У Білорусі розповіли свою версію посадки літака "Ryanair" у Мінську: продовжують наполягати на повідомленні про бомбу і добровільному рішенні екіпажу
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Білорусь продовжує наполягати, що літак Ryanair з білоруським опозиціонером на борту, що здійснював рейс з Афін до Вільнюса і був розвернутий у Мінськ нібито через бомбу на борту, зробив це без будь-якого примусу за рішенням екіпажу.
Про це йшлося на спеціальному брифінгу ввечері 24 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Белсат".
Білоруська сторона стверджує, що на борту літака було 123 пасажири. У Литві говорили, що з Афін вилетіли 126 осіб, а у Вільнюсі приземлилися 121. Імена затриманих після посадки Протасевича і Юлії Сапеги замовчали.
"Зовнішнє інформаційне вкидання і некомпетентні оцінки щодо дій білоруських уповноважених органів шокують і викликають нерозуміння", - заявив на брифінгу керівник департаменту авіації Мінтранспорту Білорусі Артем Сікорський.
Він сказав, що спершу потрібно дочекатися результатів розслідування і "не політизувати ситуацію", і запросив міжнародні організації взяти участь в розслідуванні і пообіцяв надати всю інформацію, починаючи з запису розмов диспетчерів з пілотами.
Згідно з версією Білорусі, аеропорт Мінськ отримав англійською мовою лист нібито від ХАМАС про те, що на борту літака закладена вибухівка і що вона спрацює в небі над Вільнюсом. "Белсат" звертає увагу, що привід для погроз, який використовували в листі - перемир'я між Ізраїлем і сектором Гази - вже не був актуальним, тому що домовленості про припинення вогню досягли за два дні до того.
Командувач Військово-повітряних сил на брифінгу сказав, що МІГ29 підняли для супроводу літака вже тоді, коли рейс звернув на Мінськ. Він також вказав, що ніхто з пасажирів не сфотографував винищувач поруч з літаком, а "щоб змусити літак до посадки, черговий екіпаж повинен був підійти на візуальну видимість і вступити в контакт з командиром екіпажу, щоб він бачив"
Чиновники розповіли, що диспетчери запропонували пілотам Ryanair сісти в Мінську в зв'язку з повідомленням про бомбу.
Сікорський заявив, що пілоти могли прийняти рішення і повернути на "Львів, Київ, Варшаву, або продовжити політ до Вільнюса", і зазначив, що в Вільнюс було ближче - 70 км замість 175 км до Мінська, але "командир прийняв правильне рішення - він полетів на більш обладнаний аеропорт з довгою посадковою смугою, що розташована за межею міста ". За його словами, пілота могло підштовхнути до такого рішення те, що бомба на борту повинна була вибухнути над Вільнюсом.
За версією Білорусі, о 12:47 екіпаж передав сигнал про аварійну ситуацію і потім повідомив, що вирішив приземлятися в Мінську, а команду підняти МІГ29 для супроводу дали о 12:58 - після повідомлення від диспетчерів аеропорту "Мінськ", що надійшов о 12:48.
Згідно з даними FlightRadar24, про які на брифінгу не згадували, літак почав відхилятися від курсу на Вільнюс о 12:45.
Стверджується, що літаку запропонували вилітати з Мінська вже о 16:20 "після завершення всіх процедур", але вилетів він тільки о 20:48. Причину цієї затримки на брифінгу не назвали, сказавши тільки, що це було рішенням пілота.
Нагадаємо, в другій заяві компанії Ryanair інцидент назвали "актом повітряного піратства". Виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі назвав випадок викраденням літака. Перша заява Ryanair містила неправдиві відомості і там не згадувалося про ключові обставин.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту були співробітники КДБ Білорусі, і назвав те, що трапилося, "державним викраденням літака".
Влада Білорусі заявила, що вирішила посадити літак з Протасевичем нібито через те, що було отримано електронною поштою повідомлення про закладену на борту бомбу, підписане "солдати ХАМАС". Палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має жодного стосунку до інциденту з літаком Ryanair.
Будь ласка, зачекайте...
А у нас мол все по правилам:
- было сообщение (и что что липовое мы ж тогда типа не знали что оно липовое, а то что оно наше хрен докажите)
- в соответствии с правилами посадили самолет, да могли не садить, но мол безопасность европейцев для нас превыше всего
- самолет посадили обыскали. Поскольку это была террористическая угроза проверили всех пассажиров по базе. И бинго! Какое совпадение террорист! А его супруга сама решила остаться из солидарности
Белорусский режим дошёл до той стадии, когда его заявления опровергает даже ХАМАС
Редкое фото. Боевики Хамас ищут Беларусь на гугл-картах.
«Наши друзья из ХАМАС не террористы! Письмо о бомбе в самолёте выдумка лукашенковской пропаганды», - заявила пресс-алкашка МИДа РФ.
Бєлоруссія люто ненавидить Бєларусь.
«Несмотря на то, что инцидент в минском аэропорту произошел в воскресенье, все главные лица Европарламента выразили свое возмущение по поводу случившегося. Моя политическая группа, самая крупная в Европейском парламенте - Европейская народная партия - включая лидера Мартина Вебера, назвала это актом террора, а некоторые коллеги даже сказали, что Лукашенко стал фашистско-сталинистским диктатором, и добавили к этому самые жесткие слова. И президент Европарламента Давид-Мария Сассоли - а он представитель левого фланга, итальянский социалист - также дал свою оценку этому ужасному происшествию на европейском континенте. И я не сомневаюсь, что Европейский парламент и в дальнейшем не оставит это без внимания», - подчеркнула евродепутат в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».
Юкнявичене также назвала вынужденную посадку самолета компании Ryanair в минском аэропорту «актом террора» со стороны белорусских властей, а самого Александра Лукашенко - «вождем военной хунты», который «стал международным террористом». И подчеркнула: «Лукашенко не сделал бы этого, если бы за ним не стоял Путин, у которого есть ядерное оружие. У меня нет никаких сомнений по этому поводу, это - совместная операция двух диктаторов и их спецслужб». - https://www.golosameriki.com/a/ryanar-incident-belarus-russia-experts/5902236.html