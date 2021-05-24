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На Херсонщині під час отримання 14 тис. грн хабаря затримано поліцейського і військовослужбовця ВСП, - прокуратура. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Херсонській області на хабарі затримано військовослужбовця зонального відділу Військової служби правопорядку та співробітника сектора реагування патрульної поліції одного з місцевих відділень поліції ГУ Нацполіції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Південного регіону.

На Херсонщині під час отримання 14 тис. грн хабаря затримано поліцейського і військовослужбовця ВСП, - прокуратура 01

За даними слідства, поліцейський при посередництві співробітника військового правоохоронного органу, вимагав та отримав хабар у сумі 14 000 гривень від військовослужбовця за непритягнення його до адміністративної відповідальності (за ст. 130 КУпАП) та повернення вилучених документів, що дають право на керування транспортним засобом.

21 травня, під час вчинення злочину, згаданих осіб затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

На Херсонщині під час отримання 14 тис. грн хабаря затримано поліцейського і військовослужбовця ВСП, - прокуратура 02

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На Херсонщині під час отримання 14 тис. грн хабаря затримано поліцейського і військовослужбовця ВСП, - прокуратура 03

Хабарникам повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
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24.05.2021 20:09 Відповісти
защитнички....
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24.05.2021 20:56 Відповісти
Это ж " туристы боевых действий" на 135-й линии обороны,мечтающие быть ГАИшниками,и таких на шее у Украины 80 процентов.Менты( Николаев,Херсон,Чернигов и т.д),пожарные, и т.д )Месяц пошарились на блох- постах,людей покошмарили и УБД.А ребята в окопах с трудом добиваются этого статуса
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24.05.2021 23:43 Відповісти
 
 