапор БРСР, а їхній біло-червоно-білий - це як наш синьо-жовтий!
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24.05.2021 21:41 Відповісти
Какой ты Ярема???
Ты ВАСЯ ПЕРДУЛОВ - из Тамбовского ФСБ. Молодец сегодня заслужил на ДВОЙНУЮ ПАЙКУ.
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25.05.2021 06:42 Відповісти
Білорусь висилає з країни майже все посольство Латвії через інцидент з державним прапором - Латвія відповіла симетрично - Цензор.НЕТ 6325....
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24.05.2021 21:32 Відповісти
 
 