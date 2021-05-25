Автомобільну дорогу Т-14-25 ремонтують на Львівщині, вона стане альтернативою кільцевій дорозі Львова, - "Укравтодор"

На Львівщині активно ремонтують дорогу Т-14-25 Миколаїв - Городок - Жовква - Кам'янка-Бузька - Бібрка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укравтодор".

Зазначається, що після відновлення вона стане частиною Великого транзитного кільця навколо Львова.

"Одна з найгірших ділянок державних доріг Львівщини скоро стане комфортною", - йдеться в повідомленні "Укравтодору".

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У рамках президентської програми ремонт дороги проходить відразу на декількох ділянках, одна з яких - Жовква-Кам'янка-Бузька. Щоб в найкоротші терміни відновити безперебійний рух на дорозі, тут працюють одночасно кілька бригад, які будують підпірну стінку в селі Зіболки, влаштовують дощову каналізацію в селі Батятичі, укріплюють узбіччя і укоси, укладають бортовий камінь і проводять низку інших робіт.

Крім того, на цій ділянці будується мостовий перехід через річку Желдець, а на ділянці від села Зіболки в сторону Жовкви вже влаштовується верхній шар асфальтобетонного дорожнього покриття.

Відремонтована дорога з'єднає основні траси Львівщини і стане альтернативою кільцевій дорозі Львова. У такий спосіб вдасться розвантажити об'їзну дорогу і сам Львів від потоків транзитного транспорту.

Роботи виконує ТзОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл".

Нагадаємо, відновлення доріг місцевого значення заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко раніше назвав одним із пріоритетних напрямків 2021 року.