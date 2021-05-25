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Мені інкримінують поставку клістронів за $200 тис., хоча ЗСУ закуповували їх за ціною в $400 тис., - агент НАБУ Шевченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мені інкримінують поставку клістронів за $200 тис., хоча ЗСУ закуповували їх за ціною в $400 тис., - агент НАБУ Шевченко

Агент НАБУ Євген Шевченко розповів, що СБУ інкримінує йому, що він пропонував клістрони по $200 тис., з націнкою, нібито у 8 разів вищою за ринкову. Однак у ЗСУ проводили закупівлю клістронів за ціною в $400 тис.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шевченко повідомив у Facebook.

За словами Шевченка, начальник Управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ Костянтин Невмержицький заявив на брифінгу, що агент НАБУ пропонував клістрони по $200 тис., і його націнка нібито була вищою за ринкову у 8 разів.

"У жовтні 2017 року Повітряні сили ЗСУ проводили закупівлю клістронів по ціні - увага - 11,75 млн грн, тобто по $400 тис. за один комплект! Скриншот додаю.

А мене звинувачують у тому, що я пропонував по $ 200 тис. - тобто удвічі дешевше", - підкреслив Шевченко.

Крім того, агент НАБУ розповів, що 23 липня 2020 року державний завод "Іскра" купив у іншого державного підприємства (завод "Генератор") 4 комплекти клістронів за 37 млн грн, тобто за ціною $340 тис. за один комплект - і ця цінова пропозиція на 70% вища за ту, яку інкримінують Шевченку.

Мені інкримінують поставку клістронів за $200 тис., хоча ЗСУ закуповували їх за ціною в $400 тис., - агент НАБУ Шевченко 01
Мені інкримінують поставку клістронів за $200 тис., хоча ЗСУ закуповували їх за ціною в $400 тис., - агент НАБУ Шевченко 02

"Чому ж тоді пан Невмержицький не проводив брифінги стосовно цих двох згаданих мною закупівель?.. Питання, звісно, риторичне", - підсумував Шевченко.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ Шевченко розповів, що слідчий під час обшуку заявив, що в нього шукають клістрони - компоненти зенітно-ракетних комплексів С-300.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Да хоть за пять миллионов предлагал, какая разница? А тот кто покупает клистроны, что пожаловался что дорого предлагают? Не могу понять сути предъявленного обвиненич
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25.05.2021 11:02
+9
Новая власть не приветствует работу на оборону страны, чему удивляться...
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25.05.2021 11:04
+9
Ну что тут непонятного?
НЕ "наживался на крови".
А сейчас это очень тяжкое преступление против зе-влады.
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25.05.2021 11:08
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Да хоть за пять миллионов предлагал, какая разница? А тот кто покупает клистроны, что пожаловался что дорого предлагают? Не могу понять сути предъявленного обвиненич
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25.05.2021 11:02 Відповісти
хз. можливо він при цьому культивував велич арійської раси.
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25.05.2021 14:16 Відповісти
Російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові.
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25.05.2021 11:03 Відповісти
і ті самі виборці зараз виберуть не такого самого ?
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25.05.2021 11:37 Відповісти
Має бути суспільний механізм обрання, або виказання недовіри ЄДИНОМУ кандидату в президенти від демсил. Якщо на віче ми такого оберем голосуваннями, то ми можем на київському віче йому і виказати недовіру. І не треба ніяких виснажливих майданів з незрозумілими вимогами.
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25.05.2021 21:22 Відповісти
скільки людей достатньо на цьому "віче", шоб воно стало виразником довіри ?

От в Лугандонських народних республіках достатньо на їх вічах було десятка горлопанів
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25.05.2021 21:48 Відповісти
Новая власть не приветствует работу на оборону страны, чему удивляться...
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25.05.2021 11:04 Відповісти
Ну что тут непонятного?
НЕ "наживался на крови".
А сейчас это очень тяжкое преступление против зе-влады.
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25.05.2021 11:08 Відповісти
Год, я так понимаю, никого не смущает. 2017, написано.
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25.05.2021 11:15 Відповісти
а що, нині є суттєва велика різниця курсу гривні з сімнадцятим роком?
До речі, в комерційних пропозиціях клистрон фіг знайдеш - попросту у вільному продажу нема.
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25.05.2021 11:22 Відповісти
Страна несколько месяцев в условиях войны с московией жила вообще без ПВО. Так как Министр обороны и Ген Прокурор Бенедтиктовна приказалис снять со всех радаров клистроны для проверки repeat: со всех радаров ПВО.
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25.05.2021 11:16 Відповісти
они не просто их "сняли".
они их сняли по ПРИКАЗУ из Кремля!
все серийные номера переписали и Кремлю выслали, что бы те смогли найти канал контробанды и его перекрыть.
с тех пор мы НИ ОДНОГО нового клистрона купить не можем.
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25.05.2021 11:19 Відповісти
В усьому світі за таємні військові (да і не військові) розробки, вузли і деталі--коли їх добувають --гинуть кращі розвідники.затрачуються шаленні кошти,нагороджують,а в нас за це намагаються перетворити в злочин. І це дуже важливо під час війни з рашкою. Т,з. "Свинарчукі" крали .купляли,чи ще яким способом доставали у ворога -росії вузли до військової техніки,яких в Україні немає,то з них намагались зробити ворогами. Цей ідіотизм може робити тільки ворог України,який сидить у вищих єшелонах влади.
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25.05.2021 11:18 Відповісти
Василю, не забувай, що, окрім тих, хто наказує - є ще ті, хто безпосередньо виконує (тобто, знімає клистрон з комплексу). І всі вони прекрасно знають, якою кров'ю дістається ота контрабанда...
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25.05.2021 11:24 Відповісти
Я "затрахався" уже приводить приклад Петра І - весь період Північної війни (двадцять років!!!), він, через посередників - датських та голландських купців, закуповував у Швеції зброю - вогнепальну, холодну, каски, кіраси... І це не вважалося "зрадою". Богдан Хмельницький, через своїх купців, закуповував порох на гутах та гуральнях Великого князівства Литовського, полки якого воювали проти повстанців та були основою об"єднаного польсько-литовського війська.
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25.05.2021 11:35 Відповісти
Он предлагал цену...он продавец или посредник...а решение о покупке принимает покупатель...
Какие к продавцу или посреднику могут быть претензии...тем что у него как я понял ничего не купили...
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25.05.2021 11:35 Відповісти
Особенно прикалывает фразочка обвинения "…предлагал клистроны по $200 тыс. с наценкой, якобы в 8 раз выше рыночной", - пусть они пройдутся по "рынку" и купят этот конкретный продукт по этой цене, а потом его ещё в Украину переправят, эти умники. СБУшники, которые такое несут - это конкретные саботажники, а не служба безопасности.
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25.05.2021 12:10 Відповісти
Демпинговал... вот и поплатился. Там столько силовиков кормилось на поставках...
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25.05.2021 11:47 Відповісти
Сколько этих клистронов было отправлено на свалку в 2000-2003гг.
Для поднятия цен?
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25.05.2021 13:28 Відповісти
се бе у тупее мусоров или хитрожопей?
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25.05.2021 13:38 Відповісти
 
 