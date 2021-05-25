Відповідь ЄС на затримання Протасевича має бути рішучою, негайною та єдиною, - глава Європарламенту Сассолі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Глава Європейського парламенту Давид Сассолі, виступаючи на саміті ЄС у понеділок у Брюсселі, заявив європейським лідерам про необхідність рішучої і єдиної відповіді Євросоюзу на інцидент з літаком Ryanair у Білорусі.
"Події, пов'язані з примусовою посадкою в Мінську рейсу Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, безпрецедентно серйозні. Режим президента Лукашенка позбавив волі Романа Протасевича і його супутницю. Ми вимагаємо їхнього негайного і беззастережного звільнення і надання їм можливості покинути країну", - сказав глава Європарламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, "міжнародне розслідування, безсумнівно, необхідне для перевірки того, чи була загроза повітряному транспорту і безпеці пасажирів з боку суверенної держави і чи мало місце порушення Чиказької конвенції".
"Наша відповідь має бути рішучою, негайною і єдиною. Європейський Союз повинен діяти без вагань і покарати винних. Сьогодні ви несете величезну відповідальність за те, щоб показати, що союз - не паперовий тигр", - наголосив Сассолі.
Він також зазначив, що накладені нещодавно на нього і на заступника голови Єврокомісії Віру Юрову російські санкції були спрямовані не тільки проти них, але і проти інститутів ЄС, які вони представляють, і це тільки спонукає не зупинятися, а продовжувати вимагати, щоб Росія звільнила опозиціонера Олексія Навального.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Будь ласка, зачекайте...
Він же його підставив.
В России верхушка в большом возмущении - Лука их здорово подставил, причем накануне саммита ЕС, где собирались обсуждать скандал между Россией и Чехий.
И тут Лука со своими пиратскими приколами, очень кстати. Получается, на Россию могут наложить новые санкции, уже в связи с Лукой.
Пошли вы, там, все в попку!.
А пока, Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавэр в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" к Игорю Коломойскому постановил, шесть заключительных закрытых заседаний будут назначены на период с 01.06.2021 по 27.07.2021 г.
Тут как в классике "нет у вас методов против Кости Сапрыкина".