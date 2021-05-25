УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8750 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
611 6
вакцина (3528) карантин (16095) МОЗ (3881) статистика (2134) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 14 056 осіб, загалом - 981 972, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 14 056 осіб, загалом - 981 972, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 37 526 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"14 056 людей щеплено проти COVID-19 за добу 24 травня 2021 року. Одну дозу отримали 3618 людей, повністю імунізовані - 10 438 людини.

Протягом доби працювали: 255 мобільних бригад, 343 пункти щеплення.

Також читайте: МОЗ веде переговори про перенесення термінів поставки COVID-вакцин з осені на літо, - Ляшко

Станом на 25 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 587 732 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 981 972 особи, з них отримали 1 дозу – 981 970 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 86 225 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 068 195 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 14 056 осіб, загалом - 981 972, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 14 056 осіб, загалом - 981 972, - МОЗ 02

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
5 000 000 за 100 дней..?? За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 14 056 человек, всего - 981 972, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9034 Ляшко...ты явно идешь с опережением графика....притормози...а то такими темпами ты 10 миллионов успеешь вакцинировать...
показати весь коментар
25.05.2021 09:41 Відповісти
А що сталося? Від чого ви вакцинуєтесь??
показати весь коментар
25.05.2021 09:43 Відповісти
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 14 056 человек, всего - 981 972, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5179 Минздрав - такой минздрав.
24.05.21 09:30 За сутки от коронавируса в Украине вакцинировали 1 325 человек, всего - 1 054 139, - Минздрав
показати весь коментар
25.05.2021 09:44 Відповісти
так 1 млн це уцілому уколів, які ще треба поділити на першу і другу дози.
показати весь коментар
25.05.2021 11:07 Відповісти
Отримав вчора вже другу давку Астра-Зеника ))). Ну і видали сертифікат для перетину границі. У Польщі вже понад 5 млн. осіб вакциновано повністю. Тому й таке сильне зменшення захворювань і згонів.
показати весь коментар
25.05.2021 10:14 Відповісти
 
 