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США і РФ провели консультації з питань безпеки перед зустріччю Байдена та Путіна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США і РФ провели консультації з питань безпеки перед зустріччю Байдена та Путіна

Радник з питань нацбезпеки Білого дому Джейк Салліван і секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев провели консультації з питань двосторонніх відносин у контексті запланованої зустрічі президентів двох країн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зустріч стала логічним продовженням нещодавніх дискусій, проведених у Рейк'явіку між державним секретарем Блінкеном та міністром закордонних справ Лавровим. Дискусія стала важливим кроком у підготовці до запланованого саміту, дата й місце проведення якого будуть оголошені пізніше", - наголошується в офіційному повідомленні Білого дому.

У Білому домі назвали дискусії - попри значні розбіжності - конструктивними, що дозволило сторонам "краще зрозуміти позиції". Вказується, що обговорення стосувалося "широкого кола питань, що входять до взаємних інтересів, з високим пріоритетом до тематики стратегічної стабільності".

У Вашингтоні висловили впевненість, що з РФ можна досягти взаємоприйнятних рішень у низці сфер. Крім того, зазначається, що нормалізація американсько-російських відносин відповідає інтересам обох країн та сприятиме глобальній передбачуваності й стабільності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Радбезу РФ Патрушев заявив, що США будуть відповідати, якщо створять "важкі дні" у відносинах з Росією

Як заявила речниця Білого Дому Джен Псакі, Салліван і Патрушев обговорили інцидент із примусовою посадкою пасажирського літака в Мінську з метою арешту опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Автор: Наталя Джума
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При перелете самолета с Пукиным на переговоры с Байденом (например в Швейцарию), где нибудь над Польшей, Чехией, Германией нужно объявить что самолет заминирован ( по сообщению Лукашенко) , поднять авиацию НАТО и принудительно посадить.. не, не.. лучше сбить ( скажут потом, не подчинился). Ну в общем по кальке "минской операции" ( горячо поддержанной Мордором, и его СМИ)
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25.05.2021 01:12 Відповісти
imho, правильные переговоры "о безопасности" д.б. из 1-го вопроса: как х#йлу будет проще - смыться и скрыться или всраться и сдаться. P.S. это в идеале. но нельзе забывать, что Байден - это Дем.партия и там в обозе толпа "марксистов" и "социалистов".
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25.05.2021 01:20 Відповісти
Ху#ло нікуди не полетить. Забздить.
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25.05.2021 01:38 Відповісти
Полетить, зигзагами і декількома літаками, "петляючи" сліди.
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25.05.2021 06:27 Відповісти
везите Байдена через Беларусь, там небо чистое. зачем томить?
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25.05.2021 03:44 Відповісти
Все правильно! Надо все хорошо обсудить,подготовить,-а потом послать ху.лика нахрен! США и РФ провели консультации по вопросам безопасности перед встречей Байдена и Путина - Цензор.НЕТ 7569
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25.05.2021 06:01 Відповісти
результат зустрічі Байден-ввху = 0.
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25.05.2021 06:46 Відповісти
ДАВАЙТЕ ОДИН НА ОДИН НА МАЙДАНЕ !!!
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25.05.2021 06:51 Відповісти
Кацапи знову надурять амерниканців по скороченню якогось виду ракет, а самі їх будуть виготовляти в декілька разів більше. Хто підписує договори з москалями - той великий лох.
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25.05.2021 09:24 Відповісти
Какие ещё вопросы безопасности можно обсуждать с главным источником опасности?
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25.05.2021 10:44 Відповісти
 
 