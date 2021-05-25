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Заборона польотів "Білавіа": білоруська авіакомпанія скасувала рейси до Франції і Великої Британії до 30 жовтня

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Заборона польотів

Білоруська авіакомпанія "Білавіа" скасовує рейси в Лондон і Париж до 30 жовтня через рішення Великої Британії і Франції, які заборонили перевізникові польоти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

"У зв'язку з рішенням урядів Великої Британії та Франції про заборону виконання рейсів "Білавіа" в / з Великої Британії і Франції ми змушені скасувати польоти в Лондон і Париж з 25 травня по 30 жовтня 2021 року.

Ми засмучені ситуацією, що склалася, яку не в силах змінити. Приносимо свої вибачення пасажирам", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що пасажири можуть повернути повну вартість квитків без штрафів або змінити дату вильоту впродовж строку дії авіаквитка. Для цього їм необхідно звернутися за місцем купівлі авіаквитків.

Також читайте: Французька Air France і фінська Finnair призупинили польоти над Білоруссю

Напередодні спочатку Лондон, а потім Париж ухвалили рішення про призупинення ліцензії "Білавіа" на польоти.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту були співробітники КДБ Білорусі, і назвав те, що трапилося, "державним викраденням літака".

Влада Білорусі заявила, що вирішила посадити літак з Протасевичем нібито через те, що було отримано електронною поштою повідомлення про закладену на борту бомбу, підписане "солдати ХАМАС". Палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має жодного стосунку до інциденту з літаком Ryanair.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
Террористическая организация ХАМАС официально заявила, что белорусский режим пачкает их репутацию.


Запрет полетов "Белавиа": белорусская авиакомпания отменила рейсы во Францию и Великобританию до 30 октября - Цензор.НЕТ 8998
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25.05.2021 11:13
+16
Хай запропонують поміняти квидки в Лондон і Париж на квитки в Чєлябінск Запрет полетов "Белавиа": белорусская авиакомпания отменила рейсы во Францию и Великобританию до 30 октября - Цензор.НЕТ 4721
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25.05.2021 11:10
+11
Спасибо "батьке" холопы должны страдать от решений диктатора, нового в этом ничего нет.
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25.05.2021 11:10
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25.05.2021 11:09 Відповісти
Хай запропонують поміняти квидки в Лондон і Париж на квитки в Чєлябінск Запрет полетов "Белавиа": белорусская авиакомпания отменила рейсы во Францию и Великобританию до 30 октября - Цензор.НЕТ 4721
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25.05.2021 11:10 Відповісти
В челябинск далековато, а через москву пожалуйста. Кацапы от этих запретов только потирают руки и подсчитывают дополнительные бабки
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25.05.2021 15:32 Відповісти
Спасибо "батьке" холопы должны страдать от решений диктатора, нового в этом ничего нет.
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25.05.2021 11:10 Відповісти
за что спасибо, кто будет страдать? перерегистрируют авиакомпании где-нибудь на панаме. если это не прокатит то какой-нибудь узбек-эир вылетает из минска полетит в россию, а от туда уже в лондон. дороже но выход есть.
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25.05.2021 11:38 Відповісти
Выход есть всегда, вопрос цены, а денег - не безлимит....
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25.05.2021 11:54 Відповісти
токмо Магадан...
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25.05.2021 11:13 Відповісти
Террористическая организация ХАМАС официально заявила, что белорусский режим пачкает их репутацию.


Запрет полетов "Белавиа": белорусская авиакомпания отменила рейсы во Францию и Великобританию до 30 октября - Цензор.НЕТ 8998
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25.05.2021 11:13 Відповісти
Будут через парашу летать. Запрет полетов "Белавиа": белорусская авиакомпания отменила рейсы во Францию и Великобританию до 30 октября - Цензор.НЕТ 9382
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25.05.2021 11:14 Відповісти
у них все через парашу) главное что не Майдан, у них свой путь))
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25.05.2021 11:22 Відповісти
Куда, если их , белорусские авиалинии просто не принимают в Европе. Даже в Турцию нужно делать крюк через пол россии. И то не факт, что турки их примут. У белорусов только один маршрут полета, Москва, Сургут, Магадан.
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25.05.2021 11:28 Відповісти
Зробили їх разом. Дуже шкода хлопця.
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25.05.2021 11:20 Відповісти
***, а он чего, вообще тупой? Я вон после 2015 даже транзитом через республики бывшего СССР не летаю по определенным причинам
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25.05.2021 11:23 Відповісти
"...до 30 октября..."

Что-то знают: или сами подохнут, поглощенные московией, или лукавый с коленькой...
А, может, х*йло сдохнет?
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25.05.2021 11:26 Відповісти
Білоруси скиньтесь Лукашенко на букєт цвітов , главне шоб ''ні ваш Майдан , украінци''.
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25.05.2021 11:27 Відповісти
К белорусской авиакомпании неплохо бы добавить и российские. Без помощи и поддержки россии у Лукашенко ума и смелости на такое пиратство ума не хватило.
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25.05.2021 11:40 Відповісти
Байкот авиа компаний это только начало. Я думаю, на очериди железнодорожный и автомобильный транзит. Весь транзит грузо перевозок , который шел через Белорусь, теперь пойдет в обход Белоруси через Украину и Польшу. Как бы там не было, но через безумство Лукашенка в Крраины открывается возможность вновь стать мощным транзитным хабом. Вопрос состоит в том, как клоун 95 квартала воспользуется такой возможностью.
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25.05.2021 11:47 Відповісти
Хоть намеки на митинги в Беларуси за освобождения Протасевича есть?тогда выходили по 100к также угрожали и ничего не поменялось в плане запрета,или слились и запугались полностью?
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25.05.2021 11:49 Відповісти
ЄС реально зачмарити громадян Білорусі, щоб нікуди не їхали і не літали. А Лукашенкові що від того, ні холодно, ні гаряче!
Вони би з таким рвінням кацапів санкціями приземляли за війну в Україні, але з Ху..лом так не можна, бо газ і нафту продає(
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25.05.2021 13:35 Відповісти
 
 