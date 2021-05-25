Мені інкримінують поставку клістронів за $200 тис., хоча ЗСУ закуповували їх за ціною в $400 тис., - агент НАБУ Шевченко
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Агент НАБУ Євген Шевченко розповів, що СБУ інкримінує йому, що він пропонував клістрони по $200 тис., з націнкою, нібито у 8 разів вищою за ринкову. Однак у ЗСУ проводили закупівлю клістронів за ціною в $400 тис.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Шевченко повідомив у Facebook.
За словами Шевченка, начальник Управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ Костянтин Невмержицький заявив на брифінгу, що агент НАБУ пропонував клістрони по $200 тис., і його націнка нібито була вищою за ринкову у 8 разів.
"У жовтні 2017 року Повітряні сили ЗСУ проводили закупівлю клістронів по ціні - увага - 11,75 млн грн, тобто по $400 тис. за один комплект! Скриншот додаю.
А мене звинувачують у тому, що я пропонував по $ 200 тис. - тобто удвічі дешевше", - підкреслив Шевченко.
Крім того, агент НАБУ розповів, що 23 липня 2020 року державний завод "Іскра" купив у іншого державного підприємства (завод "Генератор") 4 комплекти клістронів за 37 млн грн, тобто за ціною $340 тис. за один комплект - і ця цінова пропозиція на 70% вища за ту, яку інкримінують Шевченку.
"Чому ж тоді пан Невмержицький не проводив брифінги стосовно цих двох згаданих мною закупівель?.. Питання, звісно, риторичне", - підсумував Шевченко.
Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ Шевченко розповів, що слідчий під час обшуку заявив, що в нього шукають клістрони - компоненти зенітно-ракетних комплексів С-300.
Будь ласка, зачекайте...
От в Лугандонських народних республіках достатньо на їх вічах було десятка горлопанів
НЕ "наживался на крови".
А сейчас это очень тяжкое преступление против зе-влады.
До речі, в комерційних пропозиціях клистрон фіг знайдеш - попросту у вільному продажу нема.
они их сняли по ПРИКАЗУ из Кремля!
все серийные номера переписали и Кремлю выслали, что бы те смогли найти канал контробанды и его перекрыть.
с тех пор мы НИ ОДНОГО нового клистрона купить не можем.
Какие к продавцу или посреднику могут быть претензии...тем что у него как я понял ничего не купили...
Для поднятия цен?