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ХАМАС заявляє, що не повідомляв про бомбу на борту літака з Протасевичем

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ХАМАС заявляє, що не повідомляв про бомбу на борту літака з Протасевичем

Палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має ніякого стосунку до інциденту з літаком ірландської компанії Ryanair.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не вдаємося до таких методів, це можуть бути дії підозрілих третіх сторін, які прагнуть демонізувати ХАМАС і перешкодити світовим симпатіями до нашого палестинського народу і його законного опору", - сказав представник ХАМАС.

Раніше влада Білорусі заявила, що вирішила посадити літак з Протасевичем, який летів за маршрутом "Афіни-Франкфурт", нібито через те, що отримала електронною поштою повідомлення про закладену на борту бомбу, підписане "солдати ХАМАС".

Також читайте: Євросоюз викликав посла Білорусі у зв'язку з інцидентом з літаком Ryanair і затриманням Протасевича

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
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Топ коментарі
+52
опа, усатый чык-чырык еще и к ХАМАСУ в немилость попал))))
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24.05.2021 22:23
+29
хааа, даже хамас послал накуй таракана-лукашенко..
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24.05.2021 22:23
+28
у ХАМАСА своих собак хватает - им цеплять на себя еще одну явно лишнее ХАМАС заявляет, что не сообщал о бомбе на борту самолета с Протасевичем - Цензор.НЕТ 9007
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24.05.2021 22:26
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Пізно всрались "шановні". Тепер вам жопа. Як не крути. І не дай вам Боже дебіламсказати що Росія ваш стратегичний партнер. Вам дебалам 40 років пропонували процвітання .. а ви все на дебілів рівнялись..Народ сектору Гази пошліть в кінці кінців той Хамаз і живіть як люди
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24.05.2021 23:22 Відповісти
ХАМАС заявляє, що не повідомляв про бомбу на борту літака з Протасевичем - Цензор.НЕТ 246
Шеф замечательно, всё прошло по нашему с тобой гениальному плану!
Да даже самолёт сбивать не пришлось, шибко забздели европеоиды !
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25.05.2021 06:33 Відповісти
Старый колхозник совсем "съехал с катушек" вынудил ХАМАС оправдываться..🧐Но было бы смешно, если бы не так печально... Залез лука в болото по самые ... Ну вообщем по пояс будет!!!!
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24.05.2021 23:57 Відповісти
"Отрубите ему голову" (С) ХАМАС заявляє, що не повідомляв про бомбу на борту літака з Протасевичем - Цензор.НЕТ 1579
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25.05.2021 00:00 Відповісти
от ***** усатый и тут облажался ХАМАС заявляє, що не повідомляв про бомбу на борту літака з Протасевичем - Цензор.НЕТ 1717
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25.05.2021 00:11 Відповісти
С хамасом это кацапский почерк .спалились
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25.05.2021 00:22 Відповісти
...пракольЧік
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25.05.2021 06:53 Відповісти
интересно, что даже эта организация не поддерживает вранье международных террористов)
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25.05.2021 01:24 Відповісти
Фигня вопрос. Сейчас скажут, что дети шуточное письмо прислали, а мы просто для перестраховки самолет посадили. Делов то. В этой ситуации тупые отмазки можно придумывать бесконечно. Даже звонок по телефону состряпать как 2 пальца....
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25.05.2021 03:23 Відповісти
ХАМАСу не наливати, не правильно співають.
Таракан "подарунки" їм не відправив, а мабуть обіцяв.
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25.05.2021 06:52 Відповісти
Який "нежданчик"! Тепер прийдеться на українських "нациків" списувати.
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25.05.2021 06:59 Відповісти
хамас открестился.
но злобу на луку затаил.
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25.05.2021 07:30 Відповісти
Бацьку даже ХАМАС послал. Дожили))
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25.05.2021 08:19 Відповісти
лукашеску живет в прошлом веке, для него дикий и непонятный тот факт, что сейчас информация распространяется практически мгновенно и по всему миру сразу. он только вякнул ХАМАС, а ХАМАС уже ему в ответ - пнх, усатый.
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25.05.2021 09:40 Відповісти
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