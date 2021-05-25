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обстріл (21057) Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

Ворог за добу 8 разів зривав "тишу" на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети, гранатомети і ПТРК. Бойових втрат немає, - штаб ОС

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Ворог за добу 8 разів зривав

Минулої доби, 24 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, поблизу населених пунктів Авдіївка та Невельське найманці відкривали вогонь з мінометів 120-мм калібру.

Неподалік Водяного противник здійснив обстріл із ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У передмісті населених пунктів Павлопіль та Південне окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Шуми ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що вчора російсько-окупаційні війська застосували проти мирних мешканців протитанковий ракетний комплекс: "Обстріл було здійснено в напрямку населеного пункту Шуми, де з середини травня діють гарантії безпеки на проведення ремонтно-відновлювальних робіт по обидві сторони від лінії розмежування. Зазначені дії окупантів спрямовані на провокування Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь з подальшим їх звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню саме в районі, де діють дзеркальні гарантії на безпечне проведення робіт.

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Унаслідок обстрілу одна з ракет влучила у гаражний кооператив "Північний", друга – в житловий будинок, що в населеному пункті Північне. Маркування на залишках ракет вказує, що ці боєприпаси російського виробництва та підтверджує безпосередню участь Російської Федерації у розв'язуванні агресії та вчиненні злочинів проти людяності в Україні. Українська сторона СЦКК оперативно верифікувала обстріл та за допомогою встановленого координаційного механізму поінформувала СММ ОБСЄ".

Станом на 7:00 ранку 25 травня порушень припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 8 разів зривав тишу на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети, гранатомети і ПТРК. Бойових втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: Наталя Джума
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Будем надеяться, что потерь действительно(!!!) нет...........
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25.05.2021 08:39 Відповісти
Спецмиссия ОБСЕ за выходные зафиксировала 836 нарушений "тишины" на Донбассе
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25.05.2021 08:49 Відповісти
Они считают каждый выстрел - это отдельное нарушение. Любой, кто имел дело с азбукой Морзе, в принципе в состоянии определить сколько выстрелов было в автоматной/пулеметной очереди или из ЗУ-23-2. Плюс то, что они не разделяют на наши/ненаши. Они складывают все в общую сумму. Ну а чьих было больше, чьих меньше "простым смертным" неведомо.
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25.05.2021 10:20 Відповісти
Понятно. Слава богу не стреляют. Выдохнул. Ворог за добу 8 разів зривав "тишу" на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети, гранатомети і ПТРК. Бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8574
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25.05.2021 10:36 Відповісти
Можешь снова вдохнуть - стреляют, практически всегда, и даже тогда, когда на Цензоре написано "нарушений тишины не было".
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25.05.2021 10:46 Відповісти
 
 