У Білорусі розповіли свою версію посадки літака "Ryanair" у Мінську: продовжують наполягати на повідомленні про бомбу і добровільному рішенні екіпажу

Білорусь продовжує наполягати, що літак Ryanair з білоруським опозиціонером на борту, що здійснював рейс з Афін до Вільнюса і був розвернутий у Мінськ нібито через бомбу на борту, зробив це без будь-якого примусу за рішенням екіпажу.

Про це йшлося на спеціальному брифінгу ввечері 24 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Белсат".

Білоруська сторона стверджує, що на борту літака було 123 пасажири. У Литві говорили, що з Афін вилетіли 126 осіб, а у Вільнюсі приземлилися 121. Імена затриманих після посадки Протасевича і Юлії Сапеги замовчали.

"Зовнішнє інформаційне вкидання і некомпетентні оцінки щодо дій білоруських уповноважених органів шокують і викликають нерозуміння", - заявив на брифінгу керівник департаменту авіації Мінтранспорту Білорусі Артем Сікорський.

Він сказав, що спершу потрібно дочекатися результатів розслідування і "не політизувати ситуацію", і запросив міжнародні організації взяти участь в розслідуванні і пообіцяв надати всю інформацію, починаючи з запису розмов диспетчерів з пілотами.

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Згідно з версією Білорусі, аеропорт Мінськ отримав англійською мовою лист нібито від ХАМАС про те, що на борту літака закладена вибухівка і що вона спрацює в небі над Вільнюсом. "Белсат" звертає увагу, що привід для погроз, який використовували в листі - перемир'я між Ізраїлем і сектором Гази - вже не був актуальним, тому що домовленості про припинення вогню досягли за два дні до того.

Командувач Військово-повітряних сил на брифінгу сказав, що МІГ29 підняли для супроводу літака вже тоді, коли рейс звернув на Мінськ. Він також вказав, що ніхто з пасажирів не сфотографував винищувач поруч з літаком, а "щоб змусити літак до посадки, черговий екіпаж повинен був підійти на візуальну видимість і вступити в контакт з командиром екіпажу, щоб він бачив"

Чиновники розповіли, що диспетчери запропонували пілотам Ryanair сісти в Мінську в зв'язку з повідомленням про бомбу.

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Сікорський заявив, що пілоти могли прийняти рішення і повернути на "Львів, Київ, Варшаву, або продовжити політ до Вільнюса", і зазначив, що в Вільнюс було ближче - 70 км замість 175 км до Мінська, але "командир прийняв правильне рішення - він полетів на більш обладнаний аеропорт з довгою посадковою смугою, що розташована за межею міста ". За його словами, пілота могло підштовхнути до такого рішення те, що бомба на борту повинна була вибухнути над Вільнюсом.

За версією Білорусі, о 12:47 екіпаж передав сигнал про аварійну ситуацію і потім повідомив, що вирішив приземлятися в Мінську, а команду підняти МІГ29 для супроводу дали о 12:58 - після повідомлення від диспетчерів аеропорту "Мінськ", що надійшов о 12:48.

Згідно з даними FlightRadar24, про які на брифінгу не згадували, літак почав відхилятися від курсу на Вільнюс о 12:45.

Стверджується, що літаку запропонували вилітати з Мінська вже о 16:20 "після завершення всіх процедур", але вилетів він тільки о 20:48. Причину цієї затримки на брифінгу не назвали, сказавши тільки, що це було рішенням пілота.

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Нагадаємо, в другій заяві компанії Ryanair інцидент назвали "актом повітряного піратства". Виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі назвав випадок викраденням літака. Перша заява Ryanair містила неправдиві відомості і там не згадувалося про ключові обставин.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту були співробітники КДБ Білорусі, і назвав те, що трапилося, "державним викраденням літака".

Влада Білорусі заявила, що вирішила посадити літак з Протасевичем нібито через те, що було отримано електронною поштою повідомлення про закладену на борту бомбу, підписане "солдати ХАМАС". Палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має жодного стосунку до інциденту з літаком Ryanair.