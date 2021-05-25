За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 14 056 осіб, загалом - 981 972, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 37 526 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"14 056 людей щеплено проти COVID-19 за добу 24 травня 2021 року. Одну дозу отримали 3618 людей, повністю імунізовані - 10 438 людини.

Протягом доби працювали: 255 мобільних бригад, 343 пункти щеплення.

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Станом на 25 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 587 732 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 981 972 особи, з них отримали 1 дозу – 981 970 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 86 225 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 068 195 щеплень", - розповіли в МОЗ.



