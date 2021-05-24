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Новини Політика України
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Головні новини 24 травня: Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю, Шевченко більше не "слуга народу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 24 травня: Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю, Шевченко більше не

З України більше не можна буде полетіти в Білорусь, любителя Лукашенка Євгенія Шевченка виключили зі "слуги народу", суд вдруге скасував протокол ЦВК про перемогу Вірастюка на виборах - головні новини 24 травня.

Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю

Президент Володимир Зеленський зібрав засідання, на якому доручив Кабінету міністрів підготувати рішення про припинення авіасполучення між Україною і Білоруссю. Заради цього уряд завтра збереться на позачергове засідання. Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що жоден український літак більше не перетне повітряний простір Білорусі - сусідню країну облітатимуть.

Нові подробиці затримання Протасевича

Крім Протасевича, з рейсу зняли його дівчину на ім'я Софія Сапега, громадянку Росії. Також, за даними влади Литви, в Мінську рейс покинули ще 3 пасажирів, хто вони - невідомо.

Глава компанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту літака були "співробітники КДБ" і назвав інцидент "державним викраденням літака, державним піратством".

Влада Білорусі продовжує наполягати, що отримала електронною поштою повідомлення про бомбу на борту лайнера, підписане "солдати ХАМАС". ХАМАС уже заявив, то повідомлення про бомбу вони не відправляли.

У мережі опубліковано фрагмент переговорів пілота Ryanair і диспетчера аеропорту Мінська - можна послухати, як це було.

Мати Протасевича заявила, що отримала інформацію про те, що її син потрапив до лікарні у важкому стані. Водночас білоруське Міністерство внутрішніх справ стверджує, що із затриманим опозиціонером все в порядку і він у СІЗО.

Нардепа Шевченка виключили зі "слуг народу"

Любителя Лукашенка Євгена Шевченка виключили з фракції СН. Він заявив, що радий цьому рішенню, пообіцяв "піти своїм шляхом" і "збирати навколо себе колишніх беркутівців і боротися з націоналістами".

У фракції рішення про виключення пояснюють тим, що Шевченко "Поставив під загрозу відносини України з міжнародними партнерами". Вигнаний раніше зі "слуг народу" Дубінський привітав колегу "зі змитим брудом із підошов".

Суд знову скасував протокол ЦВК про перемогу Вірастюка

Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом. Цього разу скасували протокол від 19 травня. Суд зобов'язав ЦВК встановити результати виборів з урахуванням висновків, представлених у його вирішенні.

Стало відомо, кого виженуть із держдач

ЗМІ опублікували список діючих та колишніх державних посадовців, яким загрожує виселення з державних дач у Конча-Заспі і Пуща-Водиці через оголошений владою аудит. У списку - Кучма, Мороз, Кінах, Литвин, Піскун, Горбулін, Звягільський, Омельченко, Васюник, Пустовойтенко і десятки інших.

За даними ЗМІ, виселяти їх будуть, використовуючи формальні приводи - борги за оренду і комуналку, незаконне перепланування і самозахоплення територій.

Нардеп Яценко не встав під час виконання гімну

Інцидент стався у міськраді Умані. На опублікованому в соцмережах відео весь зал, стоячи, виконує гімн. Яценко в цей час сидячи копирсається в телефоні. А коли його просять встати - огризається.
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Топ коментарі
+3
Ты сегодня трусы проверял? Мы тебе недоумок от дермака-деркача ,верим.
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24.05.2021 22:49
+2
ХАМАС подал в суд на Лукашенко за клевету и нанесение ущерба деловой репутации организацииГлавные новости 24 мая: Украина прекращает авиасообщение с Беларусью, Шевченко больше не "слуга народа" - Цензор.НЕТ 6501
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24.05.2021 22:14
+2
Главные новости 24 мая: Украина прекращает авиасообщение с Беларусью, Шевченко больше не "слуга народа" - Цензор.НЕТ 6509
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24.05.2021 22:25
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Главные новости 24 мая: Украина прекращает авиасообщение с Беларусью, Шевченко больше не "слуга народа" - Цензор.НЕТ 8128
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24.05.2021 22:12 Відповісти
ХАМАС подал в суд на Лукашенко за клевету и нанесение ущерба деловой репутации организацииГлавные новости 24 мая: Украина прекращает авиасообщение с Беларусью, Шевченко больше не "слуга народа" - Цензор.НЕТ 6501
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24.05.2021 22:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qoWeJPiF5us І вийшла друга частина записів розмов виродка мертчука. Зрадникам та порохоботам привіт......
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24.05.2021 22:14 Відповісти
Внутріні вороги страшніші для держави ніж зовнішні. Знищивши внутрішніх ворогів, не матимете проблем ніколи з зовнішніми.
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24.05.2021 22:18 Відповісти
Главные новости 24 мая: Украина прекращает авиасообщение с Беларусью, Шевченко больше не "слуга народа" - Цензор.НЕТ 6509
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24.05.2021 22:25 Відповісти
Порошенко, що в політиці з 2014 року? Чи не він був як то кажуть у істоков регіоналізма? Чи може ви думаєте, що він особисто чи його сімя ставить інтереси держави вище своїх власних? Якщо так то ви дуже наївний та недалекоглядний і з короткою памятю, що є проблемою більшості наших людей. Чи за 5 років він хоча б щось зробив, щоб знищити злочинну корумповану систему, яка як ракова пухлина знищує державу з середини. Ні. Нічого тут він абсолютно не зробив. А це корінь всіх бід в нашій державі. Чи його кумец Югік генпрокурор з "реформованими" петьою цинічним судами хоча б одного ворога держави чи зрадника з кодла януковоща зазадили до вязниці. ЖОДНОГО! То про що ви тут розповідаєте? Знаєте, погано коли най***ть вас, але ще гірше коли ви самі себе найо***те.
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24.05.2021 22:32 Відповісти
Ты сегодня трусы проверял? Мы тебе недоумок от дермака-деркача ,верим.
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24.05.2021 22:49 Відповісти
Всіх риг та колаборантів, що сиділи за часів Петра повідпускали з приходом клоуна
Головні новини 24 травня: Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю, Шевченко більше не "слуга народу" - Цензор.НЕТ 4936
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24.05.2021 23:09 Відповісти
Негодяи. Людишки из феодальной кланово-олигархической системы пытаются высокомерно эспортировать соседям демократию, которой сами и близко не имеют. Дурдом. Это все для того, чтобы отвлечь наш народ от того, что они творят с нашей страной и народом.
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24.05.2021 22:26 Відповісти
В Вильнюс через Китай и Аляску
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24.05.2021 22:41 Відповісти
Ще можна через Польщу. Чи пан проти?
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24.05.2021 22:50 Відповісти
Хочу чисто юридически разобраться. Если этот Протасевич, властями Белоруссии, объявлен в розыск, то нормально работающие спецслужбы обязаны землю рыть но задержать его. Поэтому на территории Белоруссии они могут задерживать и досматривать поезда, машины, корабли, и даже ступу бабы яги. Конечно владельцы иностранного транспортного средства, в праве запросить компенсацию за непредвиденные материальные затраты. Шесть тонн океросина например. Ну и всё. Ведь таких прецедентов полно. Даже самолёт Уго Чависа в Австрии принудили к посадке и досмотрели, Турки так же оружие какое то искали. И Украина какого то Армянина антимайдановца в воздухе развернув самолёт вернула и арестовала. Дело вагнеровцев вызывающее зубную боль у всех патриотов по такому же сценарию должно было произойти. Так, чего все так разнервничались. Опасная профессия у Революционеров. Рискуют они, но они знают на что идут.
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24.05.2021 22:44 Відповісти
На Еверсті мали яйця розбити. Той шо? А от до цивільного борту вислати МИГ-29, або шмальнути з Бука, це вже злочин.
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24.05.2021 22:58 Відповісти
Все вірно зробили. Подалі від дурнів.
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24.05.2021 23:01 Відповісти
Головна новина - плівки Бігуса. В них Порошенко виявився справжнім патріотом-державником
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24.05.2021 23:03 Відповісти
А чего ще чекати від бігуса?
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24.05.2021 23:10 Відповісти
Це той бігус,що здав фсб схему нелегального ввозу в Україну з рашки запчастин до БМП?
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25.05.2021 08:09 Відповісти
 
 