"Були погрози, стеження, прослуховування", - мати Протасевича розповіла про тиск з боку режиму Лукашенка через діяльність сина

Батьки затриманого в Білорусі опозиційного журналіста і засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича отримували погрози через діяльність сина.

Про це мати Романа Протасевича - Наталя Протасевич розповіла в інтерв'ю "Медузі", передає Цензор.НЕТ.

"Були погрози, стеження, прослуховування. Моїм друзям почали телефонувати. Питали, де мій чоловік. Де я. Потім їм телефонували і казали: "Ми знаємо її місцезнаходження, вплиньте на неї, щоб вона вплинула на сина"", - розповіла Протасевич.

З її чоловіком, за словами жінки, зустрічався співробітник КДБ, і наполегливо пропонував йому, щоб той вплинув на сина, і мало не вивіз його з Польщі на територію Чехії, а вже звідти в Білорусь.

"Після цього ми зрозуміли, що нам теж небезпечно перебувати в Білорусі. Ми поїхали в Польщу. Восени (2020 року. - Ред.) Думали, що, можливо, все вляглося і варто повернутися. Але Рома відрадив - сказав, що на митниці зустріне нас автозак", - зазначила мати затриманого журналіста.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.