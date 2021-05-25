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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Салліван на зустрічі з Тіхановською заявив, що США і ЄС "притягнуть режим Лукашенка до відповідальності"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Салліван на зустрічі з Тіхановською заявив, що США і ЄС

США разом з партнерами мають намір притягнути до відповідальності "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Як повідомляє Білий дім, під час розмови з колишнім кандидатом у президенти Білорусі Світланою Тіхановською "Салліван ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати в координації з ЄС та іншими союзниками і партнерами притягатимуть режим Лукашенка до відповідальності".

Радник американського президента засудив інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair і затримання засновника інформаційного порталу Nexta Романа Протасевича. Він заявив, що Сполучені Штати вимагають його негайного звільнення, як і інших політв'язнів у Білорусі.

У повідомленні йдеться, що "Салліван заявив про рішучу підтримку Сполученими Штатами вимог білоруського народу щодо демократії, прав людини і основних свобод", а також наголосив на необхідності "проведення (в Білорусі. - Ред.) вільних і справедливих виборів під наглядом ОБСЄ для врегулювання нинішньої кризи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ганебні нападки": Байден відреагував на затримання Протасевича і підтримав санкції ЄС проти Білорусі

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Ага, уже одно ***** привлекли к ответственности - озаботились и обосрались
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25.05.2021 08:19
+7
Салливан на встрече с Тихановской заявил, что США и ЕС "привлекут режим Лукашенко к ответственности" - Цензор.НЕТ 9108......
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25.05.2021 08:07
+4
Но санкций пока вводить не будут...
Что-то эти демократы вообще не в труху
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25.05.2021 08:09
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Салливан на встрече с Тихановской заявил, что США и ЕС "привлекут режим Лукашенко к ответственности" - Цензор.НЕТ 9108......
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25.05.2021 08:07 Відповісти
Но санкций пока вводить не будут...
Что-то эти демократы вообще не в труху
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25.05.2021 08:09 Відповісти
Салливан на встрече с Тихановской заявил, что США и ЕС "привлекут режим Лукашенко к ответственности" - Цензор.НЕТ 2025
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25.05.2021 08:13 Відповісти
Будь Протасевич чёрным, самолёты НАТО уже летали бы над Беларусью, а так...
Жизни белых уже не важны.
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25.05.2021 08:16 Відповісти
чёрным наркоманом рецедивистом -вот тогда да
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25.05.2021 08:18 Відповісти
Чо́рна Русь - історична назва земель у північно-західній Білорусі, у басейні верхньої течії річки Німану.
Основними центрами Чорної Русі були Гродно, Новогрудок, Волковиськ, Слонім, Здітов (нині село Здітово), Ліда, Несвіж.
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25.05.2021 08:21 Відповісти
После закрытия воздушного пространства Украины для белоруских самолётов и запрет полётов в Белорусь, как же ОПЗЖоповцы и представители шоу-бизнеса (хвойды-мы вне политики), будут летать в Москву за деньгами и тет а тет? Опять затянут "Вставай страна огромная"?
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25.05.2021 08:17 Відповісти
Салліван на зустрічі з Тіхановською заявив, що США і ЄС "притягнуть режим Лукашенка до відповідальності" - Цензор.НЕТ 8530
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25.05.2021 09:21 Відповісти
Ага, уже одно ***** привлекли к ответственности - озаботились и обосрались
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25.05.2021 08:19 Відповісти
Белорусский режим дошёл до той стадии, когда его заявления опровергает даже ХАМАС
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25.05.2021 08:22 Відповісти
Одна говорильня. Решительная и бескомпромиссная.
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25.05.2021 08:23 Відповісти
Одним словом- байда! Мир в руках старых маразматиков!
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25.05.2021 09:27 Відповісти
Браво, Евросоюз!👍🏼👍🏼👍🏼
ЕС замораживает инвестиционную помощь для Белоруссии на три миллиарда евро.
Евросоюз также рассмотрит санкции против бизнеса, экономики и авиации республики.

Наразі представники Польщі, Британії та країн Балтії намагаються довести іншим країнам ЕС, що головним бенефіціаром затримання білоруського опозиціонера Протасевича буде саме Путін.
Якщо це в якійсь мірі вдасться (проти наразі виступають Італія, Угорщина та Греція), нові санкції очікують не тільки Мінськ, але й Москву 😀
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25.05.2021 08:23 Відповісти
США і ЄС- завжди на стороні народу , а рашка - завжди на стороні різного роду собачих , людоїдських режимів . Висновок простий , росія - гамно .
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25.05.2021 08:39 Відповісти
Права человека для Байдена -святое.Он не действует в лоб ,но результат будет несомненно.Конгресс ему едино душно поможет.Тихановская добилась большего признания,чем тиран беларусского народа за более чем четвертьвековую историю убийств.
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25.05.2021 09:53 Відповісти
Вот прям всё так и будет...
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25.05.2021 10:00 Відповісти
Бредятина... За Белоруссией 146 млнг Россия с ядерной дубиной... Хрен ты ей шо сделаешь
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25.05.2021 10:16 Відповісти
Ну то й що, шо у кацапщини "ядєрна дубінка"? То ж у кацапів, а не у таргана. Ніхто ж не збирається придушувати режим лукашенка зброєю. Будуть душити таргана економічними санкціями. То Захід ***** попускає з санкціями, тому що у нього "ядєрна дубінка" та тісні інвестиційні та бізнес зв,язки замішані на корупції з тим же Заходом. А у таргана що? Він загрався, дивлячись на приклади ***** як тому сходить з рук, думав що і він так вже може. Але ж він не *****, саме його Захід швидко приведе до тями. Подивиться як довго панькається Захід з Мордором, та як швидко і одностайно діє по відношенню до його біларуського вассала.
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25.05.2021 14:16 Відповісти
Как ты его задушишь, если все вырастит Белорусь - схавает одна Москва и еще попросит
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25.05.2021 22:54 Відповісти
 
 