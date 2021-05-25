Батько Протасевича про відео з "визнанням" сина: Це не його слова, не його інтонація ... Гадаю, його змусили говорити це
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Батько схопленого спецслужбами режиму Олександра Лукашенка опозиціонера-блогера Романа Протасевича впевнений, що сина змусили визнати "провину" на відео, розміщеному вчора в мережі. Дмитро Протасевич, сім'я якого після початку репресій у 2020-му попросила притулку в Польщі, вважає, що Романа били.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише Reuters.
"Найімовірніше, у нього зламаний ніс, тому що його форма змінилася і на ньому багато пудри. Вся ліва сторона обличчя напудрена", - сказав Протасевич-старший в інтерв'ю з Вроцлава, де зараз проживає з дружиною.
За словами батька, Романа змусили озвучити те, що він сказав на відео: "Це не його слова, не його інтонація. Він дуже замкнутий (на відео). Видно, як нервує".
"І це не його пачка сигарет на столі - він такі не курить. Тож, гадаю, його змусили (вимовити це). <...> І мій син не може зізнатися в створенні масових заворушень, тому що він просто не робив нічого такого. Ймовірно, він пішов на угоду зі слідством", - сказав Дмитро Протасевич.
Думка батька така, що режим вирішив "помститися, щоб показати іншим: дивіться, що ми можемо зробити".
"Те, що відбувається, це повне безумство", - сказав він.
Протасевич-старший додав, що здивований ставленням ЄС до долі однієї людини: "Це те, що втрачено в Білорусі".
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Будь ласка, зачекайте...
може поточниш кому він адресований... спамити чи лайкати
Все одно знайдеться інший Протосевич. Всім рота не заткнеш.
Не вали с больной головы на здоровую.
Твиттерианец@twiterianec
Как утихомирить Лукашенко и Путина одним махом?
Надо признать руководство Беларуси террористической организацией (уже есть за что)
А Путина, если даст денег Лукашенко, - страной, финансирующей терорризм. Со всеми вытекающими.
Путин и Лукашенко ведь так любят делать подобное