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Відкриття ринку землі призведе до зростання ціни на неї як мінімум удвічі за перші 3-5 років, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Відкриття ринку землі призведе до зростання ціни на неї як мінімум удвічі за перші 3-5 років, - Шмигаль

Завдяки відкриттю ринку землі в Україні ціна на землю зросте як мінімум удвічі протягом найближчих 3-5 років.

Упевненість у цьому висловив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Відкриття ринку землі призведе до зростання ціни на землю як мінімум удвічі протягом перших 3-5 років, такі наші оцінки", - сказав Шмигаль на форумі "Україна 30. Земля" у вівторок.

Він також зазначив, що потенціал збільшення надходжень до місцевих бюджетів за ефективного управління землею становить до 12 млрд грн.

Прем'єр також підкреслив, що уряд встигає підготувати всі необхідні нормативні акти для запуску ринку землі.

Дивіться: Зеленський підписав необхідний для завершення земельної реформи закон про передачу земель громадам. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Но не приведет к росту к покупательной способности местных аборигенов. Землю скупят аффилированные с Ротшильдами корпорации.
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25.05.2021 10:55
+3
Бєня дуже радий.
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25.05.2021 10:48
+3
введуть податок по 100 дол за гектар і люди продадуть цю землю раніше 3-5 років
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25.05.2021 10:51
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Бєня дуже радий.
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25.05.2021 10:48 Відповісти
введуть податок по 100 дол за гектар і люди продадуть цю землю раніше 3-5 років
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25.05.2021 10:51 Відповісти
Потом будет референдум и рынок земли либо отменят совсем, либо разрешат продавать и покупать участками не больше 20 га.
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25.05.2021 10:54 Відповісти
С хабадо-соросячьей шоблой референдум будет профанирован.
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25.05.2021 10:58 Відповісти
Я не симпатизую зебілам, але цей ринок повинен був введений ще років 20 тому назад. Шовкопьйорі ХВермери на цій темі сидять вже давно, нахапали собі земельки яка ніде ні по яких реєстрах не проходить, а та шо проходить платять за неї два мішки кукурузи в рік. Ну адекватним власникам паїв їм звичайно приходиться платити, але й тут вони не дуже розкошелюються в середньому за 1 га арендованої землі платять 4000 грн в рік. А за решту земель ні налогів ні людям взагалі нікому нічого...
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25.05.2021 10:54 Відповісти
Но не приведет к росту к покупательной способности местных аборигенов. Землю скупят аффилированные с Ротшильдами корпорации.
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25.05.2021 10:55 Відповісти
и быстро превратят землю (по составу) в марсианский грунт. и каг бы лететь не надо на красную планету. Відкриття ринку землі призведе до зростання ціни на неї як мінімум удвічі за перші 3-5 років, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4405
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25.05.2021 11:20 Відповісти
В грунт они закопают месных аборигенов. А кого не успеют - загонят в резервации.
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25.05.2021 11:32 Відповісти
Ротшильдам нічєго нє достанєтся, уже всю зємлю вивєзлі кітайци. Відкриття ринку землі призведе до зростання ціни на неї як мінімум удвічі за перші 3-5 років, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8431
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07.07.2021 16:36 Відповісти
12 лярдів гривнями? Жалюгдні копійки. Одна десята статку середнього олігарха.
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25.05.2021 10:58 Відповісти
Любимые "бизнесмены" зели - коломойский, ахметов, пинчук, фирташ уже знают как приватизировать гос.предприятия, опыт деребана у них есть ...теперь очередь дошла и до земли...
Рынок земли конечно нужен, но таких "законотворців" як шобла зі "слуг та прислуги" до української землі навіть близько допускати не можна...
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25.05.2021 11:12 Відповісти
Фінал агонії
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25.05.2021 12:22 Відповісти
 
 