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Федоров про плани щодо відмови від прописки: Ми ж не в СРСР живемо, нам не потрібно контролювати

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Федоров про плани щодо відмови від прописки: Ми ж не в СРСР живемо, нам не потрібно контролювати

В Україні необхідно лібералізувати інститут прописки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів в інтерв'ю виданню "ГОРДОН".

"Прописка - це біль наш найбільший. Це найбільш популярна послуга в нашій країні. У нас кожен третій українець проживає не за місцем реєстрації, а мільйон взагалі не має реєстрації", - зазначив міністр.

Федоров підкреслив, що в XXI столітті люди багато мігрують, це нормально.

Також читайте: Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров

"Ми ж не в Радянському Союзі живемо, нам не потрібно контролювати. Потрібно лібералізувати максимально інститут прописки. Ми зареєстрували законопроєкт, ми боремося, щоб відв'язати від усього місце реєстрації. Але я не розумію, навіщо багато послуг, пенсію наприклад отримувати, навіщо прив'язка до місця реєстрації. Немає логіки. Отримання паспорта - навіщо місце реєстрації? Ну в чому різниця, де я здам біометрію", - додав він.

У вересні 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає введення електронної реєстрації місця проживання.

У грудні 2020 року Кабінет Міністрів затвердив постанову про запуск експериментального проєкту про реєстрацію місця проживання та зняття з реєстрації онлайн.

Із 17 травня на порталі "Дія", а 18-го і в мобільному додатку послуга прописки онлайн заробила для жителів семи міст України: Харкова, Вінниці, Луцька, Рівного, Києва, Кривого Рогу і Маріуполя, розповів під час презентації нових послуг додатки "Дія" заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Мой адрес ни дом и не улица, мой адрес саветскай саюз ? Федоров о планах по отказу от прописки: Мы же не в СССР живем, нам не нужно контролировать - Цензор.НЕТ 6081
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25.05.2021 10:30
+5
Федоров института прописки нет уже лет 15 если не больше а есть Закон о регистрации места проживания и свободе выбора места жительства прежде чем нести ахинею или писать почитали бы законодательство убогая власть зеленых придурков.. а как вы будете искать преступников свободные вы наши как будете искать водителя авто замешанного в ДТП должников по банковским кредитам алиментам решениям судов?? как будете искать место проживания и регистрации родителей потерявшегося ребенка как будете отстаивать права детей сирот на оставшуюся за ними квартиру дом?? мать анархия дебилы за границей при всей либеральности свободы передвижений без регистрации и определенного места жительства почтового адреса тебя просто будут все время держать у тюрьме... а как суд выбирает арест домашний по конкретному адресу так налоговая посылает на конкретный адрес почтовую ящику уведомления о налогах и сборах так ведется учет призывников и так далее и так далее... да тебе карту в банке просто так не выдадут.. вы по кино не судите мол в америках дают или водительские права или карту соцобеспечения все верно но под эти документы в системах дотянули все данные на человека анкетные адрес проживания смена пола и фамилии медицинские данные группа крови хронические болезни... судимости хронические болезни наличие родственников и даже доступ к к данным какой адвокат и нотариус у данного лица...
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25.05.2021 10:41
+4
У всіх країнах ЄС є прописка. В переважній кількості країн адрес прописки вписується в ID карту - це аналог нашого внутрішнього паспорту.
Без прописки іноді неможливо просто получити деякі інші документи. Україна хіба не йде у Європу ?
До речі в 95% країн ЄС продаж сім-карт тільки з документами, які посвідчують особу. Так що контроль там на вищому рівні...
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25.05.2021 10:42
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Мой адрес ни дом и не улица, мой адрес саветскай саюз ? Федоров о планах по отказу от прописки: Мы же не в СССР живем, нам не нужно контролировать - Цензор.НЕТ 6081
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25.05.2021 10:30 Відповісти
твой - да, однозначно.
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25.05.2021 10:58 Відповісти
Сдавать биометрию можно и на стены подъезда. Но разве у нас есть прописке? Вроде как это называется регистрация...
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25.05.2021 10:34 Відповісти
Регистрация это и есть прописка, но только на иностранном 😁
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25.05.2021 12:08 Відповісти
Институт прописки давно отменили - теперь борьба с отрыжкой совка! Федоров про плани щодо відмови від прописки: Ми ж не в СРСР живемо, нам не потрібно контролювати - Цензор.НЕТ 2331
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25.05.2021 12:38 Відповісти
Это да, но есть проблема с невозможностью получить государственные услуги в принципе. Наприер в Киеве вообще нет электонной записи на получение загранпаспорта, все талоны предварительной записи закончились и на любой период. Токо "живая" очередь. Раз простоял в коридоре два часа с толпой народа и плюнул.
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25.05.2021 10:35 Відповісти
первый раз слышу. На Печерске зашел - взял талончик на когда надо - пришел по времени, тебя вызвали, и все. Где иначе, в каком районе? или трындиш?
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25.05.2021 10:59 Відповісти
Привет Трындишь-Дрыщишь! Попробуй "взять талончик" на Бажана, тогда и напишешь, мальчиш-дрыщишь.
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25.05.2021 11:07 Відповісти
А как в таком случае контролировать голосование, особенно - на местных выборах?
Ведь без прописки можно будет вообще без проблем привезти кучу титушки из других областей под нужного кандидата.
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25.05.2021 10:38 Відповісти
регистрацию не отменяют, а сделают возможным менять ее в Интернете, без личного присутствия.

Таким образом, местные избиркомы будут знать кто где живет. Административным учреждениям необходимо знать сколько людей где живет, на случай медобслуживания, чрезвычайных ситуаций, выборов.
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25.05.2021 11:00 Відповісти
Федоров института прописки нет уже лет 15 если не больше а есть Закон о регистрации места проживания и свободе выбора места жительства прежде чем нести ахинею или писать почитали бы законодательство убогая власть зеленых придурков.. а как вы будете искать преступников свободные вы наши как будете искать водителя авто замешанного в ДТП должников по банковским кредитам алиментам решениям судов?? как будете искать место проживания и регистрации родителей потерявшегося ребенка как будете отстаивать права детей сирот на оставшуюся за ними квартиру дом?? мать анархия дебилы за границей при всей либеральности свободы передвижений без регистрации и определенного места жительства почтового адреса тебя просто будут все время держать у тюрьме... а как суд выбирает арест домашний по конкретному адресу так налоговая посылает на конкретный адрес почтовую ящику уведомления о налогах и сборах так ведется учет призывников и так далее и так далее... да тебе карту в банке просто так не выдадут.. вы по кино не судите мол в америках дают или водительские права или карту соцобеспечения все верно но под эти документы в системах дотянули все данные на человека анкетные адрес проживания смена пола и фамилии медицинские данные группа крови хронические болезни... судимости хронические болезни наличие родственников и даже доступ к к данным какой адвокат и нотариус у данного лица...
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25.05.2021 10:41 Відповісти
Ну кагбе вроде бы и нет, но потом в закон повносили изменений и теперь кагбе вроде бы и есть.

И это мы ещё за военкомат не вспоминали.
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25.05.2021 10:48 Відповісти
почему не вспоминали? выписки из военкоматов также сделают автоматическими вместе со сменой прописки.


И регистрацию и приписку к военкомату можно будет сменить в Интернете, в своем кабинете, без личного присутствия.
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25.05.2021 11:03 Відповісти
Да? А результатам медкомиссии военкоматы тоже через тырнет верить будут?
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25.05.2021 11:09 Відповісти
Что касаецца всего остального - так вот строгие ограничения по получению прописки у нас компенсируются полной фактической необязательностью иметь эту самую прописку как вообще, так и по месту жительства в частности.
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25.05.2021 10:50 Відповісти
А как их в европе ищут?

Налоговая пишет письма дяде Федору на юридический адрес.

Суд может спрашивать, по какому адресу будете находиться под домашним арестом, ведь человек может иметь не один дом, а несколько. И право в них проживать не зависит от прописки, он не должен спрашивать можно мне жить в своем доме или нет.

Карту в польском банке выдают просто по паспорту страны 73%. Место проживания, в этом случае просто спрашивают, никто его не проверяет.

А тут друмучий совок, а-ля Лаптестан.
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25.05.2021 10:58 Відповісти
ты жопой что ли читал?

Регистрацию не отменят, а сделают возможным менять ее в Интернете в своем кабинете.
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25.05.2021 11:01 Відповісти
я за прописку, у нас в Умані місцевих по прописці пускають безкоштовно в софіївку.
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25.05.2021 10:42 Відповісти
Та хай вона буде, але хай за її відсутність не карають суворо і не вимагають її де попало...
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25.05.2021 10:48 Відповісти
У всіх країнах ЄС є прописка. В переважній кількості країн адрес прописки вписується в ID карту - це аналог нашого внутрішнього паспорту.
Без прописки іноді неможливо просто получити деякі інші документи. Україна хіба не йде у Європу ?
До речі в 95% країн ЄС продаж сім-карт тільки з документами, які посвідчують особу. Так що контроль там на вищому рівні...
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25.05.2021 10:42 Відповісти
Там скорее не для того что бы знать где живёшь. А как юридическое лицо---в плане финансовых возможностей контроль прежде всего. Окончательная цель---идеально контролировать бюджетные средства. А вот у нас как раз всё наоборот.
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25.05.2021 11:01 Відповісти
никто прописку (регистрацию) отменять не собирается. А вот сменить ее можно будет просто в Интернете.
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25.05.2021 11:04 Відповісти
А куда будут присылаться штрафы повестки в суд и т.д.? ищи свищи?
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25.05.2021 10:44 Відповісти
куда и сейчас - на электронную почту, на место прописки, на телефон. Штрафы можно просто списывать со счета.
Регистрацию НЕ ОТМЕНЯЮТ.
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25.05.2021 11:04 Відповісти
Кстате штрафы по педеде прям в приват24 приходить вроде бы умеют.
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25.05.2021 11:13 Відповісти
аваков не разрешит. отбой. мсрская система не для того строится
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25.05.2021 10:44 Відповісти
Он же не в СССР живет,ему не нужно контролировать.Дегенераты.Школы,садики,больницы,полиция,водопровод,канализация,выборы,налоги и еще миллион вопросов завязаны на пегистрации.Оно ему неизвестно вообще.
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25.05.2021 10:50 Відповісти
Ой да шо вы говорите. Выборы вот может быть, а остальное давно уже обходится както и без.
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25.05.2021 10:52 Відповісти
Потому,что вы не сталкиваетесь более ни с чем.Предлагаю оценить потребность,например в местах на кладбище или в школе в средней величины городе.Не,конечно можно всех свезти в Киев - тогда да.
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29.05.2021 19:16 Відповісти
ты читать не умеешь? никто не собирается отменять регистрацию.
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25.05.2021 11:05 Відповісти
Я не только читать умею,но и понимать смысл написанного.Советую вам развить такую же способность. Федоров про плани щодо відмови від прописки: Ми ж не в СРСР живемо, нам не потрібно контролювати - Цензор.НЕТ 8535
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29.05.2021 19:13 Відповісти
Прописку давно відмінили, чи не так ?
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25.05.2021 10:54 Відповісти
По факту на сейчас название только сменили
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25.05.2021 10:55 Відповісти
Ой ляпнул молодой---не подумавши. Прописка есть и будет долго ещё. До свободы далеко ещё. и прочей жизни в смартфоне или патроне. Вот в который раз зашумело по субсидиям выявлять---а правда что прописан, но не живёт? И два соседа должны подтвердить! Ну как? И уже это давно---как субсидии затеяли. А мулька военкоматовская искать призывника? А участковый кто? Та много сюр-прайзов.
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25.05.2021 10:56 Відповісти
Ну не нашёл военком призывника по месту прописки. И шо? Штраф 170 гривен через 5 лет? Ухаха
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25.05.2021 10:57 Відповісти
приписку к военкомату также можно будет менять по Интернету. И регистрацию никто не отменяет - можно будет поменять ее в своем кабинете.
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25.05.2021 11:06 Відповісти
Я только чуть назвал вариантов. Там выше в коменте одном кто то широко расписал. Там завещательные, право собственности, возможности брать деньги под залог жилья и прочая. Реально прописка нужна строго. Но на ответственности это самого физ лица. А паспортисток стоило давно со всей артелью прикончить. Ой весело было---кто помнит-знает. Как говорил один знающий про совок----жеки. втэки. и военкоматы---не побеждённая территория революции!
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25.05.2021 11:07 Відповісти
Право собственности вообще кагбе от прописки должно быть отделено (и оно отделено насколько я знаю)
Так что распишите в подробностях, что сейчас от именно прописки зависит, а мы послушаем.

Попередники успели даже регистрацию автотранспорта отвязать, я уж даже и не знаю что, кроме выборов и военкомата, сейчас от прописки так уж зависит.
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25.05.2021 11:12 Відповісти
кто ляпнул и что ляпнул? он где-то ляпнул что предлагает ликвидировать институт прописки?

ты дурак?
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25.05.2021 11:05 Відповісти
Здесь же форум---веди себя прилично. Где вы котяхи подводно-скороспелые появились и когда? Дурак промеж ног болтается---знал бы второгодник!
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25.05.2021 11:12 Відповісти
Ага, а как потом отказать в субсидии пенсионеру с приписанными но не проживающими детьми? НЕ, это не прокатит.
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25.05.2021 11:06 Відповісти
Там доход совокупный считают всех кто прописан. И соседи должны под подпись подтвердить что не живёт фактически. Приходит с отдела субсидий человек и смотрит что в квартире из нового в том числе. И всё пишет по новой, что и было указано подавшим заявление и декларацию на субсидию. Я это уже трижды проходил. Последний раз в 2019г. Всякий раз доказать надо. Вот опять всё повторяют в который раз для таких. Такая вот страна в смартфоне.
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25.05.2021 11:21 Відповісти
Товарищ молодой и не понимает. Что служба прописки при СССР имела некий ценз оседлости, это элемент недоверия государства к своим гражданам и других граждан (например, соседей или сослуживцев) также. Например, чтобы из сел люди не переезжали так уж просто в город. Если в городе нет прописки, то невозможно ни на работу устроится, ни поселится где-то официально, все организации государственные были и правила строгие. Даже когда приезжали на отдых на юг к морю и арендовали частное жилье, первое, что просила хозяйка - это паспорт с пропиской. Она его забирала себе до конца отдыха. Без прописки невозможно было оформить рассрочку, а многие вещи длительного пользования, типа дивана, холодильника, телевизора или магнитофона, обычно трудящимися покупались именно в рассрочку, так как переплат не было, это не кредит с процентами, как сегодня. А главное, кому нужна была прописка - это милиция. Орган, который оформлял прописку не случайно ведь был в РОВД, как его неотъемлемая часть и чтобы поставить в паспорт заветный штамп с адресом, с вас собирали кучу справок и свидетельств. Чтобы потом можно было легче найти, если что. Это ведь важный элемент полицейского авторитарного государства. Сегодня, по сути, то же самое. Регистрация ничем от прописки не отличается. Считается, что она добровольная, но это вовсе не так. Точнее будет сказать, что она добровольно-принудительная. Так как при ее отсутствии гражданин оказывается серьезно пораженным в правах, в сравнении со счастливыми обладателями регистрации. Вы не сможете взять кредит в банке, оформить рассрочку, поселится в гостинице, устроится на многие виды работ, получить справку ИНН и прочее. Это государство делает хорошую мину при плохой и нечестной игре. Хотя сегодня человека, при желании, найти властям гораздо проще, чем при СССР. Любой из нас оставляет после себя обязательно треки из пользования телефонами, банковскими картами, персонифицированным учетом в налоговой службе, автомобилем, загранпаспортом, кодом ИНН, обслуживанием в поликлинике, участием в соцсетях, в использовании мессенджеров, электронной почты и прочее и прочее. Мы об этом обычно не задумываемся. Приватности все равно давно нет, это фикция. Мы многократно учтены во множестве баз данных и реестров и найти даже тех из нас, кто этого хочет избежать, не так-то и сложно. Поэтому, прописка или регистрация давно уже потеряли свою былую значимость и должны отмереть, как атавизм общественного развития. Ей вообще нет смысла сегодня придавать какое-либо значение, со стороны государства.
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25.05.2021 11:40 Відповісти
Вы какой-то наркобарыга или трейдер биткоинами? От кого всё прячетесь-то?
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25.05.2021 12:58 Відповісти
"прописка или регистрация давно уже потеряли свою былую значимость и должны отмереть, как атавизм общественного развития"
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25.05.2021 21:40 Відповісти
Объясните ему кто-нибудь, института ПРОПИСКИ в Украине давно нет! Нех совковыми понятиями размахивать!
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25.05.2021 12:55 Відповісти
під егідою євростандартів в нас ************ найгірші практики країн третього світу.
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25.05.2021 13:38 Відповісти
Прописка - це гидота з совка , комуняцька відрижка , яку давно треба анулювати .
Вона досі є , бо в Україні всі 30 років при владі були старі совкодрочери і дегенерати з минулого . Нормальні , здорові люди , давно б це паскудство зарубали і забули .
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25.05.2021 13:45 Відповісти
Кто такой вице-премьер Федоров (главный ЗЕленый цифровизатор).

Оказывается ЗЕленпупер рулить цифровизацией назначил интернет-мошенника.
Федоров про плани щодо відмови від прописки: Ми ж не в СРСР живемо, нам не потрібно контролювати - Цензор.НЕТ 7112
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25.05.2021 14:18 Відповісти
 
 