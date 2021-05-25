В Україні за добу від COVID-19 померли 249 осіб, зафіксовано 2608 нових випадків зараження, 17 504 людини одужали
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2608 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 травня 2021 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"25 травня 2021 року в Україні зафіксовано 2608 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 8129 дітей та 76 медпрацівників.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 854 особи;
летальних випадків – 249;
одужало – 17 504 особи;
За добу протестовано:
методом ПЛР – 23 440 осіб,
методом ІФА – 12 650 осіб,
експрес-тестами – 16 189 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 186 463 особи;
одужало – 1 975 064 особи;
летальних випадків – 49 685;
проведено ПЛР-тестувань – 10 045 897.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях", - розповіли в МОЗ.
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Теперь все "точно знают" причину)
Ковидом переболели все их родственники, друзья и знакомые, тесно общаясь с ними. Лазят по рынкам и маршруткам и ноют и ноют и ноют.
- может таким образом мы избавимся от безмасочников
Последний коммент под тем видео:
Если человек обмацает тестовую полоску рками без перчаток, а потом возьмет этой полоской пробу из стакана в который непонятно что и когда налито, который стоял в помещении, где над ним толкают речи люди без масок, и из которого этот депутат сам почему-то не пил, то это доказывает, что надо строго соблюдать правила проведения анализов, если хочешь что-то этим анализом доказать.
И 5 месяцев - тишина, ни один ковиддиссидент не отписался. Может, Вы исправите столь вопиющую ситуацию?
НО какаято БЕЗМАСОЧНАЯ ***** обязательно меня заразит !!!!
Если умного коммента не пришло в голову - пишите стихи
Видається, що випадки мали місце переважно у підлітків та молодих людей приблизно через чотири дні після другої дози однієї з вакцин мРНК, зробленої Moderna та Pfizer-BioNTech. І випадки були частіше у чоловіків, ніж у жінок.
https://www.nytimes.com/2021/05/22/health/cdc-heart-teens-vaccination.html
Эксперты подчеркнули, что потенциально редкий побочный эффект миокардита бледнеет по сравнению с потенциальными рисками Covid, включая стойкий синдром под названием «длинный Covid». Сам по себе острый Covid может вызвать миокардит.
https://www.nytimes.com/2021/05/22/health/cdc-heart-teens-vaccination.html
А кто даст гарантии, как эти вакцины повлияют в дальнейшем. В 2019 когда был в Италии пик умерших от Ковида, как оказывается, годом ранее в тех провинциях старичков массово прививали от гриппа.
У мировых элит две проблемы - перенаселение планеты и личная собственность у людей. Это уже не конспирологические теории, а темы съездов и конференций. Зная это, как я могу доверять биг-фарме. Лично я выбираю попытаться справиться с Ковидом с помощью своей иммунной системы. Как ы видим что с вакциной что с ковидом ситуация одинакова - как повезет, так и прокатит (или не прокатит).
Я ж показую те, що навіть бігфармі доводиться визнавати, що не все так радісно у вашому королівстві.