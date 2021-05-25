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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 167,9 млн, жертв уже понад 3,4 млн. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 167,9 млн, жертв уже понад 3,4 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 25 травня у світі зареєстрували 442 879 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8882 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 167 991 786 випадків інфікування, з них 442 879 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 487 135 осіб, з них 8882 за минулу добу.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 167,9 млн, жертв уже понад 3,4 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 149,3 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 249 осіб, зафіксовано 2608 нових випадків зараження, 17 504 людини одужали

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Туреччина.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 167,9 млн, жертв уже понад 3,4 млн 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 39-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 10-ту, за летальними випадками - 15-ту і 3-тю позицію відповідно.

Автор: Наталя Джума
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Число жертв от КОВИДА помножте минимум на 4 !
Минздравы стран скрывают реальную цифру смертей...

Морги тестирование трупов на КОВИД не проводят- зачем тратить деньги в пустую, тем более, что родственники помершего за тест не платят...
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25.05.2021 08:52 Відповісти
Мудрій наріде, дякуйте "зелені".
Закарпаття вже "прозріло", кляне зелю, але не забуває і Пороха, щоб не виглядати повними дурнями. Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 167,9 млн, жертв уже понад 3,4 млн - Цензор.НЕТ 307
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25.05.2021 09:06 Відповісти
Отже, якщо взяти офіційну статистику, то за 15 місяців померло менше 0.44℅ населення Землі.
Як для такої страшної пландемії, якось не густо.
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25.05.2021 09:07 Відповісти
 
 