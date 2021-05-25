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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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ЄС заморозив 3 млрд євро інвестиційної допомоги Білорусі доти, поки вона не стане демократичною, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ЄС заморозив 3 млрд євро інвестиційної допомоги Білорусі доти, поки вона не стане демократичною, - фон дер Ляєн

Євросоюз вирішив заморозити інвестиційну допомогу для Білорусі на суму 3 млрд євро. Таке рішення прийняли доти, поки країна "не стане демократичною".

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми будемо тиснути на режим, поки він нарешті не стане поважати свободу ЗМІ, свободу преси і свободу думок", - заявила фон дер Ляєн перед зустріччю лідерів ЄС в Брюсселі.

У Twitter глава Єврокомісії повідомила: "У нас є економічний і інвестиційний пакет на 3 мільярди євро, однак він залишиться замороженим доти, поки Білорусь не стане демократичною".

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту були співробітники КДБ Білорусі, і назвав те, що трапилося, "державним викраденням літака".

Влада Білорусі заявила, що вирішила посадити літак з Протасевичем нібито через те, що було отримано електронною поштою повідомлення про закладену на борту бомбу, підписане "солдати ХАМАС". Палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має жодного стосунку до інциденту з літаком Ryanair.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Ничего, старухи с дидами на ********* оплатят все.
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25.05.2021 00:56
+7
все таки роздуплились...

ЕС заморозил 3 млрд евро инвестиционной помощи Беларуси до тех пор, пока она не станет демократической, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 4131
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25.05.2021 09:47
+7
они еще собирались лукашеску 3 ярда давать, если бы он самолет не спиратил? серьезно? жесть, на голову не налазит.
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25.05.2021 10:07
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Ничего, старухи с дидами на ********* оплатят все.
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25.05.2021 00:56 Відповісти
Помощь кредит?
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25.05.2021 09:46 Відповісти
Где там про кредит? Там говорится про "инвестициолнную помощь" (это деньги безвоздмездно выделяемые для развития конкретных секторов экономики/промышленности).
Кстати и кредит вполне может быть помощью! Все зависит от условий его предоставления.
Однако если ты наперед собираешься его прожрать, то для тебя это конечно не помощь
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25.05.2021 09:57 Відповісти
3 ярда безвозмездно?
Кредит это кредит, а не безвозмездно.
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25.05.2021 11:55 Відповісти
Кредит это конечно кредит, только вот где вы прочитали, что это кредит????
Да, это вполне может быть именно безвоздмездная помощь (программа помощи), рассчитанная на несколько лет. Не вижу почему бы и нет. Аналогичную помощь кстати получала Украина.
Между прочим в прошлом году ЕС запустил программу помощи ОБЩИМ объемом как раз 3 млрд. в рамках борьбы с Ковид. В этот пакет помощи была включена Украина и Беларусь. Вполне может оказаться что речь идет именно об этом пакете помощи и просто неправильно перевели (Беларусь исключат из пакета помощи на 3 млрд)
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25.05.2021 12:38 Відповісти
Вот жеж белоруссофобы ЕС заморозил 3 млрд евро инвестиционной помощи Беларуси до тех пор, пока она не станет демократической, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 6028
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25.05.2021 09:46 Відповісти
все таки роздуплились...

ЕС заморозил 3 млрд евро инвестиционной помощи Беларуси до тех пор, пока она не станет демократической, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 4131
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25.05.2021 09:47 Відповісти
Беларусь окончательно скатилась в коричневую зону...
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25.05.2021 09:48 Відповісти
Это к "антифашистам" что ли?!
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25.05.2021 09:58 Відповісти
"Чума 21-го века"
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25.05.2021 10:11 Відповісти
долго думали, куда инвестировать ..
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25.05.2021 09:49 Відповісти
И все?
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25.05.2021 09:54 Відповісти
они еще собирались лукашеску 3 ярда давать, если бы он самолет не спиратил? серьезно? жесть, на голову не налазит.
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25.05.2021 10:07 Відповісти
ЄС заморозив 3 млрд євро інвестиційної допомоги Білорусі доти, поки вона не стане демократичною, - фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 1001
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25.05.2021 11:05 Відповісти
нормально так Лукашенко променял 3 млрд евро на какого то блогера ))
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25.05.2021 10:08 Відповісти
Ничего они не собирались ему давать
На ходу придумали 3 млрд и тут же их заморозили
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25.05.2021 12:59 Відповісти
Білорусь за допомогою Європи стає одним із регіонів Засрашки. А правильно, що я країну Засрашка написав з великої літери? Все таки велика країна-терорист? З Білоруського регіону РФ буде ближче до кордонів Європи, щоб добряче їм пакостити і проводити експерименти з бактериологічною зброєю. Чи вони думають, що за Польщею їх не видно?
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25.05.2021 10:19 Відповісти
т.е. ЕС нужно лукашеску всячески поощрять, давать денег и стать перед ним раком? пусть творит все, что в его шизанутый череп придет, главное, чтобы он де-юре не стал федеральным округом паРашы, хотя де-факто он таковым уже больше 10 лет является?
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25.05.2021 10:31 Відповісти
Ні. Багато писати не буду. Потрібно було вводити санкції ще тоді, коли росія і Білорусь знищували опозицію на других виборах, а не закривати очі і дозволити збільшити апетит і зблизитися з москалями. Бо хто купував білоруські товари? Не Європа? А хто впихував гроші у ці білоруські товари, не московія?
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25.05.2021 11:32 Відповісти
капец, баньдюкам раньше ещё и лярды евро подкидывали??? а ***** в год сколько слюнявили наивные жители Европейской цивилизации?
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25.05.2021 10:52 Відповісти
Т.е. подавил в крови мирные демонстрации - норм. А снял с самолета блогера - не даем 3 млрд.
Хм, ...

Европа, демократические ценности, санкции, логика ... Найдите взаимосвязь.
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25.05.2021 11:06 Відповісти
Долбодятлы .они еще и финансово его поддерживали .террориста .самих нужно за зад брать для чего были раньше вливания диктатору
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25.05.2021 11:52 Відповісти
Смешно... Это как и для нас: - "Печкин. Принёс посылку, только я вам её не отдам, потому что у вас документов нету."
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25.05.2021 12:31 Відповісти
Вони б і овочу три ярди дали якби він не втік. Безхебетні.
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25.05.2021 12:54 Відповісти
верно.
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25.05.2021 22:46 Відповісти
 
 