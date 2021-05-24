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Новини Політика України Затримання Протасевича
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Білорусь (5968) Данілов (1191) РНБО (1717) авіасполучення (598) Протасевич Роман (296)

Данілов: Усі українські авіарейси будуть спрямовані в обхід повітряного простору Білорусі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Данілов: Усі українські авіарейси будуть спрямовані в обхід повітряного простору Білорусі

Україна повністю припиняє авіасполучення з Республікою Білорусь і перенаправляє всі рейси в обхід її повітряного простору.

Про це секретар РНБО України Олексій Данілов заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"З огляду на рівень небезпеки та нахабства викликів демократичним цінностям, які створює своєю діяльністю влада Білорусі в безпосередній близькості до кордонів України, президент Володимир Зеленський ініціював рішення про повне припинення авіасполучення з Республікою Білорусь і перенаправлення всіх авіарейсів в обхід її повітряного простору. Глава держави доручив уряду опрацювати відповідне питання", - сказав секретар РНБО.

Секретар РНБО наголосив, що "затримання 23 травня білоруського опозиційного журналіста в Мінську - це відкритий виклик всьому демократичному світу, нахабне нехтування міжнародними нормами і правилами".

Також читайте: Польща заборонить польоти над Білоруссю і запропонує це зробити всім країнам Євросоюзу

Раніше в понеділок президент України Володимир Зеленський доручив українському уряду підготувати рішення про припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю з огляду на події, що відбулися в аеропорту Мінська 23 травня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль збирає у вівторок, 25 травня, позачергове засідання уряду для розгляду питання про повне припинення авіасполучення з Республікою Білорусь.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте також: Справжня реакція України на арешт Протасевича мусить бути іншою - чіткою та жорсткою. Вона має прозвучати на найвищому рівні, - Лубківський

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+31
****!! Когда уже займутся этим ушлепком!
Данилов: Все украинские авиарейсы будут направлены в обход воздушного пространства Беларуси - Цензор.НЕТ 3034
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24.05.2021 20:02
+20
Куда бы не пришла ********* со своим уставом, все превращает в КНДР.
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24.05.2021 20:04
+19
Данілов: Усі українські авіарейси будуть спрямовані в обхід повітряного простору Білорусі - Цензор.НЕТ 6267
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24.05.2021 20:07
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ЛЮБОЙ КАПРИЗ ЗА ДЕНЬГИ УКРАИНЦЕВ. ЗА ВСЁ ЗАПЛАТЯТ УКРАИНСКИЕ ГРАЖДАНЕ.
Данілов: Усі українські авіарейси будуть спрямовані в обхід повітряного простору Білорусі - Цензор.НЕТ 8551
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24.05.2021 20:22 Відповісти
москаль, ты палишся
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24.05.2021 20:23 Відповісти
Та що ти, зебіл ? Якщо хтось має іншу думку, ніж 72% зебілів - то значить він москаль. А ти значить істина і справжній патріот України... Данілов: Усі українські авіарейси будуть спрямовані в обхід повітряного простору Білорусі - Цензор.НЕТ 9204
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24.05.2021 20:26 Відповісти
москаль, тобі подобається холуй пуйла - терорист Лукашенко?
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24.05.2021 20:28 Відповісти
Я більше про себе думаю і про свою країну, ніж про інші країни і про громадян інших країн.
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24.05.2021 20:35 Відповісти
не думаєш ти про Україну, бо тоді би не захищав лукашенко від санкцій.... Лукашенко разом з пуйлом, проти України. Режим лукашенко не визнає Крим українським... Це було продемонстровано при голосуванні в ООН за резолюцію з осудженням рашки за Крим.
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24.05.2021 20:41 Відповісти
ТИ НЕ МОЖЕШ ЗНАТИ ПРО ЩО Я ДУМАЮ.
ТИ НЕ ВМІЄШ ЧИТАТИ МОЇ ДУМКИ І ДУМКИ ІНШИХ ЛЮДЕЙ. А СВОЇ ХВОРІ ФАНТАЗІЇ НЕ ВАРТУЄ ВИСТАВЛЯТИ НА ЦЬОМУ ФОРУМІ.
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24.05.2021 20:49 Відповісти
чому захищаєш Лукашенко від санкцій?
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24.05.2021 20:52 Відповісти
за что заплатят? болотный микромордор с его покладистыми рабами нам не нужен.
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24.05.2021 20:28 Відповісти
А тем временем в 20:05 из Киева вылетел борт Белавиа
https://www.flightradar24.com/BRU846/27d0a713
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24.05.2021 20:33 Відповісти
Вылетил, но не прилетит.
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24.05.2021 20:47 Відповісти
https://www.flightradar24.com/53.8,27.85/6

Заходить на посадку в аеропорту Мінська.
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24.05.2021 20:55 Відповісти
Решение об облете белораши примет КМ завтра.
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24.05.2021 21:02 Відповісти
"Глава государства поручил правительству проработать соответствующий вопрос". Значить будуть літати до тим пір, поки Шмигаль буде проробляти. А "проробляти" він буде доти, доки Європа не оголосить своє рішення. Так що, поки сонце зійде роса очі виїсть, а піару на всю Банкову.
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24.05.2021 21:01 Відповісти
Завтра примет.
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24.05.2021 21:03 Відповісти
А что, мы его тоже должны были с истребителями задерживать, так сказать в зеркальном режиме?
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25.05.2021 13:50 Відповісти
Мені пох. Лукашенко. А ти просто дебіл. Бо тільки дебіл може думати якщо чиясь думка не співпадає з його думкою, то він москаль.
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24.05.2021 20:34 Відповісти
Как же ж теперь Арестович с Кравчуком в Минск добираться будут? На попутках?
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24.05.2021 20:40 Відповісти
Так давно они сообщили, что фюрерский Минск для переговоров не подходит. Тундра.
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24.05.2021 20:49 Відповісти
МАУ уже заявила о повышении стоимости билетов за обход Беларуси в страны Балтии и Скандинавии...
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24.05.2021 20:43 Відповісти
И что?
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24.05.2021 20:50 Відповісти
а как же наша вата сейчас до московии летать будет?))
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24.05.2021 20:44 Відповісти
К такому посту улыбка выглядит как улыбка дегенерата.
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24.05.2021 20:53 Відповісти
Так облетай,свинособака,а то только звиздеть,дегенерат, умеешь
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24.05.2021 20:54 Відповісти
Козломордый, ты мазохист?)
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24.05.2021 21:10 Відповісти
Данілов: Усі українські авіарейси будуть спрямовані в обхід повітряного простору Білорусі - Цензор.НЕТ 4228
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24.05.2021 20:52 Відповісти
Але електроенергію у Луки купуватимемо.
І дизель білоруський з нібито труби Медведчука.
І бітум на велике крадівництво ("За словами заступника генерального директора Мозирського НПЗ Олега Протасова, проєктна потужність заводської установки з виробництва бітуму становить 500 тисяч тонн на рік. Минулого року з неї вдалось вичавити аж 582 тисячі тонн, а пікове виробництво бітуму торік складало 90 тисяч тонн на місяць, заради чого завод працював цілодобово.")
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24.05.2021 21:27 Відповісти
СЛАВА !!! СЛАВА !!! СЛАВА !!!
Україна нарешті покидає компанію країн - виродків і долучається до цивілізованих європейських країн . Боже , яке щастя .
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24.05.2021 21:45 Відповісти
А ПЛАТИТЬ КТО ЗА ЭТО БУДЕТ !!!??? НАРОД !!! ЛУЧШЕ УБЕЙТЕ ЛУКУ И ВСЁ !)
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24.05.2021 21:56 Відповісти
не торопитесь. Все по очереди
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24.05.2021 23:20 Відповісти
Закройте им транзит в Турцию через наше воздушное пространство, сейчас лето, вот это будет им по-настоящему весело лететь через Рашку на полтора часа дольше
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24.05.2021 23:50 Відповісти
хорошо, верно.
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25.05.2021 07:27 Відповісти
28 мая встреча уже в Сочи. Загнали луакашенко по самые помидоры
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25.05.2021 08:28 Відповісти
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