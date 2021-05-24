Саміт ЄС обговорить можливі санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича, - Меркель
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Саміт ЄС обговорить подальші можливі санкції щодо білоруської влади, зокрема розширення санкційних списків і можливу заборону на польоти білоруської авіакомпанії.
Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми бачили примусову посадку літака, яка привела до затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича. Роман Протасевич має бути негайно звільнений... Це стосується і його подруги Софії Сапеги. Ми будемо цього вимагати та одночасно обговорювати, які заходи ми можемо зробити як спільну європейську реакцію", - сказала Меркель журналістам у понеділок перед початком саміту ЄС.
"До цього абсолютно точно належать нові санкційні списки, в які вже внесено президента Лукашенка, а також питання заборони польотів білоруської авіакомпанії", - зазначила вона.
Меркель назвала поведінку білоруського режиму "безпрецедентною".
Раніше глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту були співробітники КДБ Білорусі, і назвав те, що трапилося "державним викраденням літака".
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Будь ласка, зачекайте...
Та идите на бутылку кацапы! У нас все беды только потому, что Россия не как не отстанет!
дыр, вперед назад влево вправо, оно так надежнее...
Європа - ви дотурбуєтесь. Цей відморозок за ************ дійде до терактів радіоактивним контамінантом проти Польщі та Литви (не кажучи про нас).
Предлагаю не панькаться и сразу рубануть обеспокоенностью.
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навіть якщо заборонять польоти біларуської авіакомпанії, то це буде недієво. Тому що, біларуси швидко зафрахтують якусь кацапську авіакомпанію і формально польоти з території Біларусі буде здійснювати не біларуська компанія хоч і з біларуським менеджментом. Тому ефективніше було б запроваджувати заброну на взагалі будь-які польоти будь-яких компаній з чи до Біларусі . А так це все обходиться, у кацапів вже є досвід.
Кстати, как там газопровод..ждете?.....ну, ждите, ждите....скоро и у вас будут гости.