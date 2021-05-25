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Чоловіка, який здійснював сексуальне насильство в жіночих вбиральнях столичного ТЦ, засуджено до 3 років позбавлення волі, - прокуратура

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Чоловіка, який здійснював сексуальне насильство в жіночих вбиральнях столичного ТЦ, засуджено до 3 років позбавлення волі, - прокуратура

До 3 років позбавлення волі засуджено мешканця Полтави, який здійснював сексуальне насильство в жіночих вбиральнях столичного торгового центру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Інциденти сталися 3 і 31 березня 2019 року в жіночих вбиральнях торгового супермаркету на Оболоні.

Чоловік у медичній масці вривався у кабінку до жінок, заздалегідь відкривши її ззовні, та за допомогою фізичного насильства вчиняв насильницькі дії сексуального характеру.

У червні 2019 року за результатом досудового розслідування обвинувальний акт щодо зазначеної особи був скерований до Оболонського районного суду міста Києва.

Судовий розгляд проводився у закритому судовому засіданні з метою запобігання розголошення подробиць вчинених діянь.

Обвинувачений свою вину у пред’явленому обвинуваченні не визнав, кілька разів міняв тактику свого захисту. Після дослідження доказів чоловік вже не оспорював своєї присутності у місцях подій, однак повідомив суду, що вчиняв вказані дії жартома, тобто вчинення насильницьких дій сексуального характеру не визнав.

Прокуратура довела вину обвинуваченого, докази визнано належними та допустимими.

Вироком Оболонського районного суду міста Києва від 24.05.2021 чоловіка визнано винним у кримінальних злочинах, передбачених ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 153 КК України. Йому було призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки.

Також судом задоволено цивільні позови потерпілих про відшкодування завданої моральної шкоди на суму 30 тис. грн кожній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кожна третя жінка у світі зазнає насильства, - ВООЗ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Спорим он голосовал за зеленского и слуг народа?
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25.05.2021 10:02
+21
Кстати, а это сексуальное надругательство над Украиной или еще нет?
Мужчина, совершавший сексуальное насилие в женских уборных столичного ТЦ, приговорен к 3 годам лишения свободы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1930
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25.05.2021 10:03
+10
нападал и насиловал и 3 года ?это что ***** за страна такая я куею просто?здесь что рай для выродков?
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25.05.2021 10:23
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Спорим он голосовал за зеленского и слуг народа?
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25.05.2021 10:02 Відповісти
Кабинкой ошибся, бывает. Мужчина, совершавший сексуальное насилие в женских уборных столичного ТЦ, приговорен к 3 годам лишения свободы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3816
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25.05.2021 10:02 Відповісти
так что ж он там делал ?? - интересно капец))
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25.05.2021 10:53 Відповісти
напросись к нему на свидание в камеру, поверь.
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25.05.2021 10:55 Відповісти
если 3 годика дали, то может только посмотреть забегал... Чоловіка, який здійснював сексуальне насильство в жіночих вбиральнях столичного ТЦ, засуджено до 3 років позбавлення волі, - прокуратура - Цензор.НЕТ 983
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25.05.2021 11:23 Відповісти
ЗЕрро.
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25.05.2021 11:43 Відповісти
Це ти у нього на члені прочитав?
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25.05.2021 10:03 Відповісти
а шо, зебіли свою зебільність декларують на членах?
попалив геть усю зебілятню
ги
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25.05.2021 10:11 Відповісти
Бачу, ти спеціаліст по членам
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25.05.2021 10:46 Відповісти
вважай, що перевів стріли, членофахівець)))
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25.05.2021 13:23 Відповісти
Можеш собі вважати, що заманеться.
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25.05.2021 18:04 Відповісти
Интересное утверждение. Но явно без доказательств.
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25.05.2021 10:11 Відповісти
Это аксиома! Чоловіка, який здійснював сексуальне насильство в жіночих вбиральнях столичного ТЦ, засуджено до 3 років позбавлення волі, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5988
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25.05.2021 10:36 Відповісти
конечно явно. Ну, там, типа остатки спермы, вырванные волосы не считаются.

Как всегда у быдла.
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25.05.2021 10:55 Відповісти
Гарнеька невеста буде зекам )
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25.05.2021 10:02 Відповісти
не будет ему на зоне ниче, не сказано, что женщины - малолетки.
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25.05.2021 10:56 Відповісти
Главное, чтобы хорошо кукарекал на зоне.
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25.05.2021 10:03 Відповісти
Кстати, а это сексуальное надругательство над Украиной или еще нет?
Мужчина, совершавший сексуальное насилие в женских уборных столичного ТЦ, приговорен к 3 годам лишения свободы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1930
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25.05.2021 10:03 Відповісти
Щоразу дивуюсь: ну як отаке можна було обрати президентом?
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25.05.2021 11:01 Відповісти
Чоловіка, який здійснював сексуальне насильство в жіночих вбиральнях столичного ТЦ, засуджено до 3 років позбавлення волі, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8916 Господи, уберите эти сексуальные действия насильственного характера с глаз, я щас ослепну!
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25.05.2021 12:16 Відповісти
портновсько-ведмедчуківське правосуддя, нах
нічєво, хужє нє будєт!
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25.05.2021 10:07 Відповісти
А если врываться через избирательные кабинки, это как трактуется?
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25.05.2021 10:07 Відповісти
Подкуп избирательниц, с поправкой: с особым цынизмом Чоловіка, який здійснював сексуальне насильство в жіночих вбиральнях столичного ТЦ, засуджено до 3 років позбавлення волі, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6005
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25.05.2021 10:23 Відповісти
Роялю срочно нужно подать на зелю иск в суд. Дело 100 % выиграшное Чоловіка, який здійснював сексуальне насильство в жіночих вбиральнях столичного ТЦ, засуджено до 3 років позбавлення волі, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3742
Чоловіка, який здійснював сексуальне насильство в жіночих вбиральнях столичного ТЦ, засуджено до 3 років позбавлення волі, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6928
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25.05.2021 10:16 Відповісти
3 года кастрации я надеюсь
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25.05.2021 10:19 Відповісти
Тепер стрьомно у вбиральню самій ходити Чоловіка, який здійснював сексуальне насильство в жіночих вбиральнях столичного ТЦ, засуджено до 3 років позбавлення волі, - прокуратура - Цензор.НЕТ 673
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25.05.2021 10:19 Відповісти
)) ходите вдвоем с подругой
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25.05.2021 10:33 Відповісти
А якщо я не хочу ?
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25.05.2021 10:35 Відповісти
Чоловіка, який здійснював сексуальне насильство в жіночих вбиральнях столичного ТЦ, засуджено до 3 років позбавлення волі, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8514
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25.05.2021 11:02 Відповісти
нападал и насиловал и 3 года ?это что ***** за страна такая я куею просто?здесь что рай для выродков?
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25.05.2021 10:23 Відповісти
Вже давно зрозуміло що УК України треба міняти. За вбивство 8 можуть дати а іноді взагалі випискають $$$ вирішує $$$ "судді" бачили як живуть?
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25.05.2021 10:30 Відповісти
"ЗЕ-ПЕДОФІЛ" У РАДІ: НАРДЕП ІВАНІСОВ МАВ СУДИМІСТЬ ЗА ЗҐВАЛТУВАННЯ НЕПОВНОЛІТНЬОЇ

А ви кажете за простого громадянина)))
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25.05.2021 10:32 Відповісти
там скорее всего изнасилования не было, действия сексуального характера - хрен показывал, дрокал там
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25.05.2021 10:32 Відповісти
Зеля тоже дрокал об пианино в общественном месте и что? Чоловіка, який здійснював сексуальне насильство в жіночих вбиральнях столичного ТЦ, засуджено до 3 років позбавлення волі, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1353
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25.05.2021 10:38 Відповісти
Таки да, сексуально харассментил посетительниц. ))
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25.05.2021 10:53 Відповісти
Не всі дами рахували себе постраждавшою стороною )
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25.05.2021 10:56 Відповісти
вопрос в том, как это было. Мож, не получалось)?
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25.05.2021 10:57 Відповісти
Хочете прийняти участь в слідчому експерименті? )
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25.05.2021 10:59 Відповісти
Действия сексуального характера это не насилие. Может просто бубенцами потряс. Ну типа блогер приколист...
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25.05.2021 12:17 Відповісти
А ЧТО собственно он делал?
3 года - это не изнасилование. Показывал им свой член?
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25.05.2021 11:06 Відповісти
По ходу ексгібіціоніст-початківець )
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25.05.2021 11:14 Відповісти
теперь єтот мущщина станет женщиной без операции по смене пола
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25.05.2021 11:40 Відповісти
Ну,раз он такой шутник -отправить его в 95 квартал,там все шутники
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25.05.2021 11:48 Відповісти
Больной какой то
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07.12.2021 14:35 Відповісти
 
 