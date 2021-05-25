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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Лідери Євросоюзу вирішили закрити для білоруських авіакомпаній проліт над територією і доступ до аеропортів ЄС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лідери Євросоюзу вирішили закрити для білоруських авіакомпаній проліт над територією і доступ до аеропортів ЄС

Лідери 27 країн-членів Європейського Союзу на саміті у понеділок, 24 травня, ухвалили політичне рішення заборонити білоруським авіакомпаніям польоти в ЄС і закликали авіакомпанії своїх країн не літати над Білоруссю.

Про це йдеться в рішенні саміту ЄС, оприлюдненому речником президента Європейської ради Шарля Мішеля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Європейська рада засудила затримання в Мінську співзасновника опозиційних білоруських Telegram-каналів Романа Протасевича та його дівчини, громадянки Росії Софії Сапеги. Лідери ЄС закликали негайно їх звільнити й гарантувати їм свободу пересування.

Крім того, Європейська рада звернулася до Ради ЄС із проханням підготувати додаткові санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до затримання Проташевича й Сапеги.

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Лідери ЄС також ухвалили політичне рішення "закликати всіх авіаперевізників, що базуються в ЄС, уникати прольоту над Білоруссю", а також, через Раду ЄС, "заборонити проліт над ЄС білоруським авіакомпаніям й заборонити доступ до аеропортів у ЄС рейсам, якими оперують ці авіакомпанії".

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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Глава компанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту літака були "співробітники КДБ" і назвав інцидент "державним викраденням літака, державним піратством".

Влада Білорусі заявили, що вирішила посадити літак з Протасевичем нібито через те, що отримала електронною поштою повідомлення про бомбу на борту лайнера, підписане "солдати ХАМАС". Палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має жодного стосунку до інциденту з літаком ірландської компанії Ryanair.
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Топ коментарі
+38
Как же теперь банда ОПЗЖ будет летать в Москву на поклон к пуйлу?
Раньше они летали в Москву через Минск. А теперь придётся через Ташкент или Бишкек?
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24.05.2021 23:35
+36
И помощь в 3 млрд отменили. Теперь картофельному террористу придётся брать кредиты у *****. А это знамо чем заканчивается…
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24.05.2021 23:34
+30
Это говно всегда найдет как слетать.
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24.05.2021 23:40
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Можно подумать, что она там итак не была.
А с территории Беларуси ВР брать штурмом даже ближе, чем через Чернигов.
Умные это понимали еще с 2014-го года, а предатель в Минске переговоры проводил.
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25.05.2021 15:37 Відповісти
Обстановка накаляется!! - "Беги Коля! Беги!!!"
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25.05.2021 00:06 Відповісти
Враг не пройдет Лідери Євросоюзу вирішили закрити для білоруських авіакомпаній проліт над територією і доступ до аеропортів ЄС - Цензор.НЕТ 2689 И Да - "Восток" нам поможет
Лідери Євросоюзу вирішили закрити для білоруських авіакомпаній проліт над територією і доступ до аеропортів ЄС - Цензор.НЕТ 8390
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25.05.2021 00:59 Відповісти
Вот это уже по-взрослому..
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25.05.2021 00:13 Відповісти
пипэц китайскому хабу в ***********......
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25.05.2021 00:14 Відповісти
А вот это да.
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25.05.2021 02:04 Відповісти
А разве был такой? Расскажите, плиз.
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25.05.2021 19:01 Відповісти
Недалеко от Аеропорта Минск2 . Назывался как-то китайский камень или как-то похоже .
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25.05.2021 19:38 Відповісти
создание анклава китайской экономики в Восточной Европе. Китайцам выделили огромный участок земли под Минском (не спрашивая мнения местного населения), где был создан Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Сегодня там идет активное создание сухого порта и комплексного логистического центра. По сути, созданы две узловые площадки экономического пояса Шелкового пути: округ Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и "Великий камень" в Беларуси
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25.05.2021 20:24 Відповісти
Спасибо, не знал. А санкции же только против белорусских самолетов. А если китайский или касабский самолет из Минска летит, то это ничего. Кстати, касабы их и "выручат".
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26.05.2021 00:10 Відповісти
Летайте самолетами Аэрофлота... В Таежный союз!
Лідери Євросоюзу вирішили закрити для білоруських авіакомпаній проліт над територією і доступ до аеропортів ЄС - Цензор.НЕТ 7052
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25.05.2021 00:55 Відповісти
«А чем ещё летать?» (с) Лідери Євросоюзу вирішили закрити для білоруських авіакомпаній проліт над територією і доступ до аеропортів ЄС - Цензор.НЕТ 7653
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25.05.2021 02:21 Відповісти
Ніколи не розумів цієї реклами! Все задавався таким питанням!
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25.05.2021 08:11 Відповісти
Можно было полететь авиакомпанией Балкан на отдых в Варну.
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25.05.2021 21:27 Відповісти
Бажано Сухим Суперджетом. Бажано масово.
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25.05.2021 12:30 Відповісти
хорошее начало
Но только начало.
Там работы непочатый край
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25.05.2021 01:29 Відповісти
С отдной стороны, Лука теряет бабло.
С другой, он плотно закупорил банку и теперь никто не сбежит.

Очен может быть, что это та цена, которую тиран готов был заплатить, чтобы править безраздельно и безнаказанно.
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25.05.2021 02:03 Відповісти
Вот как то, что "никто не сбежит" и есть заваривание крышки чайника. Приблизит его конец.
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25.05.2021 09:34 Відповісти
Так если в банке закипит, она может взорваться. Хотя ето белоруси
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25.05.2021 12:16 Відповісти
В совке 70 лет закипеть не могло.

Причем так и не закипело. Оно само сдохло.
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25.05.2021 14:20 Відповісти
Так как раз это и было взрывом.
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25.05.2021 15:38 Відповісти
Это был не взрыв, а тихий предсмертный пук.
Ни тебе гражданской войны, ни тебе толп протестующих, ни тебе голодного бунта.

Собрались республиканские главы ЦК и подписали акт смерти СССР.

А мирный совковый скот вдруг узнал, что "такую страну просрали".
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25.05.2021 16:01 Відповісти
Ошибаетесь. Просто по незнанию событий, ошибаетесь.
Если коротко. Еще в 1976-м Брежнев понял, что действующая система социализма, заходит в тупик, падает КАЧЕСТВО производства, процветает воровство. Он уже спрашивал - "как нужно изменить страну?"
В это время, не в ЦК КПСС, а на Лубянке, в руководстве КГБ, где полностью верховодили евреи, было принято решение слить социализм и хапнуть себе всё народное достояние.
В 1982-м, когда умер Брежнев, страну возглавил еврей-чекист Андропов и Горбачев именно его ставленник. Андропова пристрелила смелая женщина, а то было бы еще хуже. Чекисты стали раздувать антигосударственные настроения. По свидетельству экс-руководителя профсоюза шахтеров Болдырева, именно офицеры КГБ подбивали тогда шахтеров идти на Москву, что в конечном итоге привело к коллапсу экономики и большой инфляции.
Далее к власти приводят Горбачева и в каждом художественном фильме вставляют сцены про тупых и пьянствующих офицеров Армии, тем самым ЧК убирает ту силу, которая могла им реально помешать.
Распад СССР и к власти в РФ приходит еврей Ельцин, который начинает дерибан гос имущества. Кравчук и Шушкевич в этом бедламе принимать участие не захотели, потому с радостью отделились, чем и отсрочили падение уровня жизни в своих республиках.
Но потом Ельцин расстрелял из танков Госдуму, зачистил оппозицию и евреи приступили к дерибану Украины и Беларуси. Не верите? Посмотрите КТО сегодня управляет Украиной и ЧТО делает!!!
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25.05.2021 17:29 Відповісти
Госдума в СССР???!!!

Так это я не в курсе событий после этого?

Извини, но твои измышления - неописуемый поток подсознания, а не перечисление фактов.

Более того, в нем ничерта нет про "взрыв". Есть только про слабые попытки советских элит спасти Совок от развала.
Но Совок развалился не в результате народного волеизъявления, а в результате прогнивания системы (что и дало по версии конспирологов еврейским рептилоидам и прочим хозяевам жизни "хапнуть" все непосильным трудом пролетариями нажитое).
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25.05.2021 17:46 Відповісти
1993-й год. Ельцин в РФ расстрелял Гос Думу.
Ну какие же это элиты. Просто наглые клептоманы.
Было созданное искусственно (евреями, чекистами-евреями) всенародное недовольство властью. Собственно точно так же, партноменклатура создала недовольство по отношению к Хрущеву, а чекисты арестовали его прямо в его самолете.
А без создания недовольства, хрен бы у них получилось устроить такой дерибан.
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25.05.2021 17:50 Відповісти
И какова роль совковых терпил во всем этом? Шо нарид подзорвал?
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25.05.2021 20:43 Відповісти
Вы забыли протесты в Вильнюсе, Риге, Тбилиси, Москве? А их подавляли силой, и погибшие митингующие там тогда были, просто я, согласно своего возраста, это помню, а вы про это видимо и из рассказов не слышали.
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25.05.2021 21:03 Відповісти
Ой. В Минске тоже были протесты. А воз и ныне там.

В Тбилиси порубили саперными лопатками людей и все обошлось бы, если бы Совок не сдох своей смертью.
К тому же, протесты были нифига не за отделение Грузии или против Совка.
Зокрема, демонстранти висували вимоги скасувати автономію в Абхазії, вимагали більшої незалежності від Москви.

Вильнюс не в счет. На Совок в целом это никак не повлияло. На крайняк отвалился бы наименее советизированный кусок.
Хотя в Праге и Будапеште тоже были протесты, но их успешно раздавили танками и Совок там просуществовал еще около 30 лет. Потому, что Совок тогда был силен.
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25.05.2021 21:10 Відповісти
Есть книга , тем не евреев обвиняют , а службу внешней разведки КГБ СССР . Они подготовили и провели операцию под названием перестройка с целью приватизации прибыльных отраслей народного хозяйства СССР и перераспределении доходов . Исчезло все бесплатная медицина , образование , гарантированная пенсия и плохое но жилье . Зато бывшей экономикой СССР управляют чекисты-кгбисты .
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25.05.2021 19:43 Відповісти
Где обещаный народный взрыв?
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25.05.2021 20:42 Відповісти
Неееет. Именно в КГБ. Кстати, тогда внешняя разведка входила в состав КГБ и называлась Первым управлением.
А в книгах не пишут, потому как такие книги вряд ли напечатают большими тиражами. Но известно, что и привезенные Троцким из США, пароходом, мальчики-часовщики, были все евреями, и они влились в ВЧК, как и латышские стрелки, которые были из Латвии, но сплошь евреями. Я вас скажу, что в ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ поступали по рекомендации члена этой спец службы и собственно превратились в организацию евреев. Есть ссылка, где указано, что только тех евреев, что не скрывали свое еврейское происхождение, было в НКВД процентов семьдесят, но и еще процентов с двадцать, которые будучи евреями, записывались как русские.
"Зато бывшей экономикой СССР управляют чекисты-кгбисты" - а с этим полностью согласен.
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25.05.2021 21:10 Відповісти
Еврей Ельцин - это пять. Лідери Євросоюзу вирішили закрити для білоруських авіакомпаній проліт над територією і доступ до аеропортів ЄС - Цензор.НЕТ 1771

А ***** тогда масон?
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25.05.2021 17:48 Відповісти
Вы не умеете пользоваться Интернетом?
"Ищите и обрящите" (с)
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25.05.2021 17:51 Відповісти
Ох ты ж епт. А еще я не умею пользоваться заборами и стенками лифта.
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25.05.2021 20:42 Відповісти
У меня ссылки есть, только по вторникам я не подаю. Ищите сами, только тогда по достоинству оцените и запомните. Подсказку дам. Фамилия Ельцина начинается с буквы "Г", а матери Андропова на букву "Ф".
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25.05.2021 21:01 Відповісти
У меня тоже сылки есть про плоскую Землю, чипирование Биллом Гейтсом и всемирный заговор жидомасонских рептилоидов.
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25.05.2021 21:03 Відповісти
Нуу, так бы сразу и написали про себя, что мол подрабатываете на ЦН шутом гороховым, я бы время на вас не тратил. Но более не буду.
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25.05.2021 21:11 Відповісти
Так это я распространяю на Цензоре конспирологический бред про еврейский заговор против СССР?

Чувак, тебе лечиться надо.
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25.05.2021 21:18 Відповісти
Масоны, как и иезуиты, прямые потомки расколовшегося на две части Ордена Тамплиеров (Крестоносцы, Рыцари Христа), ну какие из масонов евреи?
Поищите в родословной Путина фамилию Шоломов...
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25.05.2021 17:53 Відповісти
Фсьо! Граніца на замкє! Усі хомячки будуть сидіти по своїх хатинках. Циган навіть переплюнув совок.
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25.05.2021 02:20 Відповісти
Ну що там Ківа з Тищенком, ще не привітали таргана з наслідками "блєстящє провєдьонной опєрації" та "государствєнностью"? Лідери Євросоюзу вирішили закрити для білоруських авіакомпаній проліт над територією і доступ до аеропортів ЄС - Цензор.НЕТ 7890
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25.05.2021 04:20 Відповісти
По "Белавиа" конечно удар, но не сильный. Летал когда-то этой авиакомпанией из Минска, так скажу Борисполь и Вильнюс по ценам нервно курят в сторонке, на 4 франклина вылет из Минска был дороже чем из Борисполя в Анталию, один и тот же отель. Ну то таке, а вот толерантная Европа скромно молчит, про грузовые перевозки. А вот грузовые куда более интересны: "Трансавиаэкспорт", "Рада Эйр", "Руби Стар", "Гродно", "Генекс" : вооружение, контрафакт, контрабанда, все летит грузовыми самолетами, а про них молчек. Получается наш Гарант попытка №6 сморозил про полный запрет перелетов и Украина пока единственная страна полностью закрывшая авиасообщение с Беларусью. Умиляет Великобритания, запретившая полеты "Белавиа", которые туда никогда не летали. И как с суперджетом и Боингом бульбенфюрера, ему как, в Катар простату оперировать на чем теперь лететь, через Москву "Аэрофлотом"?
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25.05.2021 08:22 Відповісти
Так решили закрыть или закрыли?
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25.05.2021 08:39 Відповісти
Бабло победить, а подстрекатель посидить.
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25.05.2021 08:58 Відповісти
Ну вот и все. Теперь хитрожопые турЫсты не смогут обойти ограничения по COVID.
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25.05.2021 08:41 Відповісти
Зато сейчас (по данным Flightrad24) в украинское воздушное пространство вошли два самолета Belаvia рейсами на Стамбул и Киев. Это мы так поддерживаем европейские санкции против Бульбофюрера. А потом власть плачется, что нас везде посылают.
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25.05.2021 09:00 Відповісти
Над Молдовой на подлете к нашим границам еще три белорусских самолета. Поддерживаем санкции Евросоюза!
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25.05.2021 09:04 Відповісти
там были указаны сроки с 26.05, так что пока все по плану.
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25.05.2021 10:25 Відповісти
Вот конкретно эту зраду перенесите на завтра
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25.05.2021 12:27 Відповісти
То, шо? Тепер "кругооборот рашолітаків в природі" буде здійснюватись по прямій лінії "Машква- Мєнск"? Лідери Євросоюзу вирішили закрити для білоруських авіакомпаній проліт над територією і доступ до аеропортів ЄС - Цензор.НЕТ 7353
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25.05.2021 09:16 Відповісти
И все??? А запретить выезд наземного транспорта в Европу как обещали??? Сцыкуны блин... Беларусы тогда бы поняли как жить в резервации. А так ходят колонами с лозунгом : ухадзі. Ушел??? И то уже не ходят ибо у них лето и пора отпусков. Слабаки...
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25.05.2021 09:42 Відповісти
А против россии за окупаию наших территорий обосрались подобное сделать?!
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25.05.2021 11:49 Відповісти
* по Киеву. Срана рашкостанська мова, вже забув як слова склоняти...
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25.05.2021 12:28 Відповісти
спробуй відмінювати
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25.05.2021 14:45 Відповісти
Надо же, и не понадобилось даже ни одного сбитого Боинга с 300 людьми на борту, чтоб ЕС раздуплились? С прозрением
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25.05.2021 12:26 Відповісти
Я думавЛукашенко умніший
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25.05.2021 12:26 Відповісти
это ловушка для таракана, созданная *********** спецслужбами. Многоходовочка, так сказать, чтобы дурака Лукашенко окончательно повязать союзным государством. Куда он денется, если мир действительно примет решительные меры по укорачиванию рук взбесившемуся насекомому?
Упадет, как спелое яблочко к ногам *****.
Поэтому, меры противодействия должны быть максимально жесткими, вплоть до объявления взбесившегося фюрера международным террористом со всеми вытекающими, чтобы у ***** и мысли не было встать на одну доску с ним.
Но, похоже, мир до этого не созрел и продолжается то же самое соплежуйство в виде озабоченности и недопустимости.
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25.05.2021 14:45 Відповісти
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