Кулеба щодо припинення авіасполучення з Білоруссю: Якщо зараз спустити це з рук, то завтра Лукашенко піде далі

Україна ухвалила рішення припинити авіасполучення з Білоруссю, оскільки дбає про захист своїх громадян, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Насамперед у цій ситуації ми дбаємо, безумовно, про захист наших громадян і про те, щоб влада Білорусі одумалася, зупинилася у своєму свавіллі і почала поважати права людини та міжнародні правила", - сказав Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас міністр додав, що це рішення також приведе до певного збільшення прибутку України, тому що авіакомпанії ЄС та інших держав світу, які раніше пролітали над Білоруссю та платили до її бюджету відповідні кошти, тепер пролітатимуть через Україну, і, відповідно, платитимуть транзитні кошти Україні.

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"Влада Білорусі перетнула чергову червону лінію стосовно не лише своїх громадян, а й громадян інших країн та міжнародного права, зокрема, правил, що регулюють безпеку цивільної авіації. Безумовно, такі дії не можуть залишатися без відповіді, тому що якщо наразі спустити це з рук, то завтра Олександр Лукашенко піде далі і зробить щось ще нахабніше та жорстокіше. Тому відповідь має бути дуже принципова", - наголосив Кулеба.

Він зазначив, що Україна швидко проаналізувала цю ситуацію, і президент України доручив уряду терміново ухвалити всі рішення, необхідні для того, щоб закрити польоти між Україною та Білоруссю.

За словами глави МЗС, це на практиці означає, що не можна буде літати літаком, наприклад, з аеропорту України до аеропорту Білорусі, або здійснювати українським авіакомпаніям транзит через повітряний простір Білорусі.

"Чому ухвалено це рішення? Воно на перший погляд може здатися політичним, і воно є таким, але воно також є безпечним. Тому що дії білоруської влади є непередбачуваними, і ми не можемо заздалегідь оцінити всі ризики перебування в авіаційному просторі Білорусі. Тому ми маємо піклуватися про безпеку українських громадян, ми не знаємо, що там спецслужби білоруського КДБ собі придумали проти кого з наших співвітчизників, і ми маємо їх захищати", - пояснив він.

Як повідомлялося, Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у вівторок, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У понеділок президент Зеленський доручив українському уряду підготувати рішення про припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю з огляду на події, що відбулися в аеропорту Мінська 23 травня.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.