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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Саміт ЄС обговорить можливі санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича, - Меркель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Саміт ЄС обговорить можливі санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича, - Меркель

Саміт ЄС обговорить подальші можливі санкції щодо білоруської влади, зокрема розширення санкційних списків і можливу заборону на польоти білоруської авіакомпанії.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми бачили примусову посадку літака, яка привела до затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича. Роман Протасевич має бути негайно звільнений... Це стосується і його подруги Софії Сапеги. Ми будемо цього вимагати та одночасно обговорювати, які заходи ми можемо зробити як спільну європейську реакцію", - сказала Меркель журналістам у понеділок перед початком саміту ЄС.

Читайте також: До Вільнюса не долетіли 5 пасажирів із рейсу Протасевича, - уряд Литви

"До цього абсолютно точно належать нові санкційні списки, в які вже внесено президента Лукашенка, а також питання заборони польотів білоруської авіакомпанії", - зазначила вона.

Меркель назвала поведінку білоруського режиму "безпрецедентною".

Раніше глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту були співробітники КДБ Білорусі, і назвав те, що трапилося "державним викраденням літака".

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте також: Справжня реакція України на арешт Протасевича мусить бути іншою - чіткою та жорсткою. Вона має прозвучати на найвищому рівні, - Лубківський
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Топ коментарі
+11
Саммит ЕС обсудит возможные санкции в отношении Беларуси из-за задержания Протасевичв, - Меркель - Цензор.НЕТ 2911
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24.05.2021 20:19
+9
Представляете в каком акуе сейчас Хамас ? Наверное на картах они уже нашли, где это всё, но вот произнести Вильнюс... Поговаривают, 12 баранов дают тому кто сможет. Саммит ЕС обсудит возможные санкции в отношении Беларуси из-за задержания Протасевичв, - Меркель - Цензор.НЕТ 2639
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24.05.2021 20:18
+8
"Россия не оставит Белоруссию в беде - Лавров"
Та идите на бутылку кацапы! У нас все беды только потому, что Россия не как не отстанет!
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24.05.2021 20:21
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блд...ты, старушка только обсуждать можешь и озабоченность выражать! Бери с Британии пример!
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24.05.2021 20:18 Відповісти
Представляете в каком акуе сейчас Хамас ? Наверное на картах они уже нашли, где это всё, но вот произнести Вильнюс... Поговаривают, 12 баранов дают тому кто сможет. Саммит ЕС обсудит возможные санкции в отношении Беларуси из-за задержания Протасевичв, - Меркель - Цензор.НЕТ 2639
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24.05.2021 20:18 Відповісти
Наверняка с хамасом все согласовано в мААскве....
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24.05.2021 20:48 Відповісти
Если хамас и был, то наверняка его звали Вован с Лексусом Саміт ЄС обговорить можливі санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича, - Меркель - Цензор.НЕТ 717
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24.05.2021 21:16 Відповісти
Аль ***** абу Вован абу Лексус
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24.05.2021 21:23 Відповісти
до слезСаміт ЄС обговорить можливі санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича, - Меркель - Цензор.НЕТ 3490
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24.05.2021 21:27 Відповісти
Саммит ЕС обсудит возможные санкции в отношении Беларуси из-за задержания Протасевичв, - Меркель - Цензор.НЕТ 2911
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24.05.2021 20:19 Відповісти
рюське тут баярку не наливають.
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24.05.2021 20:22 Відповісти
Ярик! ПНХ!
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24.05.2021 20:23 Відповісти
Более дебильной юухни я еще не читал. Кацап, ну книжки бы почитал какие. Буквы то знаешь.
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24.05.2021 20:28 Відповісти
Тебе уже и пуля не поможет,рыло таёжное. Сбросить на тебя бетономешалку с десятого этажа-самое то)
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24.05.2021 20:34 Відповісти
PYCCKNJ! TYT Neither Tinctura Crategi nor CtoLN4HAR BODKA - HE HALNBATb! TBOJ YXODNTb HEMEDLEHHO B Penis-XYN COBAKN Direction! Саміт ЄС обговорить можливі санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича, - Меркель - Цензор.НЕТ 6937
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24.05.2021 20:36 Відповісти
Здєся водкі нєтуті. Дамой іді.
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24.05.2021 20:49 Відповісти
Лука має шанси закінчити як і його кумир Кадаффі- з держаком у сраці!
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24.05.2021 20:21 Відповісти
"Россия не оставит Белоруссию в беде - Лавров"
Та идите на бутылку кацапы! У нас все беды только потому, что Россия не как не отстанет!
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24.05.2021 20:21 Відповісти
Саммит ЕС обсудит возможные санкции в отношении Беларуси из-за задержания Протасевичв, - Меркель - Цензор.НЕТ 1875
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24.05.2021 20:22 Відповісти
А яка доля у Колі Лукашенки?
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24.05.2021 20:24 Відповісти
трактором переїдуть.
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24.05.2021 20:26 Відповісти
А на трактор нужны отдельные права? Если шо - я первый в очереди на переехать того москаля.
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24.05.2021 20:54 Відповісти
так потрібні.
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24.05.2021 21:04 Відповісти
ОК. Завтра запишусь на эти ваши европейские курсы. У нас не потрібні..
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24.05.2021 21:06 Відповісти
Колись давно я права на трактор отримав ще в школі, ми тоді якось вчились.
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24.05.2021 21:08 Відповісти
Ничего не знаю, я первый очередь занял Саміт ЄС обговорить можливі санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича, - Меркель - Цензор.НЕТ 5973
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24.05.2021 21:12 Відповісти
Саміт ЄС обговорить можливі санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича, - Меркель - Цензор.НЕТ 841 Саміт ЄС обговорить можливі санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича, - Меркель - Цензор.НЕТ 344
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24.05.2021 21:14 Відповісти
на перехать москаля как раз нужны безправные...
дыр, вперед назад влево вправо, оно так надежнее...
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24.05.2021 21:06 Відповісти
Я как-то раз покатался на зятеви тракторе John Deer....больше он к своим тракторам меня не подпускает Саміт ЄС обговорить можливі санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича, - Меркель - Цензор.НЕТ 7823
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24.05.2021 21:11 Відповісти
Саміт ЄС обговорить можливі санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича, - Меркель - Цензор.НЕТ 4802
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24.05.2021 22:48 Відповісти
для защиты своего белоруского подельника,"капутин" тут же задействовал завербованного рабсеей немецкого ахента Меркель, которая должна натворить таких же делов, как и с Украиной в Минске, и с Северным потоком с рашистом, для вреда Украине
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24.05.2021 20:26 Відповісти
Озабоченцы в который раз озаботились . )) .
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24.05.2021 20:26 Відповісти
Да пох ему все эти санкции. Беларуси нет. Есть огрызок рашки на границе с Литвой и Польшей
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24.05.2021 20:30 Відповісти
Хай бУде. Але давно помітив, що західних лібералів більше надихають на санкції поодинокі арешти ніж загибель тринадцяти тисяч людей.
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24.05.2021 20:38 Відповісти
Зараз на флайтрадарі на Білоруссю - Рига-Стамбул, Київ-Мінськ, Загреб-Москва і т.д.
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24.05.2021 20:41 Відповісти
Беларусскими авиакоридорами ежегодно пользуются сотни тысяч авиарейсов со всех уголков мира.Их могут перенаправить через Украину.
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24.05.2021 21:13 Відповісти
Як там Біларуська АЕС, до речі? Що, вже запущена? У листопаді 2020?
Європа - ви дотурбуєтесь. Цей відморозок за ************ дійде до терактів радіоактивним контамінантом проти Польщі та Литви (не кажучи про нас).
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24.05.2021 20:43 Відповісти
Теперь уже точно стал вопрос ребром о невозможности каких либо переговоров в Минске ( по Донбассу) или любом другом месте Беларуси. Так как там не только власть узурпировал бывший президент, но он довел дело до государственного терроризма. Все, "минский формат" закрыт. Место нужно переносить однозначно. Лучше всего подойдет Стокгольм . ( из нейтральных) или Вильнюс из ближайших.
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24.05.2021 20:56 Відповісти
Лукашенко нечего терять, кроме власти, все это ему побоку, если власть потеряет, то будут судить, поэтому будет сопротивляться и хвататься до последнего...
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24.05.2021 20:58 Відповісти
Любишь своего фюрерка, русский?
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24.05.2021 21:02 Відповісти
Саміт ЄС обговорить можливі санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича, - Меркель - Цензор.НЕТ 7533 Похмелись, русский. Саміт ЄС обговорить можливі санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича, - Меркель - Цензор.НЕТ 4723
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24.05.2021 21:26 Відповісти
Чувак, ты тут на Цензоре в командировке? Саміт ЄС обговорить можливі санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича, - Меркель - Цензор.НЕТ 1580
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24.05.2021 21:03 Відповісти
Саммит ЕС обсудит возможные санкции в отношении Беларуси из-за задержания Протасевича, - Меркель

Предлагаю не панькаться и сразу рубануть обеспокоенностью. Саміт ЄС обговорить можливі санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича, - Меркель - Цензор.НЕТ 4158
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24.05.2021 21:01 Відповісти
Саммит ЕС обсудит возможные санкции в отношении Беларуси из-за задержания Протасевича, - Меркель...причём здесь колония Московии Беларусь, когда даже бывшие сотрудники Штази знают что всем рулит Московия, газ ещё не идёт по трубам Северный поток 2,а ЕС уже под газом Саміт ЄС обговорить можливі санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича, - Меркель - Цензор.НЕТ 5623
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24.05.2021 21:03 Відповісти
Ну теперь минские дворники держитесь, Маруся всех запишет в список Саміт ЄС обговорить можливі санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича, - Меркель - Цензор.НЕТ 154 а как иначе, только так, и чрезвычайная озабоченность Саміт ЄС обговорить можливі санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича, - Меркель - Цензор.НЕТ 9518
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24.05.2021 21:05 Відповісти
ничего кроме озабоченностей они сделать просто не могут.. таракан это точно знает и этим пользуется ...
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24.05.2021 21:09 Відповісти
Обсуждаются санкции по нефти ,газу ,калию.Это по моим сведениям.При их введении Украине нельзя будет ГСМ и калий из Беларуси.Ну да то не беда!.Возобновился импорт ГСМ из московского улуса через азербайджанского посредника.
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24.05.2021 21:09 Відповісти
Вангую - "глубокая озабочєность, с поривами рішітєльнава протеста, переходящим мєстамі в кратковремєнниє, но, ****, інтенсівние пірсанальниє санкциі (наприклад проти пілота винищувача і метеослужби РБ)". Ага, забув, ще лукашенці пепсі-колу в Макдональдсі зась купити буде місяця три.
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24.05.2021 21:14 Відповісти
а возможно и не обсудит... да, мадам рибентроп?
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24.05.2021 21:15 Відповісти
Саміт ЄС обговорить можливі санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича, - Меркель - Цензор.НЕТ 4394
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24.05.2021 21:16 Відповісти
Меркель радостно потирает потные ладошки по поводу достройки СП2 , а санкции против Беларуси еще больше укрепят ее зависимость от рашки . Так что ваши санкции путлеру в самый раз. Когда отупевшее западное сообщество начнет думать головой , а не жопой ?

..
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24.05.2021 21:23 Відповісти
зокрема розширення санкційних списків і можливу заборону на польоти білоруської авіакомпанії.Джерело: https://censor.net/ua/n3267212

-----------
навіть якщо заборонять польоти біларуської авіакомпанії, то це буде недієво. Тому що, біларуси швидко зафрахтують якусь кацапську авіакомпанію і формально польоти з території Біларусі буде здійснювати не біларуська компанія хоч і з біларуським менеджментом. Тому ефективніше було б запроваджувати заброну на взагалі будь-які польоти будь-яких компаній з чи до Біларусі . А так це все обходиться, у кацапів вже є досвід.
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24.05.2021 21:32 Відповісти
Я надеюсь Меркель понимает, что сам Лукашенко до такого додуматься не мог. Это почерк ....Кремля, партайгеноссе Пуклер имеет явный почерк....человеконенависнический.
Кстати, как там газопровод..ждете?.....ну, ждите, ждите....скоро и у вас будут гости.
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24.05.2021 21:56 Відповісти
 
 