США поки що не запроваджуватимуть санкції проти Білорусі через інцидент з літаком Ryanair, - Білий дім

США засуджують посадку літака Ryanair у Мінську і затримання засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, проте поки не планують запроваджувати санкції проти Білорусі.

Про це під час брифінгу повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"Можу сказати, що ми обурені. Однак ми не готові юридично змінити формулювання щодо викрадення або санкцій. Для цього потрібен певний процес", – зазначила Псакі.

За її словами, потрібно провести прозоре розслідування, яке викликатиме довіру. Лише після цього можна говорити про запровадження обмежень щодо Білорусі.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту були співробітники КДБ Білорусі, і назвав те, що трапилося, "державним викраденням літака".

Влада Білорусі заявила, що вирішила посадити літак з Протасевичем нібито через те, що було отримано електронною поштою повідомлення про закладену на борту бомбу, підписане "солдати ХАМАС". Палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має жодного стосунку до інциденту з літаком Ryanair.