Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 167,9 млн, жертв уже понад 3,4 млн. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 25 травня у світі зареєстрували 442 879 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8882 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 167 991 786 випадків інфікування, з них 442 879 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 487 135 осіб, з них 8882 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 149,3 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Туреччина.
Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 39-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 10-ту, за летальними випадками - 15-ту і 3-тю позицію відповідно.
Будь ласка, зачекайте...
Минздравы стран скрывают реальную цифру смертей...
Морги тестирование трупов на КОВИД не проводят- зачем тратить деньги в пустую, тем более, что родственники помершего за тест не платят...
Закарпаття вже "прозріло", кляне зелю, але не забуває і Пороха, щоб не виглядати повними дурнями.
Як для такої страшної пландемії, якось не густо.