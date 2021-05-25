Зеленський обговорив зі співголовою німецької партії зелених Габеком ситуацію на Донбасі та "Північний потік-2"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі співголовою німецької партії "Союз 90/Зелені" Робертом Габеком.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Учасники зустрічі наголосили на неприпустимості агресивних дій Росії, які становлять небезпеку для миру й стабільності у Європі, зокрема таких, як нещодавнє нарощення угруповання російських військ на кордонах України", - йдеться в повідомленні.
Зеленський також поінформував представників Німеччини про безпекову ситуацію на Донбасі та повідомив про ризики від скупчення російських військ на українському кордоні. Він також розповів про кроки, які здійснює Україна для досягнення миру.
Президент України привітав рішення Габека здійснити поїздку на лінію розмежування на сході України.
"Високо ціную це ваше рішення. Ви зможете на власні очі побачити реальну картину російської агресії проти України. Сподіваюся, побачене вами на Донбасі сприятиме посиленню позиції вашої політичної сили на підтримку України", – заявив глава держави.
Зеленський і Габек також обговорили питання європейської інтеграції України: "Президент, зокрема, відзначив важливість надання Німеччиною політичного сигналу щодо європейської перспективи Української держави", - наголошують в ОП.
Співрозмовники також обговорили ризики, які може спричинити реалізація проєкту "Північний потік-2".
Будь ласка, зачекайте...
может помочь, если шо... - и невестка кстати тоже....
вы же его тока за ето убьете... - а я вас.
надеюсь опомнимся, а скорее всего нет...
с зелеых пример брать? - опзoжепые со слугами?
ни малейшей разницы не вижу - твари абсолютно одинаковые...
тока в зелень меня не перековывайте...
шутки - шутками, а если зеленые не успеют - то пенсам жопа ) или жопппа (
кто там наполнять бюджет будет? каким ******? оно, вроде, и стимулирующее, но не сейча же. ну да ладно, справимся.разгоним еще раз набсоветы нафтогазов.
вы разводите - защищать родину не хотите, по метру кацапне сдаете Украину,
а байден давай? - видимо так не будет.....
никогда не думал шо да - но вы меня переубедили.
а таки последний вояж в Украину и на Волынь сделаем!