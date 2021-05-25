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США поки що не запроваджуватимуть санкції проти Білорусі через інцидент з літаком Ryanair, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США поки що не запроваджуватимуть санкції проти Білорусі через інцидент з літаком Ryanair, - Білий дім

США засуджують посадку літака Ryanair у Мінську і затримання засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, проте поки не планують запроваджувати санкції проти Білорусі.

Про це під час брифінгу повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"Можу сказати, що ми обурені. Однак ми не готові юридично змінити формулювання щодо викрадення або санкцій. Для цього потрібен певний процес", – зазначила Псакі.

За її словами, потрібно провести прозоре розслідування, яке викликатиме довіру. Лише після цього можна говорити про запровадження обмежень щодо Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ICAO скликала термінове засідання через інцидент з літаком Ryanair у Білорусі

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту були співробітники КДБ Білорусі, і назвав те, що трапилося, "державним викраденням літака".

Влада Білорусі заявила, що вирішила посадити літак з Протасевичем нібито через те, що було отримано електронною поштою повідомлення про закладену на борту бомбу, підписане "солдати ХАМАС". Палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має жодного стосунку до інциденту з літаком Ryanair.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+41
«Що ж ти, фраєр, здав назад ?»...
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25.05.2021 00:08
+33
Неладно что-то в датском королевстве..... США пока не будут вводить санкции против Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair, - Белый дом - Цензор.НЕТ 9573
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25.05.2021 00:08
+17
чимсь лавров їм яйця прищемив
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25.05.2021 00:11
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Сторінка 2 з 2
Сила США це Республіканська Партія,а не демократи.в якій є комуністи.Комуняки це найбільше зло.Якби замість Трампа було би,вибачте на слові,відро з лайном,то потрібно би його підтримувати.І я знаю,що далеко не всі в Республіканській Партії підтримували Трампа,але все одно більшість.Мені гидко дивитися на наших політологів лизосраків.Які вже не знають що збрехати,але все одно брешуть.
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25.05.2021 00:53 Відповісти
То чому б не боротися конкретно з тими комуністами ?
Навіщо боротися з самим Байденом ?
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25.05.2021 00:54 Відповісти
Яким чином,розігнати демократичну партію? З Байденом ніхто не бореться.Практично всі змі в США на його боці.І у світі також.
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25.05.2021 14:37 Відповісти
Наші політолухи - це суцільна ганба.
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25.05.2021 15:06 Відповісти
байден якраз америку знищує. Швидко вивчи англійську, або хоча б американську й почитав першоджерела. Бажано консервативні, бо лівацькі кажуть, що він правильно робить, що знищує економіку США і купу робочих місць. А захисники дєдушкі жо повиповзали, бо гроші за це отримують в фонді "виродження".
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25.05.2021 14:54 Відповісти
Трампіст-онаніст, там твій рудий чубатий бох сайт відкрив для таких божевїльних як ти, може краще ти здристнеш з Цензора та підеш до однодумців?
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25.05.2021 20:33 Відповісти
О, как суровый Байден с диктаторами борется!!! Аж гай шумыть. Сначала с Путиным, теперь с Лукашенко. США пока не будут вводить санкции против Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair, - Белый дом - Цензор.НЕТ 2933 США пока не будут вводить санкции против Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair, - Белый дом - Цензор.НЕТ 2933 США пока не будут вводить санкции против Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair, - Белый дом - Цензор.НЕТ 2933 Период правления Байдена уже превращается в четыре года глубоких обеспокоенностей.
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25.05.2021 00:47 Відповісти
Если не бухать, и не нюхать дурь, то не превращается.
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25.05.2021 00:53 Відповісти
КОроче кажучі, Україна має розраховувати на себе. Відновлення війська - запорука спокійного життя та поваги сусідів.
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25.05.2021 00:54 Відповісти
А це хіба легко зробити? Україна залежна від багатьох зовнішніх чинників.
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25.05.2021 00:58 Відповісти
При всьому моєму вкрай ненативному ставленні до вувузєли, він, схоже, зробив правильний висновок - подав у Раду законопроект про збільшення чисельності ЗСУ.
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25.05.2021 15:12 Відповісти
США пока не будут вводить санкции против Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair, - Белый дом - Цензор.НЕТ 6509
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25.05.2021 01:21 Відповісти
Я не могу помочь человеку, которого сегодня сняли с самолёта в Беларуси, но я крайне не согласен с тем ********, который устроил Лукашенко там.
Поэтому я и моя семья отказываемся с сегодняшнего дня от любых товаров из этой страны и рассеи !
Присоединяйтесь ..)
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25.05.2021 01:05 Відповісти
Я вже дуже давно від їхніх товарів відмовилась. Завжди прискіпливо дивлюсь хто виробник і не купую кацапські та білоруські товари, а їх у нас дуже багато.
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25.05.2021 01:19 Відповісти
Правильно-правильно!!! В самую точку !
Нам ни к чему радиоактивное мороженое с привкусом бацькиного пота.
И прочая молочка и не молочка - у нас полно нормальных украинских продуктов.
Лукашенко - ПНХ !
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25.05.2021 01:22 Відповісти
Была Джен Псаки, стала Люся Обоссаки. Какой-то лютый п*здец у них там косит людей. Поголовная утрата личности. Сифилис что ли у всех?
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25.05.2021 01:37 Відповісти
Перед тем как отыметь, Америка решила бацьку немножко погладить по холке.
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25.05.2021 01:46 Відповісти
там все будет хорошо, оно же инертное просто. тугодумы немного )
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25.05.2021 03:51 Відповісти
Правильно, правильно, треба вірити. Анаконда, анаконда, анаконда...
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25.05.2021 15:14 Відповісти
Абирвалг! Абирвалг!
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25.05.2021 20:18 Відповісти
Наивные демократы думают что таракан отпустит Протосевича, но правда в том что он скорее стрельнёт из ружья себе в голову
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25.05.2021 04:07 Відповісти
Безмозглые одноклеточные, которые до полусмерти топили за старого маразматика байдена, куда то, с каждой подобной новостью, исчезают. Видать, доедают втихаря свои последние носки от полного непонимания ситуации. Но безмозглость она такая и с этим как то приходится жить. Невозможность новой ублюдочной администрации в США решить хоть какой то маленький кризис в мире очень скоро приведет к полному бардаку.
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25.05.2021 04:14 Відповісти
о чем это вы ? тут местные два идиота "три пятнадцать" и "ка ка мурза" до сих пор обвиняют Трампа в связях с рускими , а Байдена боготворят . или полные дебилы или скорее на пригожинской зарплате .
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25.05.2021 19:56 Відповісти
нужно провести прозрачное, вызывающее доверие расследование
Источник: https://censor.net/ru/n3267236

Отморозились.
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25.05.2021 05:52 Відповісти
Бидонхстаренький,не любит резких движений.К земле привыкает
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25.05.2021 06:07 Відповісти
https://www.washingtonpost.com/politics/biden-floyd-family-race/2021/05/24/83c91612-bca4-11**-9c90-731aff7d9a0d_story.html

Biden to meet with George Floyd's family amid uncertain progress on race

On Tuesday, a year after George Floyd was killed at the hands (брехня) of a Minneapolis police officer, his family members will fly to Washington, D.C., for a private audience with President Biden, their first in-person meeting with the president since they buried Floyd.

https://echo.msk.ru/news/2843486-echo.html

Президент США Джо Байден сегодня встретится с семьёй погибшего год назад афроамериканца Джорджа Флойда

Може, щоб задобрити сімейку бандюгана якраз перейменують білий дім ?
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25.05.2021 06:26 Відповісти
В чорний Дим? Шоли?
Или на коленях перед камерой постоит?
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25.05.2021 07:44 Відповісти
Ага. Молитися і надзвонювати сімейці вже набридло. Вирішив нарешті зустрітися.

25-го червня мають озвучити термін покарання Дереку Шовену.
Суддя ще під час розгляду справи попросив політиків заткнутися.
Але для головного =демократа= і його кліки - то порожній звук.
При цьому квакають про justice і закликають до неї.
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25.05.2021 08:14 Відповісти
Коли читаєш подібні речі, виникає враження якогось липучого кошмару, якого не має бути. Але він є і називається globalists' takeover of America.
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25.05.2021 15:24 Відповісти
Это новая религия в США пришла вместе с Байденом , возводить в ранг святых черных преступников обвиняя во всех грехах белое мужское население Америки .
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25.05.2021 19:52 Відповісти
Ну шо байдушка - как всегда знакомые двойные стандарты?
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25.05.2021 07:52 Відповісти
никаких двойных стандартов, когда из за эдварда сноудена посадили самолет в вене - на австрию тоже никаких санкций не накладывали
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25.05.2021 08:55 Відповісти
Большой друг Украины помаленьку снимает маску....
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25.05.2021 07:57 Відповісти
Офіційно хрущі припинили польоти через повітряний простір Білорусі!
США пока не будут вводить санкции против Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3000
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25.05.2021 08:28 Відповісти
Oleg Korch

Фе, як негарно увесь світ виглядає з « білоруською» історією...

Я так розумію, з усіх президентів та прем'єрів у світі лише корейський пухлик відповідає ( відповідав) за базар. Все решта - смішні клоуни або фуфлижники
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25.05.2021 09:15 Відповісти
США поки що не запроваджуватимуть санкції проти Білорусі через інцидент з літаком Ryanair, - Білий дім - Цензор.НЕТ 1139
США поки що не запроваджуватимуть санкції проти Білорусі
Тому що фашист )(уйло не велить, якого ні в якому разі не можна
злити перед доленосною зустріччю президента США і фюрера паРаші.
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25.05.2021 09:35 Відповісти
Литва пішла далі Польщі.
І запропонувала закрити залізничне сполучення з Білоруссю. Жодного потягу не приймати! Нехай диктатор сидить в гетто.
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25.05.2021 10:09 Відповісти
Сцыкун Байден , путлеру все простил и тут обделался . Старый дебильный урод .
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25.05.2021 19:48 Відповісти
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