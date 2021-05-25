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Новини ПодіїЗа кордоном Затримання Протасевича
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Білорусь (5968) затримання (4145) Протасевич Роман (296)

Батько Протасевича про відео з "визнанням" сина: Це не його слова, не його інтонація ... Гадаю, його змусили говорити це

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Батько Протасевича про відео з

Батько схопленого спецслужбами режиму Олександра Лукашенка опозиціонера-блогера Романа Протасевича впевнений, що сина змусили визнати "провину" на відео, розміщеному вчора в мережі. Дмитро Протасевич, сім'я якого після початку репресій у 2020-му попросила притулку в Польщі, вважає, що Романа били.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише Reuters.

"Найімовірніше, у нього зламаний ніс, тому що його форма змінилася і на ньому багато пудри. Вся ліва сторона обличчя напудрена", - сказав Протасевич-старший в інтерв'ю з Вроцлава, де зараз проживає з дружиною.

За словами батька, Романа змусили озвучити те, що він сказав на відео: "Це не його слова, не його інтонація. Він дуже замкнутий (на відео). Видно, як нервує".

"І це не його пачка сигарет на столі - він такі не курить. Тож, гадаю, його змусили (вимовити це). <...> І мій син не може зізнатися в створенні масових заворушень, тому що він просто не робив нічого такого. Ймовірно, він пішов на угоду зі слідством", - сказав Дмитро Протасевич.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мати Протасевича заявила, що він потрапив до лікарні. МВС Білорусі заперечує. ФОТО+ВІДЕО

Думка батька така, що режим вирішив "помститися, щоб показати іншим: дивіться, що ми можемо зробити".

"Те, що відбувається, це повне безумство", - сказав він.

Протасевич-старший додав, що здивований ставленням ЄС до долі однієї людини: "Це те, що втрачено в Білорусі".

Також читайте: У мережі опублікували фрагмент розмови пілота Ryanair і диспетчера аеропорту Мінська. АУДIО

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Змусили говорити добровільно. 😊
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25.05.2021 10:15
+4
А Чавуса тоже заставили говорить или он добровольно?
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25.05.2021 10:10
+3
Ніхто нікого не захистить, окрім нас самих.
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25.05.2021 10:14
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А Чавуса тоже заставили говорить или он добровольно?
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25.05.2021 10:10 Відповісти
Змусили говорити добровільно. 😊
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25.05.2021 10:15 Відповісти
Иголки под ногти, утюги и паяльники, сыворотка правды........
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25.05.2021 10:30 Відповісти
Отец Протасевича о видео с "признанием" сына: Это не его слова, не его интонация... Думаю, его заставили говорить это - Цензор.НЕТ 3597
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25.05.2021 10:14 Відповісти
ти розумієш, як неоднозначно виглядає в даному контексті твій постик?
може поточниш кому він адресований... спамити чи лайкати Отец Протасевича о видео с "признанием" сына: Это не его слова, не его интонация... Думаю, его заставили говорить это - Цензор.НЕТ 1546
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25.05.2021 10:24 Відповісти
Ніхто нікого не захистить, окрім нас самих.
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25.05.2021 10:14 Відповісти
Добра,жорстка,) Зато наш усатый одним движением всех вечноозабоченных жирных еврокотиков заставил попы оторвать и проснуться.Забыли уже и про Боинг и про скрипалей,и про войну в Украине....сп2 достроим....с куйло встретимся.===== А по Протосевичу чтобы Гадя 2 не оказался в сухом остатке.....черти из коробки в разы опасней...луку долбил куйло не трогал...
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25.05.2021 10:31 Відповісти
Ви самі написали про забутий Боінг. Хіба надовго вистачить Протосевича... Ще швидше забудуть. Якісь санкції введуть, але режим Лукі валити не будуть. Це завдання на ваших плечах.
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25.05.2021 10:38 Відповісти
Думается все проще у него в планах.Суд,прошение,помилование.....и человеческое лицо.Он ещё на этом с еврокотиков гешефт срубит.Это такая нерпа прочуханая...его только дураки за дурака держат.
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25.05.2021 10:45 Відповісти
А для чого та вистава ?
Все одно знайдеться інший Протосевич. Всім рота не заткнеш.
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25.05.2021 10:48 Відповісти
У каждого мошенника свои планы.Понты дороже денег порой.Зато как заговорили о нем .....как зашевелились все вокруг....Может и куйло попросило двойку разыграть,попугать....чтобы потом выступить посредником и очей набрать на дурку.Мы догадываемся,а он точно знает .Увидите,Ксения,этот шилокрут ещё и денег срубит.
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25.05.2021 11:18 Відповісти
Отец Протасевича о видео с "признанием" сына: Это не его слова, не его интонация... Думаю, его заставили говорить это - Цензор.НЕТ 5439
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25.05.2021 10:19 Відповісти
вотка без пива-деньги на ветер
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25.05.2021 10:24 Відповісти
Тебе лучше знать. Отец Протасевича о видео с "признанием" сына: Это не его слова, не его интонация... Думаю, его заставили говорить это - Цензор.НЕТ 4193
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25.05.2021 10:29 Відповісти
я то знаю Батько Протасевича про відео з "визнанням" сина: Це не його слова, не його інтонація ... Гадаю, його змусили говорити це - Цензор.НЕТ 3887.но смайлыки постишь ты
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25.05.2021 10:34 Відповісти
Про водку и пиво?
Не вали с больной головы на здоровую.
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25.05.2021 11:21 Відповісти
Інакше і бути не могло.
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25.05.2021 10:22 Відповісти


Твиттерианец@twiterianec





Как утихомирить Лукашенко и Путина одним махом?
Надо признать руководство Беларуси террористической организацией (уже есть за что)
А Путина, если даст денег Лукашенко, - страной, финансирующей терорризм. Со всеми вытекающими.
Путин и Лукашенко ведь так любят делать подобное
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25.05.2021 10:26 Відповісти
Утихомирить только так ,как утихомирили Чаушксуу,Асада,Кадафи.
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25.05.2021 10:35 Відповісти
Пытки -тысячелетний обычай,хорошо прижился в кремлевском улусе и его пока автономии -Беларуси.Без пыток никакой их суд не признает доказательств.
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25.05.2021 10:26 Відповісти
Сотрудничество со следствием за замену расстрела заключением...
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25.05.2021 11:04 Відповісти
 
 