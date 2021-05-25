Блінкен і Маас обговорили "Північний потік-2", Білорусь та ситуацію в Газі
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Держсекретар США Ентоні Блінкен під час розмови з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом вчергове висловив стурбованість будівництвом "Північного потоку-2", також вони обговорили Білорусь та ситуацію в Газі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Держдепартамент США.
"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Маас обговорили координацію подальших кроків з реагування на події в Білорусі і зусилля з надання надзвичайної допомоги в Газі, а також важливість активізації НАТО в межах амбіційного процесу НАТО-2030", - йдеться в повідомленні офіційного представника Держдепу Неда Прайса.
Він також зазначив, що під час розмови з Маасом Блінкен також вчергове "підтвердив стурбованість США з приводу трубопроводу "Північний потік-2".
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
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https://censor.net/ru/news/3266375/otkaz_ot_sanktsiyi_protiv_stroyascheyi_severnyyi_potok_2_kompanii_i_ee_sotrudnikov_otvechaet_natsionalnym
20.05.21 02:00 Отказ от санкций против строящей "Северный поток - 2" компании и ее сотрудников отвечает национальным интересам США, - Блинкен