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Автомобільну дорогу Т-14-25 ремонтують на Львівщині, вона стане альтернативою кільцевій дорозі Львова, - "Укравтодор"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Автомобільну дорогу Т-14-25 ремонтують на Львівщині, вона стане альтернативою кільцевій дорозі Львова, -

На Львівщині активно ремонтують дорогу Т-14-25 Миколаїв - Городок - Жовква - Кам'янка-Бузька - Бібрка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укравтодор".

Зазначається, що після відновлення вона стане частиною Великого транзитного кільця навколо Львова.

"Одна з найгірших ділянок державних доріг Львівщини скоро стане комфортною", - йдеться в повідомленні "Укравтодору".

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У рамках президентської програми ремонт дороги проходить відразу на декількох ділянках, одна з яких - Жовква-Кам'янка-Бузька. Щоб в найкоротші терміни відновити безперебійний рух на дорозі, тут працюють одночасно кілька бригад, які будують підпірну стінку в селі Зіболки, влаштовують дощову каналізацію в селі Батятичі, укріплюють узбіччя і укоси, укладають бортовий камінь і проводять низку інших робіт.

Крім того, на цій ділянці будується мостовий перехід через річку Желдець, а на ділянці від села Зіболки в сторону Жовкви вже влаштовується верхній шар асфальтобетонного дорожнього покриття.

Відремонтована дорога з'єднає основні траси Львівщини і стане альтернативою кільцевій дорозі Львова. У такий спосіб вдасться розвантажити об'їзну дорогу і сам Львів від потоків транзитного транспорту.

Роботи виконує ТзОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл".

Нагадаємо, відновлення доріг місцевого значення заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко раніше назвав одним із пріоритетних напрямків 2021 року.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Читаю в селі Зибобіки це вже в мене панічна атака ?
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25.05.2021 09:20
+1
Йой , там такий райський куточок між Яновим і Креховим, невеличкі гори, ставочки, потічки - засруть все довкола ,якщо зроблять кільцеву.
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25.05.2021 09:25
+1
Емає міста Боберка. Є місто Бібрка. І до бобрів назва міста стосунку немає. Тому у кацапській транскрипції власні назви українських міст писати не варто.
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25.05.2021 09:27
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Читаю в селі Зибобіки це вже в мене панічна атака ?
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25.05.2021 09:20 Відповісти
Абсолютно безсмысленная дорога! Посмотрите откуда и куда она ведет после обьезда Львова.Основной поток идет по Е40 на старую окружную которую надо было расширить.
Это мое мнение.Хотя строить нужно вездеи желательно на бетонной подушке (фундаменте) иначе им зимой - весной капец
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25.05.2021 10:39 Відповісти
Йой , там такий райський куточок між Яновим і Креховим, невеличкі гори, ставочки, потічки - засруть все довкола ,якщо зроблять кільцеву.
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25.05.2021 09:25 Відповісти
нет дорог-плохо, есть дороги-плохо)
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25.05.2021 09:31 Відповісти
Дорога най буде, але не об'їздна для всяких фур і транзитного транспорту. Там вузько, купа поворотів, людей по селах начнут давити, роверистів (а там найкращі велосипедні маршрути для роверистів), оленів ,які кучкуються по лісах навколо дороги. Буде біда.
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25.05.2021 09:41 Відповісти
Емає міста Боберка. Є місто Бібрка. І до бобрів назва міста стосунку немає. Тому у кацапській транскрипції власні назви українських міст писати не варто.
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25.05.2021 09:27 Відповісти
Глянь герб міста Бібрка, ПроФФеССор!
Будеш здивований, "аналікику" ти наш. Автомобильную дорогу Т-14-25 ремонтируют на Львовщине, она станет альтернативой кольцевой дороге Львова, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 8386
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25.05.2021 09:35 Відповісти
Так, напевне ви праві, хоча я знаю іншу версію походження назви міста. Що ж стосується гербу і прапору з бобрами, то вони створені вже у теперішній час і не є історичними.
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25.05.2021 19:50 Відповісти
Герб Бібрки 1569 р. з бобром.
Цей рік, мабуть не є "********".
Нє?

Автомобільну дорогу Т-14-25 ремонтують на Львівщині, вона стане альтернативою кільцевій дорозі Львова, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 5440
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27.05.2021 18:26 Відповісти
Є трохи інша історія про бібрську геральдику, яка побутує у місті. У ній говориться про те, що перша згадка про герб міста Бібрки відноситься до далеких часів козаччини. Було це тоді, коли покалічений у тяжких боях козацький старшина Данило Кочубей поселився на околиці Бібрки, зараз це район вулиці Козацької, що веде на вулицю Піддовге. Було це біля головного тракту на Галич. Він звів собі тут добротний, з оборонними вежами будинок, на якому встановив геральдичний знак Бібрки: бобра на купині із зеленою гілкою в лапах. Взяв він цей основний елемент із міської печатки, який, у свою чергу, запровадив на печатку колишній бібрський священик отець Гринь.
Отець Гринь, як каже легенда, в 1474 році перед нападом ординців вивів дітей з міста в необжиту лісову дебру, де зараз вулиця Піддовге. Саме тут протікала притока Боберки, на якій жили бобри. І коли дикі бузувіри наблизились до дебри, шукаючи за людьми, отець Гринь закликав дітей зайти у річку і заховатися під купинами бобрів. Він і сам так зробив. Таким чином були врятовані всі бібрські діти. І у пам'ять про це отець Гринь пішов до міського воєводи та попросив, що надалі на міському штандарті була нарисована купина з бобром, як символ Божого спасіння бібрських дітей від татарської неволі.
Згодом із міського штандарта - стяга бобер на купині став головним елементом на печатці міста та на його гербі. Отже, перший пам'ятний герб Бібрки виглядав дуже просто: овальне золоте обрамлення із потрійною короною зверху, а на основному, блакитному полі герба, на зелено-чорній купині сидить бобер в коричневих тонах і поїдає свіжу зелено-золотисту гілку верби.
Використовуючи старі геральдичні знаки, пов'язані з привілеєм Бібрки на самоврядування за магдебурзьким правом, бібрчани у час національного відродження та незалежності України виготовили проект нового герба та прапора міста. Ці роботи художньо оформив виходець із Бібрки, львівський графік Зеновій Царик.
24 вересня 1996 року на засіданні виконкому міської ради народних депутатів художні про
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27.05.2021 18:27 Відповісти
Був вроді у московитів воєначальник з Бібрки, який командував москалями в Куликовській битві. Забув як звати.
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25.05.2021 09:43 Відповісти
Воєвода Боброк. 😊 Він був з Волині.
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25.05.2021 10:11 Відповісти
Із Волиньського князівства. Із Бібрки.
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25.05.2021 10:39 Відповісти
Я, кожного разу, як проїжджаю повз знак " вас вітає Бібреччина", завжди сміюсь )
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25.05.2021 10:28 Відповісти
У російській транскрипції здається Бобрка, а не Бобёрка. У всякому разі у гугл мапі так.
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25.05.2021 10:30 Відповісти
Так, Ви праві, але є ще гугл-редактор, який редагує написане на свій розсуд. Я писав Бобрка, навіть зараз, поставив кому, а вже виправлено на Боберка. У мене один едолік - ніколи не перечитую написане, одразу друкую.
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25.05.2021 19:47 Відповісти
Початок роботи з ремонту цієї дороги розпочалось 26 березня 2019 з розробки проектної документації з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-14-25 Миколаїв - Городок - Жовква - Кам'янка-Бузька - Бібрка на ділянці км 44+747 - км 52+960, Львівська область.

Що в березні 2019 р Зеля "курвуував" "автодор"?
Не думаю. Тренувався з "піаніно" Автомобильную дорогу Т-14-25 ремонтируют на Львовщине, она станет альтернативой кольцевой дороге Львова, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 292
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25.05.2021 09:33 Відповісти
Не кажіть гоп,пока не перескочите!
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25.05.2021 09:55 Відповісти
 
 