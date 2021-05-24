На Херсонщині під час отримання 14 тис. грн хабаря затримано поліцейського і військовослужбовця ВСП, - прокуратура. ФОТО

У Херсонській області на хабарі затримано військовослужбовця зонального відділу Військової служби правопорядку та співробітника сектора реагування патрульної поліції одного з місцевих відділень поліції ГУ Нацполіції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Південного регіону.

За даними слідства, поліцейський при посередництві співробітника військового правоохоронного органу, вимагав та отримав хабар у сумі 14 000 гривень від військовослужбовця за непритягнення його до адміністративної відповідальності (за ст. 130 КУпАП) та повернення вилучених документів, що дають право на керування транспортним засобом.

21 травня, під час вчинення злочину, згаданих осіб затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

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Хабарникам повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).