Автомобільну дорогу Т-14-25 ремонтують на Львівщині, вона стане альтернативою кільцевій дорозі Львова, - "Укравтодор"
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
На Львівщині активно ремонтують дорогу Т-14-25 Миколаїв - Городок - Жовква - Кам'янка-Бузька - Бібрка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укравтодор".
Зазначається, що після відновлення вона стане частиною Великого транзитного кільця навколо Львова.
"Одна з найгірших ділянок державних доріг Львівщини скоро стане комфортною", - йдеться в повідомленні "Укравтодору".
У рамках президентської програми ремонт дороги проходить відразу на декількох ділянках, одна з яких - Жовква-Кам'янка-Бузька. Щоб в найкоротші терміни відновити безперебійний рух на дорозі, тут працюють одночасно кілька бригад, які будують підпірну стінку в селі Зіболки, влаштовують дощову каналізацію в селі Батятичі, укріплюють узбіччя і укоси, укладають бортовий камінь і проводять низку інших робіт.
Крім того, на цій ділянці будується мостовий перехід через річку Желдець, а на ділянці від села Зіболки в сторону Жовкви вже влаштовується верхній шар асфальтобетонного дорожнього покриття.
Відремонтована дорога з'єднає основні траси Львівщини і стане альтернативою кільцевій дорозі Львова. У такий спосіб вдасться розвантажити об'їзну дорогу і сам Львів від потоків транзитного транспорту.
Роботи виконує ТзОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл".
Нагадаємо, відновлення доріг місцевого значення заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко раніше назвав одним із пріоритетних напрямків 2021 року.
Будь ласка, зачекайте...
Это мое мнение.Хотя строить нужно вездеи желательно на бетонной подушке (фундаменте) иначе им зимой - весной капец
Будеш здивований, "аналікику" ти наш.
Цей рік, мабуть не є "********".
Нє?
Отець Гринь, як каже легенда, в 1474 році перед нападом ординців вивів дітей з міста в необжиту лісову дебру, де зараз вулиця Піддовге. Саме тут протікала притока Боберки, на якій жили бобри. І коли дикі бузувіри наблизились до дебри, шукаючи за людьми, отець Гринь закликав дітей зайти у річку і заховатися під купинами бобрів. Він і сам так зробив. Таким чином були врятовані всі бібрські діти. І у пам'ять про це отець Гринь пішов до міського воєводи та попросив, що надалі на міському штандарті була нарисована купина з бобром, як символ Божого спасіння бібрських дітей від татарської неволі.
Згодом із міського штандарта - стяга бобер на купині став головним елементом на печатці міста та на його гербі. Отже, перший пам'ятний герб Бібрки виглядав дуже просто: овальне золоте обрамлення із потрійною короною зверху, а на основному, блакитному полі герба, на зелено-чорній купині сидить бобер в коричневих тонах і поїдає свіжу зелено-золотисту гілку верби.
Використовуючи старі геральдичні знаки, пов'язані з привілеєм Бібрки на самоврядування за магдебурзьким правом, бібрчани у час національного відродження та незалежності України виготовили проект нового герба та прапора міста. Ці роботи художньо оформив виходець із Бібрки, львівський графік Зеновій Царик.
24 вересня 1996 року на засіданні виконкому міської ради народних депутатів художні про
Що в березні 2019 р Зеля "курвуував" "автодор"?
Не думаю. Тренувався з "піаніно"