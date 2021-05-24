ICAO скликала термінове засідання через інцидент з літаком Ryanair у Білорусі
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Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) в четвер, 27 травня, збереться на засідання через інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair у Білорусі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Глава Ради ICAO призначив термінове засідання 36 дипломатичних представників Ради ICAO на 27 травня з приводу інциденту, який стався під час польоту авіакомпанії Ryanair FR4978 в повітряному просторі Білорусі 23 травня 2021 року", - сказано в повідомленні.
До цього низка країн закликали ICAO заборонити польоти в повітряному просторі Білорусі, проте в організації заявили, що такі повноваження не можуть покладатися на Секретаріат ICAO відповідно до Чиказької конвенції.
Топ коментарі
+20 Влад Воланд
показати весь коментар24.05.2021 21:40
+18 Александр Парфентьев
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+12 Ан Мур
показати весь коментар24.05.2021 21:45
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Будь ласка, зачекайте...
Для тебе це навіть забагато.
І цю істину потрібно знати.
Ну, собиретесь, и что решите?!
Касательно первого - они в последнем абзаце статьи совсем о другом блеют)))
Касательно второго - хз...
Почему?
По словам властей, письмо поступило на электронную почту аэропорта "Минск" с сервиса protonmail на английском языке.
Сейчас же, представитель ХАМАС Бархум опровергнул причастность к «минированию» самолета Ryanair «Это совсем не наши методы, какие-то подозрительные стороны делают это, чтобы демонизировать ХАМАС и помешать мировым симпатиям к палестинскому народу и его законному сопротивлению» - заявил он.
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Лукашенко реальный даун, брехло и террорист.
Или это был не полет?