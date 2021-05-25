У браконьєрів на Львівщині відібрали прилад нічного бачення, не призначений для продажу. Подібні пристрої волонтери поставляли ЗСУ на Донбас, - Тука. ФОТО

У Львівській області у браконьєрів відібрали прилад нічного бачення, на якому стоїть маркування "Не для продажу". Волонтери активно поставляли подібні прилади для українських військовослужбовців на Донбас.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук Георгій Тука, інформує Цензор.НЕТ.

"Це фото мені щойно надіслали друзі зі Львівщини: у браконьєрів відібрали прилад нічного бачення. Свого час, ми таких приладів надіслали до Збройних Сил чимало. "Власник" цього пристрою намагався налякати хлопців, запевняючи їх у тому що він - "з налогової"... Не допомогло. Одночасно виникло питання: яким чином цей "нічник" міг опинитись у руках "почесного податківця"? Тому виникла ідея: я оприлюдню це фото – можливо, відгукнуться ті волонтери, які купували цей прилад зовсім не для того, аби ним користувались браконьєри! Отже, друзі: може, хтось впізнає?" - написав Тука.

Також дивіться: Прикордонники виявили в затоці на Херсонщині браконьєрські сітки з уловом на більш ніж 2 млн грн. ФОТО