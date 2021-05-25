Відкриття ринку землі призведе до зростання ціни на неї як мінімум удвічі за перші 3-5 років, - Шмигаль
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Завдяки відкриттю ринку землі в Україні ціна на землю зросте як мінімум удвічі протягом найближчих 3-5 років.
Упевненість у цьому висловив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Відкриття ринку землі призведе до зростання ціни на землю як мінімум удвічі протягом перших 3-5 років, такі наші оцінки", - сказав Шмигаль на форумі "Україна 30. Земля" у вівторок.
Він також зазначив, що потенціал збільшення надходжень до місцевих бюджетів за ефективного управління землею становить до 12 млрд грн.
Прем'єр також підкреслив, що уряд встигає підготувати всі необхідні нормативні акти для запуску ринку землі.
Топ коментарі
+4 Luca Generis
показати весь коментар25.05.2021 10:55
+3 5 копійок
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+3 Alexander Bereznuk e6baafd3
показати весь коментар25.05.2021 10:51
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Рынок земли конечно нужен, но таких "законотворців" як шобла зі "слуг та прислуги" до української землі навіть близько допускати не можна...