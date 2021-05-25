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Кулеба щодо припинення авіасполучення з Білоруссю: Якщо зараз спустити це з рук, то завтра Лукашенко піде далі

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Кулеба щодо припинення авіасполучення з Білоруссю: Якщо зараз спустити це з рук, то завтра Лукашенко піде далі

Україна ухвалила рішення припинити авіасполучення з Білоруссю, оскільки дбає про захист своїх громадян, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Насамперед у цій ситуації ми дбаємо, безумовно, про захист наших громадян і про те, щоб влада Білорусі одумалася, зупинилася у своєму свавіллі і почала поважати права людини та міжнародні правила", - сказав Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас міністр додав, що це рішення також приведе до певного збільшення прибутку України, тому що авіакомпанії ЄС та інших держав світу, які раніше пролітали над Білоруссю та платили до її бюджету відповідні кошти, тепер пролітатимуть через Україну, і, відповідно, платитимуть транзитні кошти Україні.

Також читайте: Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю, - Шмигаль

"Влада Білорусі перетнула чергову червону лінію стосовно не лише своїх громадян, а й громадян інших країн та міжнародного права, зокрема, правил, що регулюють безпеку цивільної авіації. Безумовно, такі дії не можуть залишатися без відповіді, тому що якщо наразі спустити це з рук, то завтра Олександр Лукашенко піде далі і зробить щось ще нахабніше та жорстокіше. Тому відповідь має бути дуже принципова", - наголосив Кулеба.

Він зазначив, що Україна швидко проаналізувала цю ситуацію, і президент України доручив уряду терміново ухвалити всі рішення, необхідні для того, щоб закрити польоти між Україною та Білоруссю.

За словами глави МЗС, це на практиці означає, що не можна буде літати літаком, наприклад, з аеропорту України до аеропорту Білорусі, або здійснювати українським авіакомпаніям транзит через повітряний простір Білорусі.

"Чому ухвалено це рішення? Воно на перший погляд може здатися політичним, і воно є таким, але воно також є безпечним. Тому що дії білоруської влади є непередбачуваними, і ми не можемо заздалегідь оцінити всі ризики перебування в авіаційному просторі Білорусі. Тому ми маємо піклуватися про безпеку українських громадян, ми не знаємо, що там спецслужби білоруського КДБ собі придумали проти кого з наших співвітчизників, і ми маємо їх захищати", - пояснив він.

Як повідомлялося, Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у вівторок, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У понеділок президент Зеленський доручив українському уряду підготувати рішення про припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю з огляду на події, що відбулися в аеропорту Мінська 23 травня.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Кулеба о прекращении авиасообщения с Беларусью: Если сейчас спустить это с рук, то завтра Лукашенко пойдет дальше - Цензор.НЕТ 7456
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25.05.2021 11:16
+2
Віталій Портников

46 хв ·

Для України все це, крім усього іншого, означає необхідність розпрощатися з ілюзією, що білоруський диктатор є гарантом ненападу на Україну з території його країни. Не є. Це вже зовнішня політика, в якій останнє слово тепер за Путіним, а не за Лукашенком. Заради збереження влади Лукашенко піде на будь-яку підлість, на задоволення будь-яких примх російського правителя, від підтримки якого, власне, і залежить майбутнє білоруського режиму.
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25.05.2021 11:20
+2
U nas Litve eto prikaz.Ne odin samoliot neimejet pravo vletet iz Belorus,takze i nasi nemozet tuda letet tolko v obxod.Poteri bolse cem tranzita,nado vsio slozit eto i servis,taze poshta kakim obrozom budet dostavliat,da cerez rasku no kakaja budet cena.Tut mnogo s cem sviazano.
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25.05.2021 11:55
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Кулеба о прекращении авиасообщения с Беларусью: Если сейчас спустить это с рук, то завтра Лукашенко пойдет дальше - Цензор.НЕТ 7456
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25.05.2021 11:16 Відповісти
Фіфті там не літає )
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25.05.2021 11:19 Відповісти
А если не спустить, то не пойдёт? Кулеба о прекращении авиасообщения с Беларусью: Если сейчас спустить это с рук, то завтра Лукашенко пойдет дальше - Цензор.НЕТ 1678
Кулеба о прекращении авиасообщения с Беларусью: Если сейчас спустить это с рук, то завтра Лукашенко пойдет дальше - Цензор.НЕТ 7390
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25.05.2021 11:17 Відповісти
Кулеба проснулся, бо уже стыдно молчать?
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25.05.2021 11:19 Відповісти
Віталій Портников

46 хв ·

Для України все це, крім усього іншого, означає необхідність розпрощатися з ілюзією, що білоруський диктатор є гарантом ненападу на Україну з території його країни. Не є. Це вже зовнішня політика, в якій останнє слово тепер за Путіним, а не за Лукашенком. Заради збереження влади Лукашенко піде на будь-яку підлість, на задоволення будь-яких примх російського правителя, від підтримки якого, власне, і залежить майбутнє білоруського режиму.
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25.05.2021 11:20 Відповісти
по.... по... портников... Кулеба о прекращении авиасообщения с Беларусью: Если сейчас спустить это с рук, то завтра Лукашенко пойдет дальше - Цензор.НЕТ 585
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25.05.2021 11:24 Відповісти
Та ні це була не ілюзія, це був факт. Зовнішня політика хитра справа і ми, українці на білоруському фронті її програли. Віру в казки про про демократичну Білорусь і повалення російського панування в цій країні можна пробачити Польщі і Литві, бо їх сраки прикриті НАТО. Але ми з вами знаємо бвілорусів, це вони самі привели комуняку до влади, скинули свої національні Герб і Прапор. Цього не зробила жодна республіка СРСР. Згадайте історію, де білоруси воювали за свою національну ідею. Та ніде. Все за комуняків та Мозькву. Перший їх протест очікувано веде до втрати державності. І умови для цього - многострадальный белорусский народ. Скілька нам там ще добавилося ворожаго кордону?
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25.05.2021 11:36 Відповісти
Да куда уже дальше.Лукашенко уже и так ночами не спит.
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25.05.2021 11:23 Відповісти
ты чё лукашенко наказываешь? ты своих и белоруских людей наказываешь, придурок
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25.05.2021 11:25 Відповісти
Тобто хай літають на Білоруссю в очікуванні повторення МАУ в Ірані?
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25.05.2021 17:04 Відповісти
"Это решение приведет к определенному увеличению прибыли Украины, потому что авиакомпании ЕС и других стран мира, которые раньше пролетали над Беларусью и платили им средства в бюджет, теперь будут пролетать над Украиной и будут платить за транзит нашему государству."
Кулеба. Кулеба о прекращении авиасообщения с Беларусью: Если сейчас спустить это с рук, то завтра Лукашенко пойдет дальше - Цензор.НЕТ 5441
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25.05.2021 11:27 Відповісти
Там той прибыли, с гулькин нос. Речь идет о нескольких сотнях тысяч долларов. Ну максимум 1 миллион долларов. И это в год. Тут скорее символическое решение.
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25.05.2021 11:37 Відповісти
Я передам Кулебе твоё мнение. Кулеба о прекращении авиасообщения с Беларусью: Если сейчас спустить это с рук, то завтра Лукашенко пойдет дальше - Цензор.НЕТ 6959
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25.05.2021 11:41 Відповісти
Запретить проезд через границу наземного транспорта и будет полное счастье в беларусии
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25.05.2021 11:33 Відповісти
Глянул, шо там в Беларусь летает? -- поляки -- аж гудэ!

...ну и все остальные...
Думаю, речь идёт только транзитных перелётах, а прямые в Беларусь -- кайн проблэм...
"Белавиа", конечно прижмут трошки, но в суде Лука победит. Ещё и компенсацию получит...
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25.05.2021 11:34 Відповісти
Пока - это на уровне рекомендаций. Для того, чтобы решение ЕС вступило в законнуюсилу, необходимо его утвердить на уровне Совета Министров Европейского Союза.
Что касается Украины и Польши, то решение о запрете полетов вступает в действие с 26 мая. Именно поэтому сегодня еще ничего не изменилось. Думаю этот инцидент, просто так для диктатора не пройдет. Но по факту хуже будет только простым белорусам.
Лукашенко и его ближайшему окружению - пох абсолютно. Они невъездные в ЕС и Британию. Финансовые потери в рамках страны мизерные Даже если транзитный поток упадет в 3 раза, максимум что потеряет Беларусь 30-40 миллионов(при условии, что запрет продлится год).
Кампания Белавиа и так убыточная последние 2 года и финансируется за счет бюджета РБ, так что для их тоже эти санкции. А вот простой народ пострадает. И очень сильно. Фактически теперь для полета в условный Париж/Варшаву. Придется ехать поездом/авто в Киев/Москву/Вильнюс
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25.05.2021 11:45 Відповісти
Я глянул продажу самолётных билетов на 31 мая... -- литаки полные!
Скринчик показать... -- или сам глянешь?
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25.05.2021 11:49 Відповісти
Да мне, как бы все равно. Летают пускай летают.
Более того, для Украины, такие запреты - это только хуже. Так как ухудшают положения Лукашенко и бросают его в руки Кремля. И если в Беларуси нет никакого суверенитета де-факто, то очень скоро может стать и де-юре. Лучше бы, если инцидент замяли. Но не думаю что так произойдет и европейцы проглотят.
А что касается билетиков, то в случае принятия официального решения со стороны ЕС, а не РЕКОМЕНДАЦИЙ, как сейчас их придется сдать и рейсы отменить. Так как самолеты белорусских авиакомпаний просто не пустят в воздушное пространство ЕС.
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25.05.2021 12:05 Відповісти
25.05.2021 11:34

"Белавиа", конечно прижмут трошки, но в суде Лука победит. Ещё и компенсацию получит...
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25.05.2021 12:23 Відповісти
U nas Litve eto prikaz.Ne odin samoliot neimejet pravo vletet iz Belorus,takze i nasi nemozet tuda letet tolko v obxod.Poteri bolse cem tranzita,nado vsio slozit eto i servis,taze poshta kakim obrozom budet dostavliat,da cerez rasku no kakaja budet cena.Tut mnogo s cem sviazano.
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25.05.2021 11:55 Відповісти
Приказ, говоришь...

Кулеба щодо припинення авіасполучення з Білоруссю: Якщо зараз спустити це з рук, то завтра Лукашенко піде далі - Цензор.НЕТ 4241
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25.05.2021 12:20 Відповісти
Prikaz pravitelstva on dolzen vypolniatsia ez razgovorov,da i dispeceram dan ukaz.S 3 casov noci ne odin samoliot letajuci cerez Belrous nemozet tut saditsia.Belavia sama objavila na mesiac vse reisi otmeneni Minsk Vilnius
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25.05.2021 12:55 Відповісти
Da prikaz i oni u nas vypolniajestia na 100%.Sto vy dali eto fantaziji i nicego obcego s realnosti net.Sama Belavia napisala ot 25 maja do 25 ijunia reisi Vilnius otmeniajestia.Mozet tam u vas Germaniji mozno pliunut na zakoni no ne zdes
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25.05.2021 13:23 Відповісти
Я тебе документы показываю -- а ты мне, какую-то самогонную абракадабру, писаную левой задней ногой...*)
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25.05.2021 14:37 Відповісти
ВИДНО,ЯКИЙ ПОБИТИЙ БІЛОРУС РОМАН ПРОТАСЕВИЧ.НА ЗБІЛЬШЕННІ ВИДНО ВИБИТІ ЗУБИ.ХІБА ЦЕ ВЖЕ 26-ТИ РІЧНА ЛЮДИНА?СТРАШНА КРАІНА З МАНЬЯКОМ ПРАВИТЕЛЕМКулеба щодо припинення авіасполучення з Білоруссю: Якщо зараз спустити це з рук, то завтра Лукашенко піде далі - Цензор.НЕТ 5835
Кулеба щодо припинення авіасполучення з Білоруссю: Якщо зараз спустити це з рук, то завтра Лукашенко піде далі - Цензор.НЕТ 4508 .
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25.05.2021 11:59 Відповісти
Tut jesli nicego negovorit terorist lukosenka i vas samoliot posadit,,jesli tam uvidet kakogo to politzaklicionogo ili dlia raski tam s pravopgo sektora.Vasix liudej zalozniki takze vozmiot
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25.05.2021 12:01 Відповісти
Введіть візовий режим з біометричним контролем для росіян і їх союзників по оборонному блоку, зокрема, для білорусів. Тільки пересічних білорусів пропускайте без затримок, а білоруських держслужбовців не впускайте. А росіянам в Україні робити нічого.
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25.05.2021 12:11 Відповісти
Я никак не сторонник Лукашенко, но такими методами пользуется не только он...
............................
ПЯТНИЦА, 21 ОКТЯБРЯ 2016

Кулеба щодо припинення авіасполучення з Білоруссю: Якщо зараз спустити це з рук, то завтра Лукашенко піде далі - Цензор.НЕТ 4079Самолет авиакомпании "Белавиа" вернули в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой поднять истребители.
Как отмечается, после посадки с борта воздушного судна правоохранительными органами Украины был снят один пассажир, являющийся гражданином Армении.

.........................
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25.05.2021 12:24 Відповісти
лука своей смертью не помрёт.
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25.05.2021 22:06 Відповісти
 
 