УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14285 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїЗа кордоном Затримання Протасевича
10 100 49
Білорусь (5968) авіасполучення (598) Протасевич Роман (296)

ICAO скликала термінове засідання через інцидент з літаком Ryanair у Білорусі

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

ICAO скликала термінове засідання через інцидент з літаком Ryanair у Білорусі

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) в четвер, 27 травня, збереться на засідання через інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair у Білорусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Глава Ради ICAO призначив термінове засідання 36 дипломатичних представників Ради ICAO на 27 травня з приводу інциденту, який стався під час польоту авіакомпанії Ryanair FR4978 в повітряному просторі Білорусі 23 травня 2021 року", - сказано в повідомленні.

До цього низка країн закликали ICAO заборонити польоти в повітряному просторі Білорусі, проте в організації заявили, що такі повноваження не можуть покладатися на Секретаріат ICAO відповідно до Чиказької конвенції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Припинення авіасполучення з Білоруссю розглянуть на завтрашньому позачерговому засіданні уряду, - Шмигаль
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
Покажи мне пожалуйста расписание рейсов в Россию из Украины умник.
показати весь коментар
24.05.2021 21:40
+18
Ты с луны упал? Уже 6 лет запрещено авиасообщение с РФ. И конфеты уже несколько лет не делают, если ты о Порохе... Наверное троль какойто
показати весь коментар
24.05.2021 21:42
+12
всі 73/43%зебіли - поголовно брехуни
І цю істину потрібно знати.
показати весь коментар
24.05.2021 21:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Покажи мне пожалуйста расписание рейсов в Россию из Украины умник.
показати весь коментар
24.05.2021 21:40 Відповісти
Ты с луны упал? Уже 6 лет запрещено авиасообщение с РФ. И конфеты уже несколько лет не делают, если ты о Порохе... Наверное троль какойто
показати весь коментар
24.05.2021 21:42 Відповісти
діма, тобі поняття "чартер" не знайоме?
показати весь коментар
24.05.2021 22:10 Відповісти
Это ты про зедебила с мертвечуком?
показати весь коментар
24.05.2021 22:54 Відповісти
Это всё, что нужно знать.

Для тебе це навіть забагато.
показати весь коментар
24.05.2021 21:43 Відповісти
всі 73/43%зебіли - поголовно брехуни
І цю істину потрібно знати.
показати весь коментар
24.05.2021 21:45 Відповісти
Лукадрищ будет бубнить о емайле с угрозой взорвать самолет . Протасевичь уже в больнице после пыток и издевательств на допросах .
показати весь коментар
24.05.2021 21:40 Відповісти
На бедный ХАМАС вешает каждый, кто гаразд всё своё, как на ёлку. В некотором смысле полезная организация. ICAO созвала срочное заседание из-за инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси - Цензор.НЕТ 3962
показати весь коментар
24.05.2021 21:44 Відповісти
Тот момент когда эти бородатые черти могут подать на плешивого таракана в суд по защите своей чести и достоинства.
показати весь коментар
25.05.2021 05:24 Відповісти
Прям интересно)
Ну, собиретесь, и что решите?! ICAO созвала срочное заседание из-за инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси - Цензор.НЕТ 3655
показати весь коментар
24.05.2021 21:45 Відповісти
Закрыть пространство. И Белавиа приземлят.
показати весь коментар
24.05.2021 21:48 Відповісти
Серьезно?
Касательно первого - они в последнем абзаце статьи совсем о другом блеют)))
Касательно второго - хз...
показати весь коментар
24.05.2021 21:52 Відповісти
То есть тебя раздражает факт собрания ICAO?
Почему?
показати весь коментар
24.05.2021 21:56 Відповісти
Ни капельки не раздражает!)
показати весь коментар
24.05.2021 21:59 Відповісти
врешь, дура лаптеногая
показати весь коментар
24.05.2021 22:06 Відповісти
Меня раздражает. Они бы так оперативненько отреагировали бы на сбитие РФ МН- 17 и запретили бы самолётам РФ летать над Европой, а они СП-2 достраивают!
показати весь коментар
25.05.2021 07:07 Відповісти
россияне полностью Спивсали Спец операцию По Вагнеровцев , - Но Они как всегда профаны не учли , что те Были Террористы , а здесь Журналист и по этому такая реакция Справедливая. Еще пару лет и прекратится пополнение Интелекта на россии , а что есть запьют Боярышником.
показати весь коментар
24.05.2021 21:46 Відповісти
А какая была реакция организации в 2016 году на самолет с блогером Арменом Мартиросяном?
показати весь коментар
24.05.2021 22:15 Відповісти
А Армена Мартиросяна , - Если не ошибаюсь , по Памяти , Он был затчтым антимайдановцем и финансирувался с россии и после посадки самолета его Отпустили , а затем он сбежал в россию , где его и отравили , за то , что много Знал и как ненужного , - Ну как то так. Сжато но Справедливо.
показати весь коментар
24.05.2021 22:35 Відповісти
Ты не ответил про реакцию организации! Я уже не говорю про Боинг, которого развернули у самой границы...
показати весь коментар
24.05.2021 22:42 Відповісти
Хотелось бы Узнать о реакции Организации ??? жду Просвещения.
показати весь коментар
24.05.2021 22:50 Відповісти
а шо з ним трапилось?
показати весь коментар
24.05.2021 22:36 Відповісти
Грозил судом кровавой хунте в ее логове
показати весь коментар
24.05.2021 22:45 Відповісти
Тут Лука до гопніка опустився ICAO созвала срочное заседание из-за инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси - Цензор.НЕТ 5145
показати весь коментар
24.05.2021 21:47 Відповісти
а це - дуже серйозно для таракана. Якщо заборонять польоти над Білоруссю, то слідом можуть заборонити і міжнародне залізничне сполучення. А можуть - і транспортування нафтопродуктів трубопроводами...
показати весь коментар
24.05.2021 21:50 Відповісти
Ніхто нічого не заборонить.
показати весь коментар
24.05.2021 21:56 Відповісти
А что, ICAO под силу такие полномочия ICAO созвала срочное заседание из-за инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси - Цензор.НЕТ 1642
показати весь коментар
24.05.2021 21:56 Відповісти
достаточно принять такие меры соседям беларуси...и ИКАО можно не привлекатьа соседи уже практически приняли ICAO скликала термінове засідання через інцидент з літаком Ryanair у Білорусі - Цензор.НЕТ 6275
показати весь коментар
24.05.2021 22:04 Відповісти
а заодно і касапам трохи краника прикрутити
показати весь коментар
24.05.2021 22:06 Відповісти
ICAO созвала срочное заседание из-за инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси - Цензор.НЕТ 9370 ICAO созвала срочное заседание из-за инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси - Цензор.НЕТ 5385
показати весь коментар
24.05.2021 21:52 Відповісти
Власть Лукашенко официально заявила, что было получено сообщение от Хамас, такого содержания - "Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в Секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники "Делфи экономик форум" возвращаются домой рейсом ОР-4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом".
По словам властей, письмо поступило на электронную почту аэропорта "Минск" с сервиса protonmail на английском языке.
Сейчас же, представитель ХАМАС Бархум опровергнул причастность к «минированию» самолета Ryanair «Это совсем не наши методы, какие-то подозрительные стороны делают это, чтобы демонизировать ХАМАС и помешать мировым симпатиям к палестинскому народу и его законному сопротивлению» - заявил он.
---------------------------------------------------------------------------
Лукашенко реальный даун, брехло и террорист.
показати весь коментар
24.05.2021 21:55 Відповісти
ICAO созвала срочное заседание из-за инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси - Цензор.НЕТ 8629
показати весь коментар
24.05.2021 21:57 Відповісти
ICAO скликала термінове засідання через інцидент з літаком Ryanair у Білорусі - Цензор.НЕТ 8080 ICAO скликала термінове засідання через інцидент з літаком Ryanair у Білорусі - Цензор.НЕТ 3970
показати весь коментар
24.05.2021 21:59 Відповісти
поставлять тобі праску на пупа - то підпишеш зізнання, що брав участь в розстрілі цря і його сім'ї з поштом.
показати весь коментар
24.05.2021 22:04 Відповісти
Ух ты свинина какая принципиальная. Много тебе утюгов на живот поставили, чтобы о таком рассуждать?
показати весь коментар
24.05.2021 22:15 Відповісти
Колись і муамар каддафі був царем . Навіть намет свій ставив біля кремля . Але ж посадили і його на палю . Людей не обдуриш .
показати весь коментар
24.05.2021 22:23 Відповісти
????......минуточку....Ик..ИКАО....а для чего вам тогда......Комитет по контролю за противоправным вмешательством в международные воздушные перевозки???.....для чего вам эта структура.....все эти годы???....которая съедала деньги всех государств. И для чего вам устав?...где объязанности организации ....учреждение безопасных зон??? полетов.
Или это был не полет?
показати весь коментар
24.05.2021 22:09 Відповісти
Под пытками нечеловеческой боли , живодеров кгб ! Чауса с синяками видели , тот тоже записал видосики по режессуре с банковой
показати весь коментар
24.05.2021 22:11 Відповісти
Аж повизгиваешь от удовольствия.
показати весь коментар
24.05.2021 22:16 Відповісти
Кожен може образити ІКАО але не кожен встигне вибачитись ICAO скликала термінове засідання через інцидент з літаком Ryanair у Білорусі - Цензор.НЕТ 8166
показати весь коментар
24.05.2021 22:33 Відповісти
Если Белорусь выгонят из ИКАО, то всё аэропорты в Белоруси превратятся в кладбища
показати весь коментар
24.05.2021 22:48 Відповісти
Та ладно. В Крым будут туристов возить..
показати весь коментар
25.05.2021 00:38 Відповісти
 
 