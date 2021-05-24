Головні новини 24 травня: Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю, Шевченко більше не "слуга народу"

З України більше не можна буде полетіти в Білорусь, любителя Лукашенка Євгенія Шевченка виключили зі "слуги народу", суд вдруге скасував протокол ЦВК про перемогу Вірастюка на виборах - головні новини 24 травня.

Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю

Президент Володимир Зеленський зібрав засідання, на якому доручив Кабінету міністрів підготувати рішення про припинення авіасполучення між Україною і Білоруссю. Заради цього уряд завтра збереться на позачергове засідання. Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що жоден український літак більше не перетне повітряний простір Білорусі - сусідню країну облітатимуть.

Нові подробиці затримання Протасевича

Крім Протасевича, з рейсу зняли його дівчину на ім'я Софія Сапега, громадянку Росії. Також, за даними влади Литви, в Мінську рейс покинули ще 3 пасажирів, хто вони - невідомо.

Глава компанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту літака були "співробітники КДБ" і назвав інцидент "державним викраденням літака, державним піратством".

Влада Білорусі продовжує наполягати, що отримала електронною поштою повідомлення про бомбу на борту лайнера, підписане "солдати ХАМАС". ХАМАС уже заявив, то повідомлення про бомбу вони не відправляли.

У мережі опубліковано фрагмент переговорів пілота Ryanair і диспетчера аеропорту Мінська - можна послухати, як це було.

Мати Протасевича заявила, що отримала інформацію про те, що її син потрапив до лікарні у важкому стані. Водночас білоруське Міністерство внутрішніх справ стверджує, що із затриманим опозиціонером все в порядку і він у СІЗО.

Нардепа Шевченка виключили зі "слуг народу"

Любителя Лукашенка Євгена Шевченка виключили з фракції СН. Він заявив, що радий цьому рішенню, пообіцяв "піти своїм шляхом" і "збирати навколо себе колишніх беркутівців і боротися з націоналістами".

У фракції рішення про виключення пояснюють тим, що Шевченко "Поставив під загрозу відносини України з міжнародними партнерами". Вигнаний раніше зі "слуг народу" Дубінський привітав колегу "зі змитим брудом із підошов".

Суд знову скасував протокол ЦВК про перемогу Вірастюка

Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом. Цього разу скасували протокол від 19 травня. Суд зобов'язав ЦВК встановити результати виборів з урахуванням висновків, представлених у його вирішенні.

Стало відомо, кого виженуть із держдач

ЗМІ опублікували список діючих та колишніх державних посадовців, яким загрожує виселення з державних дач у Конча-Заспі і Пуща-Водиці через оголошений владою аудит. У списку - Кучма, Мороз, Кінах, Литвин, Піскун, Горбулін, Звягільський, Омельченко, Васюник, Пустовойтенко і десятки інших.

За даними ЗМІ, виселяти їх будуть, використовуючи формальні приводи - борги за оренду і комуналку, незаконне перепланування і самозахоплення територій.

Нардеп Яценко не встав під час виконання гімну

Інцидент стався у міськраді Умані. На опублікованому в соцмережах відео весь зал, стоячи, виконує гімн. Яценко в цей час сидячи копирсається в телефоні. А коли його просять встати - огризається.