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Новини Політика України
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Німеччина (4529) Зеленський (17439) Північний потік (1369)

Зеленський обговорив зі співголовою німецької партії зелених Габеком ситуацію на Донбасі та "Північний потік-2"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі співголовою німецької партії "Союз 90/Зелені" Робертом Габеком.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський обговорив зі співголовою німецької партії зелених Габеком ситуацію на Донбасі та Північний потік-2 01

"Учасники зустрічі наголосили на неприпустимості агресивних дій Росії, які становлять небезпеку для миру й стабільності у Європі, зокрема таких, як нещодавнє нарощення угруповання російських військ на кордонах України", - йдеться в повідомленні.

Зеленський також поінформував представників Німеччини про безпекову ситуацію на Донбасі та повідомив про ризики від скупчення російських військ на українському кордоні. Він також розповів про кроки, які здійснює Україна для досягнення миру.

Президент України привітав рішення Габека здійснити поїздку на лінію розмежування на сході України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Укладання "Північного потоку-2" продовжили у водах Німеччини

"Високо ціную це ваше рішення. Ви зможете на власні очі побачити реальну картину російської агресії проти України. Сподіваюся, побачене вами на Донбасі сприятиме посиленню позиції вашої політичної сили на підтримку України", – заявив глава держави.

Зеленський і Габек також обговорили питання європейської інтеграції України: "Президент, зокрема, відзначив важливість надання Німеччиною політичного сигналу щодо європейської перспективи Української держави", - наголошують в ОП.

Співрозмовники також обговорили ризики, які може спричинити реалізація проєкту "Північний потік-2".

Також читайте: США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Зелений поспілкувався із зеленими, ліл )))0))0)))
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25.05.2021 02:44
+3
"ко мне в гости приехал Гога из Абхазии,посидели,*********,на друг друга слазили."
шутки - шутками, а если зеленые не успеют - то пенсам жопа ) или жопппа (
кто там наполнять бюджет будет? каким ******? оно, вроде, и стимулирующее, но не сейча же. ну да ладно, справимся.разгоним еще раз набсоветы нафтогазов.
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25.05.2021 03:40
+1
повез бы его в Кривой Рог, посмотреть рыжего цвета округу.
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25.05.2021 03:28
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видимо опять падленышь мелкий поднагадил...
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25.05.2021 02:00 Відповісти
А шо он обсудил,?поздравил немцев с запуском сп-2.?так они и без него рады!
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25.05.2021 04:56 Відповісти
Зеленский обсудил с сопредседателем немецкой партии зеленых Габеком ситуацию на Донбассе и Северный поток-2 - Цензор.НЕТ 3548
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25.05.2021 05:40 Відповісти
прощупывают почву в случае победы Зеленых на выборах в Бундесе
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25.05.2021 02:19 Відповісти
Зелений поспілкувався із зеленими, ліл )))0))0)))
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25.05.2021 02:44 Відповісти
сын кстати скуба дайвер- инструктор...
может помочь, если шо... - и невестка кстати тоже....
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25.05.2021 03:13 Відповісти
бесплатно, если в етом дело...
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25.05.2021 03:29 Відповісти
ни один 73й- не пострадает...
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25.05.2021 03:31 Відповісти
встреча - ни о чем
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25.05.2021 03:25 Відповісти
повез бы его в Кривой Рог, посмотреть рыжего цвета округу.
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25.05.2021 03:28 Відповісти
не повез бы, пан Саня.... - он у меня по ангельски...
вы же его тока за ето убьете... - а я вас.
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25.05.2021 03:44 Відповісти
Queen - Killer Queen
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25.05.2021 03:54 Відповісти
шо та у нас переставилось - забыли многое ...
надеюсь опомнимся, а скорее всего нет...
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25.05.2021 04:06 Відповісти
На все воля божья и нам не плошать... Скоро все изменится.
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25.05.2021 04:43 Відповісти
не первый раз - с нас станется...
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25.05.2021 04:52 Відповісти
тщебе ли наших не знать? - злые мы...
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25.05.2021 03:52 Відповісти
нужно брать пример с зеленых - перед зебиком нараспашку и в ус не дуют.
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25.05.2021 04:04 Відповісти
Зеленский обсудил с сопредседателем немецкой партии зеленых Габеком ситуацию на Донбассе и Северный поток-2 - Цензор.НЕТ 6797
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25.05.2021 04:09 Відповісти
один тонкий вопрос - вы верите, шо кацапня НЕ попрет на Украину всеми своим срусскими бурятами?
с зелеых пример брать? - опзoжепые со слугами?
ни малейшей разницы не вижу - твари абсолютно одинаковые...
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25.05.2021 04:16 Відповісти
кацапы только и ждут случая. Шобы не повадно было - железный и еще железнее купол и на худой конец - грязные ядреные гостинцы. Невольно вспомнился 3-х летней давности мощный землетрус а глубоких шахтах Кривого Рога... Пане, будьмо... ЗЫ... ни в коем случае - пример с зебиков. Я говорил о представителе зеленых Габек.
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25.05.2021 04:40 Відповісти
Queen? Deep? - сегодня все пойдет....
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25.05.2021 04:48 Відповісти
Deep Purple - Burn (cover)
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25.05.2021 05:05 Відповісти
Stormbringer - Leonid & Friends
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25.05.2021 05:06 Відповісти
Зеленский обсудил с сопредседателем немецкой партии зеленых Габеком ситуацию на Донбассе и Северный поток-2 - Цензор.НЕТ 2870 Beethoven meets Rock
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25.05.2021 05:08 Відповісти
JON LORD & STEVE LEE - CHILD IN TIME
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25.05.2021 05:14 Відповісти
In My Defence (Official Video
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25.05.2021 05:17 Відповісти
Пан Саня от за ето дуже предуже дякую!
тока в зелень меня не перековывайте...
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25.05.2021 05:59 Відповісти
"ко мне в гости приехал Гога из Абхазии,посидели,*********,на друг друга слазили."
шутки - шутками, а если зеленые не успеют - то пенсам жопа ) или жопппа (
кто там наполнять бюджет будет? каким ******? оно, вроде, и стимулирующее, но не сейча же. ну да ладно, справимся.разгоним еще раз набсоветы нафтогазов.
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25.05.2021 03:40 Відповісти
за Украину кроме самой Украины никто не будет сражаться - так сложно?
вы разводите - защищать родину не хотите, по метру кацапне сдаете Украину,
а байден давай? - видимо так не будет.....
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25.05.2021 05:42 Відповісти
покажи мне отсудилово зеленой мрази...
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25.05.2021 09:48 Відповісти
вы придурковатые на 73....
никогда не думал шо да - но вы меня переубедили.
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25.05.2021 09:50 Відповісти
у зелебобиков уже без причины пуканы взрываются
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25.05.2021 10:00 Відповісти
дети с внуками не с нами в одном самолете - а мы с мамкой не крайний,
а таки последний вояж в Украину и на Волынь сделаем!
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25.05.2021 05:52 Відповісти
Зеленский обсудил с сопредседателем немецкой партии зеленых Габеком ситуацию на Донбассе и Северный поток-2 - Цензор.НЕТ 2600
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25.05.2021 06:26 Відповісти
Посмотрите с кем эти Зеленые в оппозиции. Альтернатива для Германии, Левые (партия так и называется) и либеральная партия(СвДП). Левацкий зоопарк + пророссийская Альтернатива.
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25.05.2021 06:34 Відповісти
Купите мой велосипед Орлёнок + бонус Насос
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25.05.2021 06:44 Відповісти
Сопредседателем? Обсудил ситуацию? А с Лисим из квартала обсуждал? Поржали по приколу. хайпанули?
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25.05.2021 07:02 Відповісти
кирдык зеленой партии, на кого украина ни поставит - все в пролете
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25.05.2021 09:10 Відповісти
Зеленський обговорив зі співголовою німецької партії зелених Габеком ситуацію на Донбасі та "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 4735 Зеленський обговорив зі співголовою німецької партії зелених Габеком ситуацію на Донбасі та "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 9970
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25.05.2021 09:53 Відповісти
 
 