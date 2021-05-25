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АЗС (376) бензин (182) Київ (13835) паливо (408)

У Києві перевірили якість ДП і бензину на семи найбільших АЗС: Порушення виявили у паливі MOTTO і SUNOIL

Новини Цензор.НЕТ Економіка Авто

У Києві перевірили якість ДП і бензину на семи найбільших АЗС: Порушення виявили у паливі MOTTO і SUNOIL

У Києві презентували результати міжнародного дослідження якості палива реалізованого мережевими АЗС столиці та області.

Аналіз проб провела лабораторія "Інспекторат Україна" - підрозділ міжнародного Bureau Veritas, член Міжнародної федерації незалежних інспекційних агентств (IFIA).

Про це повідомляє УНІАН. Цензор.НЕТ.

У дослідженні взяли участь 7 АЗС: ОККО, БРСМ, SOCAR, MOTTO, Авантаж 7, WOG, SUNOIL. Проби дизпалива і бензину "А-95" брали фахівці компанії SGS - світового лідера у сфері інспекційних послуг, експертизи, випробувань і сертифікації.

Як повідомив виконавчий директор Міжнародної академії стандартизації Олег Цільвік, проблеми з якістю палива зафіксовані у двох з семи АЗС: MOTTO і SUNOIL.

У Києві перевірили якість ДП і бензину на семи найбільших АЗС: Порушення виявили у паливі MOTTO і SUNOIL 01

Зокрема, вміст сірки в бензині MOTTO у 2 рази перевищує норму (10 мг на літр), на SUNOIL - на 20%. Кількість сірки в ДП MOTTO в 30 разів перевищує норму, в SUNOIL - в 15%. Вміст кисню при нормі до 2,7% в МОТТО - 12,7%, в SUNOIL - 6,24%.

У паливі МОТТО також виявлено 1,44% вмісту бензолу при нормі до 1%. Обидві мережі також допустили порушення по одиницях октанового числа: під виглядом бензину марки 95 МОТТО продають бензин 92, SUNOIL - 93,9.

"Це суттєві порушення, які знижують якісні характеристики нафтопродуктів. Особливо в ситуації з МОТТО, коли кількість метанолу у них 16,5% при тому, що в паспортах сучасних автомобілів зазначено: вміст спирту не може перевищувати 10%. Інакше виробник має право зняти авто з гарантійних зобов'язань", - сказав Олег Цільвік.

Згідно з дослідженням, зразки палива ОККО, БРСМ, SOCAR, Авантаж 7 і WOG відповідають стандартам якості. У жодному зразку не виявлено заборонених добавок.

"Була інформація в ЗМІ про вміст в окремих продавців монометиланіліну. У жодному з семи зразків, навіть у сфальсифікованих нафтопродуктах, ми таку присадку не знайшли. На мій погляд, ця була маніпуляція", - додав Олег Цільвік.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Дурень, статью прочитай.
У БРСМ обычный бензин соответствующий всем нормам, а ложь против них в СМИ спонсируют неудачники-конкуренты из ОККО
Прочитай просто всё до конца
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24.05.2021 19:36
+5
Заправки Коломоя ожидаемо законопослушны и топливо не бодяжат. В Киеве проверили качество ДП и бензина на семи крупнейших АЗС: Нарушения выявили в топливе МОТТО и SUNOIL - Цензор.НЕТ 3954

Коломой вобще - эталон законопослушности.
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24.05.2021 19:38
+4
БРСМ одна из заправок, что в основном в крупных городах, в Киеве. И всех устраивает
И одна из немногих в Украине, что продаёт спиртовый бензин, что-бы деньги не шли Путину за нефть
Там нравятся всё всем, кроме обдолбышей что верят в заказные статьи от конкурентов
Эта проверка и показала, что с БРСМ всё в порядке и не всему прочитанному в интернете нужно верить
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24.05.2021 19:53
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Разве могут быть сомненья...
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24.05.2021 19:28 Відповісти
БРСМ це взагалі шмурдяк, він навіть на бензин не схожий, тому його навіть не перевіряли щоб не погіршувати статистику!
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24.05.2021 19:32 Відповісти
Дурень, статью прочитай.
У БРСМ обычный бензин соответствующий всем нормам, а ложь против них в СМИ спонсируют неудачники-конкуренты из ОККО
Прочитай просто всё до конца
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24.05.2021 19:36 Відповісти
БРСМ це шмурдяк за визначенням, був, є і буде завжди! Те що десь в Києві з заправок БРСМ наливають бензин, ще не показник. По Україні БРСМ це найгірше паливо яке є просто сурогатом!
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24.05.2021 19:43 Відповісти
БРСМ одна из заправок, что в основном в крупных городах, в Киеве. И всех устраивает
И одна из немногих в Украине, что продаёт спиртовый бензин, что-бы деньги не шли Путину за нефть
Там нравятся всё всем, кроме обдолбышей что верят в заказные статьи от конкурентов
Эта проверка и показала, что с БРСМ всё в порядке и не всему прочитанному в интернете нужно верить
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24.05.2021 19:53 Відповісти
За спалену нафтобазу БРСМ в Василькові де загинули пожежні від вибухів танків з паливом, досі ніхто не сидить! А якби ще тоді посадили все керівництво БРСМ, тоді б сьогодні не було кому фіансувати шарія!
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24.05.2021 19:55 Відповісти
Я не знаю кто её спалил?
Вы знаете?
Руководство БРСМ спалило свою нафтобозу, или может конкуренты ?
Просто кому-то хотелось и хочется отжать долю в БРСМ, вот и всё
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24.05.2021 19:59 Відповісти
Керівництво БРСМ спалило власну нафтобазу коли дало вказівку грубо порушувати всі можливі протипожежні та технологічні норми, техніку безпеки, санітарні та екологічні норми та правила, закачуючи примітивними кустарними мотопомпами спирт в танки з бензином в промислових обсягах!!!!!!!!!!!! Мотопомпа запалила спирт і нафтобаза згоріла і загинули пожежні! За такі чудовищні порушення всіх можливих норм і правил, все керівництво БРСМ мало сидіти в тюрмі до кінця життя! Але порошенко всіх відмазав, бо "Коля (Ставіцький) хороший парень", давав порошенко хабарі на десятки мільйонів доларів.
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24.05.2021 20:03 Відповісти
А ти це бачив на власні очі, і навіть дали потриматися за купюри. Ага, так. Слухай, людина мілліардер, а ти щось про грощі-хабарі тут чухаєш. Якщо не балабол - давай докази, якщо нема - то стули пельку.
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24.05.2021 21:03 Відповісти
Не ****# Это одна из двух нормальных заправок. И еще укрнафта норм. Сам хоть раз водил авто? Не похоже.
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25.05.2021 09:23 Відповісти
У меня в Тернополе друзья и заправляют только там, и еще в укрнафте. Вопросы?
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25.05.2021 09:24 Відповісти
на ОККО кстати только топливо из Беларуси.
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24.05.2021 20:33 Відповісти
Заправки Коломоя ожидаемо законопослушны и топливо не бодяжат. В Киеве проверили качество ДП и бензина на семи крупнейших АЗС: Нарушения выявили в топливе МОТТО и SUNOIL - Цензор.НЕТ 3954

Коломой вобще - эталон законопослушности.
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24.05.2021 19:38 Відповісти
Не бадяжать і перевірки не допускають)))
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24.05.2021 23:03 Відповісти
На самом деле, и эти чуваки, шо против Куюна и сам Куюн, и эти "замеры" качества-все это примеры конкурентной борьбы без правил. Там нет "белых и пушистых" Просто этот "Мотто" и Санойл -самые мелкие из всех. Все торгуют бормотухой, и все "рейтинги"-покупные.
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24.05.2021 19:42 Відповісти
може ето надо делать не когда баки уже у половины города заполнены, а пораньше немного, ну если знаем про беду шо она есть?
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24.05.2021 19:47 Відповісти
Санойл это армянско-ментовская шарашка.
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24.05.2021 19:51 Відповісти
я всегда заливал на сокаре в протасовом яру или на дружбе народов - нормальный 95 и вкусный халяль. надеюсь все хорошо и сейчас
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24.05.2021 19:55 Відповісти
да, годнота (Львов), и хорошие отзывы от других слышал
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24.05.2021 21:01 Відповісти
проверьте еще солярку
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24.05.2021 20:02 Відповісти
А на соляру в нас такі м'які стандарти, особливо щодо сірки, що можна не боятись перевірок.
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24.05.2021 20:33 Відповісти
Заправлявся 5 років на Окко, потім вони о*уїли і вже 5 років на БРСМ. Різниці немає, хіба що в грошах.
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24.05.2021 20:34 Відповісти
а у меня противоположая история. Машина начала дергаться при трогании, думал коробке смерть настала. Но насторожило обстоятельство, что рывки не постоянно, а иногда. Бывает неделю езжу и все норм, а бывает что постоянно. Залил 95й Пульс на ОККО - и свершилось чудо, "коробка отремонтировалась"))
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24.05.2021 21:42 Відповісти
Заправился на MOTTO по большой глупости. Залил 92-й, заглох через 10км. Пешком с канистрой дочухал до ближайшей заправки Вог. Слил нахер ЭТО, залил ВОГ. С 50-го раза смог завести, потом ещё газовал 30 минут пока воду вычихал (купленную по цене бензина), да с горем пополам поехал. И через несколько км как ласточка уже полетела. Совпадение..?
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24.05.2021 21:00 Відповісти
Ні, казочка
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24.05.2021 21:34 Відповісти
Коли пішла така непонятка з паливом, я зробив експеримент. Опустошив бак, знаю, що кожен день мені потрібно десь близько 10 літрів. От я і заливав приміром сьогодні той, а завтра інший. І що я помітив. На мій погляд, що А95 Енерджи кращий серед інших. Може я й не правий, але мені так показалось.
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24.05.2021 21:18 Відповісти
Из области: "хто всрався???"...
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24.05.2021 22:34 Відповісти
Василий Алибабаевич одобряет.
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25.05.2021 06:06 Відповісти
Укрнафта и брсм это самый качественный бенз. Жаль что оба олигархам принадлежат. Но у нас так со всеми заправками. Они еще при Кучме и яныке поделили топливный и энергетический бизнес. Так что быдлонаселение повторяет байки про шоколадного барыгу, а само непрерывно обогащает на заправках и оплатой квартирных платежек, других олигархов, про которых на г+г не комильфо рассказывать
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25.05.2021 09:17 Відповісти
Якість картинки - два шакала.
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25.05.2021 15:05 Відповісти
 
 