Федоров про плани щодо відмови від прописки: Ми ж не в СРСР живемо, нам не потрібно контролювати
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В Україні необхідно лібералізувати інститут прописки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів в інтерв'ю виданню "ГОРДОН".
"Прописка - це біль наш найбільший. Це найбільш популярна послуга в нашій країні. У нас кожен третій українець проживає не за місцем реєстрації, а мільйон взагалі не має реєстрації", - зазначив міністр.
Федоров підкреслив, що в XXI столітті люди багато мігрують, це нормально.
"Ми ж не в Радянському Союзі живемо, нам не потрібно контролювати. Потрібно лібералізувати максимально інститут прописки. Ми зареєстрували законопроєкт, ми боремося, щоб відв'язати від усього місце реєстрації. Але я не розумію, навіщо багато послуг, пенсію наприклад отримувати, навіщо прив'язка до місця реєстрації. Немає логіки. Отримання паспорта - навіщо місце реєстрації? Ну в чому різниця, де я здам біометрію", - додав він.
У вересні 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає введення електронної реєстрації місця проживання.
У грудні 2020 року Кабінет Міністрів затвердив постанову про запуск експериментального проєкту про реєстрацію місця проживання та зняття з реєстрації онлайн.
Із 17 травня на порталі "Дія", а 18-го і в мобільному додатку послуга прописки онлайн заробила для жителів семи міст України: Харкова, Вінниці, Луцька, Рівного, Києва, Кривого Рогу і Маріуполя, розповів під час презентації нових послуг додатки "Дія" заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров.
Будь ласка, зачекайте...
Ведь без прописки можно будет вообще без проблем привезти кучу титушки из других областей под нужного кандидата.
Таким образом, местные избиркомы будут знать кто где живет. Административным учреждениям необходимо знать сколько людей где живет, на случай медобслуживания, чрезвычайных ситуаций, выборов.
И это мы ещё за военкомат не вспоминали.
И регистрацию и приписку к военкомату можно будет сменить в Интернете, в своем кабинете, без личного присутствия.
Налоговая пишет письма дяде Федору на юридический адрес.
Суд может спрашивать, по какому адресу будете находиться под домашним арестом, ведь человек может иметь не один дом, а несколько. И право в них проживать не зависит от прописки, он не должен спрашивать можно мне жить в своем доме или нет.
Карту в польском банке выдают просто по паспорту страны 73%. Место проживания, в этом случае просто спрашивают, никто его не проверяет.
А тут друмучий совок, а-ля Лаптестан.
Регистрацию не отменят, а сделают возможным менять ее в Интернете в своем кабинете.
Без прописки іноді неможливо просто получити деякі інші документи. Україна хіба не йде у Європу ?
До речі в 95% країн ЄС продаж сім-карт тільки з документами, які посвідчують особу. Так що контроль там на вищому рівні...
Регистрацию НЕ ОТМЕНЯЮТ.
Так что распишите в подробностях, что сейчас от именно прописки зависит, а мы послушаем.
Попередники успели даже регистрацию автотранспорта отвязать, я уж даже и не знаю что, кроме выборов и военкомата, сейчас от прописки так уж зависит.
ты дурак?
Вона досі є , бо в Україні всі 30 років при владі були старі совкодрочери і дегенерати з минулого . Нормальні , здорові люди , давно б це паскудство зарубали і забули .
Оказывается ЗЕленпупер рулить цифровизацией назначил интернет-мошенника.