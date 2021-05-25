Кулеба про агресію РФ проти України: Рівень напруженості знизився, але деескалації не відбулося - загроза зберігається

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, що загроза подальших агресивних дій Росії проти України зберігається.

Як повідомили в пресслужбі МЗС України, Кулеба зустрівся зі співголовою партії "Союз 90/Зелені" Робертом Габеком, який перебуває в Україні з візитом, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, співрозмовники обговорили безпеку в зоні російсько-українського збройного конфлікту.

Кулеба зазначив, що відведення Росією певної кількості військ від кордонів з Україною частково знизило рівень напруги, водночас не призвело до деескалації.

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"Триваючі обстріли українських позицій з тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях підтверджують, що загроза подальших агресивних дій Росії зберігається", - йдеться в повідомленні.

У цьому контексті глава МЗС України розповів Роберту Габеку про зусилля, які вживає українська сторона з метою просування політико-дипломатичного врегулювання. Він підкреслив важливість тісної взаємодії України, Німеччини та Франції для того, щоб змусити Росію виконувати свої зобов'язання в рамках Нормандського формату.

Також Кулеба висловив вдячність партії "Зелених" за підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.