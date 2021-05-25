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адвокат (888) громадянство (911) Ізраїль (1229) Дубілет (57) Приватбанк (691)

Ексглава правління "ПриватБанку" Дубілет є громадянином Ізраїлю і з 2017 року проживає в цій країні, - адвокат

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Ексглава правління

Колишній голова правління "ПриватБанку" Олександр Дубілет має громадянство Ізраїлю.

Про це повідомив його адвокат Бойко, посилаючись на заяву підзахисного, яку той направив до Вищого антикорупційного суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.

"Він вчергове повідомив про своє місцезнаходження. Повідомив також про те, що протягом тривалого часу, а саме з 2017 року, проживає на території держави Ізраїлю. Крім того, останній повідомив, що є громадянином Ізраїлю, тобто на законних підставах проживає в цій країні", - сказав адвокат, пояснюючи неможливість очної участі Дубілета в судовому засіданні з обрання йому запобіжного заходу.

За його словами, у зв'язку з пандемією коронавірусу громадянам Ізраїлю зараз заборонено виїжджати в певні країни, середи яких і Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексглава правління "Приватбанку" Дубілет запевняє, що не переховується від слідства: Я проживаю в Ізраїлі, поінформував НАБУ і САП про мою адресу

Як повідомлялося, 15 березня НАБУ оголосило підозру трьом колишнім посадовцям "Приватбанку" - ексголові правління Олександру Дубілету, його заступнику та керівнику міжбанківських операцій. Їх підозрюють у розтраті 8 мільярдів гривень.

За версією слідства, ексголова правління "Приватбанку"в останній день перед визнанням банку неплатоспроможним у грудні 2016 року спрямував до банківської установи, розташованої в одній з країн ЄС, листи з проханням погасити заборгованість двох великих агрокомпаній за раніше виданими акредитивами за рахунок коштів "Приватбанку", які зберігалися на кореспондентському рахунку в цьому банку.

У НАБУ вважають, що посадовці "Приватбанку" підробили банківські документи, внесли несанкціоновані зміни у баланс банку, у раніше створені електронні документи в електронній системі банку, аби потім приховати цей злочин.

Також наприкінці лютого цього року ексголові правління "Приватбанку" Дубілету, колишньому заступнику голови правління банку Володимиру Яценку і колишній очільниці одного з підрозділів банку повідомили про підозри у розтраті чужого майна на суму 136 млн грн.

Читайте також: Венедіктова про підозру Яценку і Дубілету: Справа "Приватбанку" не єдина. Раджу приготуватися свідкам, на діяльність яких правоохоронці дивилися із закритими очима: відкриємо

ВАКС обрав Яценку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 52,2 млн грн, а колишній посадовиці "Приватбанку" - у вигляді застави в розмірі 2,744 млн грн.

Водночас слідству не вдалося з’ясувати місце перебування ексголови правління "Приватбанку" Дубілета.

"Приватбанк" був націоналізований у грудні 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн. Портфель неробочих кредитів "Приватбанку", який пов'язують з попередніми власниками, на 31 грудня 2018 року оцінювався у 212,795 млрд грн.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Обычное дело... "отличная" страна Израиль!... у нас как кто-то что-то украл или накосячил, так сразу и в Израиль, потому что оказывается это их гражданин! а может украинцам нужно все-таки как-то быть более бдительными и осторожными в отношении евреев?? не в первый раз ведь!....
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25.05.2021 10:57
+5
Кривавий режим Порошенка не давав мальчику в трусіках стригти лохів далі і прийшлося втекти, як і анальному бородатому господину зебілушкі нашої.
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25.05.2021 10:50
+5
Ещё один довод того, что гражданство должно быть одно.
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25.05.2021 10:53
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И почему я не удивлен????
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25.05.2021 10:50 Відповісти
ЧТД, как говорится...
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25.05.2021 11:42 Відповісти
Дону Израиля выдачи нет..." ?

украл - в Израиль
изнасиловал - в Израиль
убил - в Израиль

а может превентивно.... в Израиль израилитов ? Ексглава правління "ПриватБанку" Дубілет є громадянином Ізраїлю і з 2017 року проживає в цій країні, - адвокат - Цензор.НЕТ 5713
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25.05.2021 14:15 Відповісти
Кривавий режим Порошенка не давав мальчику в трусіках стригти лохів далі і прийшлося втекти, як і анальному бородатому господину зебілушкі нашої.
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25.05.2021 10:50 Відповісти
против земли обетованной и ее граждан шансов у нас нету.
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25.05.2021 10:51 Відповісти
І хочете сказати, Ізраїль нам швидко видасть цього біглого крадія ? Экс-глава правления "ПриватБанка" Дубилет является гражданином Израиля и с 2017 года проживает в этой стране, - адвокат - Цензор.НЕТ 4625
Зі всіма грошиками ?
Ой вей...
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25.05.2021 10:53 Відповісти
Отличительной характеристикой Израиля является то что он никогда никому не выдает своих граждан
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25.05.2021 23:44 Відповісти
Ещё один довод того, что гражданство должно быть одно.
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25.05.2021 10:53 Відповісти
Обычное дело... "отличная" страна Израиль!... у нас как кто-то что-то украл или накосячил, так сразу и в Израиль, потому что оказывается это их гражданин! а может украинцам нужно все-таки как-то быть более бдительными и осторожными в отношении евреев?? не в первый раз ведь!....
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25.05.2021 10:57 Відповісти
Отличная страна Австрия - родина Фирташа и семейки Азирова. Отличная страна Кипр - пристанище бородатой бабушки на всякий случай. Прекрасная страна раша - родина десятков тысяч воров и убийц, волею судеб разбогатевших в Украине.
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25.05.2021 11:12 Відповісти
По случайному совпадению, крупные махинаторы в Украине - в основном евреи, независимо от места рождения!
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25.05.2021 11:21 Відповісти
Так Фирташ и Коломойский это не австрийцы и не киприоты, и тоже имеют гражданство Израиля, Как и экс министр Эдик-***** Ставицкий, который дриснул с Украины на землю обетованную, сменил фамилию на Розенберг и как еврей получил гражданство Израиля.
Напоминаю, что в ходе обысков в доме у этой обрезанной швали правоохранители Украины обнаружили 42 кг золота, 4,8 млн долл. США, большое количество изделий из драгоценных металлов, множество документов на недвижимость, доли в компаниях, земельные участки, документы на регистрацию зарубежных компаний в различных оффшорных юрисдикциях, банковские карточки, документацию на счета в ряде банков. Еще есть тухлодырый экземпляр любитель отсиживаться в Израиле, когда на него открывали уголовные дела за хищение бюджетных средств в особо крупных размерах гражданин Израиля Фимка-беременная свиноматка- Звягильский. С Рашей все ясно, это страна воров, убийц и подонков. Что с Израилем не так? Почему прикрывает воров-мародеров? Вопрос риторический.
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25.05.2021 11:31 Відповісти
Имеют. Где проще получить, там и имеют. Панамских паспортов одно время сотни получили.

Начиная с щирого украинца - папика Воной.
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25.05.2021 11:38 Відповісти
Ага конечно, я надеюсь вам не нужно напоминать где сейчас, как вы говорите, "папик Воной"? А все эти ублюдки получивший гражданство Израиля ( напомню, нееврею получить гражданство Израиля практически невозможно, даже еврею гражданство не дадут, если он родился евреем, а потом перешел в другую религию) очень даже неплохо себя чувствуют с наворованными украинскими деньгами, загорая на пляжах Натании или Тель-Авива, купая свои маргариновые тушки в водах Средиземного моря.
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25.05.2021 11:51 Відповісти
Папик Воной живет благополучно на личной вилле, а не нюхает парашу в Украине. И где его стюленые миллиончики?

И какие могут быть претензии к Израилю? Кто выбирал воров во власть? Моссад, Шабак, цадик Нахман? А как технично вы обходите вопрос с кацапскими поддаными, сколько тушек там с миллиардами и курицевым паспортом. А сколько загорает на своих виллах в Испании, Франции и любуется краевидами Лондона, имея соответствующие паспорта?
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25.05.2021 12:36 Відповісти
Это не я обхожу технично рашку, я писал что рашка это страна воров и убийц. Это вы технично обходите подданных Израиля обворовавших Украину. Лазаренко отсидел часть срока в федеральной тюрьме США. Доказанные украденные средства у него конфисковали. Меня вполне бы устроило, если бы к ушлепкам типа Дубилета, Ставицкого, Звягильского и др. Израиль применил то же что и США. Но нет, живут себе припеваючи на земле обетованной с израильским паспортом в кармане.
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25.05.2021 13:52 Відповісти
Папик Воной отсидел за американские отмывки, а где его экстрадиция в Украину за украинские грабежи?

Вы так упорно уверены, что воруют только евреи, что не замечаете замечательных представителей иных национальностей, вывезших из страны десятки миллиардов.

Для того, что бы Израиль что-то применил, нужно делать юридические телодвижения. А так как ни одна страна в мире своих граждан чужому правосудию не отдает, то нужно долго и нудно работать правовым органам для доказательства вины и передачи в обвинений израильской фемиде, а не за взятки закрывать дела.
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25.05.2021 17:47 Відповісти
Вы не верно трактуете мною написанное. Я не написал что воруют только евреи. Воруют все, но при том что если евреев как народ в Украине меньшинство, то как топ коррупционеров наворовавших сотни миллионов долл. и дриснувших за границу, большинство. Это не мои слова, это статистика. В подтверждение моих слов перечитайте свой первый комментарий в нем из трех вами перечисленных проворовавшихся тушек две еврейские. Ексглава правління "ПриватБанку" Дубілет є громадянином Ізраїлю і з 2017 року проживає в цій країні, - адвокат - Цензор.НЕТ 3660 Вы говорите не правду, потому что юридические телодвижения были и не раз, но честный Израиль же не преступная Рашка, он же по идее должен преступников выдавать на основании предоставленных документов об экстрадиции. Но на самом деле это не так. Первый из многих запросов про выдачу Ставицкого был направлен в Израиль 5 июля 2016 года, во время досудебного расследования. На протяжении 2016-2017 гг. направлялись дополнительные сведения и материалы. А вот и ныне там, потому что Израиль с Украиной по вопросам экстрадиции пользуется регламентом Европейской конвенцией о выдаче правонарушителей 1957 года, которым не установлено конкретных сроков рассмотрения запросов о выдаче. Евреи такие евреи, это вам не Рашка где прямо говорят что не выдадим и все. Здесь филигранная игра на еврейской скрипке правосудия, типа конечно выдадим, но только когда рассмотрим запрос, а рассматривать будем может год, может десять, а может пятьдесят. Так что израильская фемида хороша в Израиле для евреев, на украинцев и Украину в позитивном свете она не распространяется.
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25.05.2021 19:09 Відповісти
Приведите статистику. Мне будет интересно. Разворованная Украина по национальному признаку воровавших.
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25.05.2021 19:39 Відповісти
Пока воры - граждане Украины, должен после определенной процедуры. Сколько лет выдавали Чауса? А сколько лет передают Фирташа не кому нибудь, а США?
А уж после получения местного гражданства никто никого не будет выдавать. Только передача дел местной прокуратуре. Или ожидать, когда Ставицкий выедет из Израиля и пытаться его накрыть через интерпол.
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25.05.2021 19:42 Відповісти
Це все що треба знати про цей народ... Красти - в Україні, ховатись - в Ізраїлі.......
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25.05.2021 11:09 Відповісти
Ордени їм з синком.
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25.05.2021 11:15 Відповісти
А Гонтарєва - чистокровна британка )))
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25.05.2021 11:17 Відповісти
В девичестве - Сатановская😁👹
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25.05.2021 12:02 Відповісти
Розмови про громадянство від команди Зе затихли вже півроку.
Чому б це ??
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25.05.2021 11:24 Відповісти
Евреи вообще есть не воры? Грабят чужие страны и везут награбленное в Израиль.
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25.05.2021 11:24 Відповісти
Finita la commedia. Ексглава правління "ПриватБанку" Дубілет є громадянином Ізраїлю і з 2017 року проживає в цій країні, - адвокат - Цензор.НЕТ 5820
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25.05.2021 11:34 Відповісти
Акционеры Зеленского включили зачетный стеб. А ули, свои при власти, можно и поиздевацца над "продажной девкой".
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25.05.2021 11:41 Відповісти
И так будет со всеми слугами урода, включая зенедоразумение и опзжопниками, когда придет время им держать ответ за содеянное. Все они вдруг окажутся гражданами других стран и значит неподсудными.
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25.05.2021 12:01 Відповісти
Та ви шо? А Беня також звідти? Ще не час йому драпати, поки грошики капають з бюджету і глибоку і широку кишеню. А Зеля коли?
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25.05.2021 12:21 Відповісти
Если есть деньги, получить еще один (два, три ...) паспорт не проблема. Получить гражданство с десятка стран в Карибском море можно всего за 100 тыс долларов в виде безвозмездного взноса в местные государственные фонды. Ну еще правда 30 (+/-) тыс сопутствующих расходов. Паспорт Кипра, Мальты, Болгарии - 1-3 млн евро в виде инвестиций (бизнес, ценные бумаги, недвижимость). Правда, по Кипру недавно прикрыли из-за скандалов, а в Болгарии из-за низкого спроса.
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25.05.2021 14:44 Відповісти
то, что Дуб получил гражданство Изр в 2017 виноват Зе. Да. 100%.
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25.05.2021 22:16 Відповісти
 
 