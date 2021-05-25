США поки що не запроваджуватимуть санкції проти Білорусі через інцидент з літаком Ryanair, - Білий дім
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
США засуджують посадку літака Ryanair у Мінську і затримання засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, проте поки не планують запроваджувати санкції проти Білорусі.
Про це під час брифінгу повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.
"Можу сказати, що ми обурені. Однак ми не готові юридично змінити формулювання щодо викрадення або санкцій. Для цього потрібен певний процес", – зазначила Псакі.
За її словами, потрібно провести прозоре розслідування, яке викликатиме довіру. Лише після цього можна говорити про запровадження обмежень щодо Білорусі.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту були співробітники КДБ Білорусі, і назвав те, що трапилося, "державним викраденням літака".
Влада Білорусі заявила, що вирішила посадити літак з Протасевичем нібито через те, що було отримано електронною поштою повідомлення про закладену на борту бомбу, підписане "солдати ХАМАС". Палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має жодного стосунку до інциденту з літаком Ryanair.
Будь ласка, зачекайте...
Навіщо боротися з самим Байденом ?
Поэтому я и моя семья отказываемся с сегодняшнего дня от любых товаров из этой страны и рассеи !
Присоединяйтесь ..)
Нам ни к чему радиоактивное мороженое с привкусом бацькиного пота.
И прочая молочка и не молочка - у нас полно нормальных украинских продуктов.
Лукашенко - ПНХ !
Источник: https://censor.net/ru/n3267236
Отморозились.
Biden to meet with George Floyd's family amid uncertain progress on race
On Tuesday, a year after George Floyd was killed at the hands (брехня) of a Minneapolis police officer, his family members will fly to Washington, D.C., for a private audience with President Biden, their first in-person meeting with the president since they buried Floyd.
https://echo.msk.ru/news/2843486-echo.html
Президент США Джо Байден сегодня встретится с семьёй погибшего год назад афроамериканца Джорджа Флойда
Може, щоб задобрити сімейку бандюгана якраз перейменують білий дім ?
Или на коленях перед камерой постоит?
25-го червня мають озвучити термін покарання Дереку Шовену.
Суддя ще під час розгляду справи попросив політиків заткнутися.
Але для головного =демократа= і його кліки - то порожній звук.
При цьому квакають про justice і закликають до неї.
Фе, як негарно увесь світ виглядає з « білоруською» історією...
Я так розумію, з усіх президентів та прем'єрів у світі лише корейський пухлик відповідає ( відповідав) за базар. Все решта - смішні клоуни або фуфлижники
США поки що не запроваджуватимуть санкції проти Білорусі
Тому що фашист )(уйло не велить, якого ні в якому разі не можна
злити перед доленосною зустріччю президента США і фюрера паРаші.
І запропонувала закрити залізничне сполучення з Білоруссю. Жодного потягу не приймати! Нехай диктатор сидить в гетто.