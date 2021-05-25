Блінкен і Маас обговорили "Північний потік-2", Білорусь та ситуацію в Газі

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час розмови з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом вчергове висловив стурбованість будівництвом "Північного потоку-2", також вони обговорили Білорусь та ситуацію в Газі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Держдепартамент США.

"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Маас обговорили координацію подальших кроків з реагування на події в Білорусі і зусилля з надання надзвичайної допомоги в Газі, а також важливість активізації НАТО в межах амбіційного процесу НАТО-2030", - йдеться в повідомленні офіційного представника Держдепу Неда Прайса.

Він також зазначив, що під час розмови з Маасом Блінкен також вчергове "підтвердив стурбованість США з приводу трубопроводу "Північний потік-2".

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.