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Новини Політика України
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енергетика (1649) інвестори (145) Буймістер (65)

Від Кабміну вимагають пояснень за перший міжнародний позов від інвестора в зелену енергетику

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабінет міністрів України та Міністерство юстиції мають надати пояснення про те, чому не вирішується криза у відновлюваній енергетиці, що призвело до подання компанією Modus Energy позову в міжнародний арбітраж проти держави та вказати скільки коштів платників податків буде витрачено на юридичний супровід цієї справи.

Про це у Facebook написла нардеп Людмила Буймістер, нагадавши, що компанія Modus Energy, яка має у власності декілька сонячних електростанцій, подала позов в міжнародний арбітраж за протиправні дії Кабінету міністрів України щодо зміни законодавства в умовах підтримки галузі ВДЕ.

Від Кабміну вимагають пояснень за перший міжнародний позов від інвестора в зелену енергетику 01
Від Кабміну вимагають пояснень за перший міжнародний позов від інвестора в зелену енергетику 02
Від Кабміну вимагають пояснень за перший міжнародний позов від інвестора в зелену енергетику 03

"Вимагаю від уряду пояснень, чому ситуація доведена до арбітражу і скільки коштів українських платників податків тепер доведеться віддати за послуги юридичного радника. Написала відповідне звернення на адресу прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністра юстиції Дениса Малюськи", - сказала Буймістер.

Вона уточнила, що іноземний інвестор не погодився на умови меморандуму і почав зазнавати фінансового шантажу з боку держави.

"З іншого боку компанія не прогадала – бо уряд навіть після зміни законодавства категорично відмовляється виконувати свої зобов’язання перед інвесторами щодо виплати боргів. З 22,4 млрд гривень виплатили лише 21%", - додала нардеп.

При цьому вона повідомила, що тепер Кабмін віддав на парламент законопроект, який провокує ще глибшу кризу своєю ініціативою щодо акцизного збору на зелену енергію.

Нагадаємо, 28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання щодо виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи. У скарзі вказується, що ДП "Гарантований покупець" змусило дочірні компанії Modus Energy підписати Додаткову угоду, що передбачає скорочення доходів і тому компанія розглядає це як ініціювання процедури розірвання договору купівлі-продажу "зеленої" енергії, який діє до 2030 року.

Згідно з документацією, позивач просить арбітражний суд: визнати Україну такою, яка порушила вимоги статей договору про Енергетичну хартію; зобов'язати Україну виплатити відсотки на суми збитків, нарахованих арбітражним судом, на певних умовах; а також зобов'язати оплатити всі витрати понесені на арбітражне провадження.

Як повідомив партнер київського офісу міжнародної юридичної фірми Dentons Максим Сисоєв, після першого арбітражного позову компанії Modus Energy проти Кабінету міністрів України за здійснення шантажу щодо скорочення "зелених" тарифів можуть подати аналогічні позови ще до 10 інвесторів в "зелену" енергетику України.

За інформацією НБУ, на тлі кризи в "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав 868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
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Від Кабміну вимагають пояснень за перший міжнародний позов від інвестора в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 813
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25.05.2021 11:43
+5
Від Кабміну вимагають пояснень за перший міжнародний позов від інвестора в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 1404
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25.05.2021 11:50
+3
Від Кабміну вимагають пояснень за перший міжнародний позов від інвестора в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 3779
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25.05.2021 11:32
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зачем зебобикам деньги? Впрочем, вопрос риторический...
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25.05.2021 11:27 Відповісти
ЭТО не ИНВЕСТОРЫ Від Кабміну вимагають пояснень за перший міжнародний позов від інвестора в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 3959 Это твари грабят народ УКРАИНЫ !!! Всех кто пропихнул эти тарифы должны быть под следствием !!! Так называемые (инвесторы ) должны продавать электроенергию не дороже чем в ЕС !!! НЕ нравится -- пусть используют для собственных нужд Від Кабміну вимагають пояснень за перший міжнародний позов від інвестора в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 5737
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25.05.2021 13:32 Відповісти
Від Кабміну вимагають пояснень за перший міжнародний позов від інвестора в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 3779
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25.05.2021 11:32 Відповісти
Від Кабміну вимагають пояснень за перший міжнародний позов від інвестора в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 3536
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25.05.2021 11:33 Відповісти
Если кабмин это допустил то пусть чиновники сами это оплачивают работая в местах не столь отдаленных под конвоем пожизненно
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25.05.2021 11:42 Відповісти
Від Кабміну вимагають пояснень за перший міжнародний позов від інвестора в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 813
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25.05.2021 11:43 Відповісти
"Зелёная энергетика" загоняет энергетику Украины в гроб! Спасибо Козлу Ющеру....
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25.05.2021 11:47 Відповісти
Від Кабміну вимагають пояснень за перший міжнародний позов від інвестора в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 1404
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25.05.2021 11:50 Відповісти
Из шЫколадного говна вылазить трудно, тут ты прав!
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25.05.2021 11:53 Відповісти
Від Кабміну вимагають пояснень за перший міжнародний позов від інвестора в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 719
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25.05.2021 12:07 Відповісти
Від Кабміну вимагають пояснень за перший міжнародний позов від інвестора в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 7886
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25.05.2021 12:08 Відповісти
Это ты прав! Лохов он "спритним балаболством" развёл классно... До сих пор кипятком идиоты писают!
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25.05.2021 12:12 Відповісти
добре.. похвались доягненнями найчеснішого..
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25.05.2021 13:45 Відповісти
ПЕСыкы гавкают, а караван идёт.....
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25.05.2021 13:50 Відповісти
На Медведчуке он въехал в политику, (с Кучмой правда облом вышел), на Ющере проехался пока вёз, перепрыгнул на Яныка разжился, продрался в презы(показал какое он дерьмо, 73% прокатило, никого так не возили мордой по дерьму), теперь сел на тупых с понтом .......... и едет дальше!!!
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25.05.2021 12:18 Відповісти
Вірити патологічним брехунам можуть тільки клінічні ідіоти. Зеленопорохоботи - ідіо...
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25.05.2021 17:59 Відповісти
Я тебе уже ответил. Весь олигархат Украины, во главе со ГлавконХВеткой, работает против Зели!
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25.05.2021 12:10 Відповісти
большие прибыли - непредвиденные риски

в нищей нестабильной стране
нех ер ныть
как вечно скулят чьколядные боты
хавайте свое электричество сами, не обляпайтесь
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25.05.2021 12:17 Відповісти
Всех кто принял этот закон про якобы зеленую энергетику по космическим ценам, противоречащий интересам страны и избирателей, нужно арестовать,имущество конфисковать и заставить отрабатывать все нанесенные бюджету убытки.
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25.05.2021 12:27 Відповісти
Может этим ***** для начала отменить закон про доплаты из бюджета этой сраной зилёной энергетикен?
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25.05.2021 12:47 Відповісти
нехай те зелёные энергетики получают за к Вт по цене АЭС. Тут не банкомат.
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25.05.2021 22:08 Відповісти
 
 