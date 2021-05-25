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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Відповідь ЄС на затримання Протасевича має бути рішучою, негайною та єдиною, - глава Європарламенту Сассолі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Відповідь ЄС на затримання Протасевича має бути рішучою, негайною та єдиною, - глава Європарламенту Сассолі

Глава Європейського парламенту Давид Сассолі, виступаючи на саміті ЄС у понеділок у Брюсселі, заявив європейським лідерам про необхідність рішучої і єдиної відповіді Євросоюзу на інцидент з літаком Ryanair у Білорусі.

"Події, пов'язані з примусовою посадкою в Мінську рейсу Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, безпрецедентно серйозні. Режим президента Лукашенка позбавив волі Романа Протасевича і його супутницю. Ми вимагаємо їхнього негайного і беззастережного звільнення і надання їм можливості покинути країну", - сказав глава Європарламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, "міжнародне розслідування, безсумнівно, необхідне для перевірки того, чи була загроза повітряному транспорту і безпеці пасажирів з боку суверенної держави і чи мало місце порушення Чиказької конвенції".

"Наша відповідь має бути рішучою, негайною і єдиною. Європейський Союз повинен діяти без вагань і покарати винних. Сьогодні ви несете величезну відповідальність за те, щоб показати, що союз - не паперовий тигр", - наголосив Сассолі.

Він також зазначив, що накладені нещодавно на нього і на заступника голови Єврокомісії Віру Юрову російські санкції були спрямовані не тільки проти них, але і проти інститутів ЄС, які вони представляють, і це тільки спонукає не зупинятися, а продовжувати вимагати, щоб Росія звільнила опозиціонера Олексія Навального.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіакомпанії Lufthansa і KLM оголосили про припинення польотів у повітряному просторі Білорусі

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
решительно незамедлительно и едино обеспокоятся
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25.05.2021 08:51
+5
Да да, мы в курсе, что ваша глубокая озабоченность не знает дна т.к. она его, дно, уже давно пробила, и будет ваша озабоченность незамедлительной (месяца через три) и единной.
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25.05.2021 08:53
+3
Теперь поняли кто приказал убить Шеремета?,дятлы Мавзолейные....с майонезными мозгами...
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25.05.2021 08:53
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На що розраховував Лука втілюючи в реальність витівку хутіна ?
Він же його підставив.
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25.05.2021 08:39 Відповісти
Коли не існувало ліків проти чуми, тифу, холери, єдиним порятунком був КАРАНТИН!!! Ставили застави на усіх шляхах і не пропускали НІКОГО. Люди або вимирали всередині карантинної зони, або виліковувалися... Ніяких "послаблень" чи "виключень з правил не допускали... "Коричнева чума" вже спалахнула в Білорусі... Пора вводить карантин...
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25.05.2021 09:02 Відповісти
Ежу понятно, что Россия и Путин не были в курсе планов Луки по Протасевичу.


В России верхушка в большом возмущении - Лука их здорово подставил, причем накануне саммита ЕС, где собирались обсуждать скандал между Россией и Чехий.


И тут Лука со своими пиратскими приколами, очень кстати. Получается, на Россию могут наложить новые санкции, уже в связи с Лукой.
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25.05.2021 09:13 Відповісти
вот ты жирным шрифтом пишешь, а тебя всё равно никто не читает...
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25.05.2021 09:23 Відповісти
Лука уже давно висит на кукане у куйла. А расчёт прост: такими действиями ещё более оттолкнуть Беларусь от цивилизованного мира, сделать её изгоем и принять её в обьятия РФ. Типа, смотрите, вы там в той Европе никому не нужны и только мы ваши друзья навеки.
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25.05.2021 09:14 Відповісти
Досить болтать єрундой. Дійте.
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25.05.2021 08:40 Відповісти
Сассоли больше действий, резких и без компромиссных...... а пока гэбня вас щёлкнула поносу.......
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25.05.2021 08:43 Відповісти
громадськості не байдужа доля всих 5 пасажирів цього міжнародного рейсу...
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25.05.2021 08:48 Відповісти
решительно незамедлительно и едино обеспокоятся
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25.05.2021 08:51 Відповісти
Оооо, надо же какие слова.... Чего же против пуйла не выступаете так?
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25.05.2021 08:53 Відповісти
именно против Путина и выступают, чем ты читал?
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25.05.2021 09:14 Відповісти
Не вижу хоть раз слово путин
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25.05.2021 09:29 Відповісти
Да да, мы в курсе, что ваша глубокая озабоченность не знает дна т.к. она его, дно, уже давно пробила, и будет ваша озабоченность незамедлительной (месяца через три) и единной.
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25.05.2021 08:53 Відповісти
Теперь поняли кто приказал убить Шеремета?,дятлы Мавзолейные....с майонезными мозгами...
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25.05.2021 08:53 Відповісти
Каждый член Европарламента считает важным пропиариться на этом безобразии усатого ху-ла, но дальше принятия серъёзных санкций не происходит!
Пошли вы, там, все в попку!. Відповідь ЄС на затримання Протасевича має бути рішучою, негайною та єдиною, - глава Європарламенту Сассолі - Цензор.НЕТ 1889
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25.05.2021 08:55 Відповісти
Кучмисты Зелемойские,с 1994 года в Украине ничего не изменилось,а президентство Порошенко 5 лет,то случайно было...вы были 73 % быдлом им и останетесь... Відповідь ЄС на затримання Протасевича має бути рішучою, негайною та єдиною, - глава Європарламенту Сассолі - Цензор.НЕТ 9235
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25.05.2021 08:56 Відповісти
Ну, я здесь мешать не буду.
А пока, Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавэр в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" к Игорю Коломойскому постановил, шесть заключительных закрытых заседаний будут назначены на период с 01.06.2021 по 27.07.2021 г.
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25.05.2021 08:57 Відповісти
Европейские импотенты с умным видом расказывают каким должен быть ответ,но никто ничего не предпренимает.В 14-м и с Украиной так же было,толку от тех зажравшихся особей никакого,одни озабочености.
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25.05.2021 09:02 Відповісти
Украине Немедленно надо ликвидировать Ассоциацию с ЕС,отменить молодежи ездить по Европам и прочим штатам,закрыть границу наглухо типа Лукашеску, вернутся в Тайожный союз с рюсским быдлом,и будет вам всемирное счастье с нефтью халявной и газом в дупло Мавзолейное... Відповідь ЄС на затримання Протасевича має бути рішучою, негайною та єдиною, - глава Європарламенту Сассолі - Цензор.НЕТ 7124 Відповідь ЄС на затримання Протасевича має бути рішучою, негайною та єдиною, - глава Європарламенту Сассолі - Цензор.НЕТ 7124 Відповідь ЄС на затримання Протасевича має бути рішучою, негайною та єдиною, - глава Європарламенту Сассолі - Цензор.НЕТ 7124
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25.05.2021 09:03 Відповісти
Зелемойские должны срочно отменить жилищные субсиидии Порошенко,любые льготы и пенсии,экономика должна быть ЭКОНОМНОЙ,Зеля вперед к поБЕДЕ каммунизьмы.. Відповідь ЄС на затримання Протасевича має бути рішучою, негайною та єдиною, - глава Європарламенту Сассолі - Цензор.НЕТ 8429
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25.05.2021 09:07 Відповісти
При порошенко их в основном и отменили.
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25.05.2021 09:49 Відповісти
Продажа земли разрешена в Украине...теперь миллиардеры Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг вместе с братьями вРоттенбнергами купят вас вместе с кошками и собачками...,даже не миллиардерша Ксюха Собчак купить майно где то под Киевом...,везет украинцам... Відповідь ЄС на затримання Протасевича має бути рішучою, негайною та єдиною, - глава Європарламенту Сассолі - Цензор.НЕТ 7271 Відповідь ЄС на затримання Протасевича має бути рішучою, негайною та єдиною, - глава Європарламенту Сассолі - Цензор.НЕТ 7271
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25.05.2021 09:12 Відповісти
Шото ты, говна кусок, разошёлся!
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25.05.2021 10:51 Відповісти
Только задержание Протасевича! А фактический угон гражданского самолёта?
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25.05.2021 09:20 Відповісти
Какой может быть ответ? Вот как можно ответить так, чтобы вытащить Протасевича или реально наказать виновных в воздушном пиратстве?
Тут как в классике "нет у вас методов против Кости Сапрыкина".
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25.05.2021 09:33 Відповісти
сильно озабочены, такой ответ будет пососали
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25.05.2021 09:44 Відповісти
Нову траскрипцію "глибокого занепокоєння" готує килавий Євросоюз?
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25.05.2021 09:46 Відповісти
на словах сассоли, а на деле зассали !
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25.05.2021 09:47 Відповісти
европейские импотенты на словах решительны ,а на деле, как и в случае с рашистской оккупацией Украины строят газовые потоки , для многомилярдного финансирования агрессора и врага .Двуличие гейропейских лицемеров.
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25.05.2021 10:04 Відповісти
 
 