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браконьєрство (105) Львівщина (1929) волонтери (1211) Тука (339) ЗСУ (5712)

У браконьєрів на Львівщині відібрали прилад нічного бачення, не призначений для продажу. Подібні пристрої волонтери поставляли ЗСУ на Донбас, - Тука. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У Львівській області у браконьєрів відібрали прилад нічного бачення, на якому стоїть маркування "Не для продажу". Волонтери активно поставляли подібні прилади для українських військовослужбовців на Донбас.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук Георгій Тука, інформує Цензор.НЕТ.

У браконьєрів на Львівщині відібрали прилад нічного бачення, не призначений для продажу. Подібні пристрої волонтери поставляли ЗСУ на Донбас, - Тука 01

"Це фото мені щойно надіслали друзі зі Львівщини: у браконьєрів відібрали прилад нічного бачення. Свого час, ми таких приладів надіслали до Збройних Сил чимало. "Власник" цього пристрою намагався налякати хлопців, запевняючи їх у тому що він - "з налогової"... Не допомогло. Одночасно виникло питання: яким чином цей "нічник" міг опинитись у руках "почесного податківця"? Тому виникла ідея: я оприлюдню це фото – можливо, відгукнуться ті волонтери, які купували цей прилад зовсім не для того, аби ним користувались браконьєри! Отже, друзі: може, хтось впізнає?" - написав Тука.

Також дивіться: Прикордонники виявили в затоці на Херсонщині браконьєрські сітки з уловом на більш ніж 2 млн грн. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
У нас была подобная ситуация в 2015 году. Ночник, переданный в один бат, через время появился на ОЛХ. Поехали и хорошо вправили мозги.
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25.05.2021 11:06
+16
Нехило так, крыса браконьерская на 2500$ людей поимела. За такое купол проламывать надо, народ с з/п по кепейке скидывался, а эта тварь браконьерская - скомуниздила.
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25.05.2021 11:10
+8
Ту не в деньгах дело,а в жизни наших бойцов.
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25.05.2021 11:13
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Війна ж закінчилась, можна все додому тягнути.
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25.05.2021 11:00 Відповісти
У нас была подобная ситуация в 2015 году. Ночник, переданный в один бат, через время появился на ОЛХ. Поехали и хорошо вправили мозги.
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25.05.2021 11:06 Відповісти
Не дискредитируй!
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25.05.2021 11:06 Відповісти
отобрали...как же, всё-таки, богат украинский русский...
і хто це у бутусова на цензорі такі заголовки пише?..
напевне, переселенці
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25.05.2021 11:02 Відповісти
На уркраинском руском правильно не отобрали,а намутили.
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25.05.2021 11:11 Відповісти
богатый разговорный язык...и никаких правил правописания...
не применять же правила разработанные минобразования рф, играя на руку врагу
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25.05.2021 11:29 Відповісти
Поздравляю с удачним висером,кацапчег
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25.05.2021 11:09 Відповісти
Волонтёры разные бывают. У браконьєрів на Львівщині відібрали прилад нічного бачення, не призначений для продажу. Подібні пристрої волонтери поставляли ЗСУ на Донбас, - Тука - Цензор.НЕТ 7058
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25.05.2021 11:20 Відповісти
"Второй фронт". У браконьеров на Львовщине отобрали прибор ночного видения, не предназначенный для продажи. Подобные устройства волонтеры поставляли ВСУ на Донбасс, - Тука - Цензор.НЕТ 9032
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25.05.2021 11:05 Відповісти
Дембельнувся, привіз додому, треба були гроші, продав. Бачив такі ще в 2015 на руках.
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25.05.2021 11:08 Відповісти
В 2015 за такое руки рубили! У браконьеров на Львовщине отобрали прибор ночного видения, не предназначенный для продажи. Подобные устройства волонтеры поставляли ВСУ на Донбасс, - Тука - Цензор.НЕТ 2130
Или я перепутал... У браконьеров на Львовщине отобрали прибор ночного видения, не предназначенный для продажи. Подобные устройства волонтеры поставляли ВСУ на Донбасс, - Тука - Цензор.НЕТ 4282
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25.05.2021 11:11 Відповісти
Як сказав мені знайомий атовець - "Знаєш скільки я грошей за рік війни заробив? Мінус 50 тисяч гривень. Плюс контузія і ноги погано ходять." У кожного своя правда.
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25.05.2021 11:22 Відповісти
если отдавали на руки бойцам то могло и уйти с дембелем . если на баланс ставили то оставалось в бригаде НО тоже двояко получалось за утерю или порчу \ что в 14-15годах не редкость при той интенсивности бд\ в такую сумму выходило . что ну его на хрен . за несчастные тапочки резиновые с противогазом сгоревшие вместе с машиной при обстреле при дембеле такую сумму вычитали . что яплакаль.
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25.05.2021 12:00 Відповісти
Нехило так, крыса браконьерская на 2500$ людей поимела. За такое купол проламывать надо, народ с з/п по кепейке скидывался, а эта тварь браконьерская - скомуниздила.
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25.05.2021 11:10 Відповісти
Ту не в деньгах дело,а в жизни наших бойцов.
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25.05.2021 11:13 Відповісти
Согласен, это само собой разумеется. Но кроме того, такие новости сводят доверие людей к "0". Большинство прочитав, скажет - если все так комунзидят, то зачем я буду скидываться неизвестно кому на коптер, генератор, прибор ночного и т.д.
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25.05.2021 11:21 Відповісти
Ну шо тут скажешь..., ну кроме "вот гады зелёные"!
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25.05.2021 11:27 Відповісти
У браконьєрів на Львівщині відібрали прилад нічного бачення, не призначений для продажу. Подібні пристрої волонтери поставляли ЗСУ на Донбас, - Тука - Цензор.НЕТ 1217
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25.05.2021 11:29 Відповісти
Спикрали его.
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25.05.2021 11:53 Відповісти
Тут нет ничего удивительного, во многих подразделениях волонтерская помощь не учитывается. К примеру, у нас волонтерский ночник был сразу поставлен на учет и выдавался только при заступлении на блок-пост в ночное время. Просто была история со спальниками, когда выдали их парням, а те, суки, с ними на дембель ушли. После этого - только через инвентаризацию. Благодаря таким методам мы некоторую "волонтерку", после ротации имели возможность передать соседним подразделениям или сменщикам. Ночник, разумеется, нет, а, к примеру, излишки еды, сигарет, мыльно-рыльных - без разговора. Так что, все зависит от подхода командира к этому вопросу. Если безответственно - то будут красть, это точно
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25.05.2021 12:20 Відповісти
Потому что крыс в армии всегда было полно....
Кто то на передовой гибнет.... А кто то в тылу по складам пиз-т!
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25.05.2021 14:10 Відповісти
Жлобья хватает везде, в том числе и в ВСУ. Уходящие на дембель бойцы часто забирают все переданное волонтерами с собой, считая это своими личными вещами и не думая о том, что на передовой это больше пригодится.
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25.05.2021 14:51 Відповісти
Юсупова тут на квадрокоптеры не успевает собирать. То ли их сбивают орки, то ли рукожопо эксплуатируют, то ли с собой на дембель деток порадовать.
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25.05.2021 15:37 Відповісти
...таких "успішних зебілів" треба спочатку стрілятати, а потім питати: стій, хто йде?... а чи батальон Йьузіка, чи ще якесь інше кривонароджене лайно - то вже - байдуже..(
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25.05.2021 15:58 Відповісти
 
 