Саміт ЄС обговорить можливі санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича, - Меркель

Саміт ЄС обговорить подальші можливі санкції щодо білоруської влади, зокрема розширення санкційних списків і можливу заборону на польоти білоруської авіакомпанії.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми бачили примусову посадку літака, яка привела до затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича. Роман Протасевич має бути негайно звільнений... Це стосується і його подруги Софії Сапеги. Ми будемо цього вимагати та одночасно обговорювати, які заходи ми можемо зробити як спільну європейську реакцію", - сказала Меркель журналістам у понеділок перед початком саміту ЄС.

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"До цього абсолютно точно належать нові санкційні списки, в які вже внесено президента Лукашенка, а також питання заборони польотів білоруської авіакомпанії", - зазначила вона.

Меркель назвала поведінку білоруського режиму "безпрецедентною".

Раніше глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту були співробітники КДБ Білорусі, і назвав те, що трапилося "державним викраденням літака".

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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