Салліван на зустрічі з Тіхановською заявив, що США і ЄС "притягнуть режим Лукашенка до відповідальності"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
США разом з партнерами мають намір притягнути до відповідальності "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
Як повідомляє Білий дім, під час розмови з колишнім кандидатом у президенти Білорусі Світланою Тіхановською "Салліван ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати в координації з ЄС та іншими союзниками і партнерами притягатимуть режим Лукашенка до відповідальності".
Радник американського президента засудив інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair і затримання засновника інформаційного порталу Nexta Романа Протасевича. Він заявив, що Сполучені Штати вимагають його негайного звільнення, як і інших політв'язнів у Білорусі.
У повідомленні йдеться, що "Салліван заявив про рішучу підтримку Сполученими Штатами вимог білоруського народу щодо демократії, прав людини і основних свобод", а також наголосив на необхідності "проведення (в Білорусі. - Ред.) вільних і справедливих виборів під наглядом ОБСЄ для врегулювання нинішньої кризи".
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
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Что-то эти демократы вообще не в труху
Жизни белых уже не важны.
Основними центрами Чорної Русі були Гродно, Новогрудок, Волковиськ, Слонім, Здітов (нині село Здітово), Ліда, Несвіж.
ЕС замораживает инвестиционную помощь для Белоруссии на три миллиарда евро.
Евросоюз также рассмотрит санкции против бизнеса, экономики и авиации республики.
Наразі представники Польщі, Британії та країн Балтії намагаються довести іншим країнам ЕС, що головним бенефіціаром затримання білоруського опозиціонера Протасевича буде саме Путін.
Якщо це в якійсь мірі вдасться (проти наразі виступають Італія, Угорщина та Греція), нові санкції очікують не тільки Мінськ, але й Москву 😀