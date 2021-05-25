Лідери Євросоюзу вирішили закрити для білоруських авіакомпаній проліт над територією і доступ до аеропортів ЄС
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Лідери 27 країн-членів Європейського Союзу на саміті у понеділок, 24 травня, ухвалили політичне рішення заборонити білоруським авіакомпаніям польоти в ЄС і закликали авіакомпанії своїх країн не літати над Білоруссю.
Про це йдеться в рішенні саміту ЄС, оприлюдненому речником президента Європейської ради Шарля Мішеля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Європейська рада засудила затримання в Мінську співзасновника опозиційних білоруських Telegram-каналів Романа Протасевича та його дівчини, громадянки Росії Софії Сапеги. Лідери ЄС закликали негайно їх звільнити й гарантувати їм свободу пересування.
Крім того, Європейська рада звернулася до Ради ЄС із проханням підготувати додаткові санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до затримання Проташевича й Сапеги.
Лідери ЄС також ухвалили політичне рішення "закликати всіх авіаперевізників, що базуються в ЄС, уникати прольоту над Білоруссю", а також, через Раду ЄС, "заборонити проліт над ЄС білоруським авіакомпаніям й заборонити доступ до аеропортів у ЄС рейсам, якими оперують ці авіакомпанії".
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Глава компанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту літака були "співробітники КДБ" і назвав інцидент "державним викраденням літака, державним піратством".
Влада Білорусі заявили, що вирішила посадити літак з Протасевичем нібито через те, що отримала електронною поштою повідомлення про бомбу на борту лайнера, підписане "солдати ХАМАС". Палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має жодного стосунку до інциденту з літаком ірландської компанії Ryanair.
Будь ласка, зачекайте...
А с территории Беларуси ВР брать штурмом даже ближе, чем через Чернигов.
Умные это понимали еще с 2014-го года, а предатель в Минске переговоры проводил.
Но только начало.
Там работы непочатый край
С другой, он плотно закупорил банку и теперь никто не сбежит.
Очен может быть, что это та цена, которую тиран готов был заплатить, чтобы править безраздельно и безнаказанно.
Причем так и не закипело. Оно само сдохло.
Ни тебе гражданской войны, ни тебе толп протестующих, ни тебе голодного бунта.
Собрались республиканские главы ЦК и подписали акт смерти СССР.
А мирный совковый скот вдруг узнал, что "такую страну просрали".
Если коротко. Еще в 1976-м Брежнев понял, что действующая система социализма, заходит в тупик, падает КАЧЕСТВО производства, процветает воровство. Он уже спрашивал - "как нужно изменить страну?"
В это время, не в ЦК КПСС, а на Лубянке, в руководстве КГБ, где полностью верховодили евреи, было принято решение слить социализм и хапнуть себе всё народное достояние.
В 1982-м, когда умер Брежнев, страну возглавил еврей-чекист Андропов и Горбачев именно его ставленник. Андропова пристрелила смелая женщина, а то было бы еще хуже. Чекисты стали раздувать антигосударственные настроения. По свидетельству экс-руководителя профсоюза шахтеров Болдырева, именно офицеры КГБ подбивали тогда шахтеров идти на Москву, что в конечном итоге привело к коллапсу экономики и большой инфляции.
Далее к власти приводят Горбачева и в каждом художественном фильме вставляют сцены про тупых и пьянствующих офицеров Армии, тем самым ЧК убирает ту силу, которая могла им реально помешать.
Распад СССР и к власти в РФ приходит еврей Ельцин, который начинает дерибан гос имущества. Кравчук и Шушкевич в этом бедламе принимать участие не захотели, потому с радостью отделились, чем и отсрочили падение уровня жизни в своих республиках.
Но потом Ельцин расстрелял из танков Госдуму, зачистил оппозицию и евреи приступили к дерибану Украины и Беларуси. Не верите? Посмотрите КТО сегодня управляет Украиной и ЧТО делает!!!
Так это я не в курсе событий после этого?
Извини, но твои измышления - неописуемый поток подсознания, а не перечисление фактов.
Более того, в нем ничерта нет про "взрыв". Есть только про слабые попытки советских элит спасти Совок от развала.
Но Совок развалился не в результате народного волеизъявления, а в результате прогнивания системы (что и дало по версии конспирологов еврейским рептилоидам и прочим хозяевам жизни "хапнуть" все непосильным трудом пролетариями нажитое).
Ну какие же это элиты. Просто наглые клептоманы.
Было созданное искусственно (евреями, чекистами-евреями) всенародное недовольство властью. Собственно точно так же, партноменклатура создала недовольство по отношению к Хрущеву, а чекисты арестовали его прямо в его самолете.
А без создания недовольства, хрен бы у них получилось устроить такой дерибан.
В Тбилиси порубили саперными лопатками людей и все обошлось бы, если бы Совок не сдох своей смертью.
К тому же, протесты были нифига не за отделение Грузии или против Совка.
Зокрема, демонстранти висували вимоги скасувати автономію в Абхазії, вимагали більшої незалежності від Москви.
Вильнюс не в счет. На Совок в целом это никак не повлияло. На крайняк отвалился бы наименее советизированный кусок.
Хотя в Праге и Будапеште тоже были протесты, но их успешно раздавили танками и Совок там просуществовал еще около 30 лет. Потому, что Совок тогда был силен.
А в книгах не пишут, потому как такие книги вряд ли напечатают большими тиражами. Но известно, что и привезенные Троцким из США, пароходом, мальчики-часовщики, были все евреями, и они влились в ВЧК, как и латышские стрелки, которые были из Латвии, но сплошь евреями. Я вас скажу, что в ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ поступали по рекомендации члена этой спец службы и собственно превратились в организацию евреев. Есть ссылка, где указано, что только тех евреев, что не скрывали свое еврейское происхождение, было в НКВД процентов семьдесят, но и еще процентов с двадцать, которые будучи евреями, записывались как русские.
"Зато бывшей экономикой СССР управляют чекисты-кгбисты" - а с этим полностью согласен.
А ***** тогда масон?
"Ищите и обрящите" (с)
Чувак, тебе лечиться надо.
Поищите в родословной Путина фамилию Шоломов...
Упадет, как спелое яблочко к ногам *****.
Поэтому, меры противодействия должны быть максимально жесткими, вплоть до объявления взбесившегося фюрера международным террористом со всеми вытекающими, чтобы у ***** и мысли не было встать на одну доску с ним.
Но, похоже, мир до этого не созрел и продолжается то же самое соплежуйство в виде озабоченности и недопустимости.