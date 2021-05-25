УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13540 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Затримання Протасевича
10 510 96
Байден (2324) Білорусь (5968) Протасевич Роман (296)

"Ганебні нападки": Байден відреагував на затримання Протасевича і підтримав санкції ЄС проти Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Президент США Джо Байден назвав "прямою образою міжнародних норм" ситуацію з літаком Ryanair у Білорусі і доручив розробити заходи притягнення до відповідальності винних.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це повідомляє Білий дім.

"Я долучаюся до численних закликів провести міжнародне розслідування, щоб встановити всі обставини цієї справи. Я вітаю новину про те, що Європейський Союз закликав до цілеспрямованих економічних санкцій та інших заходів і попросив мою команду розробити відповідні варіанти притягнення винних до відповідальності в тісній координації з Європейським Союзом, іншими союзниками і партнерами, а також міжнародними організаціями", - цитує Білий дім заяву Байдена.

Байден назвав арешт Протасевича "ганебними нападками як на політичне інакомислення, так і на свободу преси".

"Сполучені Штати приєднуються до країн по всьому світу в закликах до його звільнення, а також до звільнення сотень політичних в'язнів, які несправедливо утримуються під вартою режимом Лукашенка", - заявив президент США.

"Протягом кількох місяців білоруський народ домагався того, щоб його голос був почутий, вимагаючи демократії, поваги прав людини і збереження основних свобод. Я вітаю мужність і рішучість білорусів, які борються за основні права, зокрема журналістів, таких як Роман Протасевич, і лідерів опозиції, таких як Світлана Тіхановська та її чоловік Сергій Тіхановський. США і надалі підтримуватимуть народ Білорусі в його боротьбі", - додав Байден.

Раніше Європейська рада закликала європейських перевізників уникати перельотів через Білорусь, а також заявила, що очікує від Міжнародної організації цивільної авіації термінового розслідування події в Мінську як неприпустимого інциденту. Лідери країн ЄС виступили за запровадження нових санкцій проти Білорусі у зв'язку з інцидентом з посадкою літака Ryanair у Мінську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідери Євросоюзу вирішили закрити для білоруських авіакомпаній проліт над територією і доступ до аеропортів ЄС

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Деякі білоруси ображаються, що типу українці не так їм співчувають. Насправді мені болить за тих, кого катують, кидають у в'язниці і вбивають, але те, що ви опинились в ізоляції, виключно ваша провина. Бо ви не підтримали тих кого катували, вбивали і кидали у в'язниці.
показати весь коментар
25.05.2021 07:49
+11
Скоро наши журнализды типа Бигуса и СерЛеща откопают в кремлёвском нужнике пленки что Ботвафюрер усатый обсуждал этот вопрос с Порошенко!
показати весь коментар
25.05.2021 07:31
+9
На самом деле все что может сделать байден это просто пукнуть в лужу, он такой же как м лукашенко, у него такие же лживые и продажные СМИ, только масштабы побольше и транслируют ложь они на весь мир, а не только в США, он так же неприемлемо инакомыслие, он и его команда разрушают сейчас США. Так что они ничего не будет делать ни с рф ни с рб, время всеобщего бардака наступило.
показати весь коментар
25.05.2021 07:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага пишет признвтельные показания что его наняли жидо-масоны и рептилоиды с планеты Нибиро "Позорные нападки": Байден отреагировал на задержание Протасевича и поддержал санкции ЕС против Беларуси - Цензор.НЕТ 1755
показати весь коментар
25.05.2021 07:33 Відповісти
та побежит - все бегут если правильно крутить
правда направление куда он побежит не очень выгодное - потому и не крутят сильно
но это раз он все границы дозволенного переступил - его номер 6 - так и должен себя вести, а не самолеты захватывать
показати весь коментар
25.05.2021 08:47 Відповісти
коробок на фото часто используют для масштабирования...5 см
но тут прокол, спички не беларусские...
где он этот протасевич?
показати весь коментар
25.05.2021 07:49 Відповісти
как известно с рейса в минске сняли 5 человек...о протасевиче и сапеге говорят многие, но какова судьба остальных троих?
преступная власть, чтобы приуменьшить масштабы преступления распускает слухи, что это якобы агенты...
живы ли еще эти люди, дают ли показания в сизо №1?
пока нет информации о них, скриншотов, они тоже жертвы преступного режима
показати весь коментар
25.05.2021 08:16 Відповісти
Эти жертвы уже лошадь доедают под Томском.
показати весь коментар
25.05.2021 09:42 Відповісти
подобные приемы дезинформации беларусские спецслужбы использовали по отношению к украинским гражданкам из «Femen»
не без помощи таких, как ты на форумах муссируют подобную информацию, с целью зaнизить масштаб преступления...
показати весь коментар
25.05.2021 10:18 Відповісти
Подобные приемы дезинформации использует гебня для прикрытия своих агентов, которые засветились в аэропортах.
показати весь коментар
25.05.2021 10:24 Відповісти
не без твоей помощи эта дезинформация об агентах распространяется
в минском аэропорту сняли с рейса 2+3 пассажира...всего 5 человек
и судьба всех их небезразлична
показати весь коментар
25.05.2021 10:35 Відповісти
Понимаете, если о пропаже человека никто не заявил в течении суток, это говорит только об месте работы отчаливших с борта. Все использованные ими имена и личные данные уже известны десятку европейских контрразведок.
показати весь коментар
25.05.2021 11:08 Відповісти
койот, не гони пургу...
люди пропали с рейса и по прилету в аэропорт вильнюса экипаж сообщил об обстоятельствах пропажи...
контрразведки, лошадь доедают под томском...детективов начитался
показати весь коментар
25.05.2021 11:19 Відповісти
Авиакомпания заявила, что на ее рейсе были сотрудники КГБ.
показати весь коментар
25.05.2021 11:27 Відповісти
они жеж так представились..
и где вас таких на службу берут
показати весь коментар
25.05.2021 11:32 Відповісти
Александр, это прямая речь директора авиакомпании. Просыпайтесь, день давно за окном.
показати весь коментар
25.05.2021 11:37 Відповісти
Сколько лет этой фотографии ? ))
показати весь коментар
25.05.2021 07:46 Відповісти
Не воняй,гнильё.
показати весь коментар
25.05.2021 07:44 Відповісти
Это твоё глупое блеяние ни о чём.
показати весь коментар
25.05.2021 07:48 Відповісти
надо не признания выбитые мусорами слушать,
а давить московскую гниду - лукашенку,
чем теперь нормальные люди и займутся,
а вы наверное брат какадемика Кивы ?
показати весь коментар
25.05.2021 08:02 Відповісти
"Стрелочничество" не красит твой и так нелицеприятный образ.
показати весь коментар
25.05.2021 08:14 Відповісти
Пане Лукашенко, авторизуйтеся, будь ласка, під своїм аккаунтом
показати весь коментар
25.05.2021 07:52 Відповісти
не, это шоха кивы
показати весь коментар
25.05.2021 08:02 Відповісти
а еще он сказал (хоть на видео не попало), что в душе даже рад, что его самолет завернули истребителем и он опять на любимой родине
показати весь коментар
25.05.2021 08:13 Відповісти
Скоро наши журнализды типа Бигуса и СерЛеща откопают в кремлёвском нужнике пленки что Ботвафюрер усатый обсуждал этот вопрос с Порошенко!
показати весь коментар
25.05.2021 07:31 Відповісти
к чему ты это?)) у Лукашеску просто уже едет крыша по полной...не с дурной же головы люди (умные) придумали что больше двух сроков рулить страной нельзя...берега теряются.. путен и лукашеску яркие тому примеры
показати весь коментар
25.05.2021 07:37 Відповісти
Лукашенко периодически делает минет путину, а так, да, он не тюфяк. Но сдается, мне, мил человек, что ты с твоими восторгами в адрес узурпатора, захватившего власть в соседней стране, немного сайтом ошибся. Тебе, видимо, на ленту.сру.
показати весь коментар
25.05.2021 08:38 Відповісти
У Лукашеску ничего не едет, он делает то что в Кремле скажут, не больше, не меньше. И держится режим на штыках российского омона. Санкции и запреты нужны вводить против рашки.
показати весь коментар
25.05.2021 12:01 Відповісти
На самом деле все что может сделать байден это просто пукнуть в лужу, он такой же как м лукашенко, у него такие же лживые и продажные СМИ, только масштабы побольше и транслируют ложь они на весь мир, а не только в США, он так же неприемлемо инакомыслие, он и его команда разрушают сейчас США. Так что они ничего не будет делать ни с рф ни с рб, время всеобщего бардака наступило.
показати весь коментар
25.05.2021 07:35 Відповісти
О да, Трампушка, конечно, не разрушал США. Сравнить Байдена с бульбофюрером - это все равно что сравнить Маска с Рогозиным.
показати весь коментар
25.05.2021 08:40 Відповісти
Ну один из лучших президентов США, потому что действовал по закону и только в интересах США. Что он разрушал? Это дерьмократы леваки сейчас как раз США и добивают... Что там уже прогрессивное налогооблаженние ввели? А мигрантская политика, это ж вообще выстрел не в ногу а в голову США...
показати весь коментар
25.05.2021 12:14 Відповісти
Хоть и Трамп не был хорошим вариантом, но избрание Байдена - трагедия для США. Домократы - ксенофобы, которые поощряют разделение общества, при этом делая ставку на маргиналов-бездельников.
Да и результаты выборов 2020 года весьма сомнительны, складывается впечатление, что просто посчитали в пользу нужного кандидата, по примеру стран третьего мира.
показати весь коментар
25.05.2021 08:40 Відповісти
Псаки не готова, Байден готов. Что там у них как-то все разлажено
показати весь коментар
25.05.2021 07:42 Відповісти
псаки - гроза россии
показати весь коментар
25.05.2021 07:45 Відповісти
Байден все более напоминает позднего Трампа....
показати весь коментар
25.05.2021 07:45 Відповісти
Трамп санкціями зупинив ПП2, а Байден санкції знімає і дає добро на добудову. Чим зливає Україну і робить шкоду Америці. Вони таки трішки різні
показати весь коментар
25.05.2021 09:00 Відповісти
О, Ваня прозрів! А іще зовсім недавно Трампа гудив. І писав про козака байду. "Ганебні нападки": Байден відреагував на затримання Протасевича і підтримав санкції ЄС проти Білорусі - Цензор.НЕТ 1345
показати весь коментар
25.05.2021 15:30 Відповісти
а буба назвал ***** - шо про ето невозможно говорить... - феодосский 4 погибший ссыкун.
показати весь коментар
25.05.2021 07:45 Відповісти
Деякі білоруси ображаються, що типу українці не так їм співчувають. Насправді мені болить за тих, кого катують, кидають у в'язниці і вбивають, але те, що ви опинились в ізоляції, виключно ваша провина. Бо ви не підтримали тих кого катували, вбивали і кидали у в'язниці.
показати весь коментар
25.05.2021 07:49 Відповісти
Байден политический импотент. Только любители БДСМ это не понимали.
показати весь коментар
25.05.2021 07:55 Відповісти
Не кажи гоп...(с).
показати весь коментар
25.05.2021 08:42 Відповісти
Байден !! Де заборона на польоти Белавіа в Америку і відмова на проліт території Білорусі для своїх літаків ??? Досить бла бла бла !!!
показати весь коментар
25.05.2021 08:01 Відповісти
В цю хвилину FEDEX з амер регістрацією спокійно летить над Білорусією. Байден - пустомеля, балаболка
показати весь коментар
25.05.2021 08:09 Відповісти
"Ганебні нападки": Байден відреагував на затримання Протасевича і підтримав санкції ЄС проти Білорусі - Цензор.НЕТ 7149 "Ганебні нападки": Байден відреагував на затримання Протасевича і підтримав санкції ЄС проти Білорусі - Цензор.НЕТ 5736
показати весь коментар
25.05.2021 08:03 Відповісти
позорными нападками как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы
Источник: https://censor.net/ru/n3267243

А как же Ассанж которого преследуют по десяткам выдуманных обвинений, за то что рассказал о преступлениях в Афганистане и Гуантанамо?
показати весь коментар
25.05.2021 08:12 Відповісти
Ассанжа преследуют за политическое инакомыслие? Не знал, что кража госсекретов так называется "Ганебні нападки": Байден відреагував на затримання Протасевича і підтримав санкції ЄС проти Білорусі - Цензор.НЕТ 4437
показати весь коментар
25.05.2021 09:03 Відповісти
Ботва *************, отмазки у вас тупее не придумаешь, вас на лахту, по степени дебилизма набирают?
показати весь коментар
25.05.2021 09:37 Відповісти
"Ганебні нападки": Байден відреагував на затримання Протасевича і підтримав санкції ЄС проти Білорусі - Цензор.НЕТ 1692 А ця новина болдом не виділена

23:59США пока не будут вводить санкции против Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair, - Белый дом
показати весь коментар
25.05.2021 08:16 Відповісти
"Ганебні нападки": Байден відреагував на затримання Протасевича і підтримав санкції ЄС проти Білорусі - Цензор.НЕТ 1163
показати весь коментар
25.05.2021 08:21 Відповісти
Иванко-дурашко, встреча Байдена с пуйлом - это разговор психиатра с террористом, обвешанным ядерными поясами православного шахида. Самое смешное при этом, что путлер и вся его свора стоят в позе полной готовности перед Китаем и никогда не отсвечивают. А США воспринимают рашку исключительно в качестве саттелита Китая, который и является единственным для них геополитическим конкурентом.
показати весь коментар
25.05.2021 08:47 Відповісти
есть новость до одесситов - не все дети ваши...
мучайтесь теперь....
показати весь коментар
25.05.2021 08:37 Відповісти
Какие же они "позорные нападки"?! Если это правильный перевод...
Для людей эти "нападки" стоят жизни и мучений!
показати весь коментар
25.05.2021 08:39 Відповісти
Под-х-ло усатое попало на этот раз основательно.Старшее х-ло загнало его в козлостан основательно.Теперь у этого бульбофюрера только один путь,счастливая кацапская *********.
показати весь коментар
25.05.2021 09:14 Відповісти
Ах, как я зол, как зол! "Я присоединяюсь к многочисленным призывам провести международное расследование, чтобы установить все обстоятельства этого дела.'' И... похоронить его!
показати весь коментар
25.05.2021 09:20 Відповісти
Вот вам и Вагнергейт,Сейчас украина бы так кувыркалась а росияне спокойно делили бы нашу територию
показати весь коментар
25.05.2021 09:46 Відповісти
Кувыркалась бы, если бы что?
показати весь коментар
25.05.2021 10:01 Відповісти
Саме так з вагнерівцями (якщо вони дійсно були) варто було діяти й Україні як картопляник, навіть краще - удобрити радіоактивний чорнобильський грунт збивши на кордоні.
показати весь коментар
25.05.2021 12:21 Відповісти
І заробити санкції за піратство,лишитися військової підтримки,і все -зливайте воду
показати весь коментар
25.05.2021 13:49 Відповісти
Протасевич стає другим Навальним і можливо результат буде схожим.
показати весь коментар
25.05.2021 09:47 Відповісти
В отличие от обладатяле ядерной кнопки путлера, с микродиктатором никто церемониться не будет. Как минимум беларусам теперь придется ездить в Европу на автобусе, а если по максимуму - то вполне могут ввести эмбарго на экспорт беларусской продукции в ЕС.
показати весь коментар
25.05.2021 09:56 Відповісти
А тем временем Белавиа приостановила продажу билетов в Великобританию и Францию на месяц. Оптимисты.
показати весь коментар
25.05.2021 09:59 Відповісти
Лукашенко наконец достиг своей мечты - стал террористом №1 в мире, отодвинув на второй план друга Путлера. Правда,это ненадолго, Путлер быстро вернет утраченное первенство...
показати весь коментар
25.05.2021 11:28 Відповісти
Сфигали он им стал? ***** сбил самолет с сотнями людей вообще-то. И то что сейчас происходит - по указке *****.С
показати весь коментар
25.05.2021 12:03 Відповісти
Акта воздушного пиратства, с использованием военных самолетов. Вполне позволяет объявить Беларусь ( или ее режим) террористическими с соответствующими мерами воздействия.
показати весь коментар
25.05.2021 12:11 Відповісти
Да закрить граници напрочь, иначе вирастим гитлера № 2. Хотя тот бил личностью.
показати весь коментар
25.05.2021 12:22 Відповісти
Гарного вчителя "бацька" має, ох і гарного! Він, як вбачається, незабаром, перед В.Путіним буде публічно танцювати "лявоніху". Як колись М. Хрущов, перед Й. Сталіном, вибивав гопака у вишиванці та шароварах.
показати весь коментар
25.05.2021 12:45 Відповісти
 
 